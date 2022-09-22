22 сентября киевские нацисты вновь совершили военное преступление против жителей Донбасса.

По Ворошиловскому району Донецка было выпущено семь снарядов калибра 155 мм. Целью нацистов стали мирные жители Донецка. В результате обстрела Крытого рынка был также уничтожен пассажирский автобус.

По предварительным данным штаба территориальной обороны ДНР, в результате обстрела погибли шесть мирных жителей и еще четыре человека получили ранения, включая ребенка 2008 г. р.

Первые кадры с места страшной трагедии — в фоторепортаже ИА REGNUM. Кадры 18+.

Александр Погожев ИА REGNUM Воронка от снаряда. Ворошиловский район Донецка. 22.09.22

Александр Погожев ИА REGNUM Воронка от снаряда. Ворошиловский район Донецка. 22.09.22

Александр Погожев ИА REGNUM Осколок снаряда

Александр Погожев ИА REGNUM Скорая помощь на месте трагедии

Александр Погожев ИА REGNUM В результате обстрела рынка в Донецке был также уничтожен пассажирский автобус

Александр Погожев ИА REGNUM В результате обстрела рынка в Донецке был также уничтожен пассажирский автобус

Александр Погожев ИА REGNUM Мирный житель, погибший от обстрела ВСУ по крытому рынку Донецка. 22.09.22

Александр Погожев ИА REGNUM Мирный житель, погибший от обстрела ВСУ по Крытому рынку Донецка. 22.09.22

Александр Погожев ИА REGNUM В результате обстрела рынка в Донецке был также уничтожен пассажирский автобус. Донецк, 22.09.22

Александр Погожев ИА REGNUM В результате обстрела рынка в Донецке был также уничтожен пассажирский автобус. Донецк, 22.09.22

Александр Погожев ИА REGNUM В результате обстрела рынка в Донецке был также уничтожен пассажирский автобус. Донецк, 22.09.22

Александр Погожев ИА REGNUM В результате обстрела рынка в Донецке был также уничтожен пассажирский автобус. Донецк, 22.09.22

Александр Погожев ИА REGNUM В автобусе в это время находились люди. Донецк, 22.09.22

Александр Погожев ИА REGNUM Последствия обстрела Крытого рынка в Донецке. 22.09.22

Александр Погожев ИА REGNUM Последствия обстрела Крытого рынка в Донецке. 22.09.22

Александр Погожев ИА REGNUM Фиксирование места военного преступления. Донецк, 22.09.22

Александр Погожев ИА REGNUM Фиксирование места военного преступления. Донецк, 22.09.22

Александр Погожев ИА REGNUM Осколок снаряда

Александр Погожев ИА REGNUM Последствия обстрела Крытого рынка в Донецке. 22.09.22

Александр Погожев ИА REGNUM Последствия обстрела Крытого рынка в Донецке. 22.09.22

Александр Погожев ИА REGNUM Последствия обстрела Крытого рынка в Донецке. 22.09.22

Александр Погожев ИА REGNUM Последствия обстрела Крытого рынка в Донецке. 22.09.22

Александр Погожев ИА REGNUM Очевидец обстрела

Александр Погожев ИА REGNUM Медицинские службы на месте трагедии

Александр Погожев ИА REGNUM Последствия обстрела Крытого рынка в Донецке. 22.09.22

Александр Погожев ИА REGNUM Обстрел крытого рынка в Донецке. 22.09.22

Александр Погожев ИА REGNUM Мирный житель, погибший от обстрела ВСУ по крытому рынку Донецка. 22.09.22

Александр Погожев ИА REGNUM Последствия обстрела Крытого рынка в Донецке. 22.09.22

Александр Погожев ИА REGNUM Мирный житель, погибший от обстрела ВСУ по Крытому рынку Донецка. 22.09.22

Александр Погожев ИА REGNUM Последствия обстрела Крытого рынка в Донецке. 22.09.22

Александр Погожев ИА REGNUM Мирный житель, погибший от обстрела ВСУ по Крытому рынку Донецка. 22.09.22