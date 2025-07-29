Ситуация в Сербии становится всё более напряжённой уже не из года в год, а из недели в неделю. Внутриполитические разногласия всё больше толкают страну в пекло гражданского противостояния между властью и оппозицией, в котором не хочет уступать ни одна из сторон.

Сергей Булкин/ТАСС Эмир Кустурица

С октября 2024-го в стране не утихают протесты, начавшиеся после того, как в Нови-Саде, втором по величине городе страны, обвалился козырек только отремонтированного железнодорожного вокзала, убив 16 человек.

Усугубляет ситуацию не только отсутствие быстрой и жесткой реакции властей, но и тот факт, что до сих пор никто не ответил как за саму трагедию, так и за коррупцию, сделавшую ее возможной.

Власти уже более полугода твердят о «цветной революции» и о том, что она «побеждена». Однако президент Сербии Александр Вучич вдруг обрушивается с критикой на знаменитого режиссера Эмира Кустурицу, связывая его с протестующими. Получается, что «цветная революция» всё же не побеждена?

Но тогда кто за ней стоит, для чего она нужна и правда ли, что режиссер, удостоенный большого количества наград в России, является чуть ли не одним из ее лидеров и в чем-то провинился перед Вучичем?

Внутреннее дело Сербии

Как принято шутить в сербском интернете: а эта «цветная революция» сейчас с нами в комнате? Нарратив о вмешательстве извне, который активно продвигает официальный Белград, имеет место быть, но это лишь часть правды.

Внешние игроки, которым выгоден хаос в Сербии, и в первую очередь хорваты, конечно, попытались воспользоваться внутриполитической нестабильностью в стране. Но вышло ли у них это сделать? Нет. Потому что текущее недовольство населения — сугубо внутреннее дело Сербии.

Да, попытки расшатать страну классическим набором штампованных способов из «методички революций» были, но потерпели неудачу.

В начале протестов были разного рода помпезные и дорогостоящие акции — велопробег в Страсбург, письма президенту Франции Эммануэлю Макрону, массовые мероприятия диаспоры в ЕС и так далее.

Только вот в самой Сербии организаторы протестов, студенты, публично отгородились от всех фондов и НКО, как и от прозападных партий. Если в самом начале можно было увидеть знакомые лица, которые «шатали» Сербию после прошедших внеочередных парламентских выборов, то тут вся их активность быстро сошла на нет из-за того, что большая часть населения не хочет протесты политизировать.

Зато популярность известных сербских деятелей, поддержавших протесты и студентов, выросла кратно. Тут вам и Эмир Кустурица, и актер Милош Бикович, и культовая хип-хоп группа «Београдски Синдикат», и ряд других известных деятелей искусства, а также многочисленные спортсмены, включая лучшего теннисиста в истории Новака Джоковича.

Можно ли их заподозрить в работе на Запад и свержении действующей власти? Вряд ли. Как говорят в Сербии: «Наш народ простит тебе всё, кроме успеха». Учитывая сложившуюся ситуацию и печальные реалии, выражение можно перефразировать: «Наша власть простит тебе всё, кроме непослушания».

Грязью поливают всех

Если послушать заявления сербских властей на протяжении последних месяцев, то чуть ли не каждый день можно было услышать что-то про «цветную революцию», а также про «безальтернативный внешнеполитический курс», то есть неизменную цель — вступление в ЕС.

Но эти утверждения не вполне сочетаются логически. Зачем Европе устраивать революцию в Сербии, если официальный Белград и так стремится сблизиться с Брюсселем в ущерб собственным интересам?

Сербии нет необходимости вступать в НАТО, так как Белград состоит в программе Альянса «Партнерство ради мира» и регулярно проводит совместные учения с теми, кто недавно бомбил Югославию.

Нет необходимости признавать Косово, так как правительство Вучича признало ID-карточки, дипломы, номера машин и много чего еще косовских албанцев. Нет никакой необходимости бороться за сербские национальные интересы, так как можно сослаться на брюссельские, вашингтонские или охридские соглашения, которые обязывают Сербию полностью подчиняться интересам США и ЕС.

Нет необходимости устраивать референдум о внешнеполитическом курсе, поскольку мнение народа и так не учитывается, ведь цель — ЕС любой ценой.

А «цена» эта — признание Косово, ввод антироссийских санкций, отказ от соглашения о свободной торговле с Россией и Китаем, прекращение закупок российского и китайского вооружения, «диверсификация» поставок нефти и газа, то есть отказ от российских энергоносителей и так далее.

В «цену» входит предоставление США и ЕС доступа к недрам, в первую очередь к залежам лития, добыча которого просто уничтожит экологию не только страны, но и региона в целом и особо не пополнит кассу государства. Настаивает на этом Германия, у которой запасы лития в три раза больше, но добывать его на своей территории она не хочет.

Собственно, противостояние властей и народа, включая Кустурицу, истоки имеет именно такие. Трагедия в Нови-Саде, несмотря на весь ее ужас, — это лишь триггер, поднявший на поверхность множество накопившихся проблем.

Сербию уничтожает инфляция, здесь самые дорогие продукты в регионе, как и цены на топливо, недвижимость и коммунальные услуги. А реальные зарплаты не растут.

Одним из первых, кто выступил против Вучича и его курса, как раз и стал Эмир Кустурица.

Знаменитый режиссер, которого в России любят и ценят около трех десятков лет, давно рубит правду в СМИ, в том числе и про добычу лития, и про сдачу национальных интересов. Но до открытого противостояния с властями это не доводило. До недавнего времени.

Когда Эмир поддержал студентов и их протест, он стал одним из «врагов народа». Примечательно, что противостояние уже зашло так далеко, что некоторые эпизоды его передачи были заблокированы на Youtube из-за огромного количества жалоб. Кто-то нагнал ботов и буквально засыпал ролики негативом. Тем не менее режиссер всё чаще и всё более открыто выступает против действующей власти. Как итог — нападки в СМИ, подконтрольных режиму.

Одним из первых, кто обвинил Эмира Кустурицу в участии в «цветной революции», стал главный редактор одного из самых крупных в стране желтых изданий — газеты «Информер» Драган Вучичевич, который тут же вспомнил еще и про французское гражданство режиссера.

Анализируя нападки на Кустурицу, можно проследить очень опасную тенденцию: грязью поливаются все, кто не разделяет курс официального Белграда. Поиск внутренних врагов дошел до того, что «врагами» стали музыканты, актеры, неугодные журналисты и даже Джокович.

Официальные лица долго не комментировали действия своих оппонентов, оставляя эту работу СМИ. Однако неожиданно президент, перечисляя имена тех, кто желает его свержения, среди прочих назвал и знаменитого режиссёра.

«Посмотрите, до чего дошла эта бессмыслица, — все они вместе: Динко Грухонич, Кустурица, Чанак и Ломпар. Никакой разницы нет, есть общая мишень — это Вучич, должны его свергнуть, и это их программа. Другой программы нет, потому что они не знают, о чём ещё могли бы между собой договориться», — заявил Вучич.

Динко Грухонич — преподаватель университета в городе Нови-Сад, связанный с западными спецслужбами, которого лично «выхаживал» бывший посол США в Сербии Кристофер Хилл, тут вопросов нет. Как нет их и в случае с Ненадом Чанаком, оппозиционным политиком и ярым сепаратистом, мечтающим о независимой Воеводине. Тоже вопросов нет.

Мило Ломпар — профессор филологического факультета Белградского университета, в последнее время он набирает популярность в народе. Тут претензии Вучича продиктованы обычной логикой политической борьбы.

Но Кустурица?

Опасные тенденции

Чтобы оценить вклад Кустурицы в мировой кинематограф, достаточно посмотреть как на его награды, так и на список узнаваемых в мире фильмов. В России Эмир Кустурица был удостоен ордена Дружбы, который ему вручил лично Владимир Путин. Удостоен он и большого числа сербских наград, включая ряд орденов Сербской православной церкви. Но, видимо, сейчас «другие времена».

По удивительному совпадению на днях в Дрвенграде (сербская этнодеревня) налоговая инспекция закрыла культовый ресторан Visconti, в котором, кажется, были все, кто посещал фестиваль Кустурицы «Кустендорф».

«Премия Александра Вучича и Синиши Мали за лучшую деревню в мире, по крайней мере по стандартам ЮНЕСКО», — иронично прокомментировал случившееся режиссер.

Однако «заговорщик» не грустит. Более того, 28 июля в Вологде Кустурица принял участие в Международном форуме «Люди Христовы. Наше время», который проводится впервые по случаю Дня крещения Руси.

Режиссер стал лицом документального фильма о гонениях киевского режима на Украинскую православную церковь. Лента посвящена судьбе всего христианства — эту тему обсудили и на конференции. Получается, что в России у Кустурицы — почет, уважение, внимание и ордена, а в Сербии — преследование и гонение в СМИ?

Не стоит удивляться, если некоторые сербские издания посмотрят на поездку Кустурицы в Вологду и найдут в протестах еще и «русский след».

Но Кустурица не единственный, кто впал в немилость действующих властей. Упомянутый культовый хип-хоп коллектив «Београдски Синдикат» уже более 20 лет выступает против всех политиков. Правые, левые — неважно, в их понимании, все политики — зло.

Но как только «Синдикат» поддержал протесты студентов, на них начались нападки и даже призывы к насилию. Как итог: хакерская атака на Youtube-канал группы и попытки напасть на музыкантов на одном из концертов.

Схожая ситуация и с Новаком Джоковичем. Теннисист начал подвергаться нападкам еще пару лет назад, когда выступил против добычи лития в Сербии.

Новый виток в противостоянии с властями произошел во время поддержки протестующих. И тут же на него обрушились «ручные» провластные силы, некоторые СМИ, а также бывшие министры.

Так экс-министр энергетики Зорана Михайлович, которая выступала за отказ от российского газа, обвиняла Джоковича во всевозможных грехах, в том числе в том, что он желает независимости Косово.

Почему экс-министр выступала на провластном канале — вопрос отдельный. Как и то, почему она «забыла» о том, сколько Новак Джокович поддерживал собственными деньгами сербов в Косово и Метохии и в других частях страны. В чем все бывшие министры замечены не были.

Кустурица, Джокович, «Синдикат» — все эти нападки на тех, кто не поддерживает курс Вучича, создают крайне опасный прецедент. Если подобная практика продолжится, то не исключена и «сакральная жертва», которая запустит целую лавину насилия.

Сербия не была настолько разобщена со времен Второй мировой войны, когда схлестнулись четники и партизаны. И это плохой сигнал.

Если действующие власти так переживают за свои позиции, то это говорит о двух вещах. Во-первых, рейтинг Вучича стремительно падает, во-вторых, любой неосторожный шаг может привести к непоправимым последствиям.

И нападки на всемирно признанного режиссера, которого очень любят и уважают в России, — шаг в неправильном направлении.