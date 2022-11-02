«С теплом для фронта»: Ставропольские волонтеры шьют одежду бойцам
Почти 40 комплектов термобелья передали мобилизованным бойцам-десантникам ставропольские волонтёры. Одежду они сшили на собранные средства своими руками.
«В прошлый раз мы сшили 12 комплектов, в этот раз рулон метражом поменьше, поэтому будет где-то 10», — говорит волонтёр Татьяна.
В группе в социальной сети волонтеры обсуждают, что в данный момент необходимо шить и какие размеры предпочтительнее. Так как ребята в основном крупные, то сейчас шьют от 50 до 58 размера. В группе 22 человека, кто-то занимается только волонтерской деятельностью, кто-то помощь совмещает с работой.
«Я уже вступила в созданную группу, их же много, волонтерских движений. Лично ко мне пришло осознание, когда пришла весть, что мой родственник пойдет добровольцем. Мы ему помогли собрать необходимые вещи, позже, когда я увидела в соцсетях, что швеи помогают бойцам, то с головой ушла в эту деятельность», — говорит Татьяна.
Татьяна мама в декрете, у нее 2 дочери и малыш, которому недавно исполнилось 3 месяца. Муж Татьяну поддерживает и хвалит, деятельность одобряет.
Шьют все на дому, но не у всех есть специальное швейное оборудование. Например, балаклавы нужно шить специальным швом.
«Я беру ребеночка, сажусь в машину и еду в Татарку (населенный пункт возле Ставрополя). Там у девочки есть необходимое оборудование. Вообще, она работает в школе, а после школы шьет. Что удивительно, профессии у всех кто помогает разные», — говорит Татьяна.
Татьяна работает в ателье, которое предоставляет место для раскроя и возможность шить за швейным оборудованием предприятия. Даже сейчас, будучи в декрете, она часто берет работу на дом.
Помимо термобелья девушки шьют балаклавы, шапки, из остатков ткани носки.
«Мы сейчас в процессе производства дождевиков. Мы вчера передали пакеты с вещами и ребята высказали пожелание, потому что сейчас такая погода, нужны дождевики. У нас есть материал и мы рассматриваем, пустить его на спальные мешки или на плащ-палатку», — говорит Татьяна.
Ксения тоже свой выходной посвятила работе над изготовлением термобелья. В ателье раскраивать детали для пошива она пришла с сыном.
«Мы организовались с девчонками инициативной группой. Мы можем это делать, поэтому делаем. У меня на фронте никого нет, но с первых дней страшно, следим за новостями, хочется ребятам помочь», — говорит Ксения
Волонтеры говорят, что очень много людей оказывают помощь, но есть и те, кто возражает против такой деятельности. Невзирая на это, волонтеры находят время, лишают семью внимания, жертвуют из личных средств на поддержку мобилизованных ребят.
«Выше головы не прыгнешь, стараемся все делать по мере сил и возможностей. И на семью время находим, и на работу, и на гуманитарную деятельность. В семье все положительно относятся, у мужа отец военный и дедушки наши были на войне, так что шьем с теплом для фронта», — говорит Ксения.