Алиев получил «кредит доверия» через референдум

Иван Шилов ИА REGNUM

26 сентября в Баку прошёл всенародный референдум о внесении изменений в конституцию Азербайджана, согласно которому с 5 до 7 лет продлевается срок президентства, снижается возрастной ценз для депутатов с 25 до 18 лет, снимаются возрастные ограничения для должности президента и вводится пост вице-президента. На голосовании приняли участие около 70% избирателей или около 3,7 млн человек. По официальным данным, за перемены проголосовало почти 80% населения страны. Комментируя итоги, президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что они показали доверие народа к его политике.

«Это доверие придает нам сил. Не будь этого доверия, было бы сложно защищать национальные интересы нашей страны на международной арене. … Сегодня Азербайджан говорит свое слово на любом международном форуме, идет своим путем, путем независимости, достоинства, не чувствуя вины ни перед кем, не действуя ни под чью диктовку», — приводит его слова Oxu.az. Акцент на «доверие» делает и заместитель премьер-министра и исполнительный секретарь правящей Партии «Ени Азербайджан» Али Ахмедов: «Народ доказал, что доверяет господину президенту. Это был тест на всенародное доверие, который прошел достаточно успешно».

Глава администрации президента Рамиз Мехтиев выразил отношение к оценке Венецианской комиссии, которая ранее поставила под сомнение демократичность поправок в конституцию. «Я негативно отношусь к их заключению, потому что оно не соответствует реальности. Они не провели с нами обсуждения. Мы не отправляли им документа, и они вынесли решение без проведения с нами обсуждений. Они распространили это заключение по чьему-то поручению», — заявил Мехтиев, передаёт АПА.

Оппозиция: Референдум не избавит власть от экономических проблем

Оппозиционеры жалеют о том, что не смогли предотвратить проведение референдума. Председатель Партии народного фронта Азербайджана (ПНФА) Рази Нуруллаев говорит о преимуществе властей, имеющих контроль над административными ресурсами. При этом он подчеркнул, что оппозиция имела потенциально больше шансов, если бы смогла добиться поддержки народа. «В этом виноват не народ, а лица, которые сыграли роль в потере доверия оппозиции. Если бы народ поверил в будущее и возразил, мы бы не испытали столько трудностей», — цитирует Нуруллаева Minval.az.

Лидер ПНФА расстроен тем, что немало избирателей бойкотировали голосование: «Бойкот — неверное решение. Если народ, как единое целое, пойдет на выборы и заполнит свои бюллетени, никакой фальсификации не будет». Продление до 7 лет полномочий Алиева — не предел, президентство может оказаться бессрочным на новом референдуме, считает Нуруллаев. Несмотря на это, он полагает, что референдум не сможет застраховать власти от проблем.

«В стране сложилось тяжелое социальное положение, банки продолжают свою бандитскую деятельность, а шаги властей для оздоровления банковского сектора впустую. В такой ситуации недовольство народа достигнет пика. Кроме того, шаги властей для диверсификации экономики и развития ненефтяного сектора дадут результаты не ранее 2019 года. Социальное положение продолжит ухудшаться даже, если цена на нефть возрастет до 60 долларов за баррель, это не сможет заполнить дефицит бюджета и оживить манат. Для сохранения стабильным курса маната тратятся огромные средства. На самом деле, это можно понять. Если … отпустить манат в свободное плавание, стоимость доллара достигнет 4 манат. Допустить это означает загнать людей в могилу», — предсказывает Нуруллаев.

Musavat: Цель референдума — ускорить постнефтяные реформы

Основная аргументация критиков референдума состоит в том, что он «продлевает диктатуру» правящей семьи Алиевых, открывая дорогу во власть 19-летнему Гейдару Алиеву-младшему. Представители же власти оправдывают его «требованием новшеств в развитии». Не разбирая справедливость двух точек зрения, Yeni Musavat пишет о последствиях.

Оппозиционная газета уверена, что страна вступает «в новую политико-правовую стадию», а Алиев 26 сентября получил от народа мандат на проведение реформ. Сигналом к ним служит введение должности вице-президентов: «Создание института вице-президентства — это анонс серьезных кадровых реформ в правящей команде. Ожидается как сокращение Кабмина, так и упразднение Исполнительных властей. Стоит признать, что Азербайджан не сможет продолжить тяжелый экономический период с чиновниками, утратившими доверие народа». Musavat обращает внимание на комментарии помощника президента по общественно-политическим вопросам Али Гасанова, который говорит о переходе страны к постнефтяному экономическому периоду.

«В настоящее время пакет реформ принят, «поезд реформ» запущен. Для проведения реформ мобилизуются все возможности, и административные, и экономические, и человеческие ресурсы. Поэтому, одной из главных причин референдума является проведение оперативных экономических реформ в постнефтяной период в Азербайджане, а также создание эффективной системы управления и устранения ряда бюрократических механизмов в существующей системе», — отметил Гасанов. Курировать экономические реформы, как пишет Musavat, будет первый вице-президент, за политические — будет отвечать один из вице-президентов. В интервью Report.az представитель правящей партии Ахмедов подтвердил, что после голосования Азербайджан ждут большие перемены, а «экономические реформы после референдума приобрели необходимую правовую базу и политический инструмент».

Выставка военной техники ADEX и гуманитарный форум в Баку

27 сентября в Баку открылась 2-ая Азербайджанская международная оборонная выставка «ADEX 2016». На церемонии открытия присутствовали министр оборонной промышленности Явер Джамалов, министр обороны Закир Гасанов, его турецкий коллега Фикри Ишык и другие. В ADEX участвовали 216 компаний и официальных делегаций из 44 стран, сообщало Haqqin. az. Министерство оборонной промышленности Азербайджана презентовало более 260 образцов продукции, в том числе азербайджанские беспилотники «Зербе» и бронированную разведывательно-дозорную машину (БРДМ).

«На БРДМ установлен противотанковый ракетный комплекс производства турецкой компании «Roketsan», — информирует АПА. В рамках выставки холдинг «Вертолеты России» и предприятие Silk Way Helicopter Services подписали соглашение об открытии сервисного центра по ремонту и обслуживанию вертолётов Ми-8/17 в Азербайджане. Заместитель министра оборонной промышленности Азербайджана Тофиг Рафиев обсудил с украинской госкомпанией «Укрспецэкспорт» возможность создания совместного производства противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) и управляемых ракет для них на предприятиях Азербайджана.

Ближе к концу недели, 29−30 сентября состоялся V Бакинский международный гуманитарный форум, цель которого — «проведение диалогов, обмен мнениями и обсуждений по широкому спектру вопросов глобального характера, представляющих интерес для всего человечества», сообщает Trend.az.

В декларации по итогам форума участники осуждают обостряющиеся конфликты, экстремизм, терроризм и связанные с ними гуманитарные кризисы и проблему беженцев. «Несмотря на все попытки достижения эффективного межкультурного, межконфессионального и межцивилизационного диалога, в мире все еще сильны проявления ксенофобии, расизма, нетерпимости и игнорирования достижений и возможностей политики мультикультурализма», — констатируется в заявлении. В нём также отмечается достигнутый Азербайджаном прогресс в «сохранении и приумножении человеческого капитала», а также поддержке «уязвимой группы населения, как беженцы и вынужденные переселенцы». Президент России Владимир Путин заметил, что «Бакинский гуманитарный форум за сравнительное короткое время получил признание в мире».