Беспорядки в Ереване — результат консенсуса Алиева и Саргсяна

Иван Шилов ИА REGNUM

После провала военного переворота в Турции 15 июля внимание азербайджанских СМИ переключилось на соседнюю Армению, где 17 июля вооруженная группа захватилаполк ППС в Ереване. Haqqin.az связал событие с возможным достижением консенсуса президента Азербайджана Ильхама Алиева и лидера Армении Сержа Саргсяна по нагорно-карабахскому урегулированию. Портал отмечает, что члены «Учредительного парламента», устроившие нападение на ППС, — активные сторонники присоединения НКР к Армении, даже под угрозой войны.

«Именно карабахский вопрос и неизбежное возвращение, как минимум, части оккупированных азербайджанских территорий, привело к новому обострению внутриполитической ситуации в Армении», — выводит издание.

Такое развитие ситуации — не редкость в армянской политике: «Достаточно вспомнить, что, например, в результате стрельбы в армянском парламенте 27 октября 1999 года погибли восемь человек, в том числе премьер-министр Вазген Саркисян и спикер Карен Демирчян». Новой ситуация окажется лишь в том случае, если беспорядки не воспрепятствуют решению карабахского конфликта, резюмирует издание.

Musavat:»Армению ждет череда госпереворотов»

Оппозиционная Yeni Musavat полагает, что дни Саргсяна сочтены: его либо свергнут, либо убьют. В статье от 19 июля автор пишет, что не припоминает, чтобы кого-то из бывших президентов Армении так «ненавидели». По его мнению, Саргсян уже давно «заслужил такой конец».

Спусковым механизмом волнений Musavat тоже считает карабахское урегулирование:"С. Саргсян может до потери сознания уверять своих соотечественников, что Нагорный Карабах так или иначе будет армянским, что ни пяди земли от так называемого пояса безопасности не будет возвращено Азербайджану — ему не верят».Проблема Саргсяна заключается в том, что ему не хватает авторитета, чтобы договориться с «многократно обманутым народом» об уступках в переговорах с Баку: «Для такой миссии нужен лидер, каковым нынешнего президента никто не рискнет называть. В этом состоит главная проблема Армении, на фоне чего судьба С. Саргсяна ничего не значит или значит слишком мало, чтобы заниматься еще его будущим».

Мусаватисты уверены, что Армению ждет череда госпереворотов из-за одной фундаментальной проблемы— «ультранационализма», по причине которого в стране растет коррупция, молодежь уезжает за границу и нищает народ. «Свобода и демократия, которым и так восхищались наивный Андрей Сахаров и демократы первой волны, давно подменены идеологией и практикой насильственной смены власти. Ни одного дня Армения не имела законно избранного президента», — завершает газета.

«Саргсян крепко стоит на ногах»

Политолог Габиль Гусейнли считает, что захват ППС в столице Армении"подстроен» по заказу президента с тем, чтобы показать Москве, что Саргсян неспособен подписать «капитулянтский мир» (имеется ввиду сдача территорий в Карабахе — Ф.М.) по Карабаху. «События последних дней в Армении не только подстроены, но даже протекают по известному сценарию. Для начала общенационального движения в первую очередь надо сместить карабахский клан во власти. Прежние попытки были безуспешны. Происходящее в Ереване пустышка. Но в случае необходимости русский солдат в готовности подавить любое сопротивление», — заявил Гусейнли агентству Axar.az.

По его мнению, главные опасения Армении связаны со сближением России и Азербайджана. «Однако Москва пока не проявляет интерес к предоставлению Баку каких-либо уступок», — добавил он.

Другой политический эксперт Зардушт Ализаде дал прогнозы относительно будущего армянского президента. В отличие от вышеупомянутых информагентств он уверен в том, что инцидент с захватом ППС неспособен ослабить позиции Саргсяна и не повлияет на политику Армении.

«Происходящие в Ереване события не вызовут каких-либо серьезных изменений. Саргсян крепко стоит на ногах. Он и его команда хорошо организованы», — говорит эксперт. Неорганизованность и слабая поддержка протестующих обрекают переворот на провал. «У мятежников нет ни финансовых, ни медиа ресурсов, их не поддерживают массы. Также, я считаю, что за мятежниками не стоит какое-либо иностранное государство. В таких условиях акция, которая началась от безысходности, не приведет к смене власти в Армении», — подметил Ализаде в интервью Haqqin.az.

»Двуличный Запад» сторонится критики Саргсяна

Axar.az обратило внимание на сближение Саргсяна с лидером АНК Левоном Тер-Петросяном. 22 июля стало «днем нарушения молчания" — оба политика выступили с комментариям и о ситуации в Ереване. «По мнению армянских экспертов, Серж Саргсян, по сути, задал ориентиры новой стадии развития ситуации, заявив, что он проявляет терпение в вопросе мирной развязки, в то же время, не собирается ждать бесконечно. Практически в том же духе продолжил и Тер-Петросян. Серж Саргсян наряду с заявлениями об ответственности за мирную развязку озвучивает две угрозы— он не будет ждать долго, и ситуация может привести к эскалации на линии соприкосновения войск. И Левон Тер-Петросян тоже подчеркивает обстоятельство внешних угроз и вызовов». Axar.az указывает на совпадение позиций Саргсяна и бывшего президента страны, которое наметило формирование союза.

Памятуя о реакции США на путч в Турции, Haqqin.az обвинил Запад в двуличности. В то время, как турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана «выставляют виновником», в отношении Саргсяна Вашингтон отделывается"дежурными заявлениями» (см. выступление представителя Госдепа США Марка Тонера) и упорно не желает критиковать его.

«А тем временем народ Армении, где не было и нет реальной оппозиции, независимых СМИ, где у власти криминально-олигархический режим, осуществляющий моральный и физический террор против собственных граждан, выходит на улицы, чтобы приветствовать тех, кого власти назвали террористами, а отнюдь не в поддержку Саргсяна. В Турции же все было с точностью до наоборот: народ выступил против мятежников, бросаясь под танки ради спасения законно избранного президента Эрдогана, во имя торжества демократии и справедливости», — возмущается издание. Если в Армении Запад «в упор не видит репрессий», то в Турции он «злорадно хает» Эрдогана, которого поддержали народ и все политические силы, в том числе оппозиция, резюмирует проправительственный портал.