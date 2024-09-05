Президент Сербии продолжает балансировать между Востоком и Западом, параллельно отдаляясь от лидера России. При этом Белград по-прежнему отказывается от антироссийских санкций и не прекращает сотрудничества.

ИА Регнум

Белград и Москва в 2024 году активизировали дипломатические каналы: делегации из Сербии все чаще бывают в России, ведутся переговоры по ряду проектов, Москва продолжает инвестировать в сербскую экономику. Однако, несмотря на это, власти Сербии пытаются усидеть на нескольких стульях, что не может не сказываться на отношениях с Москвой.

Российско-сербская рабочая неделя началась со встречи посла России с министром без портфеля, продолжилась во Владивостоке, где президент России Владимир Путин принял вице-премьера Сербии, а закончилась отказом главы дружественного государства приехать на саммит БРИКС в Казани.

Отказ от санкций и цена на газ

3 сентября состоялась встреча посла России в Сербии Александра Боцан-Харченко с министром без портфеля Ненадом Поповичем, ответственным за вопросы международного экономического сотрудничества.

Сообщается, что «произведен обмен мнениями по текущему состоянию и перспективам развития российско-сербского партнерства с акцентом на экономическую составляющую». Также обсуждена подготовка совместных мероприятий, приуроченных к 80-летию освобождения Белграда от немецко-фашистских захватчиков.

Во время недавнего визита Ненада Поповича в Россию министр заявил, что «Сербия закупает у России газ по самой лучшей цене в Европе». Стороны реализуют масштабные проекты в энергетике, торговле, инфраструктуре, в области инноваций и современных технологий. В настоящий момент Россия является шестым по значению внешнеторговым партнером Сербии.

Однако товарооборот между нашими странами уменьшается. Если в 2022 году он достиг рекордных показателей в $4,28 млрд, то в 2024 году упал. По данным The Bell, Сербия в 2024-м сократила экспорт своих товаров в Россию на 27,95%. На это есть ряд причин — от затрудненной логистики из-за санкций до давления на Белград за сотрудничество с Москвой и отказ от антироссийских санкций.

Видимо, именно данная тема стала главной на встрече министра с послом, учитывая, что на снижение товарооборота указал и Владимир Путин на встрече с вице-премьером Сербии Александром Вулиным на полях Восточного экономического форума во Владивостоке 4 сентября.

Помимо наращивания товарооборота Белград и Москва в ближайшее время будут обсуждать и новый контракт на поставки российского «голубого топлива», учитывая, что действующее соглашение истекает в следующем году.

«Рафали» раздора

Российско-сербские отношения не раз подвергались нападкам. В частности, как только Белград и Москва улучшают двусторонние отношения, ряд СМИ начинает публиковать сообщения про «поставку вооружений ВСУ». Сербия не раз опровергала подобные слухи, да и в России неоднократно звучали соответствующие комментарии, и если бы это было правдой, реакция была бы однозначна и известна всем.

Одновременно с визитом Александра Вулина в Москву в некоторых СМИ началась форменная истерика: Белград «уличили» в том, что он передаст Киеву 36 истребителей МиГ-29, а взамен якобы получит скидку на французские «Рафали» и вместо 3 млрд евро заплатит 2,7.

Первоисточником этой «новости» стал некий телеграм-канал, откуда информация просочилась уже в СМИ, а те в погоне за сенсацией не стали ее проверять. Достаточно сказать, что у Сербии попросту нет 36 МиГов — их всего 12. И это уже говорит о качестве поспешно тиражируемого материала.

К тому же Белград ожидает первые «Рафали» только к 2028 году, а завершение поставок всех 12 самолетов запланировано на 2030-й. На чем будут летать сербские пилоты, если планируется передать все МиГ-29?

Более того, Россия продолжает модернизировать эти сербские самолеты, в частности, на них была замечена новая российская малогабаритная станция активных помех МСП-418к. Пошла бы Москва на такой шаг, если бы эти самолеты планировалось передать Киеву? Вопрос риторический.

“Ложь о том, что Сербия уступает свои МиГи Франции — гнусная, глупая и запущена для того, чтобы испортить встречу с президентом России Владимиром Путиным», — заявил Вулин. Информацию о передаче МиГ-29 опроверг и сербский министр обороны Братислав Гашич.

Русофилы и западники

«Наша страна является союзником и стратегическим партнером России, поэтому давление Запада на нас огромно, но Сербия никогда не станет членом НАТО, не введет санкции против России и не будет полигоном для антироссийских действий», — заявил Путину Вулин.

Желание Белграда балансировать между Востоком и Западом до победного конца в целом понятно: Сербия окружена странами НАТО, а ее экономика сильно зависит от ЕС. Однако население активно симпатизирует России, а страна готова развивать сотрудничество с Москвой, не впадая в антироссийскую истерию.

Однако именно желание усидеть на двух стульях довело до того, что даже у правительства нет единой позиции по ряду вопросов. Прозападные политики, которых тоже хватает, не зря едят европейский хлеб.

Например, министр энергетики Дубравка Джедович по совету США и ЕС давно и активно ищет альтернативу российскому газу для «диверсификации источников».

В качестве таковой рассматривается газ из Азербайджана, однако заменить поставки из России он не сможет: объемов банально не хватит. Не говоря уже о цене, которая будет явно выше той, что предлагает Москва.

Но пока министр Джедович выступает за углубление сотрудничества с Западом, Попович и Вулин все чаще бывают в России.

Оно и неудивительно, оба находятся под санкциями Минфина США за сотрудничество с Россией, оба являются русофилами, а Попович и вовсе учился в МГУ и возглавляет несколько русско-сербских фондов. Поэтому неудивительно, что именно эта пара фактически ведет российское направление политики государства. И, нужно отметить, довольно успешно.

Однако другая сторона активно тянет одеяло на себя, пользуясь тем, что приоритетной целью администрации президента Александра Вучича остается декларированное «вступление в ЕС при сохранении хороших отношений с Россией и Китаем». Хотя это, честно говоря, невозможно.

ЕС требует от Белграда признать Косово, ввести антироссийские санкции и отказаться от договора о свободной торговле с Россией и Китаем. И это только основные — невыполнимые — требования. Даже если Сербия выполнит их все, ее не примут в ЕС, а лишь «продолжат переговорный процесс», который и так длится с 2014 года, когда страна получила статус кандидата.

БРИКС без Вучича

Во время Восточного экономического форума Владимир Путин через Вулина направил приглашение президенту Сербии принять участие в саммите БРИКС в Казани. «Мы ждем президента Вучича на мероприятиях БРИКС в Казани в расширенном составе. Мы направили приглашение, и я надеюсь, что он его примет», — сказал российский президент.

Увы, на следующий день Вучич поблагодарил российского коллегу, но приглашение отклонил: «У нас в эти дни будет много важных визитов, будут важные гости из-за границы, но я бы не хотел об этом говорить сейчас, поговорим об этом 10 октября».

Также одной из причин Александр Вучич назвал поездку в Нью-Йорк на заседание Генассамблеи ООН, где ему предстоят важные встречи как минимум с шестью президентами и восемью премьер-министрами.

Напомнил он и о предстоящих празднованиях 80-летия освобождения Белграда, когда, по его словам, «именно Красная Армия с помощью наших войск освободила Белград и вместе с Россией принесла свободу нашей стране».

С одной стороны, у главы Сербии в октябре действительно будет немало дел. С другой же, если уж у президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана нашлось время на саммит БРИКС, то сербский лидер тоже мог бы заглянуть на огонек в Казань.

Тем более что к БРИКС все больше тяготеет и сербское общество, и также главные русофилы — Вулин и Попович. Не исключено, что именно они в результате на этот саммит и поедут, снова представляя свою страну в России.

Не стоит также забывать о недавней медиакампании в западной прессе.

Там дружно писали, что стратегия США в отношении российско-сербских отношений претерпела значительные изменения. Если раньше Вашингтон хотел откровенного прямого отдаления Белграда от Москвы через присоединение к санкциям и прекращение сотрудничества, то теперь главная цель США — отдалить друг от друга лидеров стран.

И, судя по отказу Вучича, частично сделать это удалось: в последний раз глава Сербии прилетал в Россию в 2021 году. Несмотря на его заявления об отличных отношениях с Путиным, сейчас в Россию летают только Вулин и Попович.

Особенно заметно это похолодание на фоне развития двусторонних отношений России и Республики Сербской. Этот сербский энтитет в составе Боснии и Герцеговины (БиГ) в последнее время ведет крайне пророссийскую политику.

Президент Республики Сербской Милорад Додик несколько раз посещал Москву, лично встречался с Владимиром Путиным. Лидеры обменялись государственными наградами, вели переговоры по цене на газ и ряду совместных проектов.

Способствовало этому большое желание республики сблизиться с Россией, тем более учитывая, какому давлению подвергаются сербы в Боснии. На руководство энтитета наложены западные санкции, а Босния и Герцеговина постоянно пытается отобрать у Республики Сербской полномочия, чтобы создать, наконец, унитарное государство.

И да, делегация Республики Сербской во главе с президентом будет присутствовать на форуме БРИКС в Казани.

Балансировать между Востоком и Западом можно годами. И президент Турции Эрдоган тому отличный пример. Но у Турции в отличие от Сербии и территория больше, и армия сильнее, и географические возможности позволяют «дружить со всеми против всех».

У Белграда таких возможностей нет. А вот требования Запада отказаться не только от России, но и от собственной территории, Косово и Метохии есть. Есть и давление ЕС по целому ряду других жизненно важных вопросов. С годами давление лишь усиливается, так что рано или поздно выбирать сторону сербам придется.

А вот БРИКС ничего, кроме честного сотрудничества, не требует. И, судя по последним опросам населения, простые сербы все чаще выбирают БРИКС, полностью разочаровавшись в ЕС.