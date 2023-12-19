Несмотря на повышенный интерес Коллективного Запада к выборам в Сербии, вмешательства посольств и объединение прозападной оппозиции в коалицию, добиться нужного результата они так и не смогли.

ANDREJ CUKIC / EPA/TASS

Правящая «Сербская прогрессивная партия», которая на выборы шла под именем «Александар Вучич — Сербия не должна останавливаться», уверенно выиграла парламентские выборы, улучшив предыдущий результат. «Прогрессисты» самостоятельно получили большинство в парламенте и не нуждаются в союзе с другими партиями. Основной конкурент — единая прозападная оппозиция, назвавшаяся «Сербия против насилия», набрала в два раза меньше голосов.

Наблюдатели

Нынешние выборы привлекли огромное внимание Запада. ЕС крайне обеспокоен политической ситуацией в Сербии, учитывая, что Брюссель на пару с Вашингтоном так и не смог заставить Белград признать самопровозглашенное «Косово» и ввести антироссийские санкции. ЕС и США не нравится и то, что Белград балансирует между Востоком и Западом, а не слепо следует в угоду западным политическим пожеланиям. Спешка обусловлена еще и предстоящими президентскими выборами в Штатах и выборами в Европарламент в 2024 году.

Поэтому текущие внеочередные выборы в Сербии были идеальной возможностью для победы откровенно прозападных сил. Но не вышло.

ANDREJ CUKIC / EPA/TASS

ЕС направил в Сербию делегацию Европарламента из восьми человек во главе с Клеменом Грошелем, который ранее выступал против внеочередных парламентских выборов и который встречался с представителями сербской оппозиции, открыто поддержав движение «ПроГлас».

Отличился и посол США в Сербии Кристофер Хилл, который на пару с другими членами посольства в качестве наблюдателя посещал места для голосования, чтобы убедиться в прозрачности выборов. Не остался в стороне и ОБСЕ, который направил рекордных 75 наблюдателей Парламентской ассамблеи в Сербию.

Однако в итоге все наблюдатели вынуждены были признать, что критических нарушений не было, хотя все они остались недовольны итогами голосования.

Итоги и места в парламенте

Подсчет голосов идет медленно, учитывая большое давление как сербских, так и международных наблюдателей, а также общественности, которая как никогда поделена на враждебные лагеря. Накануне глава избирательной комиссии Владимир Димитриевич озвучил данные, полученные после обработки результатов на 96,68% избирательных участков.

Согласно обработанным бюллетеням, избирательный список «Александар Вучич — Сербия не должна останавливаться» получил 46,71% голосов. Прозападная оппозиционная коалиция «Сербия против насилия» — 23,58%. Список социалистической партии Сербии «Ивица Дачич — премьер-министр Сербии» — 6,56%; коалиция «НАДА» — 5,04%; созданная накануне выборов партия «Мы — голос народа» — 4,69%, «Национальное объединение — Двери/Заветники» — 2,78%. Другие партии набрали менее 2% голосов.

Анна Рыжкова ИА Регнум

Примерный расклад в Скупштине, в которой 250 мест, будет выглядеть следующим образом:

— «Александар Вучич — Сербия не должна останавливаться» — примерно 128 мест;

— «Сербия против насилия» — около 60 мест;

— «Ивица Дачич — премьер-министр Сербии» — менее 20 мест;

— коалиция «НАДА» и партия «Мы — голос народа» — более 10 мест каждая.

Таким образом, президентская «Сербская прогрессивная партия» (СНС) получает большинство в парламенте и может самостоятельно сформировать правительство.

Сюрпризы и разочарования

Несмотря на все внутренние и внешние попытки повлиять на итоги выборов, результаты первых трех мест были предсказуемы. Составить конкуренцию СНС на данный момент не может ни одна партия.

Прозападная оппозиция «Сербия против насилия», ожидаемо, «взяла серебро», хотя и набрала меньше, чем ожидалось.

«Бронза» уходит социалистам действующего главы МИД Ивицы Дачича, который остался недоволен исходом выборов, что может привести к смене лидера партии. Даже судя по названию своего списка, Дачич рассчитывал на место премьер-министра, публично утверждая, что «лучший вариант для Сербии, если он будет премьером, а Вучич — президентом». Однако уверенная победа СНС снимает с повестки дня кандидатуру Дачича на пост премьера, и он впервые за много лет рискует оказаться в оппозиции, несмотря на то, что его СПС крайне лояльна СНС.

Главный провал на выборах у прорусской (на словах) оппозиции. «Двери» и «Заветники» считаются сторонниками России и выступают против французско-немецкого плана по Косово и Метохии, который подразумевает фактическое признание там албанского государства. На фоне данных предложений партии

В 2022 году благодаря своей непримиримой позиции они смогли пробиться в Парламент. Однако на нынешних внеочередных выборах закрепить успех не смогли.

Главным фактором стал раскол среди оппозиции. «Двери» и «Заветники» долго вели переговоры с коалицией «НАДА», которая без проблем преодолела необходимые 3% для попадания в Скупщину. Против союза выступили лидеры «Заветников», что в итоге отразилось на итоговом результате.

Главное открытие выборов — партия профессора и врача Бранимира Несторовича «Мы — голос народа». Партия основана несколько месяцев назад, но смогла уверенно пробиться в Парламент. Что интересно, бюджет у партии на предвыборную кампанию был мизерный — около 20 000 евро. Однако Несторович и его команда умело использовали социальные сети и подкасты, что сыграло им на руку. Лидер партии получил широкую известность своей критикой жестких карантинных мер во время пандемии.

Примечательно, что из всех партий, даже тех, что не попали в парламент, у «Мы — голос народа» было меньше всего времени на телеканалах. По словам Несторовича, их намеренно не звали на политические ток-шоу. Тем не менее, для партии, которая впервые участвует в выборах, это отличный результат.

Битва за Белград

Помимо парламентских в Сербии прошли и локальные внеочередные выборы.

Главная борьба развернулась в столице. На данный момент большинства нет ни у СНС, ни у СПН. Решить судьбу Белграда может как раз партия «Мы — голос народа», однако Бранимир Несторович подтвердил, что его партия не будет сотрудничать ни с действующей властью, ни с оппозицией. Вместо сиюминутного успеха партия решила «играть вдолгую» и не хочет разочаровывать своих избирателей.

Чего не скажешь о «Сербии против насилия».

Поняв, что ситуацию в Белграде решить переговорами не получится, прозападная оппозиция решила разыграть традиционный козырь, заявив, что выборы были сфальсифицированы, поэтому их нужно провести вновь. Лидеры СПН Мирослав Алексич и Маринка Тепич даже объявили голодовку, пока в Белграде не будут назначены повторные выборы. Их соратник, Срджан Миливойевич, и вовсе потребовал проведения новых парламентских выборов.

«Сербии против насилия» не оправдала своего названия, так как их сторонники начали собираться на несанкционированный митинг у здания ЦИК, начав крушить город. Своеобразный Майдан пока находится под контролем, однако «пацифисты», учитывая неблагоприятный для них исход выборов, сделают ставку на «цветную революцию», которую, к слову, не поддерживает 90% населения Сербии.