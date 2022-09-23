После поездки в ЛНР в посёлок Тошковка всё время перед глазами стоят лица мужиков-шахтёров, которые всю свою жизнь провели под землёй, рискуя жизнью, ежедневно добывая уголь. Историю одного из них я сохранил отдельно. Он нас проводил на шахту, которой отдал 35 лет своей жизни. В шахте в посёлке Тошковка в ЛНР он проработал с 1979 до выхода на пенсию в 2014 году.

Александр Погожев ИА REGNUM Александр Николаевич проработал на шахте «Тошковская» 35 лет

Александр Погожев ИА REGNUM В Тошковке поспел виноград

Александр Николаевич родился в 1960 году. В 19 лет он пошёл работать сразу после техникума. На шахте работали жители населённых пунктов: Нижняя, Тошковка, Светличное, Мирная долина, РТИ, Лисичанск.

Александр Погожев ИА REGNUM Разрушенные обстрелами корпуса шахты «Тошковская»

Александр Погожев ИА REGNUM Разрушенное в результате обстрелов административное здание угледобывающего предприятия

Объём добычи угля на шахте достигал 2000 тонн в сутки. На предприятии было шесть добывающих участков и четыре участка проходчиков. В конце февраля, с начала СВО, добыча в шахте остановилась. Бандеровцы её заняли, заминировали весь периметр, а саму шахту затопили и обесточили.

Александр Погожев ИА REGNUM Разрушенное в результате обстрелов здание угледобывающего предприятия

Александр Погожев ИА REGNUM Разрушенное в результате обстрелов здание угледобывающего предприятия

Александр Погожев ИА REGNUM Разрушенное в результате обстрелов здание угледобывающего предприятия

Александр Погожев ИА REGNUM Внутри разрушенного здания шахты

Александр Погожев ИА REGNUM Разрушенное в результате обстрелов здание угледобывающего предприятия

На шахте добывали уголь на глубине до 700 метров. Теоретически её работу можно восстановить, откачав воду и заменив электрику с электрооборудованием. На данный момент административное здание шахты разрушено, промышленные корпуса сильно повреждены. Когда с территории шахты союзные войска выбили нацистов, местные прятались в убежище на шахте. Там же были российские солдаты, которые защищали укрывшихся людей.

Александр Погожев ИА REGNUM Разрушенное в результате обстрелов здание угледобывающего предприятия

Александр Погожев ИА REGNUM Бандеровцы заминировали весь периметр предприятия, а саму шахту затопили и обесточили

Александр Погожев ИА REGNUM Промышленные корпуса сильно повреждены

Александр Погожев ИА REGNUM Внутри промышленного корпуса шахты

Александр Погожев ИА REGNUM Разрушения, полученные в результате обстрелов нацистами

Александр Погожев ИА REGNUM Инструмент шахтера

Александр Погожев ИА REGNUM Осколок вражеского снаряда

Александр Погожев ИА REGNUM Ящик от снарядов 120 мм

Александр Николаевич рассказал, что общество тогда раскололось. Были и пробандеровские, и те, чья «хата с краю», и те, кому чужда нацистская идеология. Но все трудились на этой шахте в разное время. Тот, кто уходит под землю работать, умеет ценить жизнь, любить, быть добрым, сострадать и сохранять добрую память о своих предках.

Александр Погожев ИА REGNUM Промышленные корпуса сильно повреждены

Александр Погожев ИА REGNUM Контейнеры для угля

На вопрос, какая ему помощь нужна, он ответил, что помощь ему не нужна и он был бы рад сам помочь нам при необходимости, даже пригласил в октябре к себе в гости, отведать домашнего вина. Вот такие они шахтёры: терпеливо ждут зарплаты, но продолжают трудиться, готовы снять последнюю рубаху, вместе переносят оккупацию бандеровцев, делясь последней краюхой хлеба.

Александр Погожев ИА REGNUM Внутри промышленного корпуса

Александр Погожев ИА REGNUM Объём добычи угля на шахте достигал 2000 тонн в сутки

Александр Погожев ИА REGNUM Указатель

Александр Погожев ИА REGNUM На шахте добывали уголь на глубине до 700 метров

Александр Погожев ИА REGNUM Инструкции по безопасности

По периметру шахты Александр Николаевич ходил не спеша, с любовью озирая родные места. Сразу после того, как бежали бандеровцы, первым делом он пошёл на шахту, осмотрел её состояние, собрал уцелевшие вещи.

Александр Погожев ИА REGNUM Территория шахты «Тошковская»

Александр Погожев ИА REGNUM По периметру шахты Александр Николаевич ходил не спеша, с любовью озирая родные места

Александр Погожев ИА REGNUM На предприятии было шесть добывающих участков и четыре участка проходчиков

Александр Погожев ИА REGNUM Местные жители прятались в убежище на шахте

Александр Погожев ИА REGNUM На территории шахты

Александр Погожев ИА REGNUM Летний душ

На данный момент там нет ничего, что могло бы пригодиться человеку, всё превратилось в мусор. Но по пути нам попались два прибора для замера концентрации газа в помещении. Александр Николаевич радостно их подобрал, очистил от грязи и сказал, что дома починит их.

Александр Погожев ИА REGNUM Приборы для замера концентрации газа в помещении пригодятся для того, чтобы выкопать колодец

Александр Погожев ИА REGNUM Приборы для замера концентрации газа в помещении, найденные на территории предприятия

Александр Погожев ИА REGNUM Приборы для замера концентрации газа в помещении, найденные на территории предприятия

Александр Погожев ИА REGNUM Противогаз с фильтром, найденный на территории предприятия

Приборы ему нужны для того, чтобы выкопать колодец для добычи воды. Он рассказал что можно спуститься на глубину и, не почувствовав наличие газа, остаться там навсегда. Поэтому находка для него оказалась очень ценной. На обратном пути мы остановились у памятника Неизвестному Солдату, у которого 2 сентября местные жители собирались в знак благодарности освободителям населённого пункта. Отпускал нас Александр Николаевич с большой неохотой, ведь к ним не так часто заезжают гости с новостями и гуманитарной помощью.

Александр Погожев ИА REGNUM Разрушения, полученные в результате обстрелов нацистами

Александр Погожев ИА REGNUM Памятник Неизвестному Солдату

Александр Погожев ИА REGNUM Разрушенные обстрелами корпуса шахты «Тошковская»

Александр Погожев ИА REGNUM Фрагмент барельефа на пилонах моста через Кальмиус по проспекту Ильича в Донецке