Российские специалисты продолжают восстанавливать транспортное сообщение на освобождённых территориях Донбасса, что является важным этапом на пути к мирной жизни. Дорогам, повреждённым из-за обстрелов киевских карателей, дарят вторую жизнь. Дорожные службы латают ямы и строят заново трассы, мосты. По дорогам Донбасса проехал корреспондент ИА REGNUM.

Александр Погожев ИА REGNUM Дорога в Енакиево, ДНР, Россия

Александр Погожев ИА REGNUM Пострадавшая от обстрелов автозаправка в ДНР, Россия

Александр Погожев ИА REGNUM Вдоль дороги в ДНР, Россия

На днях врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что в ДНР за два года планируется отремонтировать более 800 километров автомобильных дорог.

«Дороги у нас в [ДНР], мягко говоря, оставляют желать лучшего. Я много езжу и сам испытываю то же самое, что и каждый автомобилист», — написал Пушилин в своём телеграм-канале.

Александр Погожев ИА REGNUM Трасса в Мариуполь, ДНР, Россия

Александр Погожев ИА REGNUM Трасса в Мариуполь, ДНР, Россия

Александр Погожев ИА REGNUM Трасса в Мариуполь, ДНР, Россия

Александр Погожев ИА REGNUM Трасса в Мариуполь, ДНР, Россия

Александр Погожев ИА REGNUM Трасса в Мариуполь, ДНР, Россия

Александр Погожев ИА REGNUM Трасса в Мариуполь, ДНР, Россия

При этом в 2022 году отремонтировано около 300 километров дорожного полотна, в 2023 году дорожные службы обновят и восстановят ещё свыше 560 километров транспортных артерий.

Александр Погожев ИА REGNUM Дорога в ДНР, Россия

Александр Погожев ИА REGNUM Дорога в ДНР, Россия

Александр Погожев ИА REGNUM Дорога в Дебальцево, ДНР, Россия

Александр Погожев ИА REGNUM Шиномонтаж вдоль автотрассы

Дорожные работы в ДНР развернули специалисты из Пензенской и Московской областей. Так, к примеру, специалисты из Подмосковья восстанавливают в Новоазовском районе автомобильные дороги, протяженность которых составляет 60 километров. Дорожники наносят разметку, устанавливают знаки, обустраивают тротуары.

Александр Погожев ИА REGNUM Ремонт дорог в Донбассе, Россия

Александр Погожев ИА REGNUM Остановка Зоринск, ЛНР, Россия

Александр Погожев ИА REGNUM Остановка Зоринск, ЛНР, Россия

Александр Погожев ИА REGNUM Ремонт дорог в Донбассе, Россия

Александр Погожев ИА REGNUM Ремонт дорог в Донбассе, Россия

Александр Погожев ИА REGNUM Дорога в ЛНР, Россия

А между Старым Крымом и Каменском строится новый мост. Переправа, соединяющая два посёлка, пострадала из-за обстрелов со стороны ВСУ. Строительство нового сооружения планируется завершить к середине ноября, после чего разрушенный мост демонтируют.

Александр Погожев ИА REGNUM Дорога в ЛНР, Россия

Александр Погожев ИА REGNUM Дороги Донбасса, Россия

Александр Погожев ИА REGNUM Дорога в ЛНР, Россия

Александр Погожев ИА REGNUM Дорога на Артемовск (Бахмут), Донбасс, Россия

Александр Погожев ИА REGNUM Остановка в Донбассе, Россия

Александр Погожев ИА REGNUM Ремонт дорог в Донбассе, Россия

Александр Погожев ИА REGNUM Ремонт дорог в Донбассе, Россия

Александр Погожев ИА REGNUM Ремонт дорог в Донбассе, Россия

Александр Погожев ИА REGNUM Ремонт дорог в Донбассе, Россия

Александр Погожев ИА REGNUM Перевальск, ЛНР, Россия

Александр Погожев ИА REGNUM Дороги в Перевальском районе

Александр Погожев ИА REGNUM Дороги в Перевальском районе

Работа кипит и на трассе Мелитополь — Джанкой, соединяющей Запорожье с Крымом. Завершить работы на этом дорожном объекте предполагается к концу ноября. Ремонт ведет бригада из восьми человек с применением шести единиц спецтехники. Всего будет отремонтировано 40 километров дороги.

Александр Погожев ИА REGNUM По дороге в ЛНР, Россия

Александр Погожев ИА REGNUM Дорога в ЛНР, Россия

Александр Погожев ИА REGNUM Дорога в Ирмино, ЛНР, Россия

Александр Погожев ИА REGNUM Дорога в ЛНР, Россия

Александр Погожев ИА REGNUM Дорога в Первомайск, ЛНР, Россия

Александр Погожев ИА REGNUM Первомайский электромеханический завод им. К. Маркса, ЛНР, Россия

Александр Погожев ИА REGNUM Ночная дорога в ЛНР, Россия