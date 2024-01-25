Перепись населения в Черногории — особое мероприятие, которое каждый раз сопровождается большим количеством скандалов, манипуляций и публичных обвинений. Несмотря на попытки сторонников экс-президента Мило Джукановича помешать текущей переписи, результаты уже обнадеживают.

Иван Шилов ИА REGNUM

Перепись населения Черногории должна была состояться еще в 2021 году, однако из-за политических разногласий властей и оппозиции, а также протестов национальных меньшинств, она несколько раз переносилась. Перепись в 2023 году также едва не была сорвана. В частности, «Демократическая партия социалистов» (ДПС) Мило Джукановича, правившего Черногорией без малого 30 лет, настаивала на переносе или отмене переписи.

Ради достижения данной цели ДПС подключили даже Европарламент, который советовал новому руководству страны — президенту Якову Милатовичу и премьеру Милойко Спайичу, перенести перепись на 2024-й.

Однако перенос переписи не удался, в первую очередь благодаря черногорским сербам, которые активно выступали против любых сдвигов.

В итоге, после долгих переговоров, сдвинуть перепись удалось лишь на месяц. Сербы, которые по данным переписи 2011 года составляли около 27% населения, развернули масштабную информационную кампанию в поддержку переписи. В частности, на улицах всех крупных городов появились билборды с изображениями известных черногорских сербов, резко возросла активность в социальных сетях.

Особую активность проявила просербская коалиция «За будущее Черногории» во главе с Андрией Мандичем, который стал первым сербом — председателем парламента. И это дало результат.

Как проходили предыдущие переписи?

В начале ХХ века перепись населения проходила заметно легче. В первую очередь потому, что в опроснике нужно было указать лишь родной язык и вероисповедание. Например, в 1909 году на сербском языке говорило 95% населения Черногории.

Данный процент не менялся вплоть до прихода к власти социалистов Тито, когда появились Черногория в современном ее виде, национальность «черногорец» и «черногорский язык». Уже в 1948 году 90,67% населения стали «черногорцами», а сербы оказались статистической погрешностью в официальных документах — 1,7%. Вплоть до развала «большой Югославии» данные цифры фактически оставались неизменными.

Насильственная «монтенегризация» оставила большой след в истории страны и огромное количество проблем. Однако с развалом Югославии началось медленное, но верное возвращение к корням. Согласно переписи населения 1991 года, черногорцы составляли 61,86%, сербы 9,34%. Уже в 2003-м черногорцев было 43,16%, сербов — 31,99%.

В 2011-м году состоялась самая скандальная перепись, последствия которой ощущаются до сих пор.

Почуяв количественный рост сербского населения и усиления его позиций в стране, «Демократическая партия социалистов» поняла, что не может допустить, чтобы черногорцы стали меньшинством в собственной стране. Согласно официальным данным, количество сербов упало до 28,73%, а количество черногорцев выросло до 44,98%. Учитывая, что данная перепись проходила с многочисленными нарушениями, результаты, мягко говоря, спорные.

Это и стало главной причиной, почему черногорские сербы не могли допустить повторения такой же переписи в конце 2023 года.

Скандалы

Перепись населения должна была состояться в ноябре 2023 года. Однако, как и подобает черногорской политической традиции, не обошлось без скандалов.

Как уже было сказано выше, «Демократическая партия социалистов», которая хоть и потеряла власть в 2020-м, но все же имеющая политический вес в стране, активно выступала против переписи. Социалисты Джукановича боялись не только резкого увеличения сербов в стране, но и раскрытия схем с «мертвыми душами». Другими словами, партия боялась потерять несуществующих или давно умерших жителей, которые были постоянными участниками выборов.

Учитывая, что перепись удалось сдвинуть лишь на месяц, а не отменить полностью, ДПС начал её бойкотировать. Однако данное решение оказалось лишь на руку сербам. Меньше ярых сторонников Джукановича и «монтенегризации» — больше сербов.

Еще одним «ударом в спину» радикально-прозападной части населения стало выступление президента Якова Милатовича.

В отличие от его предшественника Мило Джукановича, который сначала клялся, что сербы и черногорцы — одно целое, а затем стал ярым «политическим черногорцем», Милатович оказался более дружелюбным. На вопрос, что на переписи скажет президент, Милатович ответил, что «по национальности он черногорец, но говорит на сербском языке, а крещен в Сербской православной церкви». Безусловно, такой ответ положительно повлиял на сербов и негативно — на черногорцев.

OSCE Parliamentary Assembly Мило Джуканович

Сама же перепись, которая должна была пройти с 3 по 18 декабря, была продлена из-за нехватки людей для опроса населения. Несмотря на то, что у властей Черногории было время подготовиться, они не смогли обеспечить достаточное количество людей. Особенно острой нехватка переписчиков была в ряде муниципалитетов: Будва, Котор, Тиват и Цетине. В итоге перепись пришлось продлить до 28 декабря.

Однако изменение сроков — полбеды.

Первые фальсификации, конечно же не в пользу сербов, начались спустя всего пару дней после начала многострадальной переписи. В частности, в Никшиче переписчик, узнав, что у сербской семьи черногорское гражданство, записал всех в «черногорцев», которые говорят на «черногорском». После жалобы главы семьи, комиссия отправила того же переписчика для исправления данных. В итоге под пристальным вниманием семья сообщила, что все они — сербы.

При этом, по словам самих переписчиков, им говорили не оставлять копию документа и не считать детей младше пяти лет. Отдельной проблемой стали ручки «пиши-стирай», которыми активно пользовались переписчики. Из-за этого часть населения, которая указала одну национальность, язык и вероисповедание в итоге оказывалась в другой группе. Учитывая размеры Черногории и «сарафанное радио», люди начали активно давать переписчикам свои ручки, чтобы результаты нельзя было подделать.

Предварительные цифры

Несмотря на то, что «Монстат» заявил, что предварительные данные переписи будут опубликованы 25 января, госструктура пока не торопится обнародовать главные цифры — национальность, родной язык и вероисповедание. «Монстат» пока ограничивается общими цифрами: в Черногории проживает 633 158 жителей. Согласно данным переписи 2011 года, в Черногории проживало 620 029 жителей. То есть, население страны выросло на 2%.

По предварительным данным, на настоящий момент в Черногории имеется 217 441 домохозяйство и 396 873 квартиры. Самые густонаселённые города Черногории — Подгорица (более четверти населения) и Никшич. Рост числа населения зафиксирован в 13 муниципалитетах Черногории. Меньше всего городских жителей переписано в Шавнике, Плужине и Жабляке. Отмечается резкий рост внутренней миграции — жители из горных районов переезжают ближе к морю.

«Монстат» не публикует данные о вероисповедании и языке, утверждая, что информация будет обнародована лишь после окончательного подсчета жителей в течении, внимание, до полугода. Тем не менее, предварительные цифры есть, и они не утешительны для черногорцев.

Издание «Вечерне новости» утверждает, что на данный момент численность сербов уже превысила 36%. По сравнению с 2011-м и 28,7% населения, это значительный рост. Число тех, кто считает себя «черногорцем», составляет около 43%. В 2011-м было 44,98%. Бошняков — около 12% (примерно такое же количество было и во время прошлой переписи).

На сербском языке говорит более 52%. В 2011-м было 43%. «Черногорский язык» сдает позиции — родным его считает лишь 32,9%, что на 4% меньше, чем в ходе прошлой переписи.

Вероисповедание: Сербская православная церковь — 59,4%; непризнанная «черногорская церковь» — 10,5%; Ислам — 16,3%.

Какие выводы можно сделать по предварительным итогам?

В первую очередь стоит отметить, что сербский язык, учитывая, что на нем говорит больше половины населения, вернется в Конституцию и станет вновь официальным. Многолетнее требование сербского населения будет исполнено по итогам переписи вне зависимости от конечных цифр.

Национальный состав также внушает надежду. Черногория медленно, но верно возвращается к корням, несмотря на все скандалы, сопровождающие перепись. Позиции Сербской православной церкви также крепки. СПЦ из всех институтов пользуется наибольшим авторитетом у черногорских сербов, даже несмотря на активное продвижение раскольников из «черногорской церкви», которая в основном сосредоточена в окрестностях Цетине — самого радикального и прочерногорского города.

Можно сказать, что впервые с 1948 года перепись прошла более или менее так, как должна, что, безусловно, позволит сербам укрепить свое положение в Черногории.

Как говорил Петар II Петрович Негош, правитель Черногории в 1830–1851 годах и митрополит Черногорский и Бердский: «По-сербски говорю и пишу, любому во весь голос я скажу: народность моя — сербская, ум и душа — славянские». И народ Черногории, по предварительным итогам переписи, доказывает, что остается верен словам Негоша.