Несмотря на давление Сараево и Европейского союза и попытки свергнуть Милорада Додика, новым президентом Республики Сербской стал Синиша Каран — преемник Додика, который продолжит просербскую политику энтитета.

Иван Шилов ИА Регнум

Досрочные и по большому счету нелегальные выборы президента Республики Сербской, одного из двух энтитетов Боснии и Герцеговины (БиГ), завершились. Новым главой сербского энтитета (БиГ делится на Р. Сербскую и Мусульмано-хорватскую федерацию) стал человек Милорада Додика, задача которого та же — не допустить развала Республики Сербской и создания унитарной Боснии, о которой Запад мечтает еще с распада Югославии.

Что за выборы?

Центральные власти Боснии и Герцеговины в Сараево инициировали досрочные выборы президента Республики Сербской с целью снять с должности Милорада Додика, которого, к слову, выбрали абсолютно демократическим путем в 2022 году. Тогда, в результате ожесточенной борьбы Додик одержал победу над прозападной Еленой Тривич, которую поддерживали Сараево, ЕС и, внимание, президент Сербии Александр Вучич.

Выборы были инициированы из-за уголовного дела против Додика, которого обвиняли в «неисполнении» законов высокого представителя, назначенного ЕС. Однако Кристиан Шмидт, тот самый высокий представитель, не был одобрен Советом Безопасности ООН, его не признали Россия и Китай, и, естественно, Р. Сербская.

Конституционный суд БиГ назвать по-настоящему конституционным также не получится. Этот орган строится по принципу «2+2+2+3», в нем есть по два представителя каждого народа: по два серба, хорвата, бошняка, а также три иностранца, что уже намекает на непрозрачность его работы.

Сербских судей в суде давно нет из-за его очевидной антисербской ангажированности, а без представителей всех трех народов суд нелегитимен. Но он все равно продолжает работать и выносить антисербские решения.

В итоге складывается интересная картина: нелегитимный высокий представитель сам выдумывает нелегитимные законы, руководство РС эти законы не применяет в силу их незаконности, нелегитимный Конституционный суд выносит приговор законно избранному президенту Р. Сербской (год тюрьмы и запрет на политическую деятельность на протяжении пяти лет), а ЦИК БиГ, не имея полномочий назначать президентские выборы в РС, назначает их.

Звучит абсурдно, но как говорят на Балканах: «Там, где заканчивается логика, начинается Босния».

Так почему же руководство Республики Сербской всё же согласилось на выборы?

Причин несколько.

Первая — отсутствие поддержки со стороны Белграда, который должен отстаивать позиции сербов в БиГ и который является одним из гарантов Дейтонского мирного соглашения.

Но Белграду не до Баня-Луки, там думают, как бы вступить в ЕС любой ценой со всеми последствиями — от отказа от Косово и Метохии до согласования внешней политики с ЕС, в которую входят антироссийские санкции, (уже открытая) продажа боеприпасов Европе/Киеву и отказ от Р. Сербской.

Поэтому Милорад Додик смог найти общий язык и с США, и с Россией, а также заручился поддержкой Венгрии и Израиля.

Вторая причина — попытка избежать «косовского сценария».

Баня-Лука прекрасно понимала, что отсутствие кандидата от правящей партии СНСД на выборах позволит Сараево и ЕС создать «правительство в изгнании», с которым Запад будет активно сотрудничать и через которое будут уже легально раскачивать Баня-Луку на официальных выборах в 2026 году.

Милорад Додик был уверен в своих силах и даже при неблагоприятных условиях вышел на выборы и одержал победу.

Хоть Синиша Каран будет президентом до следующих, официальных, выборов, Милорад Додик укрепил свое влияние и в республике, и в глазах Сараево, которое ничего с ним сделать не может.

Как заявил сам Каран после победы: «Они хотели убрать Додика, а получили два Додика», намекая на полное согласие со своим ментором.

Кто есть кто

Синиша Каран стал на этих выборах кандидатом от правящей партии. Преемник Милорада Додика (как гласила официальная кампания: голос за него — голос за Додика) выступает за стабильность, единство и борьбу за республику.

Каран обещает «мирное сопротивление внешнему давлению» и укрепление связей с Сербией и Венгрией, а также новой администрацией США и Россией.

Незадолго до выборов кандидат в президенты от «Союза Независимых социал-демократов» подчеркнул, что Республика Сербская никогда не забудет поддержку России в Совете Безопасности, напомнив, что Милорад Додик более 20 раз встречался с Владимиром Путиным.

Примечательно и то, что Каран отметил: Республика Сербская понимает происходящие события на Украине.

«Что касается СВО, природа происходящего там схожа с тем, что происходило здесь, когда пытаются переголосовать один народ, принизить его, сделать из него национальное меньшинство, отнять у него Церковь, веру, язык», — сказал Каран.

Главным кандидатом от оппозиции стал Бранко Блануша, который баллотировался от Сербской демократической партии и которого поддержали другие оппозиционные партии — «Народный фронт» и «Список за справедливость и порядок».

Блануша обещал реформы, прозрачность и прекращение «оттока мозгов». В скандалах не замешан, репутация чиста, однако его активно поддерживали бошняки и политическое Сараево. За Бланушу вступились политики и чиновники из Федерации БиГ, а также все проживающие в Р. Сербской мусульмане, что для сербов стало «триггером» и намеком, что голосовать надо как раз за Карана.

Остальные кандидаты имеют околонулевую поддержку.

Никола Лазаревич — сторонник проевропейских «зеленых партий» и европейской повестки. Драган Джоканович участвовал в создании Республики Сербской в 1990-е годы и выступает за новую конституцию. Игорь Гашевич — политический феномен, который участвует в выборах БиГ на всех уровнях и регулярно занимает последние места, как и шестой кандидат — Славко Драгичевич.

И после Додика — Додик

Согласно последнему отчету ЦИК, основанному на данных 99,72% обработанных избирательных участков, на досрочных президентских выборах в Республике Сербской Каран набрал 217 324 голоса, или 50,30%, .

Бранко Блануша, кандидат от СДП, получил 208 955 голосов, или 48,37%.

По данным ЦИК, из 1 264 364 зарегистрированных избирателей на выборах явка составила 439 897, или 34,79%.

Действительных бюллетеней было 432 035, или 98,21%, пустых бюллетеней — 853, или 0,19%, а недействительных по другим критериям — 7009, или 1,59%.

Стоит отметить, что Блануша, как и политическое Сараево, очень надеялись, что судьбу выборов решат голоса диаспоры и дипломатических представительств по аналогии с Молдавией.

Но даже эти надежды довольно быстро испарились, и Синиша Каран, хоть и не без проблем, смог стать президентом Р. Сербской и продолжит курс Милорада Додика.

Примечательно, что первым Карана с победой на выборах поздравил премьер Венгрии Виктор Орбан.

А уже сегодня, 25 ноября, Милорад Додик посетит Будапешт. На этот раз не как президент, а как лидер правящей СНСД, но все всё понимают.

А вот поздравления из Белграда до сих пор нет. Почему? Видимо, потому что просербская Республика Сербская мешает «безальтернативному европейскому пути» режима Александра Вучича.

Не рада и оппозиция.

Бранко Блануша, кандидат от Сербской демократической партии, вошёл в кампанию, продлившуюся всего один месяц, неизвестным человеком и без полной поддержки всех оппозиционных партий. Однако сейчас, будучи проигравшей стороной, пытается представить себя жертвой информационного дисбаланса и отказался признавать итоги выборов.

Блануша заявил, что будет добиваться повторения выборов в трех местах — Лакташи, Зворник и Добой — из-за «политических манипуляций», однако шансы на это невелики и лишь могут принести Карану дополнительные очки, так как люди устали от постоянных досрочных выборов.

«Для нас выборы завершены, окончены и подтверждены ЦИК», — заявил Милорад Додик и добавил, что «эти выборы проходили в неблагоприятных условиях. Народ их не хотел».

И Додик прав.

Рекордно низкая явка, в районе 37%, ясно показывает, что люди так и не поняли, зачем эти выборы проводились и что это вообще было, если на 2026 год их ожидают новые, уже законные и официальные президентские выборы.

Тем более что на предвыборную кампанию, подачу документов и, главное, на выбор кандидата был лишь месяц. А победа преемника Додика лишь укрепила мнение населения, что навязанные извне выборы обречены на провал.

Сам же Додик подчеркнул, что в СНСД привыкли к лучшему результату: «Это так, но можно сказать, что оппозиция и все, кто голосовал за оппозицию, пришли на выборы. Ранее мы оценивали, что они могут «дотащить» до 20 тысяч голосов, и так и вышло. Это примерно 20 тысяч голосов бошняков, которые проголосовали на избирательных участках, которые можно ясно определить. Этим они сделали результат немного менее предсказуемым».

Что еще нужно отметить?

Выборы стали хорошим уроком для Милорада Додика и показали, что его внутренняя политика не идеальна: оппозиция уверенно взяла столицу Баня-Луку, а также крупный город Биелину.

За Карана в основном голосовали в городах поменьше и, конечно же, в сельской местности. Также за Бланушу голосовали все бошняки, на что Додик заявил, что «держит это в уме» перед выборами в 2026-м.

Таким образом официальная Баня-Лука прошла краш-тест и уже может готовиться к новым политическим баталиям, имея за собой не только победу своего кандидата, но и все всплывшие в ходе выборов проблемы.

Будут ли они учтены?

Будем надеяться, ведь на следующих выборах также будет решаться судьба Р. Сербской: либо она будет стремиться к исходному Дейтону со всеми полномочиями сербов (или вообще независимости), либо станет частью унитарной БиГ, где, как и в 1990-е, начнутся гонения на сербов.

Только на этот раз их некому будет защитить — нет ни армии Р. Сербской, ни желания Белграда принимать активное политическое участие в жизни сербов с другой стороны реки Дрины. Надежда только на самих себя.

Что же касается Синиши Карана, то новый президент Республики Сербской сохранит независимый курс и продолжит отстаивать автономию энтитета. Теперь Сараево и его кураторам в Брюсселе будет значительно труднее оказывать давление на новое руководство, так как сейчас все по законам: и своим, и навязанным извне.