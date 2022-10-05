На Ставрополье в Буденновске мобилизованные военнослужащие вторую неделю проходят боевую подготовку.

Вновь прибывшие вспоминают, как оказывать первую медицинскую помощь в полевых условиях при ранениях различной формы и степени тяжести, проходят огневую подготовку с разными видами оружия, обучаются управлению БПЛА и изучают их возможности в ходе боевых действий. В том числе мужчины проходят техническую, специальную и инженерную подготовку. Необходимые умения им передают инструкторы с богатым боевым опытом за плечами.

Александр Погожев ИА REGNUM Войсковая часть в Будённовске

Александр Погожев ИА REGNUM Войсковая часть в Будённовске

Александр Погожев ИА REGNUM Войсковая часть в Будённовске

Александр Погожев ИА REGNUM Методические пособия для военнослужащих

Александр Погожев ИА REGNUM Дневальный

Александр Погожев ИА REGNUM Расписание занятий

Александр Погожев ИА REGNUM Спальное помещение в войсковой части

Александр Погожев ИА REGNUM Кровати установлены таким образом, чтобы между ними могли поместиться прикроватные тумбы

Александр Погожев ИА REGNUM Шкаф с вещами

Александр Погожев ИА REGNUM Спальное место военнослужащего

Александр Погожев ИА REGNUM Комната для умывания

Александр Погожев ИА REGNUM Быт в войсковой части

Александр Погожев ИА REGNUM Военнослужащим выдают новую форму, комплект подбирают по размеру

Александр Погожев ИА REGNUM Мобилизованные обеспечиваются полным обмундированием и экипировкой

Александр Погожев ИА REGNUM Место для курения

Александр Погожев ИА REGNUM Установка для чистки обуви

Александр Погожев ИА REGNUM Сапоги и пряжка ремня всегда были «лицом» солдата

Александр Погожев ИА REGNUM Отголоски мирной жизни

«Прибыли 26 сентября, всё отлично! Одели, обули. Полное обмундирование. Сейчас получаем оружие. Распределили нас в отличные расположения, у каждого свой кубрик, кровать, туалет, душ тоже есть. Питание отличное здесь, даже лучше, чем в большинстве крупных известных организаций. В целом у нас настрой боевой. Правда, парни?» — спрашивает Максим у сослуживцев.

«Так точно!» — хором отвечают ему.

Александр Погожев ИА REGNUM Максим (справа)

«Мы идем защищать нашу Родину, нашу страну, поддержать наших братьев, которые находятся сейчас на передовой», — говорит Максим.

Александр Погожев ИА REGNUM Построение на плацу

«Я мобилизовался, с собой ничего не брал, кроме того, что дали в военкомате: спальный мешок, коврик, еще кое-какие вещи, не разбирал еще, не смотрел. Остальное всё здесь получил, и форму, и обувь, и ремень, вот пойдем бронежилеты получать, каски, аптечки, средства индивидуальной защиты, затем оружие. Сейчас у нас будет боевая подготовка здесь. Потом, говорят, что когда уедем в другую часть ближе к месту выполнения задач, там подготовка продолжится», — говорит Сергей, который только приехал в часть.

Александр Погожев ИА REGNUM Построение на плацу

Алексей, Тимофей и Никита приехали из одного района, но разных сёл. 25 сентября приехали на боевую подготовку. Считают, что подготовка проходит на идеальном уровне.

«Мы настраивались и морально, и физически. Пусть лучше всё закончится там, чем начнется здесь», — говорят ребята.

Александр Погожев ИА REGNUM Алексей, Тимофей, Никита

Они, как и все остальные мобилизованные граждане, не понимают, кто, кроме них самих, может защитить их близких. К уклонистам, которые решили покинуть страну, относятся с осуждением.

Александр Погожев ИА REGNUM Войсковое стрельбище

Александр Погожев ИА REGNUM Подготовка мобилизованных на полигоне

Александр Погожев ИА REGNUM Подготовка мобилизованных на полигоне

Александр Погожев ИА REGNUM Стрельба из автомата из окопа

Александр Погожев ИА REGNUM Стрельба из автомата из окопа

Александр Погожев ИА REGNUM Огневой подготовке уделяется особое внимание

Александр Погожев ИА REGNUM Стрельба из автомата из окопа

Александр Погожев ИА REGNUM Стрельба из автомата из окопа

Александр Погожев ИА REGNUM Подготовка мобилизованных на полигоне

Александр Погожев ИА REGNUM Важнейший курс обучения — оказание медицинской помощи

Александр Погожев ИА REGNUM Оказание медицинской помощи

Александр Погожев ИА REGNUM Оказание медицинской помощи

Александр Погожев ИА REGNUM Тактические аптечки для военнослужащих

Александр Погожев ИА REGNUM Оказание медицинской помощи

Александр Погожев ИА REGNUM Оказание медицинской помощи

Александр Погожев ИА REGNUM Оказание медицинской помощи

Александр Погожев ИА REGNUM Оказание медицинской помощи

Александр Погожев ИА REGNUM Оказание медицинской помощи

Александр Погожев ИА REGNUM Оказание медицинской помощи

Александр Погожев ИА REGNUM Оказание медицинской помощи

Александр Погожев ИА REGNUM Оказание медицинской помощи

Александр Погожев ИА REGNUM Подготовка мобилизованных на полигоне

Александр Погожев ИА REGNUM Подготовка мобилизованных на полигоне

Александр Погожев ИА REGNUM Обучение меткости стрельбы

Александр Погожев ИА REGNUM Стрельба из автомата лёжа

Александр Погожев ИА REGNUM Стрельба из автомата на коленях

Александр Погожев ИА REGNUM Стрельба из автомата стоя

Александр Погожев ИА REGNUM В подготовку мобилизованных входит курс обучения управлению беспилотными летательными аппаратами

Александр Погожев ИА REGNUM Обучение управлению беспилотными летательными аппаратами

Александр Погожев ИА REGNUM Квадрокоптеры - один из самых распространенный в армии видов БПЛА

Александр Погожев ИА REGNUM Основы боевого применения квадрокоптеров

Александр Погожев ИА REGNUM Обучение управлению беспилотными летательными аппаратами

Александр Погожев ИА REGNUM Обучение на оператора БПЛА

Александр Погожев ИА REGNUM Обучение управлению беспилотными летательными аппаратами

Александр Погожев ИА REGNUM Подготовка мобилизованных на полигоне

Александр Погожев ИА REGNUM Подготовка мобилизованных на полигоне

Александр Погожев ИА REGNUM Обучение меткости стрельбы

Александр Погожев ИА REGNUM Подготовка мобилизованных на полигоне

Александр Погожев ИА REGNUM Инструктор настраивает прицел

Александр Погожев ИА REGNUM Отработка тактики наступления

Александр Погожев ИА REGNUM Отработка тактики наступления

Александр Погожев ИА REGNUM Отработка тактики наступления

Александр Погожев ИА REGNUM Подготовка мобилизованных на полигоне

Александр Погожев ИА REGNUM Стрельба из гранатомёта

Александр Погожев ИА REGNUM Подготовка мобилизованных на полигоне

Александр Погожев ИА REGNUM Стрельба по цели из гранатомёта

Александр Погожев ИА REGNUM Стрельба из гранатомёта

Александр Погожев ИА REGNUM Подготовка мобилизованных на полигоне

Александр Погожев ИА REGNUM Войсковая часть в Будённовске

Александр Погожев ИА REGNUM Построение вновь прибывших в часть мобилизованных

Александр Погожев ИА REGNUM Построение вновь прибывших в часть мобилизованных

Александр Погожев ИА REGNUM Построение вновь прибывших в часть мобилизованных

Александр Погожев ИА REGNUM Построение вновь прибывших в часть мобилизованных

Александр Погожев ИА REGNUM Построение вновь прибывших в часть мобилизованных

Александр Погожев ИА REGNUM Построение вновь прибывших в часть мобилизованных

Александр Погожев ИА REGNUM Построение вновь прибывших в часть мобилизованных

Александр Погожев ИА REGNUM Построение вновь прибывших в часть мобилизованных

Александр Погожев ИА REGNUM Построение вновь прибывших в часть мобилизованных

Александр Погожев ИА REGNUM Построение вновь прибывших в часть мобилизованных