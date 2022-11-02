Почти 40 комплектов термобелья передали мобилизованным бойцам-десантникам ставропольские волонтёры. Одежду они сшили на собранные средства своими руками.

«В прошлый раз мы сшили 12 комплектов, в этот раз рулон метражом поменьше, поэтому будет где-то 10», — говорит волонтёр Татьяна.

Александр Погожев ИА REGNUM Татьяна увидела в соцсетях, что швеи помогают бойцам и сама с головой ушла в эту деятельность

Александр Погожев ИА REGNUM Ткань для пошива термобелья солдатам

В группе в социальной сети волонтеры обсуждают, что в данный момент необходимо шить и какие размеры предпочтительнее. Так как ребята в основном крупные, то сейчас шьют от 50 до 58 размера. В группе 22 человека, кто-то занимается только волонтерской деятельностью, кто-то помощь совмещает с работой.

Александр Погожев ИА REGNUM В группе 22 человека, кто-то занимается только волонтерской деятельностью, кто-то помощь совмещает с работой

«Я уже вступила в созданную группу, их же много, волонтерских движений. Лично ко мне пришло осознание, когда пришла весть, что мой родственник пойдет добровольцем. Мы ему помогли собрать необходимые вещи, позже, когда я увидела в соцсетях, что швеи помогают бойцам, то с головой ушла в эту деятельность», — говорит Татьяна.

Татьяна мама в декрете, у нее 2 дочери и малыш, которому недавно исполнилось 3 месяца. Муж Татьяну поддерживает и хвалит, деятельность одобряет.

Александр Погожев ИА REGNUM Волонтёры Татьяна и Ксения

Александр Погожев ИА REGNUM Лекала деталей термобелья

Александр Погожев ИА REGNUM Лекала деталей термобелья

Александр Погожев ИА REGNUM Волонтеры делают раскрой разных размеров

Шьют все на дому, но не у всех есть специальное швейное оборудование. Например, балаклавы нужно шить специальным швом.

«Я беру ребеночка, сажусь в машину и еду в Татарку (населенный пункт возле Ставрополя). Там у девочки есть необходимое оборудование. Вообще, она работает в школе, а после школы шьет. Что удивительно, профессии у всех кто помогает разные», — говорит Татьяна.

Александр Погожев ИА REGNUM Сейчас в основном отшивают термобельё от 50 до 58 размера

Александр Погожев ИА REGNUM Лекала деталей термобелья

Татьяна работает в ателье, которое предоставляет место для раскроя и возможность шить за швейным оборудованием предприятия. Даже сейчас, будучи в декрете, она часто берет работу на дом.

Александр Погожев ИА REGNUM Ксения и Татьяна раскраивают детали термобелья в ателье

Александр Погожев ИА REGNUM Волонтеры раскраивают детали термобелья в ателье

Александр Погожев ИА REGNUM Благотворительная акция волонтеров группы «Шьем бойцам. Ставрополь»

Александр Погожев ИА REGNUM Большинство волонтёров шьют на дому

Александр Погожев ИА REGNUM Ткань для термобелья

Александр Погожев ИА REGNUM Раскрой деталей термобелья

Александр Погожев ИА REGNUM Благотворительная акция волонтеров группы «Шьем бойцам. Ставрополь»

Александр Погожев ИА REGNUM Благотворительная акция волонтеров группы «Шьем бойцам. Ставрополь»

Помимо термобелья девушки шьют балаклавы, шапки, из остатков ткани носки.

«Мы сейчас в процессе производства дождевиков. Мы вчера передали пакеты с вещами и ребята высказали пожелание, потому что сейчас такая погода, нужны дождевики. У нас есть материал и мы рассматриваем, пустить его на спальные мешки или на плащ-палатку», — говорит Татьяна.

Александр Погожев ИА REGNUM Благотворительная акция волонтеров группы «Шьем бойцам. Ставрополь»

Александр Погожев ИА REGNUM Татьяна работает в ателье, которое предоставило место для волонтерской деятельности

Александр Погожев ИА REGNUM Помимо термобелья девушки шьют балаклавы, шапки, из остатков ткани носки

Александр Погожев ИА REGNUM В планах у волонтеров производство дождевиков для солдат

Ксения тоже свой выходной посвятила работе над изготовлением термобелья. В ателье раскраивать детали для пошива она пришла с сыном.

«Мы организовались с девчонками инициативной группой. Мы можем это делать, поэтому делаем. У меня на фронте никого нет, но с первых дней страшно, следим за новостями, хочется ребятам помочь», — говорит Ксения

Александр Погожев ИА REGNUM Волонтеры передали на фронт уже 40 комплектов термобелья

Волонтеры говорят, что очень много людей оказывают помощь, но есть и те, кто возражает против такой деятельности. Невзирая на это, волонтеры находят время, лишают семью внимания, жертвуют из личных средств на поддержку мобилизованных ребят.

Александр Погожев ИА REGNUM Швейная машина в ателье

Александр Погожев ИА REGNUM Швейная машина в ателье

«Выше головы не прыгнешь, стараемся все делать по мере сил и возможностей. И на семью время находим, и на работу, и на гуманитарную деятельность. В семье все положительно относятся, у мужа отец военный и дедушки наши были на войне, так что шьем с теплом для фронта», — говорит Ксения.

Александр Погожев ИА REGNUM Татьяна за швейной машиной