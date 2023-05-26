Силовой захват власти в четырёх северных муниципалитетах Косово с преимущественно сербским населением означает новую, более опасную стадию эскалации конфликта. И пока Приштина готовится к боевым действиям, официальный Белград лишь делает вид, что готов всеми способами защищать свой народ на юге страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Сербия

Что привело к обострению

В конце 2022 года сербы в Косово и Метохии демонстративно покинули «косовские» госорганы из-за постоянных притеснений и участившегося насилия. В первую очередь в массовую отставку ушли полицейские и судьи.

В ответ на это решение приштинские «власти» начали мстить сербам, особенно экс-сотрудникам правопорядка.

В декабре 2022-го произошла череда арестов бывших полицейских, которых довольно быстро обвинили в военных преступлениях, не предоставив при этом никаких доказательств. Не смутило Приштину и то, что все сербы много лет проработали в местной полиции и проблем с законом не имели.

Арестованные Деян Пантич, Милян Аджич и Сладжан Трайкович до сих пор находятся под следствием. Пантич в итоге был переведен под домашний арест, а двое других сербов всё еще находятся за решеткой, так как местный суд регулярно продлевает их заключение под стражей.

Нужно отметить, что задержанным не оказывается практически никакая медицинская помощь, хотя у обоих есть серьезные проблемы со здоровьем. Семьи Аджича и Трайковича не раз проводили митинги и даже ездили в Приштину, чтобы просить перевести задержанных под домашний арест, но добиться хоть какого-то результата они не смогли.

После ареста троих бывших полицейских сербы на севере Косово начали выходить на протесты, которые довольно быстро переросли в палаточные городки с баррикадами. В общей сложности сербы соорудили два десятка баррикад на ключевых транспортных узлах на севере края и даже заблокировали «спецназ» РОСУ на КПП Яринье.

EPA/VALDRIN XHEMAJ/ТАСС Полиция Сербии на границе Сербии и Косова

Несмотря на явное раздражение «косовской полиции» и регулярные требования западных политиков разобрать баррикады, сербы удерживали позиции более двух недель. Когда ситуация начала выходить из-под контроля, официальный Белград попросил косовских сербов разобрать баррикады, чтобы избежать вооружённого конфликта. Руководство Сербии тогда заявило, что «стране даны серьезнейшие гарантии» и что требования сербского населения будут учтены.

Требования, к слову, были вполне выполнимы: люди лишь просили прекратить террор и отвести «спецназ», который не может находиться на севере края без одобрения глав муниципалитетов и командующего миссией КФОР (НАТО). Естественно, требования сербов не были учтены, и террор продолжился с удвоенной силой.

Воспользовавшись массовым уходом сербов из госорганов, Приштина назначила в четырех муниципалитетах внеочередные выборы.

Нелегитимные выборы

В конце апреля в четырёх северных муниципалитетах Косово и Метохии с преимущественно сербским населением — Косовска-Митровице, Звечане, Лепосавиче и Зубин Потоке — состоялись нелегитимные выборы, на которых «победу» одержали албанцы, составляющие примерно 2% населения на севере.

Сербы и в первую очередь самая крупная партия «Сербский список» выборы бойкотировали. На это у сербов был ряд причин: от постоянного террора со стороны албанского «спецназа» до несоблюдения Приштиной ранее достигнутых соглашений.

Отдельно нужно отметить ход выборов, которые прошли с массой нарушений.

Теодор Анастасиевич/sputnik/РИА Новости Люди на баррикадах в Косовска-Митровице. Косовские албанцы провели захват власти в муниципалитете Северная-Митровица в северной части Косово и Метохии

На выборах в северных муниципалитетах не было наблюдателей. НКО с севера края не допустили, а миссия ОБСЕ и вовсе отказалась присутствовать.

Само голосование проходило не в привычных избирательных участках, а в монтажных контейнерах, которые охранял местный «спецназ». Выборы были признаны состоявшимися, так как спецпредставитель США на Балканах Габриэля Эскобар заявил, что Вашингтон в любом случае их признает.

Руководство Сербии не без причин назвало проведение таких выборов «позором для Европы и мира», но поделать с этим ничего не смогло. Набрав чуть более 500 голосов в четырех муниципалитетах, албанцы официально возглавили север Косово и Метохии.

Насилие было вопросом времени

Сегодняшнее обострение в Косово и Метохии было ожидаемым, так как новоизбранные «мэры» должны были прибыть в здания муниципалитетов, принести присягу и официально начать работать. Сербское население по-прежнему не признает результаты выборов, на которых приняло участие всего 2% населения.

26 мая 2023 г. примерно в 13:30 «косовская полиция» окружила здания муниципалитетов. Сербское население вышло на улицы, чтобы не допустить прохода новоявленных «чиновников».

Первые стычки с «полицией» начались в Звечане и быстро распространились на Зубин Поток и Лепосавич, где сербы сразу же начали строить баррикады.

В ходе столкновений албанская сторона против протестующих применяла слезоточивый газ, светошумовые и газовые гранаты, в их сторону открывался огонь. В общей сложности пострадало примерно два десятка гражданских и несколько «силовиков». Пострадавшие сербы были доставлены в местные больницы с травмами различной степени сложности, а также с огнестрельными ранениями.

Ближе к вечеру ситуация стабилизировалась, так как безоружные сербы были вынуждены отступить перед «спецназом».

Новоизбранные «мэры» сделали несколько публичных заявлений, демонстративно сорвали сербские флаги и покинули здания, уехав в неизвестном направлении. Уже завтра косовские сербы проснутся в новой реальности — в полностью захваченном Косово.

Выхода нет

Силовой захват власти на севере края был нужен албанцам по двум причинам.

Во-первых, теперь, когда муниципалитеты возглавляют албанцы, они смогут легализовать присутствие «спецназа» и «Косовских сил безопасности» (армия, которая не должна существовать по всем подписанным соглашениям и Резолюции 1244 ООН). Миротворцы из КФОР, которые регулярно закрывают глаза на террор сербского населения, не будут сопротивляться.

ASTRINGER/ТАСС Члены Сил безопасности Косово (КСБ)

Во-вторых, таким образом Приштина выдавливает Белград из края и может полностью оккупировать южный сербский автономный округ.

Отдельно стоит отметить положение косовских сербов. Они безоружны, бесправны и беззащитны.

Согласно данным Канцелярии по Косово и Метохии при МИД, только с начала 2023 года было совершенно более 50 нападений на сербское население и имущество. За время пребывания у власти «премьера Косово» Альбина Курти (бывшего члена террористической «Армии освобождения Косово») количество нападений преодолело отметку в 350 актов насилия.

Что может сделать официальный Белград?

Ничего. Президент Сербии Александар Вучич как обычно привел вооруженные силы в полную боевую готовность. ВС Сербии заняли свои привычные позиции по периметру административной линии, которая отделяет Косово и Центральную Сербию, и ждут приказа, чтобы, постояв на месте, вернуться на пункт постоянной дислокации.

Руководство Сербии сегодня больше занято провластным митингом, на который были выделены все доступные автобусы в стране, которые привезли десятки тысяч бюджетников, чем ситуацией в Косово.

Более того, несколько тысяч косовских сербов были также ангажированы, а в Белград их доставили косовские автобусы. На стоянках в Белграде были замечены албанские компании Fehmi Company, Albani Tours, Ferizaj, Kaltrina Travel, SHETIT COM, GMICA Travel… Как иронично отмечают пользователи сербского сегмента интернета: «Приштина дает Белграду автобусы, Белград отдает Приштине четыре муниципалитета». Было бы смешно, если бы не было так грустно.

После невыполнения Резолюции 1244 ООН, Брюссельских и Вашингтонских соглашений, Французско-немецкого плана и «серьезнейших гарантий западных партнеров» косовские сербы остались один на один со своими проблемами.

Спасти их могут только решительные действия Белграда, которые не предвидятся из-за стремления в светлое европейское будущее под покровительством ЕС.