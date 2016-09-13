Экономическая реформа подошла к решающей стадии

ИА REGNUM

Реформы, запущенные полтора года назад в связи с экономическим кризисом в Азербайджане, замедлились, но приближаются к решающей стадии, анализирует газета Yeni Musavat. Среди основных мер правительства — либерализация таможенной и налоговой систем, развитие ненефтяного сектора, снятие бюрократических препятствий и борьба с коррупцией.

Musavat отдаёт должное своевременным мерам президента страны Ильхама Алиева, благодаря которым народ не вышел на акции протеста, а Баку не пришлось прибегнуть к внешним заимствованиям. «Стоит особо отметить изменения в таможенной сфере, где долгие годы чинились препятствия местным предпринимателям и иностранным инвесторам, а также повышение сельскохозяйственного потенциала страны — шаги, предпринимаемые для развития таких сфер, как виноградарство, табаководство и хлопководство, которые были заброшены из-за доходов от нефти. Также продолжается процесс возвращения сельчанам под сельскохозяйственные нужды земель, которые оккупировали олигархи … завершается широкомасштабная программа, охватывающая все сферы экономики, которая даст толчок для крупных реформ, что позволит властям Азербайджана вздохнуть спокойно в ближайшие 10 лет», — пишут авторы издания.

Реформы осуществляются при участии специалистов из международной консалтинговой компании McKinsey & Company, которая готовит дорожную карту до 2025 года. Основная цель реформ — не только исследовать экономическую ситуацию и потенциал рынков, но и превратить Азербайджан в главную региональную страну-экспортёр. По информации оппозиционеров, планируется также усиление центральной власти, контролирующей исполнение реформ и законов. С этой целью будет создан институт вице-президентства. Musavat надеется, что будет расширено и «поле действия» оппозиции.

Греция ведёт «газовую войну» против Азербайджана

Приватизация греческого газового оператора DESFA стала яблоком раздора между Афинами и азербайджанской нефтяной компанией SOCAR. Причина спора связана с пересмотром в одностороннем порядке властями Греции условий тендерной продажи DESFA. Посол Азербайджана в Греции Рахман Мустафаев говорит, что желание греческого правительства извлечь ещё большую выгоду может испортить двусторонние отношения.

«Административное вмешательство в такой вопрос может помешать потоку иностранных инвестиций. Если кто-то хочет изменить какой-то механизм, то мы не против. Однако это должно происходить цивилизованно. А этот шаг предпринимается без согласования с SOCAR, то есть с потенциальным инвестором», — заявил Мустафаев. Контракт о продаже 66% доли DESFA азербайджанской компании был подписан ещё в 2013 году. Сумма сделки составляла €400 млн. Однако новое правительство Греции пересмотрело договор, заявив, что SOCAR может рассчитывать лишь на 49% акций.

«Якобы, основываясь на принципах антимонопольной политики, греческое государство предлагает продать 17% акций из доли SOCAR третьей стороне», — пишет Minval. az. Предположительно, третьей стороной должна стать итальянская Snam. Бакинское информагентство, памятуя о том, что ранее DESFA хотел приобрести «Газпром», видит российский след в решениях Афин: «Возможно, усиление позиций Азербайджана на газовом рынке не отвечает интересам Греции и Кремля, с которым у нее очень теплые отношения, несмотря на санкции ЕС. Подвергшийся международным санкциям «Газпром» находится в поисках крупных рынков. Превращение SOCAR в транснациональную компанию не дает покоя соперникам».

Непонятна и выжидательная позиция Евросоюза, который тянет с одобрением сделки под предлогом нарушения европейского закона о конкуренции. Хотя ранее Брюссель «открыто направлял месседж, что компания должна быть продана SOCAR». Президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев ждёт «обоснования» от правительства Греции.

Проправительственная газета требует положить крест на отношениях с США и сближаться с Россией

Бакинские журналисты обеспокоены тем, что ряд американских политиков стремятся продавить санкции в отношении их страны. 9 сентября в газете Washington Post, отряжающей позицию официального Вашингтона, вышло обращение бывших высокопоставленных чиновников администрации США Дэвида Крамера и Ричарда Козларича. Последние ратуют за введение ограничительных мер против Азербайджана. Бывшие американские дипломаты «призывают власти своей страны начать крестовый поход на азербайджанскую власть», пишет главный редактор Haqqin.az Эйнулла Фатуллаев. Автор возмущён тем, что Крамер и Ричард Козларич не говорят ни слова о «подавлении гражданского сопротивления» в Армении: «Митинги в Ереване собирают десятки, порой сотни тысяч людей, и власть силой оружия разгоняет народные протесты».

Фатуллаев считает, что власти Азербайджана должны жёстко отреагировать на «выпад» из Вашингтона. Он предлагает ряд комплексных и революционных мер: «1) Вызвать посла США Роберта Секуту и вручить ему ноту протеста в связи с его прямым вмешательством во внутренние дела Азербайджана. Посол уличен в оказании открытой помощи мятежной оппозиции в организации митингов и протестов. 2) Отозвать посла Азербайджана в США для проведения соответствующих консультаций. 3) Приостановить сотрудничество с США в сфере обороны и безопасности. 4) Отозвать миротворческий контингент Азербайджана из Афганистана. 5) Запретить пролет американских военно-воздушных сил через воздушное пространство Азербайджана. 6) Открыто объявить о смене внешнеполитических ориентиров. Начать процесс интеграции в Евразийский союз и Таможенный союз. Расширить военно-политическое партнерство с Россией, Турцией и Ираном. 7) Начать массовые аресты сторонников террористической организации Фетхуллаха Гюлена и членов его агентурной сети в Азербайджане. 8) Начать уголовное преследование в отношении главного резидента террористического центра Гюлена и агента ЦРУ Али Керимли. 9) Запретить на территории Азербайджана деятельность Агентства США по международному развитию USAID. Установить жесткий контроль за поступлением грантов и финансовых вливаний из США».

Проправительственное информационное агентство, напоминая о «размытой позиции» США по Карабаху и их симпатиях к «мировому армянству», требует от официального Баку сделать свой выбор. «Вашингтон сделал свой выбор в пользу Армении, мятежной оппозиции и террористического центра гюленистов в Баку — антиправительственной платформы, выступающей за свержение легитимной и законной власти. … Неужели азербайджанская власть все еще не поняла, кто есть враг, а кто — друг?» — спрашивает Фатуллаев.