«Вы находитесь сейчас в лучшем из учреждений культуры города. Не потому лучшее, что каждый кулик хвалит свое болото, а потому, что это учреждение — единственное в своем роде», — таким приветственным словом встретила корреспондентов ИА REGNUM сотрудник Дома работников культуры Виктория Базилевская.

Александр Погожев ИА REGNUM Выставка работ художниц школы № 6 г. Донецка. Владимир Скобцов и Виктория Базилевская

Дом работников культуры — это место, где собираются профессиональные писатели, композиторы, художники, артисты, поэты — люди, для которых искусство и культура стали делом всей их жизни. В Советском Союзе таких учреждений было 14. Сейчас сохранились два — в Москве и Донецке.

Небольшая площадь дома стала территорией любви, духа, общности по характеру людей, по жизненным целям: донести, улучшить, согреть, любить.

Александр Погожев ИА REGNUM Табличка на Доме работников культуры в г. Донецке

«Нас любят поучать, нас любят мордой об стол тыкнуть, а любить не умеют. Может быть, умеют, но мало, не всех. Дом работников культуры — это место, где любят всех, независимо от статуса, независимо от приложения своих сил в искусстве и культуре. А потому, что ты человек, который понимает и ценит слово, умеет глазами любви ценить живопись, умеет и любит слушать хорошую музыку. Дом — это дом, в который приятно возвращаться, где всегда тебя ждут, независимо от погоды, возраста, состояния здоровья», — говорит Виктория Базилевская.

Александр Погожев ИА REGNUM Выставка работ художниц школы № 6 г. Донецка

Стены Дома украшают работы детей, обучающихся в художественных школах, школах искусств, студиях, дворцах культуры. В момент посещения Дома работников культуры проходила выставка педагогов Школы искусств №6.

«Это энтузиасты: Шумилкина, Жумара, Краснолобова. Они чистые душой и преданные служению воспитания в детях красоты, развитию творчества. Желанию и возможности все, чем так богато одарила их природа, и то мастерство, которое они приобрели за долгие годы, отдать детям», — говорит Виктория.

Александр Погожев ИА REGNUM Выставка работ художниц школы № 6 г. Донецка

В довоенные годы в Донбасс приезжали коммивояжеры от искусства, чтобы купить картины именно донецких художников. Это были сюжеты трудовых будней шахтеров, металлургов, строителей, рабочих разных профессий. Это была документалистика удивительной, сложной, серьезной жизни Донбасса.

Александр Погожев ИА REGNUM Женский портрет

Дом работников культуры тесно связан с ветеранами культуры и искусства, которым всегда оказывается помощь и внимание. Их приглашают на праздники, поздравляют с днем рождения, оказывают адресную помощь. Раньше дом собирал огромное количество людей. В ботаническом саду накрывался стол на 100 человек.

Александр Погожев ИА REGNUM Ю. Трошкина. «Книгочея» и «Ньютон»

Стены Дома работников культуры украшают живописные работы Бориса Ерёмина.

«Это певец природы, и его тема — прежде всего цветы, природа, архитектура. Когда он был в Иерусалиме, ему предложили и мастерскую, полное обеспечение, но без права вывезти работы в Донбасс. Еремин отказывается от этого предложения и возвращается в Донецк. Вот его картины «Церковь сна Христова» и «Стена плача». Эта картина имеет уникальную способность. У нее можно загадать только одно желание, и оно исполнится. Но главное, чтоб оно не принесло никому вреда», — рассказывает Виктория.

Александр Погожев ИА REGNUM Виктория Базилевская рассказывает о работе Ю. И. Коровушкина «Моисей»

Александр Погожев ИА REGNUM Ю. И. Коровушкин. Моисей

«Художник Коровушкин, который сделал скульптуру, интересно использует каповые наросты для того, чтобы они стали частью образа. Вот такой аравийский образ. Эта работа как-то пропала на выставке в Запорожье, и нам ее вернули через 7 лет с элементами растрескивания. В 2012 году была выставка, и художник дарит нам свою работу «Образ Христа». В 2014 году в октябре происходит невероятная вещь, появляется трещина в скульптуре. Она идет от макушки, до зрачка глаза. Останавливается и словно из глаза вытекает снова по направлению к сердцу», — говорит Виктория.

Александр Погожев ИА REGNUM Ю. И. Коровушкин. Христос

Александр Погожев ИА REGNUM Виктория Базилевская, сотрудник Дома работников культуры

Самая гостеприимная и камерная гостиная из гостиных учреждений культуры находится в донецком Доме работников культуры. Здесь артисты ждут своего выхода на сцену, собираются за чашкой чая, общаются.

Александр Погожев ИА REGNUM Камерный холл в Доме работников культуры

Александр Погожев ИА REGNUM Скульптура в Доме работников культуры г. Донецка

«Вот портрет народной артистки [б. УССР] Алины Николаевны Коробко. Она профессор донецкой государственной академии. Ее студенты поют в Америке, Италии, Австралии, Германии и Большом театре в России. Написала её народная художница [б. УССР] Полина Антоновна Шатало. Она еще написала портрет Тараса Шевченко, и мы его тоже не снимаем со стенки. Мы не будем похожи на плохую [б. УССР]. Нельзя забывать своих корней и общей истории», — убеждена Виктория.

Александр Погожев ИА REGNUM Полина Шатало. Аве Мария

Здесь же висит работа народного художника Полякова «Дом вдовы».

«Сейчас война, но можно пойти купить хлеб, масло. А эта женщина четко знала, что никто ее детям, кроме нее самой помочь не может. Что вот это светящееся окошко художник специально делает ярким. Очевидно, ее ждут дети. Вот сгоревшая сосна, воронье кружит и холодный обледенелый путь, по которому каждый день она должна пойти к реке, набрать воды», — обращает внимание на детали картины Виктория.

Александр Погожев ИА REGNUM А. Поляков. Дом вдовы

«Это работы Порожнюка. Вот, смотрите, «Гоголь». Светлая и темная стороны Гоголя. Гоголь здесь и мыслитель, и заложник. Всегда надо думать, в какую сторону поворачивается ваша душа. К свету или к тьме? А здесь «Габриэль Гарсиа Маркес», нобелевский лауреат, удивительная личность, который написал «Осень патриарха», «Сто лет одиночества», «Полковнику никто не пишет», — продолжает экскурсию Виктория.

Александр Погожев ИА REGNUM А. Порожнюк. Николай Васильевич Гоголь

Александр Погожев ИА REGNUM А. Порожнюк. Габриэль Гарсиа Маркес

Александр Погожев ИА REGNUM А. Порожнюк. Габриэль Гарсиа Маркес

Мы вошли в небольшой камерный зал. Он наполнен фотополотнами, это работы Михаила Георгиевича Полтавского.

Александр Погожев ИА REGNUM Фотовыставка Михаила Георгиевича Полтавского. Актовый зал в Доме работников культуры

«Настоятель нашей Святогорской обители отец Арсений, пораженный архитектурой Кижей, захотел повторить архитектуру. Он сел на 2 года за чертежи, и мастера из Пантелеймоновки, Васильевки, Ясиноватой построили храм без единого гвоздя. Мы были в этом храме, он открывается 1 раз в году, на праздник всех святых. Но для работников культуры сделали исключение, и мы зашли в него, оставили записочки, и вот там живут монахи, которые эти записочки читали весь год. Фашисты [киевского режима] сожгли Всесвятский храм полностью. Для них нет ничего святого», — рассказывает Виктория о Всесвятском храме, изображенном на фото.

Александр Погожев ИА REGNUM Фотовыставка Михаила Георгиевича Полтавского. Актовый зал в Доме работников культуры

Александр Погожев ИА REGNUM Фотовыставка Михаила Георгиевича Полтавского. Актовый зал в Доме работников культуры

Александр Погожев ИА REGNUM Фотовыставка Михаила Георгиевича Полтавского. Актовый зал в Доме работников культуры

Традиционно работники Дома собирают «Посылку солдату». Покупают сладости, перевязочный материал, белье, вещи, продукты, теплые носки, шарфы. Помогают раненым в больницах.

Александр Погожев ИА REGNUM А. Порожнюк. Есенин и Айседора (пластилин)

Александр Погожев ИА REGNUM А. Порожнюк. У нас все впереди (пластилин)

Александр Погожев ИА REGNUM Работы выполнены из осколков снарядов

«Каждый год у нас проходят Дни памяти Александра Владимировича Захарченко, Иосифа Давыдовича Кобзона, у нас есть вся хроника в видеозаписях. К нам приходят родители Захарченко, проходит встреча выпускников военного лицея. Вот такой наказ от старших младшим. Молодежь пропускает это через свое сердце. Сегодняшняя страница Донбасса — тяжелая, но кто сказал, что Донбасс стонет? Он выживает, борется, сопротивляется, и Донбасс победит. Только вместе с Россией. Одним нам очень тяжело. Нужно быть честными. Без этой уникальной, сложной, тяжелой спецоперации, которая идет сейчас, кто знает, что могло бы быть со свободным Донбассом? Это замечательное, важное, судьбоносное решение президента РФ Владимира Путина о признании нас частью России», — говорит Виктория Базилевская.