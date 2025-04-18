Президент Сербии Александр Вучич предложил кандидатуру эндокринолога Джуро Мацута на пост премьера, ответственного за формирование нового правительства. Известный в узких кругах профессор и заслуженный врач должен составить очередное правительство, которое будет стараться балансировать между Востоком и Западом.

Иван Шилов ИА Регнум

19 марта парламент Сербии принял отставку премьера Милоша Вучевича после трагедии в Нови-Саде, где в результате обвала козырька отреставрированного здания вокзала погибли 16 человек. Трагедия спровоцировала массовые уличные протесты, которые вылились в политический кризис.

В результате роспуска правительства он перешёл в категорию «технического», и начался отсчёт 30 дней для формирования нового кабинета министров. Эта ноша упала на плечи Мацута, человека, никогда не бывшего политиком. И тем самым Сербия избежала очередных внеочередных выборов.

Новое лицо

Выбор заслуженного профессора и эндокринолога на роль премьера был крайне неожиданным. Оппозиция требовала «новое лицо», не связанное с властями. Власти, в свою очередь, не хотели видеть на этой должности никого из оппозиции. Так выбор и пал на Джуро Мацута, которого до этого в Сербии знали лишь в узких кругах.

Профессор родился в Белграде, где закончил медицинский факультет и получил степень магистра, а затем и доктора наук. Он специализировался в области репродуктивной медицины и биологии в Женеве, Болонье и Оксфорде.

Мацут — руководитель отделения по опухолям эндокринной системы и наследственным онкологическим синдромам в Клинике эндокринологии, диабета и болезней метаболизма в Университетском клиническом центре Сербии. Он — один из всемирно признанных специалистов в своей области.

Профессор состоит в инициативном комитете недавно основанного «Движения за народ и страну», но официально не является членом какой-либо партии. Однако, зная внутреннюю «кухню» сербской политики, можно предположить, что Мацут самостоятельно решать ничего не будет.

Он был нужен только для того, чтобы сформировать правительство и стянуть все негодование на себя. Состав кабинета при этом практически не изменился.

Куда движется Белград

Народная скупщина Сербии 16 апреля утвердила новое правительство. «За» голосовали 153 депутата из 199 депутатов, «против» — 46.

Задачи правительства не поменялись: «ускорение вступления страны в Евросоюз при условии сохранения стабильных отношений с Россией», что уже невозможно, а также противостояние внешнему давлению, урегулирование тарифных войн с США, военный нейтралитет и борьба за сохранение Косово и Метохии.

Министры продолжат всеобъемлющую реформу судебной системы, основываясь на европейских ценностях и потребностях общества. В планы входит гармонизация с европейским правом, то есть внесение изменений в уголовное законодательство.

Также новый премьер Джуро Мацут заявил, что страна переживает национальный и экономический подъем и в равной степени общается как с Западом, так и с Востоком: «Хотя некоторые безуспешно пытаются оспорить результаты прогресса, которых мы достигли в предыдущие годы, очевидно, что Сербия сегодня находится в эпохе национального и экономического подъема. Уважение, которое Сербия завоевала за рубежом во время руководства Александром Вучичем, является историческим».

О каком экономическом подъеме идет речь, не очень понятно, если смотреть, с какой скоростью растут цены на всё — от топлива до продуктов. Да и о национальном подъеме речи быть не может: с трагедии в Нови-Саде, произошедшей почти полгода назад, общество еще больше раскололось.

Учитывая, что в установочной речи премьер-министра было много «воды», кардинальных изменений ждать не стоит. А это лишь подтверждает тот факт, что сам Мацут мало что решает и не обладает авторитетом. Да и откуда взяться авторитету у новичка в политике? Так что винить Мацута во всех смертных грехах и будущих ошибках — дело неблагодарное.

В принципе, его высказываний достаточно, чтобы понять, куда движется Белград.

Официальные власти и дальше продолжат сидеть на нескольких стульях в лучших традициях своего соседа — Турции.

Из положительного можно выделить лишь внимание, выказанное вооруженным силам. Мацут объявил о планах значительного усиления обороноспособности страны до 2035 года.

В них входит закупка современных ударных и транспортных самолетов, обновление систем ПВО, оснащение сухопутных войск роботизированными системами и БПЛА, использование технологий искусственного интеллекта, поддержка отечественного военно-промышленного комплекса. Особое внимание Мацут уделил вопросу возвращения обязательной военной службы, подчеркнув ее важность для национальной безопасности.

Справедливости ради, ВС Сербии и так были лучшими в регионе по всем параметрам, вплоть до мотивации военнослужащих. Но толку от них немного, если нет политической воли, что заметно по ситуации с Косово и Метохией, где албанские власти продолжают терроризировать сербское население.

Дрейф на Запад

Насколько Сербия сможет продолжать балансировать между Востоком и Западом — вопрос сложный, но ответ на перспективу всё же есть: движется она в сторону Запада. И ничего хорошего для страны в этом нет.

ЕС находится в худшем положении с момента своего основания: экономический кризис, засилье мигрантов, помешательство на помощи Киеву, запредельная русофобия, глобализм во всей красе. Почему же туда так стремится Сербия?

Потому, что ЕС — ее главный экономический партнер.

При этом сербофобская политика Брюсселя и показательная порка страны из-за дружеских отношений с Россией опустила рейтинг ЕС в Сербии ниже некуда. Несмотря на все многомиллиардные вливания в различные фонды, НКО и определенных лиц, находящихся при власти, рейтинг Брюсселя продолжает стремительно падать согласно всем опросам социологов — как просербских, так и западных.

Однако официальный Белград продолжает стрелять себе в ногу. И новое, более прозападное правительство тому подтверждение.

Мацут особо не занимался кадровыми рокировками, так как две трети министров сохранили свои должности. Например, пост министра обороны сохранил Братислав Гашич, который на днях принимал делегацию НАТО в парламенте Сербии, напомнил об участии Белграда в программе НАТО «Партнерство ради мира» и заявил, что «в этом формате Сербия остается надежным партнером Альянса».

Место сохранил и глава МИД Марко Джурич. Бывший глава Канцелярии по Косово и Метохии и экс-посол в США известен своей прозападной позицией. Джурич стоит у руля министерства меньше года и запомнился лишь тем, что несколько стран признали независимость Косово, хотя до этого МИД проделал огромную работу, в результате которой 28 стран отозвали свои прошлые признания.

Кресло министра энергетики осталось за Дубравкой Джедович-Ханданович, которая известна своим рьяным желанием «диверсифицировать источники энергоресурсов», то есть попросту избавиться от российских газа и нефти.

Министром финансов (и заодно первым вице-премьером) остался Синиша Мали, чья биография полна скандалов, один из которых — строительство Trump Tower в Белграде на месте разбомбленного здания генштаба ВС Югославии, который с 1999 года остается памятником и символом агрессии НАТО.

А вот места для Александра Вулина, сторонника вступления в БРИКС, известного своей пророссийской позицией, в новом правительстве не нашлось.

Примечательно, что ЕС в последнее время активно требовал убрать его из списка министров. Комиссар по вопросам расширения Союза Марта Кос открыто говорила, что не хочет видеть Вулина во власти, а «в Брюсселе ожидают, что новое правительство будет проевропейским и готовым к реформам». Вулин также находится в «черном списке» Минфина США, как и Ненад Попович.

Попович, главный русофил, получивший образование в том числе и в России, в правительстве остался. Он сохранил должность министра без портфеля, отвечающего за сферу экономического сотрудничества за рубежом. Вот только раньше он был один в таком статусе, а в новом кабинете министров без портфеля целых пять. Зачем? Одному эндокринологу известно.

Из положительного можно выделить разве что назначение Бориса Братины на пост министра информирования и телекоммуникаций. Братина является профессором Приштинского университета в Косовской Митровице. Он известен своей консервативной позицией в защиту традиционных ценностей. Выступал за запрет гей-парадов* и называл их «парадами больных». А 24 марта 2009 года в Белграде он поджёг флаг Европейского союза, «отметив» так 10-летие начала агрессии НАТО против Сербии.

«Либо вы сербы и против вступления в Евросоюз, либо вы против Сербии. Сейчас мы покажем вам, что мы подразумеваем под вступлением в ЕС… Сербия, Россия, нам не нужен Евросоюз! Долой сербское марионеточное правительство! Сербия и Россия всегда вместе! Да здравствуют сербы!» — заявлял Братина.

На этом плюсы от формирования нового правительства заканчиваются.

Ждать резкой смены курса, отказа от сотрудничества с Россией и Китаем, равно как и отказа от российских энергоресурсов, все же не стоит. По крайне мере пока.

Белград будет и дальше пытаться балансировать между Востоком и Западом, но со всё большим уклоном в сторону Брюсселя и Вашингтона.

Можно заниматься самообманом, думая, что любое правительство Сербии будет нейтральным или пророссийским, но это не так. Для того чтобы так случилось, работать на балканском направлении нужно было, что называется, еще позавчера. И яркий тому пример — Черногория, давно и прочно занявшая прозападную позицию.

Конечно, в случае с Сербией есть один очень важный фактор — народ, который не допустит резкого разворота в сторону ЕС. Тем не менее России необходимо предпринимать срочные и резкие шаги, чтобы не потерять своего главного союзника в Европе. Время идет, и места для маневра остается всё меньше.

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