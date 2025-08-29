Ситуация в Боснии и Герцеговине меняется не из месяца в месяц, а ото дня в день. Меняется, как несложно догадаться, в худшую сторону. ЦИК Боснии назначил нелегитимные выборы президента Республики Сербской, пока Баня-Лука готовит референдум и надеется на помощь России.

Иван Шилов ИА REGNUM

Для начала стоит напомнить, что Босния и Герцеговина (БиГ) состоит из двух энтитетов: Республики Сербской (РС) и мусульмано-хорватской Федерации БиГ (ФБиГ). Оба энтитета, согласно Дейтонскому мирному договору — не просто автономии, а фактически два государства, у которых хоть и есть общие органы власти, но есть и собственные правительства, парламенты, суды, полиция и другие госорганы.

Со стороны кажется, что это идеальный вариант, чтобы примирить народы, которые в 1990-е годы воевали друг против друга. Но есть одно «но»: сами Дейтонские соглашения, которые были подписаны, поскольку боснийские мусульмане и хорваты, даже при помощи НАТО, не смогли победить на поле боя Армию Республики Сербской.

Сейчас Сараево и ЕС/США всячески пытаются отобрать все полномочия у Баня-Луки и сделать из энтитета, в лучшем случае, автономию без широких прав. В худшем — ее полное уничтожение и создание унитарной Боснии.

Либо исходный Дейтон, либо независимость

Нападки на Республику Сербскую начались не сегодня и не вчера. Сразу после подписания Дейтона, Сараево и Запад поняли, что данное соглашение дает сербам слишком много прав и свобод, но начинать новую войну сил уже не было. Поэтому под давлением у Республики Сербской начали отнимать полномочия — от армии до пограничников и финансов.

С приходом во власть Милорада Додика, Баня-Лука начала возвращать свои полномочия, а главная цель — возвращение на исходные условия Дейтонских соглашений.

«Либо исходный Дейтон, либо Босния без Р. Сербской» — не раз говорил Милорад Додик.

За последние 15 лет Баня-Лука действительно вернула ряд своих полномочий, и не собирается останавливаться. Примечательно, что Сараево и ЕС обвиняют Милорада Додика в сепаратизме, хотя Баня-Лука действует исключительно в рамках Дейтона, чего не скажешь о другой стороне. И именно это не дает возможности Западу действовать так открыто и агрессивно, как у них принято.

Поэтому в ход идут разные подковерные игры, конечная цель которых — смена власти в Республике Сербской на более удобную, как было во время предыдущих президентских выборов в 2022 году.

Тогда Запад открыто поддерживал Елену Тривич, классического прозападного политика по примеру, скажем, Майи Санду. Более того, по словам руководства РС, даже президент Сербии Александар Вучич был на стороне Тривич, но народ сербского энтитета сделал свой выбор, что многим не понравилось.

С тех пор Сараево и Брюссель бросили все силы, чтобы сместить Милорада Додика. Особенно рьяным противником всего сербского является нелегитимный высокий представитель ЕС Кристиан Шмидт. Немецкий политик, который без одобрения Совета Безопасности ООН самовольно представляется наместником Евросоюза, ведет себя как гауляйтер, думая, что Босния и Герцеговина — его личная собственность. И если Сараево готово подчиняться Шмидту, то Баня-Лука — нет.

Россия, Китай и Республика Сербская не признают Кристиана Шмидта. Милорад Додик неоднократно заявлял, что его указания на территории сербского энтитета не действуют. Что сделал Шмидт?

Подал на президента РС в суд за «неисполнение его указаний». Конституционный суд БиГ, естественно, дело довольно быстро принял и закрыл так, как это было нужно Западу. Неудивительно, ведь КС БиГ строится по системе «2+2+2+3», в нем есть по два представителя каждого народа: по два серба, хорвата, бошняка, а также 3 иностранца. Из-за дисбаланса КС БиГ является очередным антисербским инструментом.

В итоге Милорада Додика осудили на год тюрьмы и запретили заниматься политической деятельностью сроком на шесть лет. Получилось ли?

Нет, эффект получился противоположный.

От политической борьбы до референдума

Что сделал Милорад Додик в связи с нападками на него конституционного суда БиГ и нелегитимного высокого представителя?

Правильно, подписал указ, согласно которому, решения Шмидта и КС БиГ не действуют на территории Республики Сербской. Во-первых, КС БиГ вообще не значится в Дейтоне. Во-вторых, Шмидт нелегитимен. Поэтому подобные решения будет принимать только Парламент РС, а выборы проводить — только ЦИК РС.

Было бы наивно полагать, что после после такого ответного удара Сараево и Шмидт успокоятся. Наоборот, они решили создать самый серьезный политический кризис в Боснии и Герцеговине, после которого нельзя исключать ни новые столкновения, ни независимость Республики Сербской.

В начале августа Конституционный суд БиГ принял решение аннулировать мандат президента Республики Сербской Милорада Додика, а затем ЦИК БиГ самовольно назначил досрочные выборы президента Республики Сербской на 23 ноября. Для организации и проведения выборов власти намерены выделить более 3,2 млн евро.

Милорад Додик, в свою очередь, уже заявил, что ни он, ни члены его партии не собираются участвовать в назначенных незаконных выборах.

«Они не уважали Конституцию БиГ, не уважали Конституцию Республики Сербской, не уважали закон, а я должен уважать их неуважение к миру! Не буду уважать. Я буду уважать волю сербского народа. Вы были наглы и высокомерны, а ожидаете, что я буду покорным. Не буду.

Я президент Республики Сербской, а вы пишите что угодно. Меня избрал народ, меня не будет смещать иностранное правительство! Вы действуйте по-своему, мы будем по-своему. Надеюсь, наши пути не пересекутся» — написал Додик в соцсетях.

Парламент РС также заявил, что прекращение мандата президента Республики Сербской решением Центральной избирательной комиссии БиГ является неконституционным, не соответствует Конституции Республики Сербской, поэтому не может иметь юридической силы и не влияет на легитимно избранного президента.

Более того, Парламент РС отверг возможность проведения досрочных выборов президента, а также принял срочные изменения в Закон о референдуме, который прошел все уровни принятия решений: в первую очередь, Народную скупщину, затем Совет народов и Конституционный суд Республики Сербской, если вопрос касается жизненно важного национального интереса.

И уже 25 октября в Республике Сербской состоится референдум о доверии президенту Додику и его правительству.

Вопрос на референдуме будет звучать так: «Принимаете ли вы решения невыбранного иностранца Кристиана Шмидта и постановления неконституционного суда Боснии и Герцеговины, а также решение Центризбиркома о лишении мандата президента Милорада Додика?»

Президент Республики Милорад Додик так прокомментировал предстоящие события:

«Данный референдум в Республике Сербской не будет напрямую говорить о независимости, но он станет «серьёзной разминкой».

В успехе и нужном Баня-Луке результате референдума сомневаться не стоит. Куда интереснее, что после референдума о доверии Милораду Додику, в течение 90 дней может быть организован референдум о независимости, и именно об этом сказал Додик.

Методички те же

Конец политического «франкенштейна» под названием «Босния и Герцеговина» все ближе, о чем свидетельствуют не только нападки на Р. Сербскую и ответные меры Баня-Луки, но и предстоящие шаги Милорада Додика.

По словам главы РС, он попросит Москву наложить вето на продление военной миссии ЕС — ALTHEA и поддержать референдум сербов.

«Я буду просить наших русских друзей в Совете Безопасности отозвать согласие и наложить вето на миссию ALTHEA. Они чаще всего использовались как угроза нам, сербам, и как часть той оккупационной международной власти.

Чтобы мы освободились от всего этого, мы должны требовать вывода этих оккупационных сил и устранения иностранцев от принятия решений. Это невозможно на уровне БиГ, и поэтому РС должна провозгласить независимость и иметь свою собственную систему функционированийя, вне Сараева и вне иностранцев» — заявил Милорад Додик сербской редакции Спутника.

Сараево, Шмидт и ЕС не будут сидеть сложа руки и уже придумали, как «провести президентские выборы», учитывая, что Республика Сербская не позволит их проведение на своей территории.

Председатель ЦИК Боснии и Герцеговины Ирена Хаджиабдич после заседания заявила, что голосование может быть проведено на избирательных участках в Федерации Боснии и Герцеговины, если Республика Сербская бойкотирует этот процесс.

«Она была достаточно честна, чтобы раскрыть всё, о чём мы говорим. Они хотят, чтобы Федерация Боснии и Герцеговины избрала президента Республики Сербской?! Пусть попробуют, и посмотрим, как они выдвинут кого-то из Федерации Боснии и Герцеговины. Я не угрожаю применением силы, но верю, что люди выйдут на протест», — ответил Додик.

В целом, действия Сараево становятся предсказуемыми.

Организовать «выборы» в Федерации БиГ, объявить нового «легитимного президента» и создать своего рода «правительство в изгнании». Что-то вроде Гуайдо или Тихановской. Как, кстати, у них дела? Стали законными представителями?

Методички те же, только, учитывая ситуацию на Балканах и в Боснии в частности, нельзя исключать, что Сараево попробует решить вопрос силовым методом — от попыток устранить лидера РС до полномасштабного военного вмешательства.

Что из этого может выйти — страшно даже думать, но понятно одно — Боснии и Герцеговины в нынешних границах уже не будет.