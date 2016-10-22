



ИА REGNUM

Азербайджан отметил 25-летие независимости

18 октября Азербайджан отметил 25-летие восстановления государственной независимости. В этот день в 1991 году был принят Конституционный акт о независимости. Хотя он считается праздником, но не является нерабочим днём, уточняет Oxu.az.

Накануне президент страны Ильхам Алиев поздравил граждан с годовщиной, пообещав проводить «независимую политику» и отметив, что суверенитет страны «необратим» и «вечен». Вспоминая про начало 1990-х, Алиев обрушился с критикой на партию Народный фронт Азербайджана (ПНФА): «Нерадивая деятельность группировки ПНФА-Мусават затащила нашу страну в пропасть. Стоящие у власти думали только о собственных интересах. В стране нарушилась стабильность, началась гражданская война. Деятельность этой группировки в течение всего лишь одного года привела к тому, что Азербайджан столкнулся с угрозой потери своей независимости. Если бы Гейдар Алиев не пришёл к власти, судьба Азербайджана была бы горькой».

С 2003 года экономика выросла в 3 раза, на 5% упал уровень бедности. Азербайджан из импортёра электричества и природного газа превратился в их экспортёра, «вошёл в ряд космических стран», а его энергопроекты обрели мировой масштаб, подводит итоги правления Алиевых бакинское информагентство.

Алиев: «Армия Азербайджана — одна из сильнейших в мире»

На приёме, посвящённом Дню независимости, глава государства коснулся самой злободневной темы — карабахского конфликта. Позиция Баку остаётся неизменной: «…наши земли находятся под оккупацией. Резолюции Совбеза ООН и других организаций не выполняются». Алиев особо отметил поддержку мирового сообщества: «Несколько лет назад произошло событие, отражающее уважение мировой общественности к нашей стране. Нас избрали членами Совбеза ООН». Баку старается, чтобы конфликт был решён мирным путём, будучи уверенным в своих силах: «Сегодня международные эксперты отмечают, что армия Азербайджана в мировом масштабе одна из сильнейших», —цитирует Алиева АПА.

В тот же день (18 октября) заместитель главы администрации президента Новруз Мамедов в статье в газете «Азербайджан» предупредил о том, что замороженный конфликт «может в любой момент разгореться с новой силой». Заведующий отделом по внешним связям обвинил Армению в том, что та добивается состояния «ни мира, ни войны», а международные посредники, выступая за территориальную целостность Азербайджана, «почему-то предпочитают не занимать однозначную позицию».

Баку спланировал бюджет исходя из цены $40 за баррель нефти

18 октября гендиректор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев выяснил позицию Алиева по ряду ключевых международных тем. Считая нормализацию отношений Турции и России «восстановлением справедливости», президент затронул причины уничтожения Су-24 в ноябре 2015 г.: «Я думаю, и уверен почти, что не обошлось без провокаций. Потому что дух и характер российско-турецких отношений категорически не предполагал такой формы реакции на полеты российской военной авиации», — добавил лидер Азербайджана.

Ухудшение отношений с Москвой было «категорически не в интересах» Анкары, заметил он. Касательно нефтяного кризиса Алиев дал понять, что в основу бюджета страны заложена цена $40 за баррель. Он выразил уверенность в том, что стоимость «бочки» не упадёт ниже этой отметки, рассчитывая при этом на 60−70 долларов. Баку поддерживает создание механизма регулирования добычи нефти с участием как стран-членов, так и нечленов ОПЕК. Необходимо, чтобы «все стороны были максимально искренними, честными, и был действенный механизм контроля за выполнением принятых решений, если таковые будут», — заметил азербайджанский лидер.

На неформальной встрече в Алжире ОПЕК установила мировой объём производства на уровне 32,5−33 млн. баррелей, но без квот для каждой отдельной страны, которые будут обсуждаться 30 ноября в Вене. На вопрос о возможности вступления в ЕврАзЭС Алиев ответил, что его страна с интересом наблюдает за евразийской интеграцией, но чувствует «себя достаточно уверенно в том качестве, в котором мы находимся».

Присоединение к ЕврАзЭС он не исключает, но «если Союз станет привлекательным». По нагорно-карабахской проблеме Алиев дал понять, что компромисс возможен по вопросам местного самоуправления («это может быть автономная республика»), но не предоставления НКР независимости. По его мнению, в стране нет угрозы радикального исламизма: «…у нас внутри страны угроз в этом плане нет. Наше общество консолидировано вокруг национальной идеи. Она заключается в приоритете наших ценностей, в продвижении мультикультурализма».

Президент Венесуэлы в Баку

В конце недели с официальным визитом в Баку прибыл лидер одной из крупнейших нефтедобывающих стран. 21 октября почётный караул встретил президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Принявший его премьер-министр Азербайджанской Республики Артур Раси-заде указал на высокий уровень отношений двух стран и их взаимную поддержку в ООН и на международных площадках, передаёт Report.az.

Раси-заде отметил высокий потенциал для наращивания экономического сотрудничества. В свою очередь Маудро проявил заинтересованность в кооперации с Баку с целью взаимного инвестирования в энергетический и другие секторы экономики Азербайджана и Венесуэлы. Рассматриваются также перспективы сотрудничества в туристической, культурной, сельскохозяйственной и финансовой областях. Мадуро призывает поддерживать тесные контакты со странами-членами и нечленами ОПЕК.

Азербайджан стремиться стать экспортёром не только нефти, но и сельхозпродукции

В последние месяцы правительство решило всерьёз заняться подъёмом сельского хозяйства. Ранее в сентябре в Сабирабадском районе Алиев заявил о намерении возродить хлопководство. 20 октября он отправился на север на встречу с представителями фермерского хозяйства Газахского района.

Президент отметил 2-процентный рост сельхоза, несмотря на мировой кризис. Он считает необходимым рациональное использование пригодных земель. Власти собираются каждый год «включать в оборот десятки тысяч гектаров земли». В 2017 году, по словам президента, будут засеяны от 80 до 90 гектаров.

«В ближайшем будущем будет разработана еще более широкая программа, в рамках которой мы каждый год будем работать на минимум ста тысячах гектарах, то есть вовлечем эти земли в оборот. Таким образом, мы превратимся в очень важную страну — экспортера сельхозпродукции не только в регионе, но и в мировом масштабе», — отметил он.