На улице Гагарина в Невинномысске 28 сентября многолюдно. Отсюда в Вооруженные силы России проводили группу граждан, призванных в рамках частичной мобилизации. У военкомата было организовано дежурство сотрудников полиции и медиков. Всего состоялась отправка 95 граждан. Проводить их пришли родные и друзья, а также корреспондент ИА REGNUM.

Александр Погожев ИА REGNUM «Мы ждём вас с победой!» – на Ставрополье проводили группу мобилизованных

Александр Погожев ИА REGNUM «Мы ждём вас с победой!» – на Ставрополье проводили группу мобилизованных

Александр Погожев ИА REGNUM «Мы ждём вас с победой!» – на Ставрополье проводили группу мобилизованных

В Невинномысске сформирован уже второй отряд для отправки на сборный пункт. Ранее в Вооружённые силы России здесь проводили 40 человек, попавших под частичную мобилизацию.

Александр Погожев ИА REGNUM «Мы ждём вас с победой!» – на Ставрополье проводили группу мобилизованных

Александр Погожев ИА REGNUM «Мы ждём вас с победой!» – на Ставрополье проводили группу мобилизованных

Александр Погожев ИА REGNUM «Мы ждём вас с победой!» – на Ставрополье проводили группу мобилизованных

Александр Погожев ИА REGNUM «Мы ждём вас с победой!» – на Ставрополье проводили группу мобилизованных

Александр Погожев ИА REGNUM «Мы ждём вас с победой!» – на Ставрополье проводили группу мобилизованных

Александр Погожев ИА REGNUM «Мы ждём вас с победой!» – на Ставрополье проводили группу мобилизованных

Александр Погожев ИА REGNUM «Мы ждём вас с победой!» – на Ставрополье проводили группу мобилизованных

Александр Погожев ИА REGNUM «Мы ждём вас с победой!» – на Ставрополье проводили группу мобилизованных

Александр Погожев ИА REGNUM «Мы ждём вас с победой!» – на Ставрополье проводили группу мобилизованных

Александр Погожев ИА REGNUM «Мы ждём вас с победой!» – на Ставрополье проводили группу мобилизованных

Александр Погожев ИА REGNUM «Мы ждём вас с победой!» – на Ставрополье проводили группу мобилизованных

Александр Погожев ИА REGNUM «Мы ждём вас с победой!» – на Ставрополье проводили группу мобилизованных

«Братцы, это задача — беречь себя и вернуться живыми и здоровыми. Мы будем во всём помогать. У вас всё получится! Сильный город, сильный район, сильный край у нас. Каждый сегодня вносит свой вклад в СВО, помогая, чем может. Как в те старые добрые времена, когда люди культуры снимали свои украшения, наряды и шли на фронт. Мы будем ждать вас, верить в вас и ковать победу в тылу», — обратился к мобилизованным глава Невинномысска Михаил Миненков.

Александр Погожев ИА REGNUM Мэр города Невинномысска Михаил Миненков, Герой России

Александр Погожев ИА REGNUM «Мы ждём вас с победой!» – на Ставрополье проводили группу мобилизованных

Александр Погожев ИА REGNUM «Мы ждём вас с победой!» – на Ставрополье проводили группу мобилизованных

Александр Погожев ИА REGNUM «Мы ждём вас с победой!» – на Ставрополье проводили группу мобилизованных

Александр Погожев ИА REGNUM «Мы ждём вас с победой!» – на Ставрополье проводили группу мобилизованных

Александр Погожев ИА REGNUM «Мы ждём вас с победой!» – на Ставрополье проводили группу мобилизованных

Александр Погожев ИА REGNUM «Мы ждём вас с победой!» – на Ставрополье проводили группу мобилизованных

Александр Погожев ИА REGNUM «Мы ждём вас с победой!» – на Ставрополье проводили группу мобилизованных

Александр Погожев ИА REGNUM «Мы ждём вас с победой!» – на Ставрополье проводили группу мобилизованных

Александр Погожев ИА REGNUM «Мы ждём вас с победой!» – на Ставрополье проводили группу мобилизованных

Александр Погожев ИА REGNUM «Мы ждём вас с победой!» – на Ставрополье проводили группу мобилизованных

Те, кто остаётся дома, должен помогать, работать за себя и за тех, кто отправился исполнять воинский долг — защищать Родину, считает он. Присутствующие также напомнили мобилизованным мужчинам о единстве и героизме советского народа в годы Великой Отечественной войны. Только сплотившись под единым знаменем наших предков, можно одержать победу над врагом.

«С достоинством и честью выполните свой воинский долг. Раздавите эту мразь нацистскую, как это сделали наши деды и прадеды в 45-м. Уверен, что вы приумножите наши боевые традиции наших доблестных Вооруженных сил. Будьте всегда рядом, держитесь вместе, как одно целое, как одно ядро. У вас всё получится. Помните, что вас ждут родные и близкие. Мы гордимся вами! Пусть вам сопутствует удача», — напутствовал военком Кочубеевского района Юрий Селютин.

Александр Погожев ИА REGNUM Юрий Алексеевич Селютин, военком г. Невинномыска

Александр Погожев ИА REGNUM «Мы ждём вас с победой!» – на Ставрополье проводили группу мобилизованных

Александр Погожев ИА REGNUM «Мы ждём вас с победой!» – на Ставрополье проводили группу мобилизованных

Дети написали мобилизованным жителям Ставрополья письма. Они пожелали защитникам Донбасса как можно скорее вернуться домой с победой.

Александр Погожев ИА REGNUM «Мы ждём вас с победой!» – на Ставрополье проводили группу мобилизованных

Александр Погожев ИА REGNUM «Мы ждём вас с победой!» – на Ставрополье проводили группу мобилизованных

Александр Погожев ИА REGNUM «Мы ждём вас с победой!» – на Ставрополье проводили группу мобилизованных

Александр Погожев ИА REGNUM «Мы ждём вас с победой!» – на Ставрополье проводили группу мобилизованных

«Помните, что воюем мы за наших дочерей, жён, матерей, за нашу Родину-мать. Они всегда за вами, они всегда за вас переживают. На передовой не так страшно ждать, как ждать мужа и отца в тылу. Вы вернетесь все живыми и героями. И мы будет вместе продолжать строить сильную Россию», — сказал депутат городской думы Невинномысска Игорь Кужба («Единая Россия»).

Александр Погожев ИА REGNUM «Мы ждём вас с победой!» – на Ставрополье проводили группу мобилизованных

Александр Погожев ИА REGNUM «Мы ждём вас с победой!» – на Ставрополье проводили группу мобилизованных

Александр Погожев ИА REGNUM «Мы ждём вас с победой!» – на Ставрополье проводили группу мобилизованных

Александр Погожев ИА REGNUM «Мы ждём вас с победой!» – на Ставрополье проводили группу мобилизованных

Александр Погожев ИА REGNUM «Мы ждём вас с победой!» – на Ставрополье проводили группу мобилизованных

Александр Погожев ИА REGNUM «Мы ждём вас с победой!» – на Ставрополье проводили группу мобилизованных

Александр Погожев ИА REGNUM «Мы ждём вас с победой!» – на Ставрополье проводили группу мобилизованных

Александр Погожев ИА REGNUM «Мы ждём вас с победой!» – на Ставрополье проводили группу мобилизованных

Александр Погожев ИА REGNUM «Мы ждём вас с победой!» – на Ставрополье проводили группу мобилизованных

Александр Погожев ИА REGNUM «Мы ждём вас с победой!» – на Ставрополье проводили группу мобилизованных

Александр Погожев ИА REGNUM «Мы ждём вас с победой!» – на Ставрополье проводили группу мобилизованных

Александр Погожев ИА REGNUM «Мы ждём вас с победой!» – на Ставрополье проводили группу мобилизованных

Александр Погожев ИА REGNUM «Мы ждём вас с победой!» – на Ставрополье проводили группу мобилизованных

Александр Погожев ИА REGNUM «Мы ждём вас с победой!» – на Ставрополье проводили группу мобилизованных

Александр Погожев ИА REGNUM «Мы ждём вас с победой!» – на Ставрополье проводили группу мобилизованных

Александр Погожев ИА REGNUM «Мы ждём вас с победой!» – на Ставрополье проводили группу мобилизованных

Александр Погожев ИА REGNUM «Мы ждём вас с победой!» – на Ставрополье проводили группу мобилизованных

Александр Погожев ИА REGNUM «Мы ждём вас с победой!» – на Ставрополье проводили группу мобилизованных

Александр Погожев ИА REGNUM «Мы ждём вас с победой!» – на Ставрополье проводили группу мобилизованных

Александр Погожев ИА REGNUM «Мы ждём вас с победой!» – на Ставрополье проводили группу мобилизованных

Александр Погожев ИА REGNUM «Мы ждём вас с победой!» – на Ставрополье проводили группу мобилизованных

Александр Погожев ИА REGNUM «Мы ждём вас с победой!» – на Ставрополье проводили группу мобилизованных

Председатель отделения организации «Десантное братство» Невинномысска Сергей Бут пожелал мобилизованным мужчинам победы над врагом и прочитал авторское стихотворение.

«Давите, парни, словно вшей, всю эту мразь [в бывш. УССР].

За слезы наших матерей вы этих тварей накажите.

За Мариуполь и Донецк, Луганск и Горловку с Рубежным,

За тех детей, которых нет, но жить могли бы безмятежно.

Они не люди, а чума. Фашисты, вставшие из ада.

Их нужно всех уничтожать, и церемониться не надо.

Они герои над детьми, над женщинами, стариками,

Когда оружие в руках, тату на теле с черепами.

Но стоит только в плен попасть, все повара и музыканты,

Что не умеют воевать, сюда попали все случайно.

Не верьте этим лживым псам, они пытались и глумились

Над ранеными и людьми, до плена этим и гордились.

Сейчас же мрази слёзы льют и не боятся униженья.

Мы просим всех: не верьте им! Нет этим сволочам прощения!»

Александр Погожев ИА REGNUM «Мы ждём вас с победой!» – на Ставрополье проводили группу мобилизованных

Александр Погожев ИА REGNUM «Мы ждём вас с победой!» – на Ставрополье проводили группу мобилизованных

Александр Погожев ИА REGNUM «Мы ждём вас с победой!» – на Ставрополье проводили группу мобилизованных

Александр Погожев ИА REGNUM «Мы ждём вас с победой!» – на Ставрополье проводили группу мобилизованных

Александр Погожев ИА REGNUM «Мы ждём вас с победой!» – на Ставрополье проводили группу мобилизованных

Александр Погожев ИА REGNUM «Мы ждём вас с победой!» – на Ставрополье проводили группу мобилизованных

Александр Погожев ИА REGNUM «Мы ждём вас с победой!» – на Ставрополье проводили группу мобилизованных

Александр Погожев ИА REGNUM «Мы ждём вас с победой!» – на Ставрополье проводили группу мобилизованных

Александр Погожев ИА REGNUM «Мы ждём вас с победой!» – на Ставрополье проводили группу мобилизованных

Александр Погожев ИА REGNUM «Мы ждём вас с победой!» – на Ставрополье проводили группу мобилизованных

Александр Погожев ИА REGNUM «Мы ждём вас с победой!» – на Ставрополье проводили группу мобилизованных

Александр Погожев ИА REGNUM «Мы ждём вас с победой!» – на Ставрополье проводили группу мобилизованных

Александр Погожев ИА REGNUM Военкомат на ул. Лермонтова в Ставрополе

Александр Погожев ИА REGNUM Военкомат на ул. Лермонтова в Ставрополе

Александр Погожев ИА REGNUM Военкомат на ул. Лермонтова в Ставрополе

Александр Погожев ИА REGNUM Военкомат на ул. Лермонтова в Ставрополе

Александр Погожев ИА REGNUM Военкомат на ул. Лермонтова в Ставрополе

Александр Погожев ИА REGNUM Слева обычная повестка, справа — боевая