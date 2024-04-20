Давление, с которым сталкивается Республика Сербская, подталкивает президента Милорада Додика и его окружение к серьезным действиям, которые не по нраву коллективному Западу, но приближают его к историческому решению.

Radivoje Pavicic/AP/TASS

Уголовные дела, иностранное вмешательство, угрозы и шантаж — за последний год сербский энтитет в составе Боснии и Герцеговины столкнулся с беспрецедентным давлением из-за отказа вводить антироссийские санкции, отдавать свои полномочия Сараево и вступать в НАТО.

Милорад Додик не раз заявлял, что у сербского народа в Боснии и Герцеговине есть несколько «красных линий», перейдя которые, регион столкнется с серьезными последствиями. В случае, если Федерация Боснии и Герцеговины (ФБиГ) при помощи Запада постарается «продавить» Баня-Луку по ряду вопросов, в том числе навязав антисербские законы и признав резолюцию по Сребренице, сербы могут объявить о независимости.

Но такое объявление — не самое сложное решение в отличие от давления, которое ожидается после. Главный вопрос: получится ли у Баня-Луки выстоять?

Представитель-разрушитель

После гражданской войны мир в Боснии и Герцеговине так и не наступил. На Западе решили насильно удержать три народа в рамках одного государства, хоть и разделенного на две части — Республику Сербскую и мусульмано-хорватскую Федерацию БиГ.

С 1995 года в стране была введена должность Высокого представителя, который должен следить за исполнением Дейтонского мирного договора. Сказать, что все представители, облеченные практически неограниченной властью, работали против Республики Сербской — не сказать ничего.

Однако отдельно хочется остановиться на действующем Высоком представителе, немецком политике Кристиане Шмидте, погрязшем в скандалах на родине и отправленном в Боснию и Герцеговину в своеобразную ссылку. Его назначение не признают ни Республика Сербская, ни Россия, ни Китай, поскольку полномочия не были подтверждены Советом безопасности ООН.

Однако отсутствие мандата СБ ООН не мешает Шмидту, которого активно поддерживает официальный Берлин и посольства США и Великобритании, проводить фактически антисербскую политику. То, что Шмидт «не сработается» с Республикой Сербской, стало ясно, когда он настоял на исполнении «Закона об отрицании геноцида в Сребренице», который не только запрещал отрицание, но и карал за это тюремным сроком.

Республика Сербская, естественно, не признаёт ни закон, ни сам факт геноцида. В связи с этим в августе 2023 года прокуратура Боснии и Герцеговины предъявила обвинение президенту республики по закону о «неисполнении решений Конституционного суда и Высокого представителя».

Противостояние Шмидта и Додика вышло на новый уровень, когда не признанный многими Высокий представитель попытался навязать «Закон о выборах» и «Закон об имуществе».

IMAGO/Global Look Press Милорад Додик

Первый предполагал, что у Центральной избирательной комиссии (ЦИК) БиГ появится больше прав и возможностей влиять на выборный процесс по всей стране, а второй — что все имущество энтитетов — от природных богатств до зданий госучреждений — будет принадлежать Сараево.

Оба закона напрямую нарушают Дейтонские соглашения, за соблюдением которых как раз и должен следить Шмидт. Нововведения вызвали бурную реакцию в Баня-Луке, которая заявила, что не только не признает навязывание таких законов, но и готова рассмотреть возможность выхода из БиГ.

А недавно к двум этим «красным линиям» добавилась и третья — работа над резолюцией ООН о геноциде в Сребренице.

«Босния может не пережить резолюцию»

В марте стало известно, что бошняцкая часть миссии Боснии и Герцеговины при ООН самостоятельно, без решения Президиума БиГ, работает над новой резолюцией по Сребренице. Она должна быть представлена на сессии Генеральной Ассамблеи ООН 2 мая.

Согласно готовящемуся проекту резолюции, 11 июля будет объявлено «международным днем геноцида в Сребренице», сербский народ назовут ответственным за геноцид, а от Республики Сербской и Сербии могут потребовать репараций. Увеличится и политическое давление на энтитет.

Несмотря на то, что такая резолюция не является обязывающей, «осадок», как говорится, останется. Тем более что ни немцы, ни британцы, ни испанцы, ни хорваты и т.д. не были признаны ответственными за геноцид, несмотря на доказанные преступления против человечности.

Как не были объявлены геноцидом массовые убийства сербов в концентрационных лагерях Ясеновац, Ястребарско, Баница, расстрелы в Крагуеваце и Кралево.

Стоит напомнить, то это не первая попытка возложить на сербов подобную ответственность. В 2015 году в Совете Безопасности ООН Великобритания сделала все для принятия подобной резолюции, однако тогда ее заблокировала Россия.

Русское «нет» и поднятая рука покойного постпреда Виталия Чуркина спасли сербский народ от клейма и вновь напомнили Белграду, кто является его главным союзником. Сам же российский дипломат за это решение получил не один памятник в Сербии и Республике Сербской.

И вот девять лет спустя Запад вновь пытается принять антисербскую резолюцию, но уже не в СБ ООН, а через Генеральную ассамблею, где ни у кого нет права «вето».

Почему сейчас? Отношения Республики Сербской и России находятся на пике. Милорад Додик и Владимир Путин вручили друг другу государственные награды, двусторонние отношения развиваются на всех направлениях. Баня-Лука демонстративно отказывается вводить антироссийские санкции, чем спасает всю БиГ от статуса недружественной страны, а также блокирует вступление БиГ в НАТО.

EPA/ТАСС Председатель Президиума Боснии и Герцеговины Денис Бечирович посетил штаб-квартиру НАТО

Давление на Республику Сербскую — это и давление на Сербию, которая во всем поддерживает сербов с другой стороны Дрины. Белград и Баня-Лука — единственные друзья России на Балканах. Это мешает Западу полностью контролировать регион и втянуть республики в НАТО.

Президент Милорад Додик не раз призывал бошняков не провоцировать ситуацию и не разжигать межнациональную рознь, так как «Босния и Герцеговина могут не пережить резолюцию». По словам главы РС, сербы не видят смысла продолжать жить в одной стране с теми, кто считает их народ виновным в геноциде.

«Не делайте этого, потому что это не способствует жизни в Боснии и Герцеговине. Это не объединит нас, а навсегда разъединит. Мы не хотим жить с теми, кто говорит, что сербский народ — «геноцидный». Мы не хотим с вами жить и не будем с вами жить в одной стране», — подчеркнул Додик.

18 апреля на Площади Краины в Баня-Луке был организован митинг под названием «Р. Сербская зовет тебя», где присутствовало высшее руководство энтитета, а также премьер-министр и министры из Сербии. На площади собрались несколько десятков тысяч сербов с обеих сторон Дрины, которые выступили единым фронтом против резолюции по Сребренице.

Кроме того, сербы не понимают, почему должны оплакивать чужие жертвы, в то время как их потери никто даже не вспоминает более 30 лет, что точно не способствует примирению. Со сцены политики заявили, что национальная идея сербов из Сербии и Республики Сербской — объединение. Народ поддержал.

Ярче всех, естественно, выступил Милорад Додик, который заявил: «Сербия — наша земля, наше государство. Если бы была Божья воля, конституционная и любая другая справедливость, мы бы были неотъемлемой частью Сербии, а не этого дерьма, которое называется Босния и Герцеговина».

Намеки на скорое провозглашение независимости звучат в Баня-Луке все чаще. И Республика Сербская не ограничивается только словами.

Не митингами едиными

18 апреля парламент Республики Сербской принял отчет независимой международной комиссии. В свое время Баня-Лука попросила у нее помощи в расследовании событий в Сребренице и окрестностях, чтобы доказать, что обвинения в геноциде — ложь. Возглавил группу известный израильский историк и «охотник за нацистами» Гидеон Грейф.

Согласно выводам комиссии, за весь период войны с 1992 по 1995 год в регионе Сребреницы погиб 3741 человек, более 2500 из них были сербами. Национальное собрание РС поддерживает точку зрения, выраженную в заключениях комиссии, и подтверждает, что термин «геноцид» для Сребреницы неверен и принят быть не может.

Adam63 Братская могила. Сребреницы

При этом парламент выражает свое уважение жертвам трагического конфликта в Боснии и Герцеговине и их семьям и осуждает военные преступления, совершенные всеми сторонами.

Отчет комиссии под руководством Грейфа — единственный легитимный документ, который признает сербский энтитет.

Баня-Лука также приняла свой закон, который предусматривает проведение муниципальных и республиканских выборов. «Мы вернем то, что принадлежит нам», — заявил Додик.

Таким образом, Республика Сербская фактически вытеснила ЦИК БиГ со своей территории, а сербы, работающие в этом органе, ушли в отставку. Так Баня-Лука хочет обезопасить себя от вмешательства в выборы со стороны Сараево.

Если резолюция по Сребренице будет принята, Республика Сербская не остановится на достигнутом и вернет все свои полномочия, которые были даны Дейтонским мирным соглашением. Полномочия, которые на протяжении многих лет фактически купировали Сараево и Запад, применяя различное давление — от угроз до персональных санкций.

В список первоначальных полномочий, принадлежащих республике «по Дейтону», входят возвращение армии, юрисдикция в сфеах юстиции, энергетики, государственных закупок, налоговой политики, пограничного контроля, избирательного процесса и так далее.

Фактически Республика Сербская может в ближайшее время стать полноценным и самостоятельным государством в границах Боснии и Герцеговины, а затем, возможно, и вне их.

Запад же продолжает делать ставку на Сараево в попытках создать унитарную Боснию, которая и против России выступит, и в НАТО вступит, и от Сербии отдалится. Республика Сербская же не видит никакого смысла продолжать сосуществовать с Федерацией БиГ в рамках искусственно созданного государства.

Милорад Додик дал это ясно понять своими последними заявлениями. Учитывая серьезность его намерений и заметно более ужесточившуюся риторику, у Баня-Луки явно есть план действий и, видимо, поддержка за пределами энтитета.

Одно можно сказать точно — в ближайшее время Балканы вновь не дадут миру заскучать.