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Донецк. 10 сентября 2022 года, Суббота, 17:52

Бахает с небольшой периодичностью. Прилёты в Кировском и Петровском районах. С утра на рынке возле железнодорожного вокзала погиб человек. Снаряд прилетел в отдел с лакокрасочными товарами. В Донецк я приехал чётко по расписанию в 12:00. С некоторыми пассажирами две недели назад я возвращался из Донецка в Ставрополь. Люди уезжают от обстрелов к родственникам и близким хотя бы на две недели, чтобы отдохнула нервная система.

У некоторых заметна заторможенность речи, некоторые заикаются. На обеих границах «Успенки» мы провели около часа. Сразу после пересечения границы связь российских мобильных операторов прекращает работать. Поэтому я переключился на местный «Феникс». Пока я ехал, читал новости. Союзные войска отступали из Купянска, Изюма, а жители бегут от возвращающегося фашистского режима через Сватово на границу с Белгородом.

На завтра у нас запланирована поездка в Святогорск.

Такую запись я сделал в дневнике в первый день осенней командировки в Донбасс.

Александр Погожев ИА REGNUM Въезд в Красный Лиман

Александр Погожев ИА REGNUM Памятный знак советским воинам — работникам мебельного комбината, Кременная

Александр Погожев ИА REGNUM Флаг Донецкой Народной Республики

Александр Погожев ИА REGNUM Сгоревшая военная техника

На следующий день добрались мы лишь до Красного Лимана, где на обратном пути рядом с нами прилетел снаряд. Хорошо, что нам удалось оставить гуманитарный груз в администрации города.

Александр Погожев ИА REGNUM Проект «Буханка» раздаёт гуманитарную помощь жителям Красного Лимана

Александр Погожев ИА REGNUM Житель Красного Лимана

Александр Погожев ИА REGNUM Красный Лиман

В этот день мы сделали много добрых дел: раздавали военным сигареты, подвозили местных жителей. Оказание даже небольшой помощи людям делает пребывание в Донбассе более осмысленным.

Александр Погожев ИА REGNUM Енакиево

Александр Погожев ИА REGNUM В окрестностях Енакиево

Следующий мой гуманитарный выезд был в шахтерский поселок Тошковка. Там я увидел все последствия боев за мирное небо над головой. Пока союзные войска не выбили бандеровцев, на головы местных жителей в прямом смысле сыпались с неба мины.

Выяснилось, что у многих местных жителей есть проблемы с оформлением документов.

Александр Погожев ИА REGNUM Разрушенная обстрелами почерневшая пятиэтажка в Тошковке

Александр Погожев ИА REGNUM Разрушенная обстрелами почерневшая пятиэтажка в Тошковке

Александр Погожев ИА REGNUM Жители Тошковки ограждают неразорвавшиеся снаряды автомобильными покрышками

Александр Погожев ИА REGNUM Часовня в Тошковке также подверглась обстрелам

Александр Погожев ИА REGNUM Жители посёлка Тошковка

Александр Погожев ИА REGNUM Тошковка

Александр Погожев ИА REGNUM Интербригада в разрушенной Тошковке

Александр Погожев ИА REGNUM Разрушенный дом в Тошковке

Александр Погожев ИА REGNUM Раздача гуманитарной помощи в Тошковке

Александр Погожев ИА REGNUM Жители посёлка Тошковка

Александр Погожев ИА REGNUM Разрушенные обстрелами корпуса шахты «Тошковская»

Тем временем Донецк, Горловка и другие населенные пункты ежедневно подвергались усиленным обстрелам со стороны ВСУ. Мы с коллегой из Венесуэлы Алехандро Кирком стали живыми свидетелями того ужаса, который испытывает человек во время артобстрела. 17 сентября, когда мы снимали горящую машину на площади Ленина в Донецке, рядом с нами разорвался натовский снаряд 155 мм, который выпустили из французского орудия «Цезарь». Алехандро ранило осколком, но несмотря на серьёзное ранение, он быстро выписался и принялся за работу.

Александр Погожев ИА REGNUM Обстрел центра Донецка

Александр Погожев ИА REGNUM Раненый венесуэльский журналист Алехандро Кирк

Александр Погожев ИА REGNUM После ранения

Александр Погожев ИА REGNUM Женщина, пострадавшая от обстрела Донецка

Александр Погожев ИА REGNUM Григорий Викторович Лобанов, заведующий кафедрой травматологии, ортопедии и хирургии экстренных ситуаций ФИПО ДОННМУ им. М. Горького, лауреат Государственной премии, полный кавалер Шахтерской славы, д. м. н., профессор

Александр Погожев ИА REGNUM Донецкие врачи за работой

Александр Погожев ИА REGNUM Сотрудник скорой помощи

Обстрелы Донецка продолжались, счёт жертвам ежедневно рос. Особенно жестоким убийством мирного населения стал трагичный день 19 сентября. В самый час пик бандеровцы ударили по площади Бакинских комиссаров. 16 погибших и 3 раненых. В этот самый день в 1918 году с 19 на 20 сентября были расстреляны 26 бакинских комиссаров. Террористы проявили невероятный цинизм и продолжили его проявлять дальше. Особенно после того, как все республики объявили о проведении референдума.

Александр Погожев ИА REGNUM Скорая помощь помогает раненому человеку, пострадавшему от обстрела Донецка

Александр Погожев ИА REGNUM Обстрел администрации ДНР в Донецке

Александр Погожев ИА REGNUM Последствия обстрела Ворошиловского района Донецка

Александр Погожев ИА REGNUM Мужчина со своей раненой в результате обстрела собакой

Александр Погожев ИА REGNUM Жилой дом в Донецке

Александр Погожев ИА REGNUM Результат прилёта 150-го калибра в торец здания Донецкого университета

Александр Погожев ИА REGNUM В подвале дома, где разместилась интербригада. Ребята спят на деревянных поддонах

В мою прошлую поездку в Донбасс местные жители скептически относились к тому, что скоро будет референдум. Они устали ждать, надеяться, верить. Выступление президента РФ Владимира Владимировича Путина, объявление о проведении референдума вдохнуло в жителей Донбасса новые силы, волю к победе, желание жить. А вместе с тем и страх за свою жизнь. Все понимали, что теперь обстрелы участятся.

Александр Погожев ИА REGNUM Последствия прилёта «Химарса» в жилой дом Северодонецка

Александр Погожев ИА REGNUM Мариуполь

Александр Погожев ИА REGNUM Во дворе дома в Мариуполе

Александр Погожев ИА REGNUM Сгоревшие автомобили после обстрела

Александр Погожев ИА REGNUM Мариуполь

Александр Погожев ИА REGNUM Живут люди. Мариуполь

Александр Погожев ИА REGNUM Мариуполь

Александр Погожев ИА REGNUM Во дворе дома в Мариуполе

Александр Погожев ИА REGNUM Быт

Александр Погожев ИА REGNUM Быт в одном из домов Мариуполя

Александр Погожев ИА REGNUM Мариуполь

Александр Погожев ИА REGNUM Миссионеры в Донбассе

Александр Погожев ИА REGNUM Миссионеры в Донбассе

Александр Погожев ИА REGNUM Священник разговаривает с жительницей Мариуполя

Александр Погожев ИА REGNUM Во дворе жилого дома в Мариуполе

Запугивание и убийство мирных жителей бандеровцами продолжалось. С не меньшей жестокостью террористы ВСУ вновь обстреляли центр Донецка и ударили по Центральному крытому рынку, уничтожив автобус, пассажиров и мимо проходящих пешеходов.

Александр Погожев ИА REGNUM Последствия обстрела крытого рынка в центре Донецка

Александр Погожев ИА REGNUM Цель ВСУ - мирные жители. Последствия прилёта в пассажирский автобус

Александр Погожев ИА REGNUM В автобусе были люди

Александр Погожев ИА REGNUM Фиксация места военного преступления

В Херсоне бандеровцы нанесли удар по гостинице, в которой жили журналисты, ударили по магазину в ЛНР в Старобельске, бьют по сёлам и небольшим населенным пунктам. Идёт запугивание уничтожением.

Александр Погожев ИА REGNUM Заминированный укронацистами многоквартирный дом в Северодонецке

Александр Погожев ИА REGNUM Многоквартирный дом в Северодонецке, в котором укрывались укронацисты

Александр Погожев ИА REGNUM Укронацисты укрывались в многоквартирных домах с людьми

Александр Погожев ИА REGNUM Лисичанск

Александр Погожев ИА REGNUM Сгоревшие в результате обстрела автомобили

Александр Погожев ИА REGNUM Ясиноватский машиностроительный завод

Всё это не сломило жителей Донбасса. Несмотря на то, что чем ближе окончание референдума, тем с большей яростью проводятся обстрелы, они голосуют за воссоединение с Россией, за возвращение в объятия Родины. С большим восторгом они восприняли новость о проведении частичной мобилизации.

Александр Погожев ИА REGNUM Вечный огонь в Донецке

Александр Погожев ИА REGNUM Площадь Ленина, Донецк

Александр Погожев ИА REGNUM Утро в Донецке

Александр Погожев ИА REGNUM Граффити в Донецке

Александр Погожев ИА REGNUM Корпус Донецкого университета

Александр Погожев ИА REGNUM «Возродим Донбасс!»

Александр Погожев ИА REGNUM «Встань на защиту Родины!»

Александр Погожев ИА REGNUM Донецк

Александр Погожев ИА REGNUM Река Кальмиус. Вид с проспекта Ильича, Донецк

Они готовы ждать и терпеть, не сдавая ни пяди земли противнику.