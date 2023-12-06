Внеочередные парламентские выборы состоятся в Сербии уже 17 декабря. Позиция действующей власти крепка, однако прозападная оппозиция, не без помощи извне, намерена всерьез побороться за большинство в парламенте и развернуть Белград в сторону Запада.

Иван Шилов ИА Регнум

Из-за своей политической позиции нейтралитета и географического положения Сербия вынуждена постоянно балансировать между США и ЕС с одной стороны и Россией с Китаем — с другой. Поэтому выборы здесь всегда привлекали повышенное внимание как Запада, так и Востока. Однако в этом году внеочередные парламентские выборы вызывают повышенный интерес в первую очередь в Брюсселе.

На фоне провального украинского «контрнаступа», сокращения финансовой и военно-технической помощи Киеву, палестино-израильского конфликта и экономического кризиса Европейский союз крайне заинтересован в «стабильности» на Балканах. Под которой подразумевается полное подчинение Брюсселю.

Сербия в последнее время является костью в горле для ЕС и США, так как не признает «Косово» даже под давлением и не вводит антироссийские санкции. Учитывая, что и США, и ЕС в 2024 году ждут выборы, Запад пытается как можно скорее закрыть «сербский вопрос».

Для западного обывателя президентские выборы в Штатах и выборы в Европарламент важнее дел «на периферии Европы», поэтому европейские и американские политики пытаются за счет «урегулирования» ситуации в Сербии заработать хоть какие-то политические очки. Всю сложность ситуации в Белграде понимают и делают все возможное, чтобы объединенная прозападная коалиция не пришла к власти.

Ставки на победу

Прогнозирование результатов выборов при таком внешнеполитическом давлении и при большом количестве внутриполитических проблем — дело неблагодарное. Именно поэтому составлением прогнозов и цифрами в целом занялись не «независимые», провластные или окологосударственные структуры, а букмекерские конторы.

В Сербии это больше, чем просто развлечение и прибыльный бизнес, это своего рода государство в государстве. Поэтому в целом в их оценке примерных перспектив политических сил сомнений практически нет.

Согласно совместному анализу портала 192. rs и букмекерской конторы MeridianBet, у действующей власти в лице «Сербской прогрессивной партии» (СНС) наибольшие шансы на победу и формирование большинства в парламенте. По прогнозам, СНС, которую возглавляет глава министерства обороны Милош Вучевич, наберет примерно 42,5% голосов.

Следом идет прозападная коалиция «Сербия против насилия» (СПН), которую возглавляет Мирослав Алексич — 21,3%. Третье место достается коалиции во главе с «Социалистической партией Сербии» (СПС) министра иностранных дел Ивицы Дачича — 10,2%. Считающаяся пророссийской коалиция, состоящая из партий «Двери» и «Заветници» (Бошко Обрадович и Милица Джурджевич), наберут примерно 6,2% голосов. За ними идет коалиция «НАДА» с Милошем Йовановичем — 5,4%.

«Народная партия» Вука Йеремича и коалиция во главе с экс-президентом Борисом Тадичем наберут меньше 3% каждая.

При этом населению нынешние выборы не очень интересны. Букмекерская контора на парламентских выборах прогнозирует явку на уровне 53,5%, что является падением по сравнению с выборами 2022 года, когда она составляла 58,6%.

Как показывает практика, за последние 10 лет ни одна партия не смогла составить конкуренцию коалиции СНС и СПС. Если судить по первым прогнозам, ожидать каких-то больших перемен не стоит и власть в Сербии не поменяется.

Да, позиции «Сербской прогрессивной партии» за последние годы сильно ухудшились, однако она все равно остается самой популярной в стране. Тем более что СНС, как это было не раз, сможет договориться с «Социалистической партией Сербии» о формировании большинства, особенно на фоне усиливающейся позиции прозападной оппозиции «Сербия против насилия». При этом у СПН, очевидно, будут проблемы с формированием коалиции после выборов.

Пророссийская оппозиция в лице партий «Двери» и «Заветници» не готова идти на сближение с прозападными силами из-за их позиции по Косово и Метохии, России и НАТО. Однако у этих сил нет ни единства, ни влияния, ни большого доверия граждан, чтобы претендовать на серьезный результат. Поэтому для них третье-четвертое места на выборах и попадание в парламент будут считаться успехом.

Для «Сербии против насилия» большой проблемой являются сербы из Республики Сербской, расположенной на территории Боснии. Их лидер Милорад Додик открыто призвал голосовать против прозападной коалиции, так как она первым делом признает «геноцид» в Сребренице и отвернется от Баня-Луки в угоду Западу.

«Самым важным для Республики Сербской является то, чтобы Сербия оставалась сильной, а для того, чтобы оставаться сильной, она не должна попасть в руки автошовинистов», — заявил он. По мнению Додика, в списке этой коалиции много людей, которые считают, что Республики Сербской не должно существовать, поэтому они не политические оппоненты, а враги.

Учитывая, что у многих жителей Республики Сербской, в том числе и у высшего руководства энтитета, есть паспорта Сербии, они обеспечат большое количество голосов другим партиям. Аналогичная ситуация и с сербами в Черногории. Они выступают против СПН из-за того, что эта коалиция забудет про сербскую диаспору, которая уже 30 лет борется за существование на фоне постоянно усиливающейся сербофобии.

Комиссия Грошеля

Наибольший интерес к выборам в Сербии проявляют западные посольства и непосредственно США и Германия. Дежурным спикером по теме выборов является посол США в Сербии Кристофер Хилл, который еще с 90-х годов прошлого века был замечен в связях с албанскими боевиками из террористической «Армии освобождения Косово». По словам Хилла, быть послом в Сербии во время избирательной кампании — это особый вызов, но он не заинтересован во вмешательстве в выборный процесс.

При этом американский посол регулярно делает антироссийские заявления и призывает Сербию сосредоточиться на сотрудничестве с Западом: «Совершенно нереально сохранять хорошие отношения с Москвой, которая создала огромные проблемы и тем самым ясно дала понять всем, что следует делать».

ЕС тоже решил, что оставаться в стороне нельзя. Поэтому Брюссель решил отправить в Сербию комиссию, которая будет следить за выборами. Делегация Европарламента из восьми человек, которую возглавит словенец Клемен Грошель, обеспечит «праздник демократии».

При этом Грошель — крайне интересный персонаж.

Словенец до этого резко выступал против внеочередных парламентских выборов и заявлял, что они будут сфальсифицированы в пользу действующей власти. По его словам, миссия в Сербии будет состоять в том, чтобы «слушать, наблюдать, проводить много встреч со всеми заинтересованными сторонами и гражданским обществом».

Правда, глава европейской делегации еще до своего избрания на эту должность «слушал и наблюдал» и даже встречался с представителями сербской оппозиции. У него появились и свои фавориты на сербском политическом ландшафте. Грошель недавно гостил в Белграде, встречался с «Движением свободных граждан» и открыто поддержал эту партию.

«ДСГ — это политическая сила, которая выступает за современную и демократическую Сербию, которая должна стать полноправным членом Европейского Союза. Они пользуются моей полной поддержкой», — отметил Грошель в сентябре.

Политик из Словении ранее заявлял, что в ситуации в Сербии виновата американская и европейская политика «умиротворения Вучича». США и ЕС якобы закрывали глаза на его «недемократические внутриполитические шаги» в обмен на решение вопроса отношений с Косово. Он назвал Сербию «страной, полностью захваченной правящим режимом, в которой нет ни малейших условий для какой-либо критики правительства ни со стороны оппозиции, ни со стороны СМИ».

Очевидно, что назвать Грошеля объективным не получится даже с натяжкой. Тем более что, помимо словенца, в состав делегации войдут докладчик Европарламента по Сербии Владимир Бильчик, а также Андреас Шидер, заявивший перед выборами в Черногории, что «наш друг Мило Джуканович — лучший кандидат в президенты».

Особенно интересно, что в качестве одного из членов комиссии упоминается немка Виола фон Крамон — одна из главных критиков Сербии и депутат немецкого парламента от «Зеленых». Эта партия в разгар предвыборной кампании приняла представителей списка «Сербия против насилия» в Бундестаге на митинге, названном «Сербия перед выборами — между автократией и демократическим пробуждением».

Таким образом, «Сербия против насилия» будет иметь сильнейшую поддержку не только западных стран, но и ряда западных и прозападных СМИ в Сербии и регионе.

Вне зависимости от исхода выборов на действующую власть будет оказываться колоссальное давление, а любая просербская (пророссийская) оппозиция будет маргинализироваться «свободными» СМИ в угоду Брюсселю и Вашингтону.

СНС в коалиции с СПС все же смогут сформировать большинство, однако в таком случае давление на Белград будет увеличиваться в геометрической прогрессии, что осложнит и без того хрупкий нейтралитет Белграда и отстаивание позиции по Косово и Метохии.

Европа на фоне ряда поражений на Украине, в Закавказье и Африке будет давить на Сербию ради политических очков перед грядущими выборами, чтобы хоть как-то оправдаться перед своими избирателями и доказать, что у ЕС еще есть авторитет.