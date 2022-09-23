Донбасс. О жизни шахтёров после освобождения.
После поездки в ЛНР в посёлок Тошковка всё время перед глазами стоят лица мужиков-шахтёров, которые всю свою жизнь провели под землёй, рискуя жизнью, ежедневно добывая уголь. Историю одного из них я сохранил отдельно. Он нас проводил на шахту, которой отдал 35 лет своей жизни. В шахте в посёлке Тошковка в ЛНР он проработал с 1979 до выхода на пенсию в 2014 году.
Александр Николаевич родился в 1960 году. В 19 лет он пошёл работать сразу после техникума. На шахте работали жители населённых пунктов: Нижняя, Тошковка, Светличное, Мирная долина, РТИ, Лисичанск.
Объём добычи угля на шахте достигал 2000 тонн в сутки. На предприятии было шесть добывающих участков и четыре участка проходчиков. В конце февраля, с начала СВО, добыча в шахте остановилась. Бандеровцы её заняли, заминировали весь периметр, а саму шахту затопили и обесточили.
На шахте добывали уголь на глубине до 700 метров. Теоретически её работу можно восстановить, откачав воду и заменив электрику с электрооборудованием. На данный момент административное здание шахты разрушено, промышленные корпуса сильно повреждены. Когда с территории шахты союзные войска выбили нацистов, местные прятались в убежище на шахте. Там же были российские солдаты, которые защищали укрывшихся людей.
Александр Николаевич рассказал, что общество тогда раскололось. Были и пробандеровские, и те, чья «хата с краю», и те, кому чужда нацистская идеология. Но все трудились на этой шахте в разное время. Тот, кто уходит под землю работать, умеет ценить жизнь, любить, быть добрым, сострадать и сохранять добрую память о своих предках.
На вопрос, какая ему помощь нужна, он ответил, что помощь ему не нужна и он был бы рад сам помочь нам при необходимости, даже пригласил в октябре к себе в гости, отведать домашнего вина. Вот такие они шахтёры: терпеливо ждут зарплаты, но продолжают трудиться, готовы снять последнюю рубаху, вместе переносят оккупацию бандеровцев, делясь последней краюхой хлеба.
По периметру шахты Александр Николаевич ходил не спеша, с любовью озирая родные места. Сразу после того, как бежали бандеровцы, первым делом он пошёл на шахту, осмотрел её состояние, собрал уцелевшие вещи.
На данный момент там нет ничего, что могло бы пригодиться человеку, всё превратилось в мусор. Но по пути нам попались два прибора для замера концентрации газа в помещении. Александр Николаевич радостно их подобрал, очистил от грязи и сказал, что дома починит их.
Приборы ему нужны для того, чтобы выкопать колодец для добычи воды. Он рассказал что можно спуститься на глубину и, не почувствовав наличие газа, остаться там навсегда. Поэтому находка для него оказалась очень ценной. На обратном пути мы остановились у памятника Неизвестному Солдату, у которого 2 сентября местные жители собирались в знак благодарности освободителям населённого пункта. Отпускал нас Александр Николаевич с большой неохотой, ведь к ним не так часто заезжают гости с новостями и гуманитарной помощью.