



Иван Шилов ИА REGNUM

Турция выходит из изоляции, Россия усиливается в Сирии

Письмо Эрдогана с извинениями и возможность восстановления отношений России и Турции — главная тема минувшей недели в азербайджанских СМИ. Yeni Musavat, приветствуя сближение, в то же время удивлена изменением курса МИД России. И это при том, что еще недавно в российских СМИ Анкара считалась основным «спонсором и вдохновителем исламских террористов из ИГИЛ (запрещено в РФ)» и, наряду с США и Украиной, главной враждебной страной. Мусаватисты объясняют перемены через Realpolitik президента РФ Владимира Путина, который удачно применяет принцип Бисмарка во внешней политике.

Кроме интересов экономических, восстановлению отношений способствует ситуация в Сирии и самой Турции: «И Турция, и Россия к началу лета подошли к пониманию того факта, что их стратегия в Сирии не приносит желаемых результатов. Турция оказались фактически в изоляции, ее действия не поддержали ни США, ни европейские государства». Но Москве также «нечем похвастаться», т.к. «российской аудитории уже несколько месяцев как не предлагают отчетов об уничтоженных базах, штабах и бензовозах игиловцев».

Теракт в Стамбуле способен заставить Анкару активнее сотрудничать с Россией в борьбе против ИГИЛ (запрещено в РФ) в Сирии, считает оппозиционное издание. Выгоды есть и для России, получающей через договоренность с турецким визави Реджепом Тайипом Эрдоганом «благоприятный геополитический контекст» на Ближнем Востоке.

Эрдоган не ударил в грязь лицом

Хотя дипломатическая победа за Путиным, Realpolitik позволила Эрдогану не ударить в грязь лицом. «Российский президент как-то вспоминал, что с самого детства в питерском дворе привык к честному обмену, типа — пирожок на яблоко, перочинный ножик на детский пистолет-«пугач». Сейчас на торгах с Эрдоганом он, скорее всего, останется и с ножиком и с «пугачом» в кармане. Ему опять везет. Он, как обычно, в выигрыше. Но и Эрдоган не в проигрыше», — резюмирует Musavat.

Газета подчеркивает, что в послании президента Турции нет ничего унизительного для него. Во-первых это не извинение, а «пожелание собеседнику перестать обижаться» (kusuruna bakma). Во-вторых, Турция сбила российский Су-24, который «нарушил ее воздушное пространство», но летчика «убил сирийский оппозиционер».

Получается, «Эрдоган извинился не за самолет, а за пилота, не от имени Турции, а от имени сирийского оппозиционера, причем не перед Путиным, а перед семьей убитого пилота», — уточняют мусаватисты. Несмотря на расхождения в переводах, после извинений для Эрдогана возможен риск потери политического имиджа. Но Musavat уверен, что его положение в Турции «настолько непоколебимое», что президент может позволить себе идти на риски, когда на кону выгодные экономические связи с Россией.

Армения ратифицирует систему ПРО с Россией после письма Эрдогана

Примирение России и Турции вернет на повестку дня вопросы совместного сотрудничества в решении региональных проблем, включая карабахский конфликт. Этому, по мнению Minval.az., больше «опечалены» в Армении: «Ереван расстраивает тот факт, что в примирении Москвы и Анкары сыграл роль президент Азербайджана Ильхам Алиев, что подтверждает авторитет нашей страны перед Кремлем».

По информации информагентства, авторитетные лица, участвовавшие в «примирительном процессе» от Баку все еще находятся в Турции, дабы завершить начатое. Руководитель администрации президента Азербайджана Новруз Мамедовв интервью телеканалу ANS отметил, что азербайджанский президент Ильхам Алиев предпринял много шагов по восстановлению российско-турецких отношений.

А глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу и турецкий премьер-министр Бинали Йылдырым поблагодарили Баку и Астану за «посредническую роль», передает Haqqin.az.Minval.az особо указывает на тот факт, что после разговора Эрдогана и Путина парламент Армении ратифицировал подписанное в декабре министерствами обороны двустороннее соглашение о единой с Россией системе противовоздушной обороны.

Ранее парламент в Ереване увязывал одобрение договора с поставкой российских вооружений на $200 млн. Причина ратификации — «новая ситуация не в пользу Армении» на карабахском направлении из-за примирения Москвы и Анкары, пишет издание.

Выступая на Дне вооруженных сил АР (26 июня) Алиев отметил неприемлемость внедрения механизмов расследования инцидентов на линии фронта в Нагорном Карабахе. По его словам, на венской встрече и в Санкт-Петербурге не было договоренностей об этом. Увеличение офиса представителя председателя ОБСЕ в составе 12-15 человек ничего не изменит, а Баку «оставляет за собой право применить силу против агрессии».

По мнению Алиева, механизм расследования инцидентов может быть внедрен лишь параллельно процессу решения конфликта. Musavat полагает, что такой механизм не выгоден и России: «В этом случае Армения получит гарантии своей безопасности и безнаказанности и застрахуется от давления … России. По некоторой информации, это дорогое оборудование, которое должен установить Запад, может сыграть для США роль разведывательных источников, что, опять-таки, не устраивает Москву». Поэтому в заявлении пресс-секретаря МИД РФ Марии Захаровой «ничего не говорится о важности внедрения механизма», а есть только общие фразы.

BP и ExxonMobil не поделили Азербайджан

Неделя выдалась богатой на новости о нефтяной отрасли Азербайджана. 28 июня министр внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что единственным краткосрочным решением, способствующим обеспечению Европы газом, является месторождение «Шахдениз» в Азербайджане, передавал Trend.az.

Будапешт желает скорейшего заключения соглашения о стратегическом партнерстве ЕС и Азербайджана и обещает поддержку в ускорении безвизового режима. 30 июня председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер заявил о возможности увеличения поставок российского газа в Азербайджан, сообщало АПА. Дополнительные поставки могут составить 3−5 млрд. кубометров, отметил он.

Строящийся в Турции азербайджанской компанией SOCAR нефтеперерабатывающий завод Star каждый год будет приносить выручку в размере $600 млн, передал Report.az1 июля. Инвестиции в Star составляют $5,65 млрд долларов — «самое крупное финансирование в истории Турции«. В тот же день Haqqin.az со ссылкой на украинского министра регионального развития Геннадия Зубко писал об интересе Украины в организации поставок азербайджанской нефти. «Украина заинтересована в поставках азербайджанской нефти на украинские НПЗ и ее транзите по территории страны в европейские страны. … Кроме того, мы обсудили возможности инвестирования Азербайджаном в нефтегазовую отрасль Украины«, — заявил Зубково во время 11-го заседания совместной межправительственной азербайджанско-украинской экономической комиссии в Баку.

Желание сотрудничать с SOCAR изъявил и Тель-Авив. Израиль может подключиться к Трансанатолийскому трубопроводу (TANAP) для экспорта собственного газа в Европу, рассказал министр энергетики Израиля Ювал Стейниц в интервью турецкой газете Hurriyet.

Неделя завершилась разборками американских «нефтяных гигантов«. Американская ExxonMobil препятствует продлению «Контракта века», заключенного для эксплуатации блока «Азери-Чираг-Гюнешли», со ссылкой на Reuters писало Haqqin.az:«Между оператором консорциума «Азери-Чираг-Гюнешли» — британской BP и партнером консорциума — американской ExxonMobil существуют противоречия в вопросе продления контракта по эксплуатации месторождений нефти в Азербайджане.

Эксплуатация этих месторождений дает 10 процентов совокупной годовой нефтедобычи BP, и эта компания достигла предварительного соглашения с правительством Азербайджана о продлении контракта еще на 30 лет«.

Спор британской и американской ТНК продолжается уже два года, т.к. получающая 1% добытой на месторождениях нефти«ExxonMobil добивается продления контракта на более выгодных условиях«, мотивируя свои действия двукратным снижением нефтяных цен. Срок контракта по эксплуатации нефтяного блока истекает через 8 лет. «Однако Reuters пишет, что подготовка к продлению подобных контрактов обычно ведется на 10 лет раньше, потому что инвесторы должны запланировать свои многомиллиардные инвестиции«, — приводит проправительственное издание.