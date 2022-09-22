Они должны ответить за каждого из них: обстрел Донецка — фото 18+
22 сентября 2022
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22 сентября киевские нацисты вновь совершили военное преступление против жителей Донбасса.
По Ворошиловскому району Донецка было выпущено семь снарядов калибра 155 мм. Целью нацистов стали мирные жители Донецка. В результате обстрела Крытого рынка был также уничтожен пассажирский автобус.
По предварительным данным штаба территориальной обороны ДНР, в результате обстрела погибли шесть мирных жителей и еще четыре человека получили ранения, включая ребенка 2008 г. р.
Первые кадры с места страшной трагедии — в фоторепортаже ИА REGNUM. Кадры 18+.
Александр Погожев ИА REGNUM
Воронка от снаряда. Ворошиловский район Донецка. 22.09.22
Александр Погожев ИА REGNUM
Воронка от снаряда. Ворошиловский район Донецка. 22.09.22
Александр Погожев ИА REGNUM
Осколок снаряда
Александр Погожев ИА REGNUM
Скорая помощь на месте трагедии
Александр Погожев ИА REGNUM
В результате обстрела рынка в Донецке был также уничтожен пассажирский автобус
Александр Погожев ИА REGNUM
В результате обстрела рынка в Донецке был также уничтожен пассажирский автобус
Александр Погожев ИА REGNUM
Мирный житель, погибший от обстрела ВСУ по крытому рынку Донецка. 22.09.22
Александр Погожев ИА REGNUM
Мирный житель, погибший от обстрела ВСУ по Крытому рынку Донецка. 22.09.22
Александр Погожев ИА REGNUM
В результате обстрела рынка в Донецке был также уничтожен пассажирский автобус. Донецк, 22.09.22
Александр Погожев ИА REGNUM
В результате обстрела рынка в Донецке был также уничтожен пассажирский автобус. Донецк, 22.09.22
Александр Погожев ИА REGNUM
В результате обстрела рынка в Донецке был также уничтожен пассажирский автобус. Донецк, 22.09.22
Александр Погожев ИА REGNUM
В результате обстрела рынка в Донецке был также уничтожен пассажирский автобус. Донецк, 22.09.22
Александр Погожев ИА REGNUM
В автобусе в это время находились люди. Донецк, 22.09.22
Александр Погожев ИА REGNUM
Последствия обстрела Крытого рынка в Донецке. 22.09.22
Александр Погожев ИА REGNUM
Последствия обстрела Крытого рынка в Донецке. 22.09.22
Александр Погожев ИА REGNUM
Фиксирование места военного преступления. Донецк, 22.09.22
Александр Погожев ИА REGNUM
Фиксирование места военного преступления. Донецк, 22.09.22
Александр Погожев ИА REGNUM
Осколок снаряда
Александр Погожев ИА REGNUM
Последствия обстрела Крытого рынка в Донецке. 22.09.22
Александр Погожев ИА REGNUM
Последствия обстрела Крытого рынка в Донецке. 22.09.22
Александр Погожев ИА REGNUM
Последствия обстрела Крытого рынка в Донецке. 22.09.22
Александр Погожев ИА REGNUM
Последствия обстрела Крытого рынка в Донецке. 22.09.22
Александр Погожев ИА REGNUM
Очевидец обстрела
Александр Погожев ИА REGNUM
Медицинские службы на месте трагедии
Александр Погожев ИА REGNUM
Последствия обстрела Крытого рынка в Донецке. 22.09.22
Александр Погожев ИА REGNUM
Обстрел крытого рынка в Донецке. 22.09.22
Александр Погожев ИА REGNUM
Мирный житель, погибший от обстрела ВСУ по крытому рынку Донецка. 22.09.22
Александр Погожев ИА REGNUM
Последствия обстрела Крытого рынка в Донецке. 22.09.22
Александр Погожев ИА REGNUM
Мирный житель, погибший от обстрела ВСУ по Крытому рынку Донецка. 22.09.22
Александр Погожев ИА REGNUM
Последствия обстрела Крытого рынка в Донецке. 22.09.22
Александр Погожев ИА REGNUM
Мирный житель, погибший от обстрела ВСУ по Крытому рынку Донецка. 22.09.22
Александр Погожев ИА REGNUM
По предварительным данным штаба территориальной обороны ДНР, в результате обстрела погибли 6 мирных жителей и еще 4 человека получили ранения