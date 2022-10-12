Более десятка офицеров сегодня мобилизовались и отправились из Изобильненского городского округа на переподготовку в г. Будённовск.
Александр Погожев ИА REGNUM
Призывная комиссия и медосмотр в Доме культуры
Александр Погожев ИА REGNUM
Очередь у пункта предварительного сбора граждан
Александр Погожев ИА REGNUM
Пункт предварительного сбора граждан
Александр Погожев ИА REGNUM
Актовый зал в Доме культуры
«Вот они, наши храбрецы, вы сами видите. Отбоя от желающих добровольцев нет. Все проходит по закону. Они проходят медицинский осмотр, медицинскую комиссию, призывную комиссию. По каждому человеку, в соответствии с Федеральным законом, принимается решение, годен или не годен человек. Низкий поклон родителям, отцам, матерям, воспитавшим защитников нашей Родины. Мы видим вокруг отважных мужчин, которые пришли сюда, в пункт сбора», — говорит военком Изобильненского военкомата полковник Зураби Сергеевич Джгаркава,
Александр Погожев ИА REGNUM
Зураби Сергеевич Джгаркава общается с добровольцами
Александр Погожев ИА REGNUM
Для соблюдения норм проведения мобилизации на призывной комиссии присутствуют главы администраций, сотрудники прокуратуры и ФСБ
Александр Погожев ИА REGNUM
Призывная комиссия принимает решение об освобождении от несения службы
Двери военкомата открыты 24 часа в сутки, в настоящее время принимают все документы, чтобы дать отсрочку или освобождение от службы. Доказывать, что гражданин должен быть освобожден от несения службы, необходимо призывной комиссии до того, как отправят служить. Для соблюдения норм проведения мобилизации на призывной комиссии присутствуют главы администраций, сотрудники прокуратуры и ФСБ.
Александр Погожев ИА REGNUM
Двери военкомата открыты 24 часа в сутки
Александр Погожев ИА REGNUM
Призывная комиссия
Александр Погожев ИА REGNUM
Принимают все документы, чтобы дать отсрочку или освобождение от несения службы
Александр Погожев ИА REGNUM
Призывная комиссия
Александр Погожев ИА REGNUM
Военком беседует с каждым призывником по-отечески
Ошибочно в военкомате никого мобилизовать не могут, это исключается — уверяют работники военкомата. Но был случай, когда мужчина предоставил неполную информацию о своем здоровье, его мобилизовали, а на следующий день мать мобилизованного принесла документы, которые подтверждают, что её сын по состоянию здоровья служить не может. Безусловно, его вернули домой, а его место в Вооруженных Силах занял другой.
Александр Погожев ИА REGNUM
Призывная комиссия
Александр Погожев ИА REGNUM
Отсрочка от службы по медицинским показаниям
Александр Погожев ИА REGNUM
Отсрочка от службы по семейным обстоятельствам
Александр Погожев ИА REGNUM
Военный прокурор — обязательный участник призывной комиссии
Александр Погожев ИА REGNUM
Зураби Сергеевич Джгаркава
Александр Погожев ИА REGNUM
Прохождение медкомиссии
Александр Погожев ИА REGNUM
Прохождение медкомиссии
Александр Погожев ИА REGNUM
По каждому призывнику, в соответствии с Федеральным законом, принимается решение, годен или не годен
Встречаются случаи, когда с сыном добровольцами идут отцы и братья мобилизованных граждан. Очень много ребят, которые уже вернулись с СВО, повторно пришли в военный комиссариат и по зову сердца призываются вновь. Мужчины буквально вчера видели войну и поэтому говорят, что обучат того, кто справа, кто слева, и прикроют спиной тех ребят, которые не сталкивались с подобным.
Александр Погожев ИА REGNUM
Прохождение медкомиссии
Александр Погожев ИА REGNUM
Прохождение медкомиссии
Александр Погожев ИА REGNUM
Прохождение медкомиссии
Александр Погожев ИА REGNUM
Прохождение медкомиссии. Терапевт
Александр Погожев ИА REGNUM
Медкомиссия
Александр Погожев ИА REGNUM
Прохождение медкомиссии. Невролог
Александр Погожев ИА REGNUM
Проверка зрения
Александр Погожев ИА REGNUM
Офицеры отправляются защищать Родину
Александр Погожев ИА REGNUM
Офицеры отправляются защищать Родину
«Права есть? Готов защищать Родину? Это твое желание? Молодец, сынок, спасибо тебе за твое мужское решение. Заявление пиши в соответствии с Конституцией. Жму руку, спасибо тебе, сынок», — по-отечески с каждым беседует военком.
Александр Погожев ИА REGNUM
Зураби Сергеевич провожает мобилизованных
Александр Погожев ИА REGNUM
Отбытие офицеров
Александр Погожев ИА REGNUM
Последние напутствия перед отбытием
Александр Погожев ИА REGNUM
Отбытие офицеров
Александр Погожев ИА REGNUM
Благословение мобилизованных
Александр Погожев ИА REGNUM
Прощание с родными
Александр Погожев ИА REGNUM
Прощание с родными
Александр Погожев ИА REGNUM
Прощание с родными
Уже в 20-х числах октября из Изобильненского округа планируется новое отправление мобилизованных и добровольцев.