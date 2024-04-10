Президент Сербии Александр Вучич закончил деловой визит в Париж, после которого анонсировал масштабное сотрудничество с Францией в различных сферах.

Иван Шилов ИА Регнум

За два дня визита французская национальная гвардия трижды официально приветствовала сербского лидера, военный оркестр исполнил гимн страны, а Эммануэль Макрон тепло принял своего коллегу.

Несмотря на торжественный прием и, как выясняется, достаточно плодотворные переговоры по широкому спектру вопросов — от военно-технической сферы до атомной энергетики, — стороны не смогли найти общий язык по вопросу, который сербов волнует больше всего.

Давление по «косовскому вопросу»

Закупка вооружения, развитие экономических связей и ряд меморандумов — это, конечно, хорошо. Но Франция не только признаёт самопровозглашенную Республику Косово, но и толкает её в международные организации, требуя признания и от Белграда. Естественно, ради «светлого европейского будущего».

«Независимо от ран предыдущего периода, Сербия должна знать, что её будущее — в ЕС. Вы не должны сомневаться в намерении Европы принять вас», — сказал Макрон.

По словам президента Франции, важными условиями для вступления в Евросоюз является гармонизация внешней политики Сербии с европейской и решение «косовского вопроса». При помощи Парижа, конечно же.

То есть Сербия должна признать Косово и присоединиться к антироссийским санкциям, чтобы вступить в ЕС.

Учитывая, с какой регулярностью Брюссель находит поводы для шантажа Белграда, который является страной — кандидатом на вступление с 2012 года, нет никаких сомнений, что, даже если Сербия согласится на все, ЕС придумает новые условия.

Просто потому, что Сербия не нужна ЕС, а, судя по последним опросам, ЕС не очень нужен сербскому населению, которое все больше тяготеет к БРИКС.

Макрон пошел дальше и заявил, что Сербия должна работать над реформами, плюрализмом в СМИ, независимостью судебной системы, улучшением верховенства закона, а также согласованием своей внешней политики с ЕС.

И здесь речь не столько об антироссийских санкциях, сколько о прекращении соглашений о свободной торговле с Россией и Китаем, введении визового режима, прекращении закупок вооружений… Список можно продолжать еще долго, но суть требований ясна.

При этом президент Сербии оспорил утверждения Макрона о том, что Приштина предприняла шаги для нормализации отношений, и заявил, что косовские власти ничего не сделали.

«Одна сторона не выполнила ни одного пункта Брюссельского соглашения. Они (власти непризнанного Косово. — Прим. ред.) проводят экспроприацию на севере Косово и Метохии, свозят туда своих полицейских и своих солдат, хотя они не имеют права их туда привозить. Они стреляли в наших детей. До сих пор не ведётся расследование», — заявил Вучич.

ТАСС/AP Photo/Darko Vojinovic

Глава Сербии также вспомнил и про Охридское соглашение, или «французско-немецкий план», который является фактическим признанием независимости Косово и Метохии.

По словам Александра Вучича, Сербия уже выполнила ряд пунктов, хотя ей не нужно было делать этого, потому что в соглашении изначально было прописано, что сначала будет сформирован Союз сербских муниципалитетов. При этом Белград уже признал косовские удостоверения личности и номерные знаки.

Вучич также сообщил, что обсудил с Макроном вопрос неприемлемого для Сербии приёма самопровозглашённой республики в Совет Европы и поблагодарил президента Франции за понимание.

Но несмотря на «понимание», ни Макрон, ни Франция, ни Брюссель своего отношения к Сербии не изменят. Они также будут поддерживать Косово на пути в международные организации, несмотря на то, что пять стран ЕС поддерживают территориальную целостность Сербии.

Позиция Франции по Косово и Метохии ясна и меняться не будет, что бы ни произошло в ближайшие годы, и с этим все предельно ясно.

Покупка истребителей

Главным осязаемым итогом визита Вучича стала новость о приближающейся покупке французских самолетов «Рафаль».

«Мы очень близки к соглашению по «Рафалям», вы узнаете, когда мы его подпишем. Речь идет о самолетах, которые являются одними из самых дорогих в мире. Это более дорогие самолеты, чем F-16. У них самое современное оборудование: ракеты, радиолокационные системы. Мы хотели бы сегодня купить американское, российское, китайское вооружение. Но кто нам его доставит? У нас нет моря, чтобы поставки товаров были свободными», — подчеркнул президент Сербии.

Сообщается, что в ближайшее время договоренности о покупке 12 самолетов будут достигнуты. Пока, по неофициальной информации, речь идет о последней версии этих самолетов — F4.1.

Президент Сербии открыто сказал, что у страны нет возможности закупить российские или американские самолеты, поэтому выбор пал на более дорогие, но доступные французские.

«Рафали» в совокупности с мощной системой ПВО позволяют утверждать, что Сербия станет главной военной силой среди стран бывшей Югославии. Переговоры о покупке истребителей длятся с 2021 года, поэтому сюрпризом новость назвать сложно. Однако все дело в деталях.

Покупая западные самолеты, Сербия может столкнуться с рядом ограничений.

Например, Белград попадет в зависимость от Франции в вопросах технического обслуживания, ремонта или обучения пилотов. Не говоря уже о том, что сербские пилоты всегда летали на советских, российских и югославских самолетах, которые отлично интегрированы в общую систему вооруженных сил.

Что помешает Парижу заблокировать ремонт или обслуживание самолетов? Ничего.

Можно привести в пример Грецию, которая получит от США истребители F-35А. Несмотря на все договоренности, согласно Лозаннскому и Парижскому договорам, греческие самолеты не могут летать над демилитаризованными островами. На этом настояли США. То есть их нельзя использовать на единственном потенциально опасном направлении.

Такая же участь может постигнуть и Сербию. При этом переданные Россией и Белоруссией модернизированные МиГ-29 ни под какие ограничения не попали.

В целом нельзя сказать, что военно-техническое сотрудничество Сербии и Франции сильно развито. До недавнего времени Белград использовал только французско-немецкие вертолеты Airbus Helicopters H145M.

Tim Felce Самолет «Рафаль»

По последней информации, Сербия может закупить еще 20 таких машин. Помимо вертолетов, Сербия недавно приобрела французские радары Thales. И на этом сотрудничество заканчивается.

С Россией, например, у Сербии намного больше общего — от советских ЗРК и ПТРК до российских «Панцирей», «Репеллентов», МиГов и «Корнетов».

Понять Сербию можно — страна официально является нейтральной и может закупать вооружение и на Западе, и на Востоке.

При этом Белград ограничен в бюджете и в силу небольшого геополитического влияния вынужден подстраиваться под более крупных игроков.

Окажется ли покупка «Рафалей» хорошей идеей, покажет лишь время.

«Мягкий» переговорщик

Только покупкой самолетов сотрудничество с Францией не ограничится.

Между правительством Сербии и компанией EDF подписан меморандум о взаимопонимании в области энергетического перехода и низкоуглеродных технологий, включая строительство гидро — и атомных электростанций. По словам Вучича, около 80% французских инвестиций на Западных Балканах приходится на Сербию.

Вучич также предложил французам управлять белградским метро. На встрече с французскими бизнесменами в Париже президент Сербии заявил, что в Белграде появится метро, для которого понадобится оператор управления, и пригласил французские компании, работающие в этой области, заняться этим в сербской столице.

Стоит учитывать и то, что французская компания Vinci до недавнего времени занималась обслуживанием белградского аэропорта «Никола Тесла». Договор, рассчитанный на 25 лет, был подписан в 2018 году. Он предусматривал финансирование, строительство и реконструкцию, а также обслуживание и управление инфраструктурой.

Однако в январе текущего года Vinci попросили «на выход» из-за неудовлетворительной, мягко говоря, работы. Некоторые эксперты высказывают опасение, что с управлением метрополитеном может выйти нечто подобное.

Ну и на десерт: на сербский рынок до 2026 года зайдет Louis Vuitton. Является ли это показателем тесного сотрудничества между странами — вопрос спорный. Более важно то, зачем Сербии такая активная любовь именно с Францией.

Париж, в отличие от Берлина, более к ней благосклонен и не является историческим врагом сербов. Также очевидно, что Германия теряет лидирующие позиции в ЕС, которые с радостью готова перехватить Франция.

Так что укрепление двусторонних отношений может означать и попытку получить более «мягкого» главного переговорщика по ряду вопросов в ЕС, в том числе и по Косово и Метохии.

Тем не менее Франция остается страной ЕС и НАТО, которая не только бомбила Сербию, но и активно работает над отторжением Косово и Метохии. Свое мнение в ближайшее время она не поменяет, поэтому главная забота Сербии — как бы сотрудничество с Парижем не вышло боком.