



Иван Шилов ИА REGNUM

Глава администрации президента Азербайджана в Чечне

24 мая в Грозный с рабочим визитом прибыла делегация во главе с руководителем администрации президента Азербайджана Рамизом Мехтиевым,передавал Oxu.az. Цель поездки — участие на 7-й Международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. Инициатором проведения форума, на который съехались делегации из 70 стран, стал Совет безопасности РФ во главе с Николаем Патрушевым. В пресс-службе правительства Чечни агентству Haqqin.az сообщили, что в ходе мероприятия участники обсуждали «вопросы противодействия экстремизму и терроризму, миграционных вызовов как угроз региональной и международной безопасности, а также вопрос формирования международной информационной безопасности».

Противостояние НАТО и России — шанс для возвращения Карабаха

В Баку внимательно следят за нарастанием напряженности между Североатлантическим альянсом и Россией после размещения систем ПРО в Румынии, давая ситуации различные оценки. Например, оппозиционная газета Yeni Musavat видит в конфронтации шанс для военного решения карабахской проблемы. Основываясь на книге главнокомандующего объединенными вооруженными силами НАТО, британского генерала Ричарда Ширрефа под названием «2017: Война с Россией», Musavat не исключает возможность «горячей войны» между странами Прибалтики и Россией с участием НАТО.

Последний будет отвлекать внимание России с Закавказья и развяжет Баку руки в борьбе за Карабах. «Россия остается основным сдерживающим военно-политическим фактором в решении карабахского конфликта. Ясно, что если Россия будет вовлечена в противостояние с НАТО, она не сможет уделять особое внимание карабахского конфликту и принять участия в войне Азербайджана с Арменией на стороне Еревана. Она не рискнет, иначе член НАТО Турция может присоединиться к этой войне и открыть против Москвы второй фронт — в чем будет заинтересована НАТО», — пишет издание. У Баку может появиться «уникальный шанс», и он к решающему моменту должен наращивать военный потенциал «за счет Турции, Израиля, Пакистана и даже самой России», считают мусаватисты.

Оппортунизм журналистов остудили политики и эксперты. Так, комментируя участие американских танков в военных учениях в Грузии (NoblePartner-2016), член комитета Милли Меджлиса по вопросам безопасности и обороны Захид Орудж выразил свою обеспокоенность. «Я не разделяю такого простодушного мнения некоторых, что западные военные силы через Грузию придут освобождать Карабах, или вовлечения Азербайджана в такой хрупкий момент в эти учения, чуть ли не создания военного союза на Южном Кавказе в качестве антироссийского блока, построения планов по обеспечению территориальной целостности на этой волне. Я считаю это риском для нашей безопасности», — его слова передает Axar.az.

По его мнению, в реальности за усилением военного присутствия НАТО в Грузии «скрываются стратегические интересы Запада». Орудж напоминает, как военный блок «помог» Грузии в 2008 году: «Американские военные, если думали об освобождении Абхазии и Осетии, то в 2008 году должны были встать рядом с Саакашвили. Однако, этого не произошло, и Грузия потерпела поражение всего за 5 дней».

«Последнее предупреждение» Алиева мировому сообществу

Проблему карабахского конфликта актуализируют не только СМИ, но и президент Ильхам Алиев, принявший участие 23 мая на Всемирном гуманитарном саммите в Стамбуле. Центр политических исследований «Атлас» подробно разобрал формальные и содержательные стороны встречи. Бакинские эксперты особо отметили, что на конференции Алиев сидел рядом с ее организатором — турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. Выступление Алиева состояло из трех аспектов. Во-первых, он обратил внимание гостей и присутствовавшего генсека ООН на карабахскую тему. «Азербайджанский лидер сказал о том, что иногда резолюции Совбеза ООН выполняются в течение нескольких недель, а в случае с Азербайджаном они остаются невыполненными уже 22 года», — цитирует его Haqqin.az.

Вторым тезисом стала эксплуатация Мецаморской АЭС в Армении. Официальный Баку старается повысить интерес мирового сообщества к этой тематике по двум причинам. Первая — «устаревшая АЭС» угрожает региону и может повторить судьбу чернобыльского реактора. Вторая — возможность Еревана изготовить «грязную бомбу» из радиоактивных отходов Мецаморской АЭС. В заключении Алиев коснулся проблемы азербайджанских беженцев, покинувших в 1992—1994 гг. зону карабахского конфликта.

Информагентство Haqqin.az характеризует речь президента в Стамбуле как «последнее предупреждение мирового сообщества о том, что в регионе вновь может сложиться напряженная ситуация». Если запланированные на июнь переговоры руководителей Армении и Азербайджана не дадут результатов, то «вероятность новых боев в регионе резко возрастет».

Азербайджан сохраняет баланс в отношениях с Израилем и Ираном

На минувшей неделе, 25 мая состоялись два визита высокопоставленных лиц АР в Тегеран и Тель-Авив. Почти одновременно заместитель главы МИД Араз Азимов (известный своей поддержкой политики России в Сирии) вылетел в Израиль, а председатель Комитета по работе с религиозными организациями Мубариз Гурбанов— в Иран. Синхронность поездок не случайна — Баку стремится сохранить баланс. Азимов встретился со своими коллегами из МИД Израиля и депутатами Кнессета. Помимо обширной темы безопасности на Ближнем Востоке, состоялся обмен мнениями по иранской ядерной программе. «Было подчеркнуто, что у всех государств, в том числе у Ирана, есть право использовать ядерную энергию в мирных целях. Израильская сторона была проинформирована об опасности, которую представляет Армения для Азербайджана и всего региона», — обобщило агентство АПА.

Если Баку «охотится» за любыми позитивными мнениями из Тель-Авива по Карабаху, то израильтяне рассчитывают на взаимность против Ирана. Jewishpress.com отметил, что «Азимов на встрече с Цахи Ханегби заявил, что Иран не отказался от ядерных амбиций». Но МИД Азербайджана опустил эту деталь в отчете. «Отношения между Азербайджаном и Израилем не должны строиться за счет ухудшения отношений с Ираном. В этом контексте визит Мубариза Гурбанлы в Иран может считаться успешным и быть записан в активы Баку», — объяснил дипломатические тонкости Musavat.

Гурбанлы, встретившийся с представителем высшего руководителя Ирана аятоллой Мохсеном Муджтахидом Шабистари, коснулся конфликтов на этнорелигиозной почве и проблемы терроризма, «прикрывающегося Исламом». Он также отметил разрушение мечетей в Шуше, Агдаме и других оккупированных районах в Карабахе. «Разрушив мечети, армяне оскорбили не только Азербайджан, но и всех мусульман. Это не должно остаться без ответа», — заявил Гурбанлы.

В свою очередь, как передает Musavat, аятолла Шабистари заметил, что «Нагорный Карабах является территорией Азербайджана, и оккупированные земли должны быть возвращены».Поддержание тесных отношений с двумя странами и баланса необходимо для «политической изоляции Армении», резюмирует оппозиционная газета.