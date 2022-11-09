Современные подходы к строительству создают новые условия, это позволяет сократить сроки строительства и снизить затраты, утверждают разработчики. Теперь два русских выпускника строительного техникума смогут заменить бригаду штукатуров.

Что это за оборудование и как оно изменит ситуацию на рынке труда, узнали корреспонденты ИА REGNUM.

Александр Погожев ИА REGNUM Запуск в работу и тестирование строительного 3D-принтера

В технопарке Ставрополя выпускают полноформатный строительный 3D-принтер. Компании удалось механизировать самый трудоемкий процесс. Для возведения коробки нужен лишь оператор станции и помощник. Вдвоем они могут создавать индивидуальные архитектурные формы.

Александр Погожев ИА REGNUM Цех, в котором был собран строительный 3D-принтер

Александр Погожев ИА REGNUM Строительный 3D-принтер и штукатурные станции

«Мы начали разработку принтера 2,5 года назад. Полностью с нуля. Изучили технологию, разработали свой тип и внедрили свое программное обеспечение. У нас не было ни одного нерабочего прототипа», — говорит соучредитель компании Илья Медведев.

Александр Погожев ИА REGNUM Фрагмент строительного 3D-принтера

Александр Погожев ИА REGNUM Производство штукатурных станций

Александр Погожев ИА REGNUM Производство штукатурных станций

Александр Погожев ИА REGNUM Станок лазерной резки

Александр Погожев ИА REGNUM Процесс лазерной резки

Сейчас строительство завязано в основном на монолитно-каркасной технологии. Поэтому города сейчас в основном строятся не каменщиками, а монолитчиками и монтажниками, что делает их профессию более востребованной.

Александр Погожев ИА REGNUM Цех по производству деталей для станции

Александр Погожев ИА REGNUM Производство отдельных деталей

Александр Погожев ИА REGNUM Производство отдельных деталей

«Мы создаем высокопроизводительные рабочие места. Да, вместо 15 человек теперь на стройке будет трудиться три человека. В первую очередь мы вытесняем иностранную рабочую силу. Ту трудовую миграцию, которая осуществляется в Россию. По разным подсчетам, это до 2,5 млн человек. Сокращая трудовую миграцию, мы сокращаем отток капитала из России. Общее влияние развития технологии на отрасль носит крайне позитивный характер», — делится Медведев.

Александр Погожев ИА REGNUM Образец, который напечатали на строительном 3D-принтере

О серьезности намерений говорит другой продукт компании — штукатурная станция.

Александр Погожев ИА REGNUM Оборудование для изготовления строительных смесей

В штукатурке три основных этапа: приготовление смеси, нанесение смеси на поверхность, протяжка и выравнивание штукатурного слоя. Штукатурная станция оптимизирует два первых сложных этапа — смешивает штукатурную смесь и подает к месту применения. Все основные расчеты и исправление ошибок осуществляются встроенным компьютером с программным обеспечением собственной разработки.

Александр Погожев ИА REGNUM Комната операторов в цехе по изготовлению сухих смесей

Александр Погожев ИА REGNUM Оператор в цехе по производству строительных смесей

Для оштукатуривания 150 кв. метров в стандартных условиях, если бы штукатуры работали вручную, потребовалось бы примерно шесть человек. Благодаря штукатурной станции такой же объем может выполнить два человека.

Для применения подобного оборудования на Ставрополье производятся специальные строительные смеси.

Александр Погожев ИА REGNUM Работник цеха по розливу жидких строительных смесей

Александр Погожев ИА REGNUM Жидкая строительная смесь

Александр Погожев ИА REGNUM Розлив жидких строительных смесей

Александр Погожев ИА REGNUM Розлив жидких строительных смесей

У компании «Седрус» пять крупных заводов в России, один из них в г. Невинномысск. Один из заводов производит сухие строительные смеси и жидкие лакокрасочные продукты. В год предприятие выпускает 45-50 тысяч тонн продукции, которая реализуется внутри России, а до начала спецоперации поставлялась в ДНР.

Александр Погожев ИА REGNUM Сергей Петрович Федченко, управляющий директор завода «Производственная бизнес единица Невинномысск»

«В ДНР мы поставляли до спецоперации, на данный момент заказов оттуда нет. Продукцию туда поставляли разнообразную, от плиточного клея заканчивая грунтом», — говорит Сергей Федченко, управляющий директор завода «Производственная бизнес единица Невинномысск».

Александр Погожев ИА REGNUM Сотрудник лаборатории проводит исследование

Александр Погожев ИА REGNUM Журнал для фиксирования наблюдений

Вся продукция из отечественного сырья и разработана сотрудниками собственного научного центра. Объемы производства и номенклатура постоянно расширяются.

Александр Погожев ИА REGNUM Цех по производству строительных смесей

«Мы немного изменили ценовую категорию и на некоторые позиции подняли цены. Были вынуждены из-за того, что резина на грузовые автомобили и комплектующие подорожали», — говорит Сергей Федченко.

Александр Погожев ИА REGNUM Цех фасовки и упаковки строительных смесей

Александр Погожев ИА REGNUM Цех фасовки и упаковки строительных смесей

Александр Погожев ИА REGNUM Цех фасовки и упаковки строительных смесей

Александр Погожев ИА REGNUM Линия упаковки продукции завода

Александр Погожев ИА REGNUM PHO 0482

Александр Погожев ИА REGNUM Погрузка продукции предприятия

Также в на Ставрополье стали появляться предприятия по производству труб. Предприятие «Профтехнопласт» в посёлке Краснозоренский, производит полиэтиленовые трубы из гранул полиэтилена низкого давления.

Александр Погожев ИА REGNUM Цех по производству полиэтиленовых труб

Александр Погожев ИА REGNUM Производство полиэтиленовых труб

Александр Погожев ИА REGNUM Гранулы полиэтилена низкого давления

Александр Погожев ИА REGNUM Работник предприятия контролирует процесс изготовления

Александр Погожев ИА REGNUM Производство полиэтиленовых труб

Александр Погожев ИА REGNUM Работник предприятия контролирует процесс изготовления

На нем работают три основные линии, которые выпускают трубы диаметром от 50 мм до 710 мм. Основные поставки идут на заводы, выпускающие трубы ППУ, которые занимаются основным монтажом теплотрасс от котельной до потребителя. Также производятся трубы для воды и для прокладки кабелей.

Александр Погожев ИА REGNUM Работник предприятия контролирует процесс изготовления

Александр Погожев ИА REGNUM Работники предприятия в процессе изготовления

«В изготовлении задействовано около 30 человек, сырье для труб производится в России, так что перебоев в поставках нет. Мы в прошлом году произвели 1500 тонн труб. В день наши линии способны производить более 11 тонн в сутки. Сейчас мы ищем рынок сбыта», — говорит Михаил Колесников, директор предприятия.

Александр Погожев ИА REGNUM Полиэтиленовые трубы

Александр Погожев ИА REGNUM Полиэтиленовые трубы

В данный момент продукция распространяется в республиках Северного Кавказа, в Краснодарском крае, Ростовской области, Липецке, Туле и в Москве.

Александр Погожев ИА REGNUM Зона отдыха

Многие специалисты считают, что после мобилизации, когда более 300 тысяч мужчин пополнили ряды Вооруженных сил России, а часть трудовых мигрантов покинули Россию, оптимизация тяжелого ручного труда как никогда актуальна. Особенно в условиях, когда страна приросла регионами, которые необходимо в спешном порядке отстраивать заново.