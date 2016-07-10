



Иван Шилов ИА REGNUM

НАТО: «Статус-кво в Нагорном Карабахе неприемлем»

Ключевое международное событие уходящей недели для Азербайджана — саммит НАТО в Варшаве 8−9 июля, на котором присутствовал и его лидер Ильхам Алиев. Находившийся там же президент Армении Серж Саргсян в трехстороннем формате обсудил с государственным секретарем США Джоном Керри и Алиевым конфликт в Нагорном Карабахе. Керри подтвердил необходимость выполнения обязательств, взятых сторонами в Вене и Санкт-Петербурге, передает АПА.

По информации сопредседателя Минской группы ОБСЕ Джеймса Уорлика во время встречи Алиев и Саргсян выступили «против войны» и подтвердили «приверженность процессу переговоров». Вашингтон продолжает поддерживать дискуссии, ведущие к полноценному карабахскому урегулированию, добавил глава Госдепартамента.

Помощник госсекретаря США по европейским и евразийским делам Мэтью Брайза заявил агентству Trend.az, что участие Алиева показывает, что его страна является надежным партнером военного блока. «Участие Азербайджана в саммите НАТО в Варшаве вполне естественно, это говорит о том, что стороны наладили хорошие, дружественные отношения. Кроме того, Азербайджан, безусловно, играет важнейшую роль в борьбе с терроризмом», — заметил американский дипломат.

Свою позицию озвучили и официальные лица Североатлантического Альянса. Спецпредставитель генсека НАТО на Южном Кавказе и в Центральной Азии Джеймс Аппатурай выразил озабоченность проблемой, ставшей «более очевидной» после четырехдневного апрельского обострения. Аппатурай отметил, что есть «много идей» по решению конфликта, добавив: «Статус-кво не может так долго продолжаться, и он должен быть изменен путем переговоров». Брайза дал понять, что не следует ожидать детального обсуждения карабахской проблемы, т.к. это прерогатива МГ ОБСЕ. Однако, по его словам, если страны-сопредседатели будут игнорировать конфликт, то он может развиваться в очень опасном направлении.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, со своей стороны, призвал Баку и Ереван «снизить напряжение, отказаться от насилия и продолжить работу по нахождению мирного решения вопроса», — цитирует его Report.az. В своем итоговом коммюнике НАТО, по информации бакинских СМИ, выразил «поддержку территориальной целостности, независимости и суверенитета Азербайджана».

На саммите НАТО Алиев встретился с лидерами Франции, ФРГ, Польши и Турции

Воспользовавшись случаем, Алиев провел индивидуальные встречи с некоторыми из глав крупнейших государств Европы. 9 июля, на первом дне саммита НАТО азербайджанский лидер провел с президентом Франции Франсуа Олландом «обширный обмен мнениями по урегулированию нагорно-карабахского конфликта».

Стороны отметили целесообразность мирного решения, а Олланд пообещал активную поддержку. Рандеву Алиева состоялось также с главой МИД ФРГ (председательствует в ОБСЕ) Франк-Вальтером Штайнмайером и президентом страны-хозяйки саммита Анджеем Дудой. С первым Алиев обменялся мнениями о Карабахе, со вторым — по экономике, энергетике, безопасности и транспорту. Турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана азербайджанский лидер проинформировал о «положительном прогрессе», достигнутом на последних переговорах.

«Иран спасает Армению от изоляции»

Сообщения о готовящейся 12−13 июля встрече в болгарской столице Софии представителей Ирана, Армении, Грузии, Болгарии и Греции снова заставили Haqqin.az вспомнить о попытках Еревана «перетянуть» на свою сторону грузопотоки и транзит. Указанные страны намерены создать транспортный коридор от Персидского залива до Черного моря.

Во время последней встречи с главой армянского МИД президент ИРИ Хасан Рухани дал понять, что Иран рассматривает Армению как одного из участников проекта. «Армения — наиболее приемлемый для Ирана маршрут, учитывая то, что в политическом плане две страны не являются конкурентами, в отличие от Азербайджана и Турции», — поясняет бакинское информагентство. Оно уверено, что вышеперечисленные государства «всячески пытаются поддерживать Армению в противовес Азербайджану», и. «никто из них не желает дальнейшего усиления и так самого развитого и мощного государства региона (т.е. Азербайджана — Ф.М.)».

В Баку полагают, что перспектив у проекта мало из-за нехватки финансирования, сложностей рельефа в Армении и отсутствия инфраструктуры в ней. Так что, максимум, на что могут рассчитывать дипломаты в Софии — это меморандум о взаимопонимании. «Но даже если этот коридор будет создан, он никак не повлияет на работу того масштабного транспортного коридора Европа — Кавказ — Азия, который сегодня завершается с участием Азербайджана», — заключает Haqqin.az.

«Дежурные встречи» и «имитация» решения повышают возможность боестолкновений

Несмотря на посещение главы МИД России Сергея Лаврова Еревана и будущий его визит в Баку, азербайджанские эксперты скептичны о возможности прогресса в карабахском урегулировании. Они считают международные усилия «имитацией» решения, а встречи на высших уровнях «дежурными». Главная цель Москвы — «увеличить число контактов в июле и августе, ликвидировав вероятность боестолкновений в зоне конфликта», — говорит политолог Эльхан Шахиноглу.

Глава Исследовательского центра «Атлас» считает, что Кремль еще не успел подготовить «план ускорения решения конфликта», а у занятых европейским кризисом стран ЕС не сформировался взгляд на урегулирование проблемы. «Если канцлер Германии — председателя ОБСЕ, страны, которая должна заниматься решением карабахского конфликта — Ангела Меркель заявляет, что Россия играет ключевую роль в урегулировании конфликта, то ясно, что все посреднические инициативы западных стран — это просто имитация», — подчеркнул специалист. В Ереване и Баку глава МИД ФРГ Штайнмайер говорил «обо всем, кроме решения» конфликта, заметил Шахиноглу. Хотя поэтапный вариант идеален для Баку, политолог сомневается, что переговоры идут именно в этом направлении, передает YeniMusavat.

В успех дипломатии не верит и военный эксперт Узеир Джафаров. «После апрельских боестолкновений стоило ожидать, что международные организации, в частности, российская сторона, постараются объяснить агрессору, что такая ситуация долго продолжаться не может. Но Россия выдвинула какой-то документ, якобы проводит вокруг него обсуждения. Я полагаю, что реализация этого документа вначале окажется невозможной, а в канун реализации снова произойдет смута. … Мы просто потеряем время, это будет просто очередная дежурная встреча с заранее известным результатом». Полковник считает, что Ереван пытается выиграть время, а единственное достижение МГ ОБСЕ — увеличение числа своих наблюдателей. Учитывая такую тенденцию, Джафаров прогнозирует в «определенный момент» повторные боестолкновения.