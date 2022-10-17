Группа будущих бойцов специальной военной операции уехала на боевую подготовку из Изобильненского и Труновского городских округов Ставропольского края. Это уже шестая отправка вместе с офицерами. Перед отправлением все мужчины прошли медкомиссию, врачи проверили здоровье каждого мобилизованного и добровольца. На данный момент готовых отправиться в зону СВО еще около 90 человек, которые уже прошли медкомиссию.

Александр Погожев ИА REGNUM Дом культуры, где прошёл сбор мобилизованных

Александр Погожев ИА REGNUM Мобилизованные граждане и их семьи собрались у Дома культуры

Александр Погожев ИА REGNUM «Никто, кроме нас!»

Александр Погожев ИА REGNUM Мобилизованные на службу Родине мужчины

Александр Погожев ИА REGNUM Мать провожает сына

Александр Погожев ИА REGNUM Прохождение медкомиссии

Александр Погожев ИА REGNUM Медицинский осмотр

Александр Погожев ИА REGNUM Отделение по работе с призванными гражданами и членами их семей

Александр Погожев ИА REGNUM Защитник Родины

Александр Погожев ИА REGNUM Прощание с родными

Александр Погожев ИА REGNUM Прощание с родными

Александр Погожев ИА REGNUM Прощание с родными

«Мы готовим для мужчин необходимые вещи, начиная от прицелов, дальномеров и квадрокоптеров, и заканчивая индивидуальными вещами, такими как лекарства, продукты питания необходимые для повышения иммунитета. Через 4 дня ребята смогут сориентироваться по таким личным просьбам, а пока мы собираем для них все необходимое. Это не разовая акция, мы контактируем в постоянном режиме, при необходимости подвозим все, что нужно. Слава Богу все предприятия откликаются, у нас создан спецсчет, дали возможность использовать средства бюджета. С деньгами проблем нет совсем. Мы так же решаем личные домашние и семейные заботы ребят. Один парень не успел крышу перекрыть и обратился с этой проблемой к нам. Мы взялись закончить работу», — говорит глава Изобильненского городского округа Владимир Козлов.

Александр Погожев ИА REGNUM Владимир Ильич Козлов, глава Изобильненского городского округа

Министерство труда начало перечисление средств в размере 50 тысяч рублей на счета мобилизованных. Так как с первой выплатой возникла проблема, мобилизованным предлагают самостоятельно предоставить счета в управление труда и социальной защиты населения лично или по электронной почте.

Александр Погожев ИА REGNUM Елена Глушонкова, начальник управления труда и социальной защиты населения Изобильного

Обратившись к приставам, мобилизованный может приостановить исполнение судебного решения по взысканию долга. Деньги, которые военнослужащие будут получать на личные счета, вообще не подлежат взысканию и гарантированно сохраняются на банковском счете, которым может воспользоваться только владелец.

Александр Погожев ИА REGNUM Прощание с родными

Александр Погожев ИА REGNUM Последние приготовления

Александр Погожев ИА REGNUM Вещи мобилизованных

Александр Погожев ИА REGNUM Аптечка

Александр Погожев ИА REGNUM Последние приготовления

Александр Погожев ИА REGNUM Вещи мобилизованных

В торжественной обстановке мужчинам раздали сумки с необходимыми вещами и лекарствами, дали возможность побыть перед отправлением с близкими, со сцены военком сказал напутственные слова.

Александр Погожев ИА REGNUM Прощание с родными

Александр Погожев ИА REGNUM Прощание с родными

Александр Погожев ИА REGNUM Прощание со слезами на глазах

Александр Погожев ИА REGNUM Проводить мобилизованных пришли сотни людей

Александр Погожев ИА REGNUM Мобилизованные для защиты Родины мужчины

Александр Погожев ИА REGNUM Последние напутствия от военкома Изобильненского военкомата полковника Зураби Сергеевича Джгаркава

Александр Погожев ИА REGNUM Родные и друзья мобилизованных

«С 1941 года не было мобилизации, мы и не рассчитывали, что всё будет четко и гладко. Оказалось всё действительно затянуто, но это из-за того, что еще раз проверяли здоровье и на сегодняшний день некоторым перенесли дату отправки. Так что они к нам присоединятся на неделю позже», — говорит один из мобилизованных мужчин.

«Нужна новая прививка от фашизма, так что «санитары» выезжают!» — говорит другой из мужчин.

Александр Погожев ИА REGNUM «Своих не бросаем»

Александр Погожев ИА REGNUM Три пары братьев, которые не захотели расставаться и идут служить вместе

Александр Погожев ИА REGNUM Проводить мобилизованных пришли сотни людей

Александр Погожев ИА REGNUM Юнармеец

В целом настрой у ребят боевой, в глазах читается решительность и спокойствие. Всех провожают семьи, друзья. Никто не скрывает слез и волнения. Самый тяжелый момент, когда мужчины садятся в автобусы, всем хочется побыть вместе хотя бы несколько, но важных в жизни секунд.

Александр Погожев ИА REGNUM Мобилизованные для защиты Родины мужчины

Александр Погожев ИА REGNUM Прощание с родными

Александр Погожев ИА REGNUM Мобилизованные для защиты Родины мужчины

Александр Погожев ИА REGNUM Прощание с родными

Александр Погожев ИА REGNUM Отбытие автобуса с мобилизованными в войсковую часть

Александр Погожев ИА REGNUM Отбытие автобуса с мобилизованными в войсковую часть

Александр Погожев ИА REGNUM Отбытие автобуса с мобилизованными в войсковую часть

Александр Погожев ИА REGNUM Отбытие автобуса с мобилизованными в войсковую часть

Александр Погожев ИА REGNUM Отбытие автобуса с мобилизованными в войсковую часть