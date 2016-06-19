Разногласия Еревана и Москвы усиливают переговорные позиции Баку





Иван Шилов ИА REGNUM

Встреча «трех» в Петербурге: «Путин показал, кто в регионе хозяин»

20 июня в Санкт-Петербурге при посредничестве России ожидается встреча лидера Армении и Азербайджана, направленная на обсуждение решения карабахского конфликта. Азербайджанские СМИ придают высокий статус инициативе российского президента Владимира Путина. «Очевидно одно — Москва взяла на себя одну из главных ролей в деле продвижения мирного процесса вокруг Нагорного Карабаха», — пишет Day.az.

А Haqqin.az обратил внимание на отсутствие представителей ОБСЕ в Петербурге. «То, что встреча Ильхама Алиева и Сержа Саргсяна прошла на площадке Запада — в Вене, хотя прекращения огня добилась Россия, могло бы заставить сомневаться в главенствующей роли Москвы в урегулировании карабахского конфликта. … Однако своей внезапной инициативой В. Путин нарушил планы всех сразу и показал, кто в регионе хозяин».

Что касается ожиданий от переговоров «трех», то в них видят смысл лишь в том случае, если они дадут конкретные результаты. «Наши ожидания заключаются в том, что конфликт сдвинулся с мертвой точки. Азербайджан не едет на встречу не ради разговоров, а для решения», — полагает депутат правящей партии (YAP)Айдын Мирзазаде. В таком же ключе высказался и сам президент Азербайджана Ильхам Алиев. «Если кто-то считает, что мы будем продолжать бессмысленные переговоры и в следующие двадцать лет, то он ошибается. Мы не намерены проводить бессмысленные переговоры. Мы не будем вести переговоры ради имитации. Немедленно, безоговорочно должны начаться осмысленные, содержательные переговоры. В таком случае может приблизиться мирное решение вопроса», — его цитирует агентство Azertag.

Нарушение спокойствия на линии соприкосновения огня может помешать ожидаемым Баку субстантивным переговорам. «Армения, чтобы растянуть переговоры, может пойти на полномасштабное нарушение режима прекращения огня. Военные эксперты также не исключают повторения боев (как) в начале апреля», — замечает Cebhe.info.

Разногласия Еревана и Москвы усиливают переговорные позиции Баку

Yeni Musavat пишет о напряженности в отношениях России и Армении. По мнению оппозиционеров, возведение памятника Гагерину Нжде в Ереване создает атмосферу недоверия, которая скрывается на официальном уровне. С другой стороны, отмечается задержка поставок российского оружия на сумму $200 млн Армении. Затягивание ратификации армянским парламентом соглашения о совместной системе ПРО, по мнению мусаватистов является ответом и «демаршем» Еревана. Одновременно Москва не прекращает сотрудничество с Баку, что подтвердилось во время визита министра обороны Азербайджана Закира Гасанова в Москву 15 июня. В ходе встречи министр обороны России Сергей Шойгу дал понять, что военное сотрудничество между двумя странами носит стратегический характер, передает АПА.

«Москва направила месседж Еревану, что она не намерена прерывать связи с ключевой страной региона — Азербайджаном из-за Армении», — резюмирует Musavat. Оппозиционеры уверены, что «политика кнута и пряника» Кремля против Еревана усиливает как переговорные, так и военные позиции Баку. Ссылаясь на срок ратификации вышеназванного договора по ПРО, Musavat видит в нем «трехмесячную возможность» для Баку.

Оппозиционное издание считает «моментом истины» запланированной на конец июня трехстороннюю встречу Алиева, Путин и Саргсяна. В зависимости от ее итогов будет ясно, по какому сценарию будет развиваться урегулирование: подписание мирного соглашения или широкомасштабная война. Политолог Габиль Гусейнли уверен, что Россия разрабатывает первоначальные варианты договоренностей и заявил Axar.az об актуальности «возвращения 5-и районов». По его мнению, Путин хочет видеть Азербайджан в Евразийском союзе и «осознает, что если в этом вопросе не найдут общий язык, то он может потерять Азербайджан». Важность последнего для Баку эксперт обосновывает железнодорожным коридором Север-Юг (Россия-Азербайджан-Иран), который «оживит экономику России и свяжет ее с мировыми рынками».

Эрдоган попросил Алиева помирить его с Путиным

Из произошедших на минувшей неделе событий самым важным стало «примирительное письмо» турецкого президента и премьера своим российским коллегам на День России. Хотя бакинские медиа видят большую выгоду от восстановления отношений России и Турции, Haqqin.az сомневается, что письмо Реджепа Эрдогана — это «рука дружбы». «Путин на него всерьез обижен и ему нужны личные глубокие извинения за сбитый Су-24, а их как раз до сих пор не последовало», — пишет информагентство. В свою очередь, Эрдоган не готов принести извинения, боясь быть «униженным» и потерять авторитет в разгаре трансформации Турции в президентскую республику.

Однако Haqqin.az обосновывает необходимость примирения международной «изоляцией» России и внутренними проблемами в Турции (курды и ИГИЛ— запрещено в РФ): «В таких условиях возникают предпосылки поиска новых союзников или восстановления старых. Как минимум, вернуть российских туристов на курорты Турции, а турецкие товары на российский рынок — это было бы немалым успехом». Но этому будет мешать образ Турции как врага, созданный «российской пропагандистской машиной». Позитивный эффект может внести Алиев. По информации турецкой газеты Birgün, Эрдоган обратился к нему и президенту Беларуси Александру Лукашенкос просьбой содействовать нормализации отношений с Путиным.

«Формула 1» привлечет внимание мира к «Городу ветров»

Международное культурно-спортивное мероприятие летом в Баку становится своеобразной модой. Эстафету «Евровидения 2012» и «Европейских игр 2015» подхватила «Формула 1». 19 июня в Баку стартовал последний день Гран-при Европы. На гонках выступили известные пилоты: Льюис Хэмилтон, Фернандо Алонсо, Нико Росберг, Себастьян Феттель, Валттери Боттас. Архитекторы трассы старались привлечь внимание мира к «Городу ветров». «Бакинское городское кольцо создано по такому принципу, что во время заезда пилоты и миллионы телезрителей смогут ознакомиться с Ичеришехер, вошедшим в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО, а также современными памятниками столицы и морской набережной», — передает Trend.az.