За последний месяц президент Республики Сербской (РС) Милорад Додик совершил несколько международных визитов, несмотря на приговор суда Боснии и Герцеговины (БиГ), выдачу ордера Интерпола на его арест и запрет выезда из БиГ. Вопреки всему республика продолжает возвращать свои полномочия и двигаться к независимости.

Иван Шилов ИА Регнум Милорад Додик

1 апреля Додик провел встречу в Кремле с президентом России Владимиром Путиным. Примечательно, что глава РС до визита в Москву успел побывать в Сербии, Венгрии и Израиле, пользуясь поддержкой ряда стран, уставших от «мира, основанного на правилах».

Несостоятельный приговор

После вынесения судом БиГ приговора за руководством Республики Сербской началась настоящая охота. Из-за «неуважения» к нелегитимному «высокому представителю», поставленному надзирать над Боснией и Герцеговиной по окончании войны 1992–1995 гг., Додик был приговорен к году тюрьмы и запрету заниматься политической деятельностью сроком на пять лет.

«Виновными» также оказались премьер-министр Республики Сербской Радован Вишкович и председатель парламента Ненад Стевандич. Причем из-за неспособности Сараево арестовать руководство РС сербских лидеров начали обвинять еще и в «покушении на конституционный строй» Боснии и Герцеговины, что вылилось в запрос в Интерпол и запрет на выезд из БиГ.

Один из главных союзников Додика премьер-министр Венгрии Виктор Орбан первым отреагировал на приговор, причем достаточно бурно:

«Политическая охота на ведьм против президента Республики Сербской Милорада Додика является печальным примером того, как правовая система превращается в оружие, направленное против демократически избранного лидера. Если мы хотим сохранить стабильность на Западных Балканах, это не наш путь вперед».

Однако сам приговор легитимным вряд ли является. Республика Сербская не просто так уже более двух лет не признает деятельность высокого представителя Кристиана Шмидта и Конституционного суда БиГ.

У Шмидта нет мандата Совета Безопасности ООН, так как Россия и Китай наложили вето. Поэтому решения и навязанные законы самопровозглашенного высокого представителя в Баня-Луке просто-напросто игнорируются.

Схожая ситуация и с судом БиГ. Этот суд строится по системе «2+2+2+3», в нем есть по два представителя каждого народа: по два серба, хорвата, бошняка, а также три иностранца.

Несложно догадаться, что наличие иностранцев обеспечивает политическому Сараево нужные решения, поэтому суд давно стал антисербским (и даже антихорватским) политическим инструментом в рамках процесса по созданию унитарной страны.

«БиГ никогда не выходила из кризиса. Это невозможная страна, находящаяся в постоянном кризисе. Она выходит из одного кризисного процесса и вступает в другой», — сказал недавно Додик.

Возвращение полномочий

Политическое устройство Боснии и Герцеговины — крайне сложная система, в которой, по идее, должны существовать два энтитета — Республика Сербская и мусульмано-хорватская Федерация БиГ. У энтитетов широчайшие права и, по сути, это два государства в одном, что закреплено в Дейтонском мирном договоре.

Однако такой расклад все больше не нравится Сараево, ЕС и США, ведь Республика Сербская блокирует вступление в НАТО, отказывается вводить антироссийские санкции и не поддерживает Украину. Фактически отнимать у нее полномочия начали почти сразу после подписания мира. Это заметно по ряду решений — от создания дистрикта Брчко до общих институтов власти на уровне БиГ. Но особенно сильное давление началось с приходом к власти Милорада Додика.

При нем республика начала возвращать ряд полномочий, а приговор ее руководству стал последней каплей, после которого там поняли, что у них есть выбор: либо сдаться и допустить уничтожение государственности, либо бороться правовым и дипломатическим путем.

«Мы не боремся против БиГ и бошняков, а боремся за свои права, записанные в Дейтонских мирных соглашениях», — заявил Милорад Додик.

Руководство Республики Сербской оперативно приняло законы о запрете работы боснийской прокуратуры, суда и спецслужбы SIPA на своей территории, а также законы об иноагентах и борьбе против разведывательной деятельности. При этом Милорад Додик призвал сербов, работающих в общих органах власти, покинуть их, пообещав устроить всех на другую работу.

Более того, депутаты Народной скупщины (парламента) Республики Сербской утвердили проект решения о начале принятия новой конституции Республики Сербской, которая даст право на воссоздание своих вооруженных сил, создание спецслужб и погранслужбы, формирование суда и прокуратуры и даже право на конфедерацию с Сербией.

Особенное внимание привлекают статьи 115 и 116, которые гласят, что Баня-Лука будет иметь свою армию и может как объявлять о нейтралитете, так и заключать военные союзы с другими государствами. Учитывая авторитет Милорада Додика и политическое большинство в парламенте, принятие новой Конституции — вопрос времени.

Одним из главных пунктов деятельности республиканского руководства станет воссоздание пограничной полиции. Два закона уже разработаны и находятся на рассмотрении правительства.

Тут стоит напомнить, что с 1996 по 2000 год контроль границы Республики Сербской с Сербией, Хорватией и Черногорией осуществляла собственная полиция. Создание же пограничной службы Боснии и Герцеговины инициировал высокий представитель Вольфганг Петрич, надавив на тогда слабую Баня-Луку.

Примечательно, что сербам, работавшим в учреждениях БиГ, был дан срок до 19 марта, чтобы принять решение о переходе в учреждения Республики Сербской. И с этого числа все сотрудники спецслужб SIPA и боснийской прокуратуры могут быть задержаны за работу на территории Республики Сербской.

«Если что-то не может соответствовать Дейтону, то мы должны быть свободным государством», — сказал Додик.

Несмотря на постоянные обвинения в «сепаратизме» и «покушении на конституционный строй» в адрес руководства РС, именно Баня-Лука все делает в рамках дейтонских соглашений и конституции БиГ. Она не выходит за рамки дозволенного и пользуется как раз прописанными широчайшими возможностями международно признанных документов, которые были добыты на поле боя с 1992 по 1995 г.

Очевидно, что сильные позиции республики не устраивают ни Сараево, ни США с ЕС, поэтому они не только интерпретируют соглашения как хотят, но и напрямую им противоречат — одно назначение нелегитимного высокого представителя чего стоит.

Изоляция провалилась

Преследование Милорада Додика — это лишь часть масштабной кампании ЕС в рамках борьбы с инакомыслием.

Брюссель сегодня олицетворяет «партию войны» и является главным сторонником продолжения конфликта на Украине до последнего украинца. Однако ряд политических лидеров в Европе «саботируют» план ЕС, в связи с чем Союз открыто наплевал на все демократические процессы и перешел к настоящей диктатуре даже за пределами своих границ.

Арест кандидата в президенты Румынии, задержание главы Гагаузии, попытки свержения премьера Венгрии, попытка убийства премьера Словакии, беспорядки в Грузии, арест Марин Ле Пен во Франции и попытка задержать Милорада Додика — все это звенья одной цепи.

При этом арестовать президента РС оказалось не так-то просто. Во-первых, у республики есть своя полиция и спецподразделения, которые подчиняются исключительно ей.

Во-вторых, сотрудники боснийского МВД на территорию республики не заезжают. SIPA официально отказались участвовать в аресте Додика, а глава спецслужб Дарко Чулум и вовсе перешел в МВД Додика.

В-третьих, даже миротворческий контингент EUFOR отказал Сараево, сославшись на то, что у них нет для этого полномочий.

Поэтому Милорад Додик спокойно себя чувствует в Баня-Луке и бежать никуда не собирается.

С иностранными визитами, конечно, стало тяжелее после того, как сараевское отделение Интерпола выдало международный ордер на его арест. Однако даже это не помешало Додику за месяц с небольшим совершить четыре зарубежные поездки.

В середине февраля он прилетел с официальным визитом в Венгрию вместе с президентом Сербии Александром Вучичем. После обсуждения ряда экономических вопросов президент страны Тамаш Шуйок вручил Вучичу Большой Крест венгерского ордена Заслуг с цепью и золотой звездой.

Затем Милорад Додик спокойно посетил Сербию 24 марта, в годовщину начала бомбардировок Югославии и вернулся в Боснию. Сараево, конечно, негодовало, однако сделать с этим ничего не может.

И пусть пока его собственная пограничная полиция только в процессе создания, но на границе с Сербией работают сербы, и задерживать своего президента они не станут.

Ситуация с поездками в дальнее зарубежье стала еще интереснее.

Милорад Додик, как и ранее, беспрепятственно покинул БиГ и направился из Сербии в Израиль. Он принял участие в международной конференции по борьбе с антисемитизмом, организованной министерством диаспоры Израиля, а также провел переговоры с высшим руководством страны.

Детали, к сожалению, не разглашаются, но можно предположить, что Додик заручился поддержкой Тель-Авива.

Примечательно, что у Баня-Луки, в отличие от Сараево, с ним хорошие отношения. Республика Сербская давно сотрудничает с Израилем по ряду вопросов, особенно в сфере безопасности (из-за угрозы ваххабизма) и изучения страданий во Второй мировой войне (более 20 лет интенсивной совместной работы с Международным институтом изучения Холокоста Яд Вашем, сотрудничество с Центром Симона Визенталя и т.д.).

Израиль также отклонил все резолюции ООН, направленные против Республики Сербской, а республика в ответ заблокировала голосование БиГ в ООН против Израиля.

Вишенкой на торте в международном вояже Милорада Додика стало посещение Москвы.

Стоит отметить, что свои визиты в Израиль и Россию он анонсировал давно. Вопрос был лишь в том, получится ли у него покинуть Боснию. Как видим, получилось.

Встреча с Владимиром Путиным была для Додика уже 26-й по счету. С российской стороны в ней также принял участие помощник президента Юрий Ушаков.

«Россия — очень важная страна для Республики Сербской, в том числе и в Совете Безопасности ООН. И она всегда была объективной. Россия — гарант мирного соглашения, и Путин сказал об этом на встрече. В этих рамках Россия будет выступать за прекращение и упразднение работы международных институтов, особенно фальшивого высокого представителя или, как он говорит, нелегитимного представителя. Его интересовали детали, что мы делаем и как работаем», — сказал Додик.

Ранее также поднимался вопрос о деятельности «миротворцев» из состава сил EUFOR, так как Милорад Додик хотел попросить Владимира Путина наложить вето в СБ ООН на их деятельность. Была ли затронута и эта тема — неизвестно. Сараево начало распространять слухи, что Додик получил российское гражданство, однако эта новость была быстро опровергнута.

Когда президент Республики Сербской вернется в Баня-Луку, пока неизвестно. Зато точно можно сказать, что Сараево при содействии ЕС будет делать все, чтобы отстранить его от политической деятельности.

В ход пойдут любые способы: арест, попытка «цветной революции», усиление санкций, давление через Белград и так далее.

Однако ситуация в БиГ такова, что потенциальное задержание Додика грозит референдумом о выходе возглавляемой им республики из федерации, а это, в свою очередь, может спровоцировать новую войну. Понимают ли это в Сараево и ЕС? На этот счет есть большие сомнения.

Но совершенно не приходится сомневаться в том, что изоляция Милорада Додика провалилась.

У Баня-Луки отличные отношения с Венгрией, Россией, Израилем, Китаем и при небольшом их содействии — со всем «глобальным югом». А общая граница с Сербией, обязанной помогать и защищать Баня-Луку, играет в этом ключевую роль.