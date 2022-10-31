На Ставрополье в Труновском районе жительницы готовят сухой борщ для защитников Отечества. В населенном пункте мобилизовали почти 70 мужчин. Земляки с гордостью говорят о своих защитниках и стараются их поддержать морально, а также оказать посильную материальную помощь.

Александр Погожев ИА REGNUM Село Труновка

«Идею я взяла у девочек-крымчанок. В группе о полевой кухне увидела рецепт приготовления сухого борща, который заливается кипятком и можно быстро приготовить в полевых условиях. Предложила нашим девочкам. Буквально за один день собралась группа единомышленников. В этот же день девчонки начали сушить», — говорит Юлия Савенко.

Александр Погожев ИА REGNUM Юлия Савенко собрала группу единомышленников буквально за один день

Буквально за неделю набралась основная команда, уже первая небольшая партия отправилась ребятам.

«У нас скопился небольшой фонд, те, кто не может помочь продуктами, жертвует деньги. На эти средства мы закупаем расходные материалы, овощи, что-то девочки закупают за свой счет. У многих сейчас в огородах есть и свекла, и морковка, они помогают нам продуктами. Кто-то закупает за свои деньги, приносит. Предприниматели помогают купить продукты на рынке дешевле. Михайловск нам очень хорошо помогает с овощами. Ищем скидки в сетевых магазинах. Уже образовалась команда девчат, которая скупает все продукты в магазинах (смеется). В других селах помогают девчата. С Кирова девочка помогает сушить овощи. В Донском у нас также девчата сушат, и там мы фасуем порции», — говорит Юлия.

Александр Погожев ИА REGNUM Светлана и Юлия нарезают томаты для борща

Александр Погожев ИА REGNUM Сушка помидоров

Волонтёрам, помимо овощей, привозят и мясо.

«Один предприниматель нам передал 30 кг мяса, мы его уже переработали», — добавляет Светлана.

Александр Погожев ИА REGNUM Сухари

Александр Погожев ИА REGNUM Домашняя тушенка

Светлана, учитель английского языка, классный руководитель и завуч в школе, у неё двое детей. После работы она приходит помогать Юлии.

Александр Погожев ИА REGNUM Светлана Ковалёва

«У нас в школе сейчас есть «разговоры о важном», на которых мы много говорим о СВО. Ребята сами изъявили желание и собрали гуманитарную помощь солдатам. Они били орехи, заливали медом. Ярмарка у нас была «Zа наших», мы собирали деньги, отправляли в фонд. Ребята пишут письма на фронт. Они за наших, они поддерживают», — говорит Светлана.

Александр Погожев ИА REGNUM У семьи простые печи, сушильный аппарат, работа на кухне кипит

«Нам Юля предложила готовить борщ ребяткам, мы быстро собрались, подумали, что надо, распределили быстро овощи. Спасибо нашим пенсионерам, старикам, жителям Труновки, они всё нам предоставляют. У меня соседка Зина петрушечку мне принесла. Все собирают, а мы сушим. Я еще не пенсионерка, мы ж местные какие, нам дома сидеть скучно, надо работать. Вот и занимаемся», — Ирина Иванова.

Александр Погожев ИА REGNUM Ирина Иванова

Александр Погожев ИА REGNUM Ирина Иванова и Мария Яценко на своей кухне

Александр Погожев ИА REGNUM Заготовка петрушки

Александр Погожев ИА REGNUM Мария Яценко контролирует процесс сушки

У семьи простые печи, сушильный аппарат, много ингредиентов уже готово для упаковки, работа на кухне кипит. Дочь Ирины работает в детском саду воспитателем, мама троих детей. После работы и в выходные дни Мария помогает маме с приготовлением сухих овощей.

Александр Погожев ИА REGNUM Ирина Иванова режет болгарский перец

Александр Погожев ИА REGNUM Мария Яценко

«Мы в детском саду с ребятами тоже собирали посылку солдатам, рисовали рисунки, воспитатели подписывали и отправляли в Донское в организацию «Своих не бросаем». Они передали уже военнослужащим», — говорит Мария Яценко.

Александр Погожев ИА REGNUM Ирина Иванова показывает готовые сухофрукты для солдат

Александр Погожев ИА REGNUM Сухофрукты

Александр Погожев ИА REGNUM Заготовка овощей для борща

Александр Погожев ИА REGNUM Кошка во дворе Ирины Ивановой

Еще две женщины, которые проживают по соседству, увидели ссылку на группу волонтерского движения в социальной сети и тоже уже 2 недели помогают заготовлять ингредиенты для борща.

«Я работаю и уже на пенсии, вот, в свободное время занимаюсь. У меня никто не служит, но я считаю, что не могу остаться безучастной», — говорит Людмила Чаплыгина.

Александр Погожев ИА REGNUM Елена Селезнева и Любовь Чаплыгина заготовляют овощи для борща

Александр Погожев ИА REGNUM Сушёный перец

Александр Погожев ИА REGNUM Любовь Чаплыгина измельчает капусту

Александр Погожев ИА REGNUM Елена Селезнева и Любовь Чаплыгина заготовляют овощи для борща

«Я недавно уволилась, работала на почте. Когда увольнялась, я уже хотела быть полезной и чем-то помогать людям», — говорит Елена Селезнева.

Александр Погожев ИА REGNUM Заготовка овощей для борща

Александр Погожев ИА REGNUM Елена Селезнева и Любовь Чаплыгина заготовляют овощи для борща

В селе Донском также женщины занимаются приготовлением ингредиентов для борща. В доме Валентины Гусевой собираются её мама и подруги, вместе на кухне они нарезают и сушат овощи и фрукты.

Александр Погожев ИА REGNUM Нарезка овощей

Александр Погожев ИА REGNUM Нарезка овощей

Александр Погожев ИА REGNUM Валентина Гусева на кухне

Александр Погожев ИА REGNUM Мама Валентины Гусевой во всём помогает на кухне

Александр Погожев ИА REGNUM Мама Валентины Гусевой

Александр Погожев ИА REGNUM Промывка овощей

Фасовка проходит в подсобном помещении магазина, которое предоставил владелец. Она тоже помогает с заготовкой и фасовкой сухого борща.

Александр Погожев ИА REGNUM Фасовка проходит в подсобном помещении магазина, которое предоставил владелец

Александр Погожев ИА REGNUM Юлия и Валентина смешивают ингредиенты для борща

Александр Погожев ИА REGNUM Ингредиенты для борща

Александр Погожев ИА REGNUM Фасовка ингредиентов для борща

Александр Погожев ИА REGNUM На фасовке Людмила Подпальная, Наталья Орлова, Юлия Мижева, Евгения Брянцева, Елена Литвинова.

Александр Погожев ИА REGNUM Фасовка ингредиентов для борща

Александр Погожев ИА REGNUM Высушенная капуста

Александр Погожев ИА REGNUM Специи

Александр Погожев ИА REGNUM В состав борща входят те же самые ингредиенты, которые применяются в домашнем борще, только в сухом виде

Александр Погожев ИА REGNUM Фасовка ингредиентов для борща

Александр Погожев ИА REGNUM Фасовка ингредиентов для борща

Александр Погожев ИА REGNUM Женщины готовят сухой борщ для наших солдат от всего сердца

Александр Погожев ИА REGNUM На фасовке Людмила Подпальная, Наталья Орлова, Юлия Мижева, Евгения Брянцева, Елена Литвинова.

Александр Погожев ИА REGNUM Фасовка ингредиентов для борща

Александр Погожев ИА REGNUM Первая небольшая партия уже отправилась на фронт

Александр Погожев ИА REGNUM Фасовка ингредиентов для борща

В результате получается небольшой пакетик, который для употребления надо высыпать в емкость, залить кипятком и оставить на 15 минут. Есть два вида борща — с мясом и с фасолью. Сухой перец идет дополнительно, а в состав борща входят те же самые ингредиенты, которые применяются в домашнем борще, только в сухом виде.

Александр Погожев ИА REGNUM Готовый борщ для солдат

Александр Погожев ИА REGNUM Сухую смесь необходимо залить кипятком, и через 15 минут борщ готов