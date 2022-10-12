Более десятка офицеров сегодня мобилизовались и отправились из Изобильненского городского округа на переподготовку в г. Будённовск.

Александр Погожев ИА REGNUM Призывная комиссия и медосмотр в Доме культуры

Александр Погожев ИА REGNUM Очередь у пункта предварительного сбора граждан

Александр Погожев ИА REGNUM Пункт предварительного сбора граждан

Александр Погожев ИА REGNUM Актовый зал в Доме культуры

«Вот они, наши храбрецы, вы сами видите. Отбоя от желающих добровольцев нет. Все проходит по закону. Они проходят медицинский осмотр, медицинскую комиссию, призывную комиссию. По каждому человеку, в соответствии с Федеральным законом, принимается решение, годен или не годен человек. Низкий поклон родителям, отцам, матерям, воспитавшим защитников нашей Родины. Мы видим вокруг отважных мужчин, которые пришли сюда, в пункт сбора», — говорит военком Изобильненского военкомата полковник Зураби Сергеевич Джгаркава,

Александр Погожев ИА REGNUM Зураби Сергеевич Джгаркава общается с добровольцами

Александр Погожев ИА REGNUM Для соблюдения норм проведения мобилизации на призывной комиссии присутствуют главы администраций, сотрудники прокуратуры и ФСБ

Александр Погожев ИА REGNUM Призывная комиссия принимает решение об освобождении от несения службы

Двери военкомата открыты 24 часа в сутки, в настоящее время принимают все документы, чтобы дать отсрочку или освобождение от службы. Доказывать, что гражданин должен быть освобожден от несения службы, необходимо призывной комиссии до того, как отправят служить. Для соблюдения норм проведения мобилизации на призывной комиссии присутствуют главы администраций, сотрудники прокуратуры и ФСБ.

Александр Погожев ИА REGNUM Двери военкомата открыты 24 часа в сутки

Александр Погожев ИА REGNUM Призывная комиссия

Александр Погожев ИА REGNUM Принимают все документы, чтобы дать отсрочку или освобождение от несения службы

Александр Погожев ИА REGNUM Призывная комиссия

Александр Погожев ИА REGNUM Военком беседует с каждым призывником по-отечески

Ошибочно в военкомате никого мобилизовать не могут, это исключается — уверяют работники военкомата. Но был случай, когда мужчина предоставил неполную информацию о своем здоровье, его мобилизовали, а на следующий день мать мобилизованного принесла документы, которые подтверждают, что её сын по состоянию здоровья служить не может. Безусловно, его вернули домой, а его место в Вооруженных Силах занял другой.

Александр Погожев ИА REGNUM Призывная комиссия

Александр Погожев ИА REGNUM Отсрочка от службы по медицинским показаниям

Александр Погожев ИА REGNUM Отсрочка от службы по семейным обстоятельствам

Александр Погожев ИА REGNUM Военный прокурор — обязательный участник призывной комиссии

Александр Погожев ИА REGNUM Зураби Сергеевич Джгаркава

Александр Погожев ИА REGNUM Прохождение медкомиссии

Александр Погожев ИА REGNUM Прохождение медкомиссии

Александр Погожев ИА REGNUM По каждому призывнику, в соответствии с Федеральным законом, принимается решение, годен или не годен

Встречаются случаи, когда с сыном добровольцами идут отцы и братья мобилизованных граждан. Очень много ребят, которые уже вернулись с СВО, повторно пришли в военный комиссариат и по зову сердца призываются вновь. Мужчины буквально вчера видели войну и поэтому говорят, что обучат того, кто справа, кто слева, и прикроют спиной тех ребят, которые не сталкивались с подобным.

Александр Погожев ИА REGNUM Прохождение медкомиссии

Александр Погожев ИА REGNUM Прохождение медкомиссии

Александр Погожев ИА REGNUM Прохождение медкомиссии

Александр Погожев ИА REGNUM Прохождение медкомиссии. Терапевт

Александр Погожев ИА REGNUM Медкомиссия

Александр Погожев ИА REGNUM Прохождение медкомиссии. Невролог

Александр Погожев ИА REGNUM Проверка зрения

Александр Погожев ИА REGNUM Офицеры отправляются защищать Родину

Александр Погожев ИА REGNUM Офицеры отправляются защищать Родину

«Права есть? Готов защищать Родину? Это твое желание? Молодец, сынок, спасибо тебе за твое мужское решение. Заявление пиши в соответствии с Конституцией. Жму руку, спасибо тебе, сынок», — по-отечески с каждым беседует военком.

Александр Погожев ИА REGNUM Зураби Сергеевич провожает мобилизованных

Александр Погожев ИА REGNUM Отбытие офицеров

Александр Погожев ИА REGNUM Последние напутствия перед отбытием

Александр Погожев ИА REGNUM Отбытие офицеров

Александр Погожев ИА REGNUM Благословение мобилизованных

Александр Погожев ИА REGNUM Прощание с родными

Александр Погожев ИА REGNUM Прощание с родными

Александр Погожев ИА REGNUM Прощание с родными

Уже в 20-х числах октября из Изобильненского округа планируется новое отправление мобилизованных и добровольцев.