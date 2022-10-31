На Ставрополье в Труновском районе жительницы готовят сухой борщ для защитников Отечества. В населенном пункте мобилизовали почти 70 мужчин. Земляки с гордостью говорят о своих защитниках и стараются их поддержать морально, а также оказать посильную материальную помощь.

Александр Погожев ИА REGNUM
Село Труновка

«Идею я взяла у девочек-крымчанок. В группе о полевой кухне увидела рецепт приготовления сухого борща, который заливается кипятком и можно быстро приготовить в полевых условиях. Предложила нашим девочкам. Буквально за один день собралась группа единомышленников. В этот же день девчонки начали сушить», — говорит Юлия Савенко.

Александр Погожев ИА REGNUM
Юлия Савенко собрала группу единомышленников буквально за один день

Буквально за неделю набралась основная команда, уже первая небольшая партия отправилась ребятам.

«У нас скопился небольшой фонд, те, кто не может помочь продуктами, жертвует деньги. На эти средства мы закупаем расходные материалы, овощи, что-то девочки закупают за свой счет. У многих сейчас в огородах есть и свекла, и морковка, они помогают нам продуктами. Кто-то закупает за свои деньги, приносит. Предприниматели помогают купить продукты на рынке дешевле. Михайловск нам очень хорошо помогает с овощами. Ищем скидки в сетевых магазинах. Уже образовалась команда девчат, которая скупает все продукты в магазинах (смеется). В других селах помогают девчата. С Кирова девочка помогает сушить овощи. В Донском у нас также девчата сушат, и там мы фасуем порции», — говорит Юлия.

Александр Погожев ИА REGNUM
Светлана и Юлия нарезают томаты для борща
Александр Погожев ИА REGNUM
Сушка помидоров

Волонтёрам, помимо овощей, привозят и мясо.

«Один предприниматель нам передал 30 кг мяса, мы его уже переработали», — добавляет Светлана.

Александр Погожев ИА REGNUM
Сухари
Александр Погожев ИА REGNUM
Домашняя тушенка

Светлана, учитель английского языка, классный руководитель и завуч в школе, у неё двое детей. После работы она приходит помогать Юлии.

Александр Погожев ИА REGNUM
Светлана Ковалёва

«У нас в школе сейчас есть «разговоры о важном», на которых мы много говорим о СВО. Ребята сами изъявили желание и собрали гуманитарную помощь солдатам. Они били орехи, заливали медом. Ярмарка у нас была «Zа наших», мы собирали деньги, отправляли в фонд. Ребята пишут письма на фронт. Они за наших, они поддерживают», — говорит Светлана.

Александр Погожев ИА REGNUM
У семьи простые печи, сушильный аппарат, работа на кухне кипит

«Нам Юля предложила готовить борщ ребяткам, мы быстро собрались, подумали, что надо, распределили быстро овощи. Спасибо нашим пенсионерам, старикам, жителям Труновки, они всё нам предоставляют. У меня соседка Зина петрушечку мне принесла. Все собирают, а мы сушим. Я еще не пенсионерка, мы ж местные какие, нам дома сидеть скучно, надо работать. Вот и занимаемся»,Ирина Иванова.

Александр Погожев ИА REGNUM
Ирина Иванова
Александр Погожев ИА REGNUM
Ирина Иванова и Мария Яценко на своей кухне
Александр Погожев ИА REGNUM
Заготовка петрушки
Александр Погожев ИА REGNUM
Мария Яценко контролирует процесс сушки

У семьи простые печи, сушильный аппарат, много ингредиентов уже готово для упаковки, работа на кухне кипит. Дочь Ирины работает в детском саду воспитателем, мама троих детей. После работы и в выходные дни Мария помогает маме с приготовлением сухих овощей.

Александр Погожев ИА REGNUM
Ирина Иванова режет болгарский перец
Александр Погожев ИА REGNUM
Мария Яценко

«Мы в детском саду с ребятами тоже собирали посылку солдатам, рисовали рисунки, воспитатели подписывали и отправляли в Донское в организацию «Своих не бросаем». Они передали уже военнослужащим», — говорит Мария Яценко.

Александр Погожев ИА REGNUM
Ирина Иванова показывает готовые сухофрукты для солдат
Александр Погожев ИА REGNUM
Сухофрукты
Александр Погожев ИА REGNUM
Заготовка овощей для борща
Александр Погожев ИА REGNUM
Кошка во дворе Ирины Ивановой

Еще две женщины, которые проживают по соседству, увидели ссылку на группу волонтерского движения в социальной сети и тоже уже 2 недели помогают заготовлять ингредиенты для борща.

«Я работаю и уже на пенсии, вот, в свободное время занимаюсь. У меня никто не служит, но я считаю, что не могу остаться безучастной», — говорит Людмила Чаплыгина.

Александр Погожев ИА REGNUM
Елена Селезнева и Любовь Чаплыгина заготовляют овощи для борща
Александр Погожев ИА REGNUM
Сушёный перец
Александр Погожев ИА REGNUM
Любовь Чаплыгина измельчает капусту
Александр Погожев ИА REGNUM
Елена Селезнева и Любовь Чаплыгина заготовляют овощи для борща

«Я недавно уволилась, работала на почте. Когда увольнялась, я уже хотела быть полезной и чем-то помогать людям», — говорит Елена Селезнева.

Александр Погожев ИА REGNUM
Заготовка овощей для борща
Александр Погожев ИА REGNUM
Елена Селезнева и Любовь Чаплыгина заготовляют овощи для борща

В селе Донском также женщины занимаются приготовлением ингредиентов для борща. В доме Валентины Гусевой собираются её мама и подруги, вместе на кухне они нарезают и сушат овощи и фрукты.

Александр Погожев ИА REGNUM
Нарезка овощей
Александр Погожев ИА REGNUM
Нарезка овощей
Александр Погожев ИА REGNUM
Валентина Гусева на кухне
Александр Погожев ИА REGNUM
Мама Валентины Гусевой во всём помогает на кухне
Александр Погожев ИА REGNUM
Мама Валентины Гусевой
Александр Погожев ИА REGNUM
Промывка овощей

Фасовка проходит в подсобном помещении магазина, которое предоставил владелец. Она тоже помогает с заготовкой и фасовкой сухого борща.

Александр Погожев ИА REGNUM
Фасовка проходит в подсобном помещении магазина, которое предоставил владелец
Александр Погожев ИА REGNUM
Юлия и Валентина смешивают ингредиенты для борща
Александр Погожев ИА REGNUM
Ингредиенты для борща
Александр Погожев ИА REGNUM
Фасовка ингредиентов для борща
Александр Погожев ИА REGNUM
На фасовке Людмила Подпальная, Наталья Орлова, Юлия Мижева, Евгения Брянцева, Елена Литвинова.
Александр Погожев ИА REGNUM
Фасовка ингредиентов для борща
Александр Погожев ИА REGNUM
Высушенная капуста
Александр Погожев ИА REGNUM
Специи
Александр Погожев ИА REGNUM
В состав борща входят те же самые ингредиенты, которые применяются в домашнем борще, только в сухом виде
Александр Погожев ИА REGNUM
Фасовка ингредиентов для борща
Александр Погожев ИА REGNUM
Фасовка ингредиентов для борща
Александр Погожев ИА REGNUM
Женщины готовят сухой борщ для наших солдат от всего сердца
Александр Погожев ИА REGNUM
На фасовке Людмила Подпальная, Наталья Орлова, Юлия Мижева, Евгения Брянцева, Елена Литвинова.
Александр Погожев ИА REGNUM
Фасовка ингредиентов для борща
Александр Погожев ИА REGNUM
Первая небольшая партия уже отправилась на фронт
Александр Погожев ИА REGNUM
Фасовка ингредиентов для борща

В результате получается небольшой пакетик, который для употребления надо высыпать в емкость, залить кипятком и оставить на 15 минут. Есть два вида борща — с мясом и с фасолью. Сухой перец идет дополнительно, а в состав борща входят те же самые ингредиенты, которые применяются в домашнем борще, только в сухом виде.

Александр Погожев ИА REGNUM
Готовый борщ для солдат
Александр Погожев ИА REGNUM
Сухую смесь необходимо залить кипятком, и через 15 минут борщ готов
Александр Погожев ИА REGNUM
Фотокорреспондент ИА REGNUM Александр Погожев пробует готовый борщ