Трое мобилизованных жителей Ставрополья узаконили свои отношения с избранницами в день отбытия на службу в Вооруженные силы России.

В торжественной обстановке на сцене молодожены получили свидетельства о браке и под громкое «горько» поздравили друг друга поцелуем.

Александр Погожев ИА REGNUM Семья провожает добровольца на защиту Родины

Александр Погожев ИА REGNUM Вещи мобилизованных

Александр Погожев ИА REGNUM Вещи мобилизованных

Александр Погожев ИА REGNUM Отправка мобилизованных и добровольцев на боевую подготовку

Александр Погожев ИА REGNUM Отправка мобилизованных и добровольцев на боевую подготовку

Александр Погожев ИА REGNUM Торжественное построение

Александр Погожев ИА REGNUM Отправка мобилизованных и добровольцев на боевую подготовку

Александр Погожев ИА REGNUM Отправка мобилизованных и добровольцев на боевую подготовку

Александр Погожев ИА REGNUM Отправка мобилизованных и добровольцев на боевую подготовку

Александр Погожев ИА REGNUM Отправка мобилизованных и добровольцев на боевую подготовку

Александр Погожев ИА REGNUM Отправка мобилизованных и добровольцев на боевую подготовку

Александр Погожев ИА REGNUM Отправка мобилизованных и добровольцев на боевую подготовку

Александр Погожев ИА REGNUM Владимир Козлов, глава Изобильненского городского округа

Александр Погожев ИА REGNUM Молодожены

Александр Погожев ИА REGNUM Молодожены

Александр Погожев ИА REGNUM Молодожены

Александр Погожев ИА REGNUM Молодожены

Александр Погожев ИА REGNUM Владимир Козлов поздравляет молодоженов

Александр Погожев ИА REGNUM Молодожены

С тем, кто сегодня женился, на фронт отправился многодетный отец. У мужчины трое детей. Чтобы их защитить, он самостоятельно изъявил желание отправиться в Донбасс и написал заявление в военкомат. Супруга тоже написала заявление, что она не против.

«Идём защищать Родину и красавицу жену с детьми. А что, дома отсиживаться или косить?» — говорит многодетный отец.

Александр Погожев ИА REGNUM Многодетная семья

«Я желаю здоровья и мужу, и всем мужчинам, кто призывается. Мы вас всех любим, всех ждем. Всего вам хорошего», — пожелала его супруга всем мобилизованным и добровольцам.

Александр Погожев ИА REGNUM Сын и мать

Александр Погожев ИА REGNUM Отправка мобилизованных и добровольцев на боевую подготовку

Администрация городского округа пообещала заботиться о семье, пока мужчина будет на фронте.

«Мы собрали необходимые вещи. К каждому — индивидуальный подход по сборам, но если с размером где-то не подойдет, то ребята будут меняться. Такая путаница не исключается. Если и это не поможет, то будем довозить», — говорит Владимир Козлов, глава Изобильненского городского округа.

Александр Погожев ИА REGNUM Военком раздает носки, которые приобрела для защитников пенсионерка из Изобильного

Александр Погожев ИА REGNUM Военком раздает носки, которые приобрела для защитников пенсионерка из Изобильного

Александр Погожев ИА REGNUM Отправка мобилизованных и добровольцев на боевую подготовку

Александр Погожев ИА REGNUM Отправка мобилизованных и добровольцев на боевую подготовку

Александр Погожев ИА REGNUM Отправка мобилизованных и добровольцев на боевую подготовку

Александр Погожев ИА REGNUM Священнослужитель говорит напутственные слова

Александр Погожев ИА REGNUM Священнослужитель раздает мужчинам иконки и молитву Псалом 90

Александр Погожев ИА REGNUM Священнослужитель раздает мужчинам иконки и молитву Псалом 90

Александр Погожев ИА REGNUM Священнослужитель раздает мужчинам иконки и молитву Псалом 90

Александр Погожев ИА REGNUM Девочка провожает мобилизованных мужчин

Александр Погожев ИА REGNUM Отправка мобилизованных и добровольцев на боевую подготовку

Всего в этот день около 90 добровольцев и мобилизованных мужчин Изобильненского и Труновского округов Ставропольского края отправились на боевое слаживание. Перед этим они прошли медкомиссию, ограничений не имеют. Мужчины обладают необходимыми знаниями и опытом, которые пригодятся в борьбе с агрессией противника.

Александр Погожев ИА REGNUM Медкомиссия перед отправкой на боевую подготовку

Александр Погожев ИА REGNUM Отправка мобилизованных и добровольцев на боевую подготовку

Александр Погожев ИА REGNUM Отправка мобилизованных и добровольцев на боевую подготовку

Александр Погожев ИА REGNUM Отправка мобилизованных и добровольцев на боевую подготовку

Александр Погожев ИА REGNUM Отправка мобилизованных и добровольцев на боевую подготовку

Александр Погожев ИА REGNUM Отправка мобилизованных и добровольцев на боевую подготовку

Александр Погожев ИА REGNUM Отправка мобилизованных и добровольцев на боевую подготовку

Александр Погожев ИА REGNUM Отправка мобилизованных и добровольцев на боевую подготовку

Александр Погожев ИА REGNUM Отправка мобилизованных и добровольцев на боевую подготовку

Максим Братусин и Андрей Алексеев — троюродные братья. Максим служил в рядах Российской армии в 2010–2011 годах в должности механика-водителя. Андрей с 2019 года по 2020 год был водителем. Оба — рядовые, хотят служить вместе.

Александр Погожев ИА REGNUM Максим Братусин и Андрей Алексеев, троюродные братья

«Пришла повестка, значит настало время защитить Родину. Есть небольшое волнение, но самое главное ничего не бояться. Потом брату пришла повестка. Жена плачет, мама само собой тоже плачет. Отец и я нормально переживаем. Вызвали, значит надо, всё», — говорит Максим.

Александр Погожев ИА REGNUM Максим Братусин

Александр Погожев ИА REGNUM Андрей Алексеев

«Мои отнеслись также. Мама плачет. Отец участвовал в боевых действиях, он не против. Немножко страшно, но унывать не надо, надо быть на позитиве и вернуться живыми», — говорит Андрей.

Александр Погожев ИА REGNUM Отправка мобилизованных на службу

Александр Погожев ИА REGNUM Отправка мобилизованных и добровольцев на боевую подготовку

Александр Погожев ИА REGNUM Отправка мобилизованных и добровольцев на боевую подготовку