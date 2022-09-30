Видел ли я войну в Донбассе? Это наиболее частый вопрос от знакомых. Я не видел войну. Я видел мирных жителей, без оружия, ежедневно погибающих от шальной шрапнели разорвавшегося снаряда. Обстрел городов если и прекращается, то только ночью и — на пару часов. Бьют по жилым кварталам, домам, подстанциям, школам, административным зданиям и остановкам. Бьют в одно место по нескольку раз. Пока кто-то помогает первым пострадавшим, — второй прилет! Потом третий! Потому что там, фашисты уверены, опять собрались люди и оказывают помощь пострадавшим.

Александр Погожев ИА REGNUM Отголоски боёв

Утром дворники метут листья и опасаются наступить на мину «лепесток». Многие уже пострадали от этих коварных мин. На головы мирных жителей сыпятся фосфорные боеприпасы.

Всё оружие — натовского производства.

Александр Погожев ИА REGNUM Во дворе жилого дома в Мариуполе

Фашисты запугивают мирное население, путём устрашения и уничтожения их домов вынуждают покидать республики. Ежедневно увеличивается калибр снарядов и частота обстрелов. Бьют по гуманитарным караванам с беженцами, по пунктам временного содержания, автостанциям, рынкам. По тем местам, где большое скопление мирных жителей.

Александр Погожев ИА REGNUM В 2014 году на бульваре имени Шевченко в Донецке был установлен мирный арт-объект «Друг». Скульптура изображает мужчину, который прикрывает пса зонтом

Александр Погожев ИА REGNUM Автор композиции «Друг» — донецкий художник Равиль Акмаев

Александр Погожев ИА REGNUM Памятник Юрию Деточкину из фильма «Берегись автомобиля!» в исполнении Иннокентия Смоктуновского в Донецке

Александр Погожев ИА REGNUM Памятник Иосифу Кобзону установлен в 2003 году на площади у Дворца молодёжи «Юность»

Помимо прочего, фашисты пытаются стереть память о героическом подвиге русских солдат и их Победе над фашизмом. Они стреляют ради забавы из минометов по памятникам Неизвестному солдату, ломают и минируют мемориалы и даже сельские кладбища, чтобы люди не ходили на могилы к своим родственникам. Они режут все исторические корни, искажая историю и подменяя понятия своей нацистской идеологией.

Александр Погожев ИА REGNUM Парк кованых фигур расположен у Донецкого национального технического университета

Александр Погожев ИА REGNUM Парк кованых фигур в Донецке

Александр Погожев ИА REGNUM Гефест в парке кованых фигур в Донецке

Я видел террор и видел его мёртвое лицо. Живых фашистов я не видел. Но я, как и все, ежедневно подвергался их террору.

Александр Погожев ИА REGNUM Мемориал «Памяти погибших энергетиков» появился на бульваре Шевченко в Донецке в 2017 году

Александр Погожев ИА REGNUM Мемориал «Памяти погибших энергетиков» в Донецке

Александр Погожев ИА REGNUM Мемориал «Памяти погибших энергетиков» в Донецке

В городах и населенных пунктах Донбасса жители бережно относятся к памятникам защитников Отечества. Люди чтут их самоотверженные поступки ради общей человеческой идеи строить справедливое общество и государство. Стараются подражать. Мужчины с оружием сдерживают натиск врага на передовой. Стоит отметить, что за оружие вынуждены были взяться обычные шахтеры, сталевары, строители, даже работники культуры. Женщины в тылу поддерживают порядок, сохраняют тепло домашнего очага. Дети растут и своими глазами видят ежедневный подвиг, который совершают соотечественники, не покидая свои дома, оставаясь на своих рабочих местах. Ежедневно каждый житель Донбасса выходит на улицу и понимает, что это, может быть, последнее его утро, последний завтрак с семьей, последние объятия с внуками.

Александр Погожев ИА REGNUM Обелиск «Борцам за советскую власть» установлен в 1957 году на месте крупнейшего в Донецке захоронения участников Октябрьской революции 1917 года и Гражданской войны в России. Здесь похоронено 26 человек в одной братской и четырех одиночных могилах

Александр Погожев ИА REGNUM Около обелиска вырезана звезда и находится Вечный огонь

Александр Погожев ИА REGNUM Вечный огонь

Александр Погожев ИА REGNUM Могила Арона Исааковича Славина

Александр Погожев ИА REGNUM Могила Ивана Петровича Лагутенко

Александр Погожев ИА REGNUM Имена погибших героев

Люди Донбасса упрямы: они просыпаются, умываются из ковшика, завтракают чем Бог послал и идут на работу под обстрелами фашистской артиллерии. По пути они видят памятники солдатам, участникам Великой Отечественной войны, защитникам Советской власти, символичный танк Т-34, Вечный огонь и много церквей и часовен. Воздух пропитан героизмом. Люди ходят расправив плечи и впитывают пример стойкости, силы духа, который когда-то подали предки.

Александр Погожев ИА REGNUM Памятник Фёдору Андреевичу Сергееву (Артёму). Установлен в 1967 году в Ворошиловском районе Донецка к пятидесятилетию Советского государства

Александр Погожев ИА REGNUM Памятник стратонавтам в Донецке на могиле четырёх героев-стратонавтов

Александр Погожев ИА REGNUM Бюст Николая Фёдоровича Ватутина в центре Донецка

Александр Погожев ИА REGNUM Бюст Николая Фёдоровича Ватутина в центре Донецка

Александр Погожев ИА REGNUM Здесь учился Герой Советского Союза Юрий Михайлович Двужильный (1919 — 1944). Мемориальная доска установлена на здании школы № 2 в Донецке

Александр Погожев ИА REGNUM Мемориальная доска герою афганской войны Пластовцу Александру Алексеевичу установлена на здании школы № 2, в которой он учился с 1975 по 1978 гг.

Александр Погожев ИА REGNUM На здании в Ворошиловском районе Донецка (центр города), ул. Артёма

С этим примером идет борьба во всем мире. Они боятся, что правильному и положительному примеру служения миру и идее о том, что всегда есть место и время подвигу ради мира на земле, последуют другие. Они боятся, что люди увидят альтернативу разврату, подлости, продажности, лживости, миру потребления. Поэтому они уничтожают все, что говорит о доблести, чести, отваге, любви к своему народу и к своей Родине.

Александр Погожев ИА REGNUM Памятный знак советским воинам — работникам мебельной фабрики. Кременная, Луганская область

Александр Погожев ИА REGNUM Мемориал погибшим воинам при освобождении посёлка Тошковка

Александр Погожев ИА REGNUM Имена погибших героев

Александр Погожев ИА REGNUM Цветы у Мемориала погибшим воинам в посёлке Тошковка

Александр Погожев ИА REGNUM Мраморная плита с именами жителей Лисичанска, расстрелянных немецко-фашистскими захватчиками

Александр Погожев ИА REGNUM Памятник «Героям, павшим за власть Советов» в Лисичанске установлен на братской могиле, где похоронены павшие в боях с белогвардейцами рабочие завода. Здесь лежат более 100 бойцов 16-го Казанского полка

Александр Погожев ИА REGNUM При въезде в город Углегорск установлен МИГ-21 на постаменте. На таком самолете летал Береговой Георгий Тимофеевич, дважды Герой Советского Союза

Тем не менее старые памятники оберегаются, а новые, к сожалению, возникают. Они стоят на развилках вдоль дорог, во дворах жилых домов. К ним несут цветы и в местах гибели зажигают церковные свечи. Памятники часто делают из боевых снарядов, как говорят изготовители, «из подручных средств».

Александр Погожев ИА REGNUM Мемориал памяти Павла Прудникова на пути в Первомайск

Александр Погожев ИА REGNUM Мемориал памяти Павла Прудникова на пути в Первомайск

Александр Погожев ИА REGNUM Отголоски боёв

Александр Погожев ИА REGNUM Во дворе жилого дома в Мариуполе

Все время до возвращения в состав России жители Донбасса не только сдерживали рубежи, не давая врагу приблизиться, но и сохраняли добрую память, историю, культуру, бережно относились к памятникам Защитникам Отечества. К нам вернулся сильный и битый, но несломленный брат — Донбасс.

Александр Погожев ИА REGNUM Фрагмент барельефа на пилонах моста через Кальмиус по проспекту Ильича в Донецке