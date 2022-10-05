На Ставрополье в Буденновске мобилизованные военнослужащие вторую неделю проходят боевую подготовку.
Вновь прибывшие вспоминают, как оказывать первую медицинскую помощь в полевых условиях при ранениях различной формы и степени тяжести, проходят огневую подготовку с разными видами оружия, обучаются управлению БПЛА и изучают их возможности в ходе боевых действий. В том числе мужчины проходят техническую, специальную и инженерную подготовку. Необходимые умения им передают инструкторы с богатым боевым опытом за плечами.
Александр Погожев ИА REGNUM
Войсковая часть в Будённовске
Александр Погожев ИА REGNUM
Войсковая часть в Будённовске
Александр Погожев ИА REGNUM
Войсковая часть в Будённовске
Александр Погожев ИА REGNUM
Методические пособия для военнослужащих
Александр Погожев ИА REGNUM
Дневальный
Александр Погожев ИА REGNUM
Расписание занятий
Александр Погожев ИА REGNUM
Спальное помещение в войсковой части
Александр Погожев ИА REGNUM
Кровати установлены таким образом, чтобы между ними могли поместиться прикроватные тумбы
Александр Погожев ИА REGNUM
Шкаф с вещами
Александр Погожев ИА REGNUM
Спальное место военнослужащего
Александр Погожев ИА REGNUM
Комната для умывания
Александр Погожев ИА REGNUM
Быт в войсковой части
Александр Погожев ИА REGNUM
Военнослужащим выдают новую форму, комплект подбирают по размеру
Александр Погожев ИА REGNUM
Мобилизованные обеспечиваются полным обмундированием и экипировкой
Александр Погожев ИА REGNUM
Место для курения
Александр Погожев ИА REGNUM
Установка для чистки обуви
Александр Погожев ИА REGNUM
Сапоги и пряжка ремня всегда были «лицом» солдата
Александр Погожев ИА REGNUM
Отголоски мирной жизни
«Прибыли 26 сентября, всё отлично! Одели, обули. Полное обмундирование. Сейчас получаем оружие. Распределили нас в отличные расположения, у каждого свой кубрик, кровать, туалет, душ тоже есть. Питание отличное здесь, даже лучше, чем в большинстве крупных известных организаций. В целом у нас настрой боевой. Правда, парни?» — спрашивает Максим у сослуживцев.
«Так точно!» — хором отвечают ему.
Александр Погожев ИА REGNUM
Максим (справа)
«Мы идем защищать нашу Родину, нашу страну, поддержать наших братьев, которые находятся сейчас на передовой», — говорит Максим.
Александр Погожев ИА REGNUM
Построение на плацу
«Я мобилизовался, с собой ничего не брал, кроме того, что дали в военкомате: спальный мешок, коврик, еще кое-какие вещи, не разбирал еще, не смотрел. Остальное всё здесь получил, и форму, и обувь, и ремень, вот пойдем бронежилеты получать, каски, аптечки, средства индивидуальной защиты, затем оружие. Сейчас у нас будет боевая подготовка здесь. Потом, говорят, что когда уедем в другую часть ближе к месту выполнения задач, там подготовка продолжится», — говорит Сергей, который только приехал в часть.
Александр Погожев ИА REGNUM
Построение на плацу
Алексей, Тимофей и Никита приехали из одного района, но разных сёл. 25 сентября приехали на боевую подготовку. Считают, что подготовка проходит на идеальном уровне.
«Мы настраивались и морально, и физически. Пусть лучше всё закончится там, чем начнется здесь», — говорят ребята.
Александр Погожев ИА REGNUM
Алексей, Тимофей, Никита
Они, как и все остальные мобилизованные граждане, не понимают, кто, кроме них самих, может защитить их близких. К уклонистам, которые решили покинуть страну, относятся с осуждением.
Александр Погожев ИА REGNUM
Войсковое стрельбище
Александр Погожев ИА REGNUM
Подготовка мобилизованных на полигоне
Александр Погожев ИА REGNUM
Подготовка мобилизованных на полигоне
Александр Погожев ИА REGNUM
Стрельба из автомата из окопа
Александр Погожев ИА REGNUM
Стрельба из автомата из окопа
Александр Погожев ИА REGNUM
Огневой подготовке уделяется особое внимание
Александр Погожев ИА REGNUM
Стрельба из автомата из окопа
Александр Погожев ИА REGNUM
Стрельба из автомата из окопа
Александр Погожев ИА REGNUM
Подготовка мобилизованных на полигоне
Александр Погожев ИА REGNUM
Важнейший курс обучения — оказание медицинской помощи
Александр Погожев ИА REGNUM
Оказание медицинской помощи
Александр Погожев ИА REGNUM
Оказание медицинской помощи
Александр Погожев ИА REGNUM
Тактические аптечки для военнослужащих
Александр Погожев ИА REGNUM
Оказание медицинской помощи
Александр Погожев ИА REGNUM
Оказание медицинской помощи
Александр Погожев ИА REGNUM
Оказание медицинской помощи
Александр Погожев ИА REGNUM
Оказание медицинской помощи
Александр Погожев ИА REGNUM
Оказание медицинской помощи
Александр Погожев ИА REGNUM
Оказание медицинской помощи
Александр Погожев ИА REGNUM
Оказание медицинской помощи
Александр Погожев ИА REGNUM
Оказание медицинской помощи
Александр Погожев ИА REGNUM
Подготовка мобилизованных на полигоне
Александр Погожев ИА REGNUM
Подготовка мобилизованных на полигоне
Александр Погожев ИА REGNUM
Обучение меткости стрельбы
Александр Погожев ИА REGNUM
Стрельба из автомата лёжа
Александр Погожев ИА REGNUM
Стрельба из автомата на коленях
Александр Погожев ИА REGNUM
Стрельба из автомата стоя
Александр Погожев ИА REGNUM
В подготовку мобилизованных входит курс обучения управлению беспилотными летательными аппаратами
Александр Погожев ИА REGNUM
Обучение управлению беспилотными летательными аппаратами
Александр Погожев ИА REGNUM
Квадрокоптеры - один из самых распространенный в армии видов БПЛА
Александр Погожев ИА REGNUM
Основы боевого применения квадрокоптеров
Александр Погожев ИА REGNUM
Обучение управлению беспилотными летательными аппаратами
Александр Погожев ИА REGNUM
Обучение на оператора БПЛА
Александр Погожев ИА REGNUM
Обучение управлению беспилотными летательными аппаратами