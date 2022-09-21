После мучительной ночи ожидания и речи президента России Владимира Путина утром 21 сентября жители Донецка вышли на улицы, улыбаясь впервые за долгое время. Они рады тому, что президент России Владимир Путин услышал и поддержал их просьбу о проведении референдумов. Корреспондент ИА REGNUM спросил у горожан, как они восприняли обращение главы российского государства.

Александр Погожев ИА REGNUM Утро в Донецке. 21 сентября 2022 года

Примечательно, что с людьми удалось поговорить на остановке и рынке, где в обычные дни не так многолюдно из-за регулярных обстрелов ВСУ. Горожане боятся усиления обстрелов, но признаются, что очень рады быть услышанными и с нетерпением ждут референдума. Много лет назад жители Донбасса определились — они хотят воссоединиться с Россией.

Киевские боевики, безусловно, пытаются атаковать, понимая, что в скором времени им придётся покинуть укрепрайоны. Обстрелами они пытаются запугать людей и нанести максимальный ущерб инфраструктуре.

«Однозначно, мы ждали проведения референдумов. Мы очень рады этому решению. Мы боимся обстрелов, но нам важнее, чтобы Донецк остался, чтобы была тишина, спокойствие, чтобы город оживал, и сюда возвращались люди, которые были бы уверены в завтрашнем дне», — говорит одна из работниц учреждения общественного питания.

«Все хотят мира. Главное для нас, чтобы он настал», — поддерживает приятельницу ещё одна жительница Донецка.

«Мы рады — это не то слово. Это то, что должно было быть восемь лет назад. Мы надеялись, что это произойдёт ещё в 2014 году. К сожалению, этого не случилось. Сегодня все счастливы, что это наконец-то происходит. Люди не то что боятся обстрелов, это ужасно. Привыкнуть к этому невозможно. И тот, кто хотя бы один раз это пережил, извините, слёзы наворачиваются. Мы на референдумы надеемся, уповаем, ждём. Главное, чтобы мы были на Родине. Путин — наш герой. Всё, что он делает, — гениально. Мы за него всей семьёй, мои друзья и знакомые поддерживаем его. Родину надо защищать», — радуется Наталья.

Александр Погожев ИА REGNUM «Сделано в ДНР»

«Мы, уставшие от обстрелов с утра до вечера и с вечера до утра, на 100% приветствуем решение президента России. Это невыносимо. Это давно надо было сделать. Я только за проведение референдумов. Это очень хорошая новость», — отметил Владимир.

«Рада референдумам. Ждала этого», — поддержала решение пожилая жительница Донецка.

«Важнее будет результат референдумов. Но думаю, что будет исход положительным, как и жизнь Донбасса в составе России. Референдумы — это опасный фактор, поэтому необходимо усилить безопасность в эти дни. Я надеюсь, что Вооружённые силы РФ и защитники Донбасса помогут обеспечить безопасность, и всё пройдёт благополучно. Решение президента РФ — правильное», — считает Виталий.

Александр Погожев ИА REGNUM Флаг России в Донецке

«Мы ждали этого дня и хотим, чтобы поскорее нас приняли назад. В эти дни боимся обстрелов, я не вру. Потому что понимаем, что по нам будут бить, чтобы напоследок больше ущерба нанести. Есть в душе ощущение праздника, потому я — за Россию. И хочу, чтобы быстрее нас защитили. Я полностью за Путина. Он нас восемь лет поддерживал. Спасибо ему. Дай Бог ему здоровья. Пока он будет у власти, мы защищены», — уверена Диана.