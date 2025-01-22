Сербию «трясёт» уже несколько месяцев, начиная с масштабной трагедии в Нови-Саде, когда обвалился козырëк здания вокзала, убив 15 человек. С тех пор по всей стране проходят митинги, в которых одни видят новый «майдан», другие — народное негодование.

Global Look Press/IMAGO/Aleksandar Djorovic

Протесты в Сербии не стихают с ноября 2024 года и охватывают все большее количество городов.

К массовым митингам студентов, которые и организовали первые большие шествия, присоединяются адвокаты, фермеры, преподаватели, а забастовку начинают и крупные государственные компании. Ещë несколько лет назад подобное нельзя было даже представить.

И пока Запад поддерживает протесты, а сербские власти видят в митингах попытку «цветной революции», ситуация немного более сложная, чем кажется на первый взгляд.

Трагедия без последствий

Первого ноября 2024 года во втором по величине городе Сербии Нови-Саде при обвале козырька здания погибло 15 человек. Трагедия спровоцировала массовые митинги протеста. Народный гнев вызвала даже не столько сама трагедия, сколько государственный «антикриз».

Злополучное здание ж/д вокзала было отремонтировано летом прошлого года, и с момента окончания работ прошло всего несколько месяцев. Провластные СМИ сначала твердили, что козырёк не реконструировали, потом — что всё же реконструировали, но не эту часть, а документы с официальных сайтов пропали. Но «интернет все помнит», и доказательства ремонта быстро попали в Сеть.

Люди начали собираться у здания вокзала и требовать наказания виновных. Отсутствие быстрой и жесткой реакции государства лишь подлило масла в огонь. Только после всеобщего недовольства и первых протестов был уволен министр транспорта и инфраструктуры Горан Весич. При этом Весич ответственность на себя не взял, и до последнего сам не уходил в отставку.

В итоге прокуратура предъявила обвинения 13 чиновникам, 10 из которых находятся в заключении, а трое под домашним арестом, включая Весича. Его дважды пытались задержать, но под стражей его так и не оставили. В конце ноября Весич устроил голодовку и был переведён из тюрьмы в больницу, а затем помещён под домашний арест.

В начале января текущего года апелляционный суд Нови-Сада отправил на повторное рассмотрение предложение о заключении под стражу Весича.

Стоит ли говорить, что подобные действия не добавили популярности руководству страны?

Отсутствие жёстких наказаний за гибель 15 человек, отсутствие всей документации в публичном поле, плохой «антикриз» и всеобщее недовольство экономической ситуацией в стране подтолкнули выйти на улицы даже тех, кто данный метод протеста не поддерживает.

Каковы требования протестующих?

Как уже было сказано, первыми на улицы с требованиями справедливости вышли студенты. Для Сербии это достаточно редкое явление, так как студенты, среди которых много участников разных (прозападных) НКО, редко бывают готовы на длительные и серьезные протесты. Прошедшие выборы тому пример.

Студенты тогда тоже выходили на улицу, разбивали палаточный городок, пели песни и призывали к отставкам, но все это больше походило на какое-то развлечение с четким пониманием, что никаких изменений не последует.

Сейчас ситуация иная: студенты настроены серьезно, протесты охватывают всё новые города, людей на улицах всё больше, к протестам присоединяются работники государственного сектора, а НКО и прозападная оппозиция особо не «отсвечивают».

Главные требования протестующих: смена премьер-министра Милоша Вучевича и мэра Нови-Сада Милана Джурича; обнародование всех засекреченных правительством договоров, связанных с реконструкцией железнодорожного вокзала в Нови-Саде; немедленный арест всех виновных в гибели 15 человек и освобождение всех задержанных на акции протеста в городе пятого ноября; чрезвычайный контроль над всеми инфраструктурными проектами, которые были начаты или выполнены за последние 10 лет. Был еще ряд менее значимых и частных требований, не влияющих на общую картину происходящего.

По словам президента Сербии Александра Вучича, сказанным еще в декабре 2024-го, на месте трагедии в Нови-Саде будет установлен памятник. Вучич обещал выполнить все требования протестующих, в том числе об освобождении активистов и о публикации в открытом доступе всей документации, имеющей отношение к трагедии.

Но на протесты это не оказало влияния. Люди как собирались, так и собираются почти ежедневно, призывая уже ко всеобщей забастовке. И нельзя сказать, что у них не получается.

Global Look Press/IMAGO/Aleksandar Djorovic

В частности, к студентам примкнули преподаватели и ряд учителей. Профсоюз адвокатов начал забастовку и поддержал студентов. Во время митинга у здания Радио-Телевидения Сербии (который в этот момент показывал интервью с уходящим послом США Кристофером Хиллом) часть работников государственного канала публично поддержали протестующих. Готовы объявить забастовку и работники «Электроэнергетики Сербии», государственной компании по производству электроэнергии, которая является крупнейшим предприятием страны.

Примечательно, что студентов публично поддержали теннисист Новак Джокович, актер Милош Бикович, режиссер Эмир Кустурица, ветераны боевых действий и другие известные в Сербии личности — от спортсменов до учёных. А их сложно заподозрить в работе на иностранные спецслужбы, желании устроить кровопролитие и «майдан».

При этом без внимания со стороны Запада, естественно, не обошлось.

Вмешательство извне

Наивно полагать, что западные СМИ, НКО и посольства не воспользуются всеобщим недовольством, чтобы продвигать свои идеи и, если повезет, провести очередную «цветную революцию», как это уже было на Украине, в Грузии, Армении и т.д.

С самого начала протестов прозападные политики пытались руководить толпой, выдвигали исключительно политические требования, работали с молодежью. Особенно активно они работают уже даже не в Белграде, а в Нови-Саде, который является не только вторым по величине городом, но и столицей автономии Воеводина.

Ни для кого не секрет, что принцип «разделяй и властвуй» действует не один десяток лет, особенно в отношении Балкан. Поэтому раскачивать Воеводину с конечной целью её отделения будут так же, как раскачивали Косово и Метохию и как проводили «демократический» референдум о независимости в Черногории в 2006 году.

AP/TASS В сербском Нови-Саде произошли столкновения протестующих с полицией

Работа НКО в Нови-Саде заметна невооруженным глазом. Это единственный город, где во время студенческих протестов доходило до стычек с полицией. В частности, группа оппозиционеров ворвалась и забаррикадировалась в здании горсовета в Нови-Саде. Подразделениям МВД пришлось в итоге с боем пробиваться внутрь и освобождать государственное учреждение.

Однако данные протесты в большинстве своем кардинально отличаются от тех, что были после парламентских выборов в конце 2023-го.

Тогда прозападной оппозиции удавалось собирать на своих митингах порядка 7-10 тысяч человек, вызывая параллельно локальные стычки с МВД по классическим «цветным методичкам»: плохая полиция применяет силу против безоружной молодежи, которая лишь хочет в ЕС и иметь светлое будущее, а не дружить с Россией. Но такие митинги априори не могли длиться долго.

Во-первых, в Сербии нет антироссийских настроений для проведения классической европейской «цветной» революции по примеру Киева, Тбилиси или Еревана. А без антироссийского ядра и его подпитки окончание подобных митингов — это лишь вопрос времени.

Во-вторых, в Сербии резко падает популярность ЕС. Брюссель вложил немало сил и средств, чтобы склонить сербское общество на свою сторону. Однако агрессивная антисербская политика, шантаж, угрозы и всё новые требования касаемо признания Косово и Метохии, введения антироссийских санкций и принятия «западных ценностей» стали лучшей антирекламой ЕС.

И это отразилось на нынешних протестах. Что мы видим в толпе?

Да, политические призывы есть. Наиболее радикальные и вовсе призывают к революции, что необходимо пресекать, так как ни одна революция добра стране не принесла. Киев не даст соврать.

Но на митинге мы также видим массу интересного: флаги Сербии, флаги с изображением Косово и Метохии в цветах сербского триколора, флаги Республики Сербской и т.д.

Классическая «цветная» революция всегда сопровождается флагами США, ЕС и европейских государств, опять же, как это было в конце 2023-го и начале 2024-го, когда прозападные митинги кишели подобными символами, вплоть до флагов НАТО.

Darko Vojinovic/AP/TASS

На нынешних митингах мы не только не видим прозападных флагов, но и сами попытки пронести таковые в толпу пресекаются. Как минимум несколько инцидентов попали на камеру, после чего активисты перестали даже пытаться.

В ступоре и прозападные СМИ вроде N1, «Данас», «Аль-Джазиры». Они не привыкли освещать митинги, на которых выражается просербская позиция, поются сербские народные песни, а с их репортёрами никто не хочет общаться и жаловаться, как в Сербии всё плохо без ЕС. А это маркер.

Отдельно стоит выделить еще один интересный момент: после того как ряд НКО и партия «Проглас» (которая ездила на «консультации» в ЕС перед выборами) пытались возглавить протесты, студенты ряда факультетов публично отгородились от любых контактов с НКО и работы с политиками. А ведь именно студенты являются ядром этим протестов.

Более того, с протестов выгоняют прозападных политиков. В частности, «поддержать» студентов пришла Мариника Тепич — одна из лидеров прозападной коалиции и главный организатор протестов в Белграде после парламентских выборов. Однако студенты были ей не только не рады, но и прогнали с митинга, чтобы его не политизировать. И этот момент стал шоком для всей прозападной «тусовки», так как их ранее на всех протестах встречали с распростертыми объятиями.

Что же власти?

Президент Сербии несколько раз касался темы митингов и обвинил неправительственные организации, в том числе Istinomer, CINS, KRIK, BIRN и CRTA, в совместной работе с западными спецслужбами с целью распространения ложной информации и ограничения свободы слова.

И тут с ним поспорить сложно, ведь данные организации действуют открыто и даже не стесняются своих работодателей и конечных целей. Однако остаются открытыми два вопроса: почему президент Сербии публично отверг возможное принятие закона об иностранных агентах и почему глава страны недавно встречался с Александром Соросом, наследником «отца цветных революций» Джорджа Сороса?

Ответов пока нет, что ставит под сомнение версию о том, что нынешние протесты — это попытка сменить действующую сербскую власть.

Стратегический курс Сербии не изменился, Белград по-прежнему хочет в ЕС. Но вот незадача: Белград никак не признает «Косово», не отказывается от Республики Сербской, не вводит антироссийские санкции, не прекращает прямое авиасообщение и не перестает закупать российские газ и нефть.

А это «недемократично», поэтому Запад не оставит эти протесты просто так и всячески будет способствовать их радикализации в надежде на большую договороспособность Белграда или (в крайнем случае) смену власти.

Получится? Вряд ли, причины описаны выше.

В целом руководство Сербии действует достаточно спокойно. Нет силовых попыток разгонять акции, нет арестов. По словам политического руководства страны, пока протесты мирные, никто никого трогать не будет.

Хотя многотысячные митинги, которые лишь набирают обороты, не могут не пугать официальный Белград. Тем более что у митингов нет конкретных организаторов, как нет требований выбрать один политический курс (США/ЕС или Россия/Китай). Удастся ли протестующим достучаться до верхушки или протесты рано или поздно станут «цветными», покажет время.

Но на данный момент сохраняется некоторая неопределенность, помноженная на недовольство социальным и экономическим положением дел в стране, которая одновременно пугает и действующую власть, и Запад, который тоже не знает, чего ждать от этих протестов.