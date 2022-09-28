Бахает с небольшой периодичностью. Прилёты в Кировском и Петровском районах. С утра на рынке возле железнодорожного вокзала погиб человек. Снаряд прилетел в отдел с лакокрасочными товарами. В Донецк я приехал чётко по расписанию в 12:00. С некоторыми пассажирами две недели назад я возвращался из Донецка в Ставрополь. Люди уезжают от обстрелов к родственникам и близким хотя бы на две недели, чтобы отдохнула нервная система.
У некоторых заметна заторможенность речи, некоторые заикаются. На обеих границах «Успенки» мы провели около часа. Сразу после пересечения границы связь российских мобильных операторов прекращает работать. Поэтому я переключился на местный «Феникс». Пока я ехал, читал новости. Союзные войска отступали из Купянска, Изюма, а жители бегут от возвращающегося фашистского режима через Сватово на границу с Белгородом.
На завтра у нас запланирована поездка в Святогорск.
Такую запись я сделал в дневнике в первый день осенней командировки в Донбасс.
Александр Погожев ИА REGNUM
Въезд в Красный Лиман
Александр Погожев ИА REGNUM
Памятный знак советским воинам — работникам мебельного комбината, Кременная
Александр Погожев ИА REGNUM
Флаг Донецкой Народной Республики
Александр Погожев ИА REGNUM
Сгоревшая военная техника
На следующий день добрались мы лишь до Красного Лимана, где на обратном пути рядом с нами прилетел снаряд. Хорошо, что нам удалось оставить гуманитарный груз в администрации города.
Александр Погожев ИА REGNUM
Проект «Буханка» раздаёт гуманитарную помощь жителям Красного Лимана
Александр Погожев ИА REGNUM
Житель Красного Лимана
Александр Погожев ИА REGNUM
Красный Лиман
В этот день мы сделали много добрых дел: раздавали военным сигареты, подвозили местных жителей. Оказание даже небольшой помощи людям делает пребывание в Донбассе более осмысленным.
Александр Погожев ИА REGNUM
Енакиево
Александр Погожев ИА REGNUM
В окрестностях Енакиево
Следующий мой гуманитарный выезд был в шахтерский поселок Тошковка. Там я увидел все последствия боев за мирное небо над головой. Пока союзные войска не выбили бандеровцев, на головы местных жителей в прямом смысле сыпались с неба мины.
Выяснилось, что у многих местных жителей есть проблемы с оформлением документов.
Александр Погожев ИА REGNUM
Разрушенная обстрелами почерневшая пятиэтажка в Тошковке
Александр Погожев ИА REGNUM
Разрушенная обстрелами почерневшая пятиэтажка в Тошковке
Александр Погожев ИА REGNUM
Жители Тошковки ограждают неразорвавшиеся снаряды автомобильными покрышками
Александр Погожев ИА REGNUM
Часовня в Тошковке также подверглась обстрелам
Александр Погожев ИА REGNUM
Жители посёлка Тошковка
Александр Погожев ИА REGNUM
Тошковка
Александр Погожев ИА REGNUM
Интербригада в разрушенной Тошковке
Александр Погожев ИА REGNUM
Разрушенный дом в Тошковке
Александр Погожев ИА REGNUM
Раздача гуманитарной помощи в Тошковке
Александр Погожев ИА REGNUM
Жители посёлка Тошковка
Александр Погожев ИА REGNUM
Разрушенные обстрелами корпуса шахты «Тошковская»
Тем временем Донецк, Горловка и другие населенные пункты ежедневно подвергались усиленным обстрелам со стороны ВСУ. Мы с коллегой из Венесуэлы Алехандро Кирком стали живыми свидетелями того ужаса, который испытывает человек во время артобстрела. 17 сентября, когда мы снимали горящую машину на площади Ленина в Донецке, рядом с нами разорвался натовский снаряд 155 мм, который выпустили из французского орудия «Цезарь». Алехандро ранило осколком, но несмотря на серьёзное ранение, он быстро выписался и принялся за работу.
Александр Погожев ИА REGNUM
Обстрел центра Донецка
Александр Погожев ИА REGNUM
Раненый венесуэльский журналист Алехандро Кирк
Александр Погожев ИА REGNUM
После ранения
Александр Погожев ИА REGNUM
Женщина, пострадавшая от обстрела Донецка
Александр Погожев ИА REGNUM
Григорий Викторович Лобанов, заведующий кафедрой травматологии, ортопедии и хирургии экстренных ситуаций ФИПО ДОННМУ им. М. Горького, лауреат Государственной премии, полный кавалер Шахтерской славы, д. м. н., профессор
Александр Погожев ИА REGNUM
Донецкие врачи за работой
Александр Погожев ИА REGNUM
Сотрудник скорой помощи
Обстрелы Донецка продолжались, счёт жертвам ежедневно рос. Особенно жестоким убийством мирного населения стал трагичный день 19 сентября. В самый час пик бандеровцы ударили по площади Бакинских комиссаров. 16 погибших и 3 раненых. В этот самый день в 1918 году с 19 на 20 сентября были расстреляны 26 бакинских комиссаров. Террористы проявили невероятный цинизм и продолжили его проявлять дальше. Особенно после того, как все республики объявили о проведении референдума.
Александр Погожев ИА REGNUM
Скорая помощь помогает раненому человеку, пострадавшему от обстрела Донецка
Александр Погожев ИА REGNUM
Обстрел администрации ДНР в Донецке
Александр Погожев ИА REGNUM
Последствия обстрела Ворошиловского района Донецка
Александр Погожев ИА REGNUM
Мужчина со своей раненой в результате обстрела собакой
Александр Погожев ИА REGNUM
Жилой дом в Донецке
Александр Погожев ИА REGNUM
Результат прилёта 150-го калибра в торец здания Донецкого университета
Александр Погожев ИА REGNUM
В подвале дома, где разместилась интербригада. Ребята спят на деревянных поддонах
В мою прошлую поездку в Донбасс местные жители скептически относились к тому, что скоро будет референдум. Они устали ждать, надеяться, верить. Выступление президента РФ Владимира Владимировича Путина, объявление о проведении референдума вдохнуло в жителей Донбасса новые силы, волю к победе, желание жить. А вместе с тем и страх за свою жизнь. Все понимали, что теперь обстрелы участятся.
Александр Погожев ИА REGNUM
Последствия прилёта «Химарса» в жилой дом Северодонецка
Александр Погожев ИА REGNUM
Мариуполь
Александр Погожев ИА REGNUM
Во дворе дома в Мариуполе
Александр Погожев ИА REGNUM
Сгоревшие автомобили после обстрела
Александр Погожев ИА REGNUM
Мариуполь
Александр Погожев ИА REGNUM
Живут люди. Мариуполь
Александр Погожев ИА REGNUM
Мариуполь
Александр Погожев ИА REGNUM
Во дворе дома в Мариуполе
Александр Погожев ИА REGNUM
Быт
Александр Погожев ИА REGNUM
Быт в одном из домов Мариуполя
Александр Погожев ИА REGNUM
Мариуполь
Александр Погожев ИА REGNUM
Миссионеры в Донбассе
Александр Погожев ИА REGNUM
Миссионеры в Донбассе
Александр Погожев ИА REGNUM
Священник разговаривает с жительницей Мариуполя
Александр Погожев ИА REGNUM
Во дворе жилого дома в Мариуполе
Запугивание и убийство мирных жителей бандеровцами продолжалось. С не меньшей жестокостью террористы ВСУ вновь обстреляли центр Донецка и ударили по Центральному крытому рынку, уничтожив автобус, пассажиров и мимо проходящих пешеходов.
Александр Погожев ИА REGNUM
Последствия обстрела крытого рынка в центре Донецка
Александр Погожев ИА REGNUM
Цель ВСУ - мирные жители. Последствия прилёта в пассажирский автобус
Александр Погожев ИА REGNUM
В автобусе были люди
Александр Погожев ИА REGNUM
Фиксация места военного преступления
В Херсоне бандеровцы нанесли удар по гостинице, в которой жили журналисты, ударили по магазину в ЛНР в Старобельске, бьют по сёлам и небольшим населенным пунктам. Идёт запугивание уничтожением.
Александр Погожев ИА REGNUM
Заминированный укронацистами многоквартирный дом в Северодонецке
Александр Погожев ИА REGNUM
Многоквартирный дом в Северодонецке, в котором укрывались укронацисты
Александр Погожев ИА REGNUM
Укронацисты укрывались в многоквартирных домах с людьми
Александр Погожев ИА REGNUM
Лисичанск
Александр Погожев ИА REGNUM
Сгоревшие в результате обстрела автомобили
Александр Погожев ИА REGNUM
Ясиноватский машиностроительный завод
Всё это не сломило жителей Донбасса. Несмотря на то, что чем ближе окончание референдума, тем с большей яростью проводятся обстрелы, они голосуют за воссоединение с Россией, за возвращение в объятия Родины. С большим восторгом они восприняли новость о проведении частичной мобилизации.
Александр Погожев ИА REGNUM
Вечный огонь в Донецке
Александр Погожев ИА REGNUM
Площадь Ленина, Донецк
Александр Погожев ИА REGNUM
Утро в Донецке
Александр Погожев ИА REGNUM
Граффити в Донецке
Александр Погожев ИА REGNUM
Корпус Донецкого университета
Александр Погожев ИА REGNUM
«Возродим Донбасс!»
Александр Погожев ИА REGNUM
«Встань на защиту Родины!»
Александр Погожев ИА REGNUM
Донецк
Александр Погожев ИА REGNUM
Река Кальмиус. Вид с проспекта Ильича, Донецк
Они готовы ждать и терпеть, не сдавая ни пяди земли противнику.