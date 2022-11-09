Как умные технологии облегчают труд строителей — фоторепортаж
Современные подходы к строительству создают новые условия, это позволяет сократить сроки строительства и снизить затраты, утверждают разработчики. Теперь два русских выпускника строительного техникума смогут заменить бригаду штукатуров.
Что это за оборудование и как оно изменит ситуацию на рынке труда, узнали корреспонденты ИА REGNUM.
В технопарке Ставрополя выпускают полноформатный строительный 3D-принтер. Компании удалось механизировать самый трудоемкий процесс. Для возведения коробки нужен лишь оператор станции и помощник. Вдвоем они могут создавать индивидуальные архитектурные формы.
«Мы начали разработку принтера 2,5 года назад. Полностью с нуля. Изучили технологию, разработали свой тип и внедрили свое программное обеспечение. У нас не было ни одного нерабочего прототипа», — говорит соучредитель компании Илья Медведев.
Сейчас строительство завязано в основном на монолитно-каркасной технологии. Поэтому города сейчас в основном строятся не каменщиками, а монолитчиками и монтажниками, что делает их профессию более востребованной.
«Мы создаем высокопроизводительные рабочие места. Да, вместо 15 человек теперь на стройке будет трудиться три человека. В первую очередь мы вытесняем иностранную рабочую силу. Ту трудовую миграцию, которая осуществляется в Россию. По разным подсчетам, это до 2,5 млн человек. Сокращая трудовую миграцию, мы сокращаем отток капитала из России. Общее влияние развития технологии на отрасль носит крайне позитивный характер», — делится Медведев.
О серьезности намерений говорит другой продукт компании — штукатурная станция.
В штукатурке три основных этапа: приготовление смеси, нанесение смеси на поверхность, протяжка и выравнивание штукатурного слоя. Штукатурная станция оптимизирует два первых сложных этапа — смешивает штукатурную смесь и подает к месту применения. Все основные расчеты и исправление ошибок осуществляются встроенным компьютером с программным обеспечением собственной разработки.
Для оштукатуривания 150 кв. метров в стандартных условиях, если бы штукатуры работали вручную, потребовалось бы примерно шесть человек. Благодаря штукатурной станции такой же объем может выполнить два человека.
Для применения подобного оборудования на Ставрополье производятся специальные строительные смеси.
У компании «Седрус» пять крупных заводов в России, один из них в г. Невинномысск. Один из заводов производит сухие строительные смеси и жидкие лакокрасочные продукты. В год предприятие выпускает 45-50 тысяч тонн продукции, которая реализуется внутри России, а до начала спецоперации поставлялась в ДНР.
«В ДНР мы поставляли до спецоперации, на данный момент заказов оттуда нет. Продукцию туда поставляли разнообразную, от плиточного клея заканчивая грунтом», — говорит Сергей Федченко, управляющий директор завода «Производственная бизнес единица Невинномысск».
Вся продукция из отечественного сырья и разработана сотрудниками собственного научного центра. Объемы производства и номенклатура постоянно расширяются.
«Мы немного изменили ценовую категорию и на некоторые позиции подняли цены. Были вынуждены из-за того, что резина на грузовые автомобили и комплектующие подорожали», — говорит Сергей Федченко.
Также в на Ставрополье стали появляться предприятия по производству труб. Предприятие «Профтехнопласт» в посёлке Краснозоренский, производит полиэтиленовые трубы из гранул полиэтилена низкого давления.
На нем работают три основные линии, которые выпускают трубы диаметром от 50 мм до 710 мм. Основные поставки идут на заводы, выпускающие трубы ППУ, которые занимаются основным монтажом теплотрасс от котельной до потребителя. Также производятся трубы для воды и для прокладки кабелей.
«В изготовлении задействовано около 30 человек, сырье для труб производится в России, так что перебоев в поставках нет. Мы в прошлом году произвели 1500 тонн труб. В день наши линии способны производить более 11 тонн в сутки. Сейчас мы ищем рынок сбыта», — говорит Михаил Колесников, директор предприятия.
В данный момент продукция распространяется в республиках Северного Кавказа, в Краснодарском крае, Ростовской области, Липецке, Туле и в Москве.
Многие специалисты считают, что после мобилизации, когда более 300 тысяч мужчин пополнили ряды Вооруженных сил России, а часть трудовых мигрантов покинули Россию, оптимизация тяжелого ручного труда как никогда актуальна. Особенно в условиях, когда страна приросла регионами, которые необходимо в спешном порядке отстраивать заново.