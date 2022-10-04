2 октября на Ставрополье прошел открытый краевой турнир «Своих не бросаем», посвященный возвращению ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России.

Александр Погожев ИА REGNUM Участники турнира по боевому самбо «Своих не бросаем»

Александр Погожев ИА REGNUM Организаторы и гости турнира по боевому самбо «Своих не бросаем»

Александр Погожев ИА REGNUM Одна из целей соревнований — привлечь внимание спонсоров для сбора средств, чтобы оказать помощь военнослужащим, которые сейчас выполняют боевые задачи на передовой

Александр Погожев ИА REGNUM Соревнования прошли на территории школы № 30 г. Михайловска

Александр Погожев ИА REGNUM Перед началом турнира были подняты флаги

«Укрепление дружбы народов, пропаганда здорового образа жизни, воспитание патриотизма, повышение уровня спортивного мастерства, физических качеств, всестороннее развитие личности необходимы нашему обществу, и в частности фундамент надо закладывать в юношеской среде. Чем мы и занимаемся, увлекая ребят тренировками, выездными соревнованиями», — говорит Игорь Рамхен, президент ММО «Северокавказская федерация боевого самбо и рукопашного боя».

Александр Погожев ИА REGNUM Игорь Рамхен

Турнир по боевому самбо носит не только соревновательный или военно-патриотический характер. Одна из целей соревнований — привлечь внимание спонсоров для сбора средств, чтобы оказать помощь военнослужащим, которые сейчас выполняют боевые задачи на передовой.

Александр Погожев ИА REGNUM Турнир «Своих не бросаем», посвященный возвращению ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России

Александр Погожев ИА REGNUM Турнир «Своих не бросаем», посвященный возвращению ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России

Александр Погожев ИА REGNUM Турнир «Своих не бросаем», посвященный возвращению ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России

Александр Погожев ИА REGNUM Турнир «Своих не бросаем», посвященный возвращению ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России

Александр Погожев ИА REGNUM Турнир «Своих не бросаем», посвященный возвращению ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России

Александр Погожев ИА REGNUM Турнир «Своих не бросаем», посвященный возвращению ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России

Александр Погожев ИА REGNUM Турнир «Своих не бросаем», посвященный возвращению ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России

Александр Погожев ИА REGNUM Турнир «Своих не бросаем», посвященный возвращению ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России

Александр Погожев ИА REGNUM Турнир «Своих не бросаем», посвященный возвращению ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России

Александр Погожев ИА REGNUM Турнир «Своих не бросаем», посвященный возвращению ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России

Александр Погожев ИА REGNUM Турнир «Своих не бросаем», посвященный возвращению ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России

Александр Погожев ИА REGNUM Турнир «Своих не бросаем», посвященный возвращению ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России

Александр Погожев ИА REGNUM Судейство

«В Ставропольском крае только из числа «Боевого братства» уже более двухсот человек принимают участие в боевых действиях. Все эти ребята имеют боевой опыт и навыки. Часть из них уже вернулась. Ребята, которые по состоянию здоровья сейчас не могут участвовать в боевых действиях, по согласованию с командирами частей, на территории Ставропольского края принимают участие в подготовке в качестве инструкторов. Ребятам есть, что показать, рассказать, сделать все, чтоб мобилизованные пошли в бой наиболее подготовленными. Чтобы умели сохранить жизнь и себе, и своему товарищу. На войне тонкостей не бывает. Поэтому любой опыт очень важен», — говорит Виталий Цымбал, ветеран боевых действий в Афганистане и Закавказье, член совета Ставропольской краевой организации ветеранов «Боевое братство».

Александр Погожев ИА REGNUM Виталий Цымбал

На средства, которые будут привлечены сегодня, будет закуплено самое необходимое в боевых условиях. Закупка будет напрямую согласовываться с командирами частей, чтобы помощь была адресной, конкретному солдату, с учетом пожеланий каждого, кто принимает участие непосредственно в бою на передовой.

Александр Погожев ИА REGNUM Президент Северокавказской федерации боевого самбо и рукопашного боя Игорь Рамхен награждает победителей

Александр Погожев ИА REGNUM Участники турнира по боевому самбо «Своих не бросаем»

Александр Погожев ИА REGNUM Президент Северокавказской федерации боевого самбо и рукопашного боя Игорь Рамхен награждает победителей

Александр Погожев ИА REGNUM Церемония награждения победителей

Александр Погожев ИА REGNUM Церемония награждения победителей

Александр Погожев ИА REGNUM Церемония награждения победителей

«Сегодня эти соревнования проходят в исторический момент, русские земли возвращаются на родину. Поэтому мы (Боевое братство) хотим и будем делать все, чтобы в ближайшее время в соревнованиях приняли участие ребята из Донбасса, Харькова и Херсона», — говорит Цымбал.

Александр Погожев ИА REGNUM Игорь Рамхен принял участие в посадке деревьев

Александр Погожев ИА REGNUM В рамках турнира было высажено пять туй в аллею школы

Александр Погожев ИА REGNUM В рамках турнира было высажено пять туй в аллею школы