Из Ставропольского края убыла еще одна команда добровольцев и мобилизованных. Почти полторы сотни мужчин, проживающих на территории Шпаковского муниципального округа отправились для подготовки в десантные подразделения.

Александр Погожев ИА REGNUM Построение

За счет бюджета Ставропольского края добровольцам и мобилизованным мужчинам закупили некоторые принадлежности, которые понадобятся во время несения службы. Почти все убывшие явились в военкомат добровольно и являются участниками разных специальных военных операций, это 90% состава всей команды.

Александр Погожев ИА REGNUM Пенка. Обычный туристический коврик может очень пригодиться на фронте

Александр Погожев ИА REGNUM Выдача спальных принадлежностей

Александр Погожев ИА REGNUM В части мобилизованным выдадут всё необходимое

Александр Погожев ИА REGNUM За счет бюджета Ставропольского края добровольцам и мобилизованным мужчинам закупили некоторые принадлежности, которые понадобятся во время несения службы

Александр Погожев ИА REGNUM Защитники Родины

Александр Погожев ИА REGNUM Большинство мужчин явились в военкомат добровольно и являются участниками разных специальных военных операций

Александр Погожев ИА REGNUM Военнообязанные, призванные в рамках частичной мобилизации

Александр Погожев ИА REGNUM Родные и близкие солдат остались за воротами

Поэтому на место сборов они пришли уже укомплектованные своим обмундированием, но в части им все необходимое еще выдадут. И мобилизованные, и добровольцы мотивированы любовью к Родине и желанием защитить соотечественников.

Александр Погожев ИА REGNUM Построение на плацу

Александр Погожев ИА REGNUM Выдача жетонов

Александр Погожев ИА REGNUM Военнообязанные, призванные в рамках частичной мобилизации

Александр Погожев ИА REGNUM Мужчины готовы защищать Родину

Александр Погожев ИА REGNUM Получение спальных принадлежностей

Александр Погожев ИА REGNUM Получение спальных принадлежностей

Александр Погожев ИА REGNUM Выдача принадлежностей, которые понадобятся во время несения службы

Александр Погожев ИА REGNUM Отправление для подготовки в десантные подразделения в рамках частичной мобилизации

Александр Погожев ИА REGNUM Мобилизованные на место сборов пришли уже укомплектованные своим обмундированием, но в части им все необходимое еще выдадут

Александр Погожев ИА REGNUM Малая пехотная лопата (сапёрная лопатка) не только инструмент, но и оружие

Александр Погожев ИА REGNUM Выдача принадлежностей, которые понадобятся во время несения службы

Александр Погожев ИА REGNUM На место сборов многие пришли уже укомплектованные своим обмундированием

Александр Погожев ИА REGNUM Мобилизованные и добровольцы мотивированы любовью к Родине и желанием защитить соотечественников

«Морально готов, родители поддерживают», — говорит парень лет 30.

«Надо, значит надо. Надо Родину защищать», — говорит рядом стоящий парень того же возраста.

Александр Погожев ИА REGNUM Андрей и Сергей

«Кто нас будет защищать, кто будет защищать моих детей? Только мы», — говорит Сергей. Он полгода назад уволился из вооруженных сил, где прослужил 16 лет, в разное время занимая должности стрелка, гранатометчика, начальника стрельбища.

Александр Погожев ИА REGNUM Частичная мобилизация

Александр Погожев ИА REGNUM Выдача жетонов

Александр Погожев ИА REGNUM За счет бюджета Ставропольского края добровольцам и мобилизованным мужчинам закупили некоторые принадлежности, которые понадобятся во время несения службы

Александр Погожев ИА REGNUM Множество мужчин пришли добровольно

Александр Погожев ИА REGNUM Защитник Родины

Александр Погожев ИА REGNUM Однин из символов СВО — буква Z

Александр Погожев ИА REGNUM Частичная мобилизация

Виталий добровольно, по собственному желанию пошел в районный военный комиссариат. Там он получил повестку, приехал в г. Михайловск, где ему выдали уже контрольную повестку. Семьи у Виталия еще нет, есть настрой найти вторую половину после победы.

Александр Погожев ИА REGNUM Виталий

«Я к ребятам, помочь еду. Никаких препятствий, я полностью перестроил свое мышление и настроился. Не знаю вообще, куда попаду, но надо попасть к своим как-то. По обстоятельствам будем действовать», — говорит Виталий.

Александр Погожев ИА REGNUM Андрей

«Своей жене привет хочу передать, которую очень люблю, которая меня провожала, которая меня ждет и которая обещала мне не плакать, а, наоборот, поддержать меня и весь личный состав», — говорит доброволец Андрей.

Игорь Серов, глава Шпаковского муниципального округа, выступая перед мобилизованными и добровольцами, рассказал о том, что в ЛНР люди плакали от счастья, когда получали в руки бюллетень для голосования за воссоединение с Россией.

Александр Погожев ИА REGNUM Игорь Серов

«Они устали от фашистской гнили. Они устали жить в разрухе и безработице. Вы сами увидите через некоторое время ту жизнь, которую враги хотят сделать здесь у нас. Поэтому спасибо вам, что вы идете защищать нашу Россию. Россия нуждается в вашей защите, но берегите себя при этом», — сказал Игорь Серов.

Александр Погожев ИА REGNUM Игорь Сардарян

«Товарищи призывники, я с каждым из вас встречался, с каждым беседовал. Количество желающих поехать людей было намного больше, чем сегодня стоит в строю. Вы избранные. Глядя в ваши глаза, я надеюсь, что каждого из вас увижу у себя в кабинете с представлением о том, что вы выполнили служебные обязанности, которые были возложены на вас, и вы прибыли живыми и здоровыми. А дальше пойдем поднимать народное хозяйство. В добрый путь вам ребята, здоровыми вернуться, мы все вас ждем!» — обратился с напутственными словами к убывающей команде военный комиссар Шпаковского муниципального округа, подполковник Игорь Сардарян.

Александр Погожев ИА REGNUM Благославление защитников Отечества на ратные подвиги

Александр Погожев ИА REGNUM Благославление защитников Отечества на ратные подвиги

Александр Погожев ИА REGNUM Военнообязанные, призванные в рамках частичной мобилизации

Александр Погожев ИА REGNUM Протоиерей Игорь Подоситников

«Нам завидуют, нас ненавидят, нам хотят смерти, потому что Бог нам дал самую обильную, самую богатую, самую красивую землю. Наша задача защитить её. Эта доля выпала сегодня вам. Приходили и шведы, и поляки, приходили и французы, и монголо-татары, и кого только не было, и немцы приходили, и все были вон выгнаны с нашей земли. Чужой земли нам не надо, но и своей мы и пяди не отдадим. Хочу вам пожелать, чтобы Архангел Божий Михаил хранил вас во всех путях ваших. Чтобы Матерь Божья покрыла вас своим амофором, мы будем молиться об этом. Сегодня вы уходите, когда церковь празднует День святых Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. Желаю вам, чтобы эти добродетели были всегда с вами. Чтобы хранили вас те, кто вас любит. Чтобы верили в вас те, кто вам доверяет. И страна на вас надеется. Пусть Господь вам дарует силы, крепости защитить наше Отечество и вернуться живыми и здравыми. Храни вас Господь, братья мои!» — благословил защитников Отечества протоиерей Игорь Подоситников.

Александр Погожев ИА REGNUM Отправление для подготовки в десантные подразделения в рамках частичной мобилизации

Александр Погожев ИА REGNUM Отправление для подготовки в десантные подразделения в рамках частичной мобилизации

Александр Погожев ИА REGNUM Отправление для подготовки в десантные подразделения в рамках частичной мобилизации

Александр Погожев ИА REGNUM Отправление для подготовки в десантные подразделения в рамках частичной мобилизации

Александр Погожев ИА REGNUM Знакомство с новыми товарищами

Александр Погожев ИА REGNUM Отправление для подготовки в десантные подразделения в рамках частичной мобилизации

Александр Погожев ИА REGNUM Родные и близкие со слезами провожают мобилизованных мужчин

Александр Погожев ИА REGNUM Защитник Родины

Александр Погожев ИА REGNUM Женщины со слезами на глазах провожают своих мужчин

Александр Погожев ИА REGNUM Отбытие в войсковую часть

Александр Погожев ИА REGNUM Родные и близкие со слезами провожают мобилизованных мужчин

Александр Погожев ИА REGNUM На службу мобилизованных провожают родители и близкие

Александр Погожев ИА REGNUM На службу мобилизованных провожают родители и близкие