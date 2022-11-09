Александр Погожев
Автор
Конвергентный журналист в Северо-Кавказском федеральном округе.
Интересуется социологией, антропологией и культурологией.
Основным объектом при создании журналистского материала является человек. В работе руководствуется принципами гуманизма, презумпцией невиновности и объективной фиксацией факта.
Наибольший интерес представляют достижения человека, яркие события в обществе, социокультурная и коммуникативная деятельность человека. Также привлекает тихое течение жизни, для познания которого необходимо глубокое погружение в среду. В обоих случаях преследует цель выявления и раскрытия культурного кода.
Представитель Школы классической фотографии Олега Юрьевича Барабаша, г. Ставрополь.