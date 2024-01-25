Богдан Киш
Последние публикации
Первые итоги скандальной переписи: Черногория возвращается к корням
Перепись населения в Черногории — особое мероприятие, которое каждый раз сопровождается большим количеством скандалов, манипуляций и публичных обвинений. Несмотря на попытки сторонников экс-президента Мило Джукановича помешать текущей переписи, результаты уже обнадеживают. Перепись населения...
25 января 2024
Путь в бездну: Босния и Герцеговина движется к новому конфликту
Несмотря на то, что с момента окончания войны в Боснии и Герцеговине прошло почти 30 лет, эта трагическая страница истории грозит повториться. Внутренние противоречия, нерешенные вопросы и вмешательство извне подталкивают одну из беднейших стран Европы к новой войне. День Республики Сербской...
23 января 2024
Спецслужбы России против «Кулака Сороса»: в Сербии сорвана попытка Майдана
После неудачи на парламентских и городских выборах прозападная оппозиция «Сербия против насилия» решила пойти излюбленным методом: устроить протесты с требованием проведения новых выборов и смены власти. Однако не без информационной помощи России отбиться от протестующих удалось. Весь мир облетели...
25 декабря 2023
Внеочередные выборы в Сербии спровоцировали попытку «цветной революции»
Несмотря на повышенный интерес Коллективного Запада к выборам в Сербии, вмешательства посольств и объединение прозападной оппозиции в коалицию, добиться нужного результата они так и не смогли. Правящая «Сербская прогрессивная партия», которая на выборы шла под именем «Александар Вучич — Сербия не...
19 декабря 2023
После поражений на Украине и в Африке Евросоюз пытается отыграться в Сербии
Внеочередные парламентские выборы состоятся в Сербии уже 17 декабря. Позиция действующей власти крепка, однако прозападная оппозиция, не без помощи извне, намерена всерьез побороться за большинство в парламенте и развернуть Белград в сторону Запада. Из-за своей политической позиции нейтралитета и...
6 декабря 2023
Грозят ли досрочные выборы в Сербии реваншем прозападных сил
Президент Александр Вучич распустил парламент и назначил внеочередные парламентские выборы на 17 декабря текущего года. Одновременно с парламентскими состоятся и местные выборы, в том числе в Белграде. Позиции правящей партии сильны, но хватит ли их для того, чтобы удержать власть и не дать...
2 ноября 2023
Раде Баста не поужинает с Марией Захаровой в качестве министра
Скандально известный министр экономики Сербии отправлен в отставку за нарушение репутации и политического курса страны. Парламент Сербии абсолютным большинством голосов (149 депутатов из 194 присутствующих, 45 воздержалось) проголосовали за отставку действующего министра экономики Раде Басты...
13 июля 2023
«Мы благодарны Вам». За что Путин наградил лидера боснийских сербов
Президент России Владимир Путин наградил орденом Александра Невского президента Республики Сербской Милорада Додика. «За большой вклад в развитие сотрудничества Российской Федерации с Боснией и Герцеговиной, укрепление партнерства с Республикой Сербской», — говорится в указе. Напомним, что БиГ...
7 июня 2023
Полыхнуло там, где (не) ждали: косовский кризис выходит на финишную прямую
Силовой захват власти в четырёх северных муниципалитетах Косово с преимущественно сербским населением означает новую, более опасную стадию эскалации конфликта. И пока Приштина готовится к боевым действиям, официальный Белград лишь делает вид, что готов всеми способами защищать свой народ на юге...
27 мая 2023
Непотопляемый Джуканович проиграл в Черногории. Что это значит для России
2 апреля состоялся второй тур президентских выборов в Черногории. Молодой и амбициозный Яков Милатович смог одолеть Мило Джукановича, который, хоть и в разных должностях, был у власти три десятка лет, и стал новым главой государства. Казавшийся непотопляемым президент пал под ликование всей страны...
5 апреля 2023