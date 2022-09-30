В Россию вернулся сильный духом и несломленный Донбасс
Видел ли я войну в Донбассе? Это наиболее частый вопрос от знакомых. Я не видел войну. Я видел мирных жителей, без оружия, ежедневно погибающих от шальной шрапнели разорвавшегося снаряда. Обстрел городов если и прекращается, то только ночью и — на пару часов. Бьют по жилым кварталам, домам, подстанциям, школам, административным зданиям и остановкам. Бьют в одно место по нескольку раз. Пока кто-то помогает первым пострадавшим, — второй прилет! Потом третий! Потому что там, фашисты уверены, опять собрались люди и оказывают помощь пострадавшим.
Утром дворники метут листья и опасаются наступить на мину «лепесток». Многие уже пострадали от этих коварных мин. На головы мирных жителей сыпятся фосфорные боеприпасы.
Всё оружие — натовского производства.
Фашисты запугивают мирное население, путём устрашения и уничтожения их домов вынуждают покидать республики. Ежедневно увеличивается калибр снарядов и частота обстрелов. Бьют по гуманитарным караванам с беженцами, по пунктам временного содержания, автостанциям, рынкам. По тем местам, где большое скопление мирных жителей.
Помимо прочего, фашисты пытаются стереть память о героическом подвиге русских солдат и их Победе над фашизмом. Они стреляют ради забавы из минометов по памятникам Неизвестному солдату, ломают и минируют мемориалы и даже сельские кладбища, чтобы люди не ходили на могилы к своим родственникам. Они режут все исторические корни, искажая историю и подменяя понятия своей нацистской идеологией.
Я видел террор и видел его мёртвое лицо. Живых фашистов я не видел. Но я, как и все, ежедневно подвергался их террору.
В городах и населенных пунктах Донбасса жители бережно относятся к памятникам защитников Отечества. Люди чтут их самоотверженные поступки ради общей человеческой идеи строить справедливое общество и государство. Стараются подражать. Мужчины с оружием сдерживают натиск врага на передовой. Стоит отметить, что за оружие вынуждены были взяться обычные шахтеры, сталевары, строители, даже работники культуры. Женщины в тылу поддерживают порядок, сохраняют тепло домашнего очага. Дети растут и своими глазами видят ежедневный подвиг, который совершают соотечественники, не покидая свои дома, оставаясь на своих рабочих местах. Ежедневно каждый житель Донбасса выходит на улицу и понимает, что это, может быть, последнее его утро, последний завтрак с семьей, последние объятия с внуками.
Люди Донбасса упрямы: они просыпаются, умываются из ковшика, завтракают чем Бог послал и идут на работу под обстрелами фашистской артиллерии. По пути они видят памятники солдатам, участникам Великой Отечественной войны, защитникам Советской власти, символичный танк Т-34, Вечный огонь и много церквей и часовен. Воздух пропитан героизмом. Люди ходят расправив плечи и впитывают пример стойкости, силы духа, который когда-то подали предки.
С этим примером идет борьба во всем мире. Они боятся, что правильному и положительному примеру служения миру и идее о том, что всегда есть место и время подвигу ради мира на земле, последуют другие. Они боятся, что люди увидят альтернативу разврату, подлости, продажности, лживости, миру потребления. Поэтому они уничтожают все, что говорит о доблести, чести, отваге, любви к своему народу и к своей Родине.
Тем не менее старые памятники оберегаются, а новые, к сожалению, возникают. Они стоят на развилках вдоль дорог, во дворах жилых домов. К ним несут цветы и в местах гибели зажигают церковные свечи. Памятники часто делают из боевых снарядов, как говорят изготовители, «из подручных средств».
Все время до возвращения в состав России жители Донбасса не только сдерживали рубежи, не давая врагу приблизиться, но и сохраняли добрую память, историю, культуру, бережно относились к памятникам Защитникам Отечества. К нам вернулся сильный и битый, но несломленный брат — Донбасс.