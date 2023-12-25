После неудачи на парламентских и городских выборах прозападная оппозиция «Сербия против насилия» решила пойти излюбленным методом: устроить протесты с требованием проведения новых выборов и смены власти. Однако не без информационной помощи России отбиться от протестующих удалось.

Иван Шилов ИА Регнум

Весь мир облетели вчерашние кадры штурмующей здание городского парламента толпы в Белграде. Проигравшая выборы прозападная коалиция «Сербия против насилия» решила радикальным путем добиться пересмотра их итогов.

Согласно последним данным, партия «Александр Вучич — Сербия не должна останавливаться» (под этим брендом шла на выборы правящая Сербская прогрессивная партия. — Прим. ред.) набрала более 47% голосов, а «Сербия против насилия» (СПН) — более 23%.

Результаты не окончательные, так как на ряде участков выборы пройдут заново, однако кардинально повлиять на ситуацию они не смогут.

Белград был единственным местом, где у СПН был шанс сформировать большинство и взять власть. Однако в столице преимущества нет ни у кого. Ни «Сербская прогрессивная партия», ни «Сербия против насилия» не смогли сформировать большинство.

Анна Рыжкова ИА Регнум

Избежать тупика могла помочь партия профессора Бранимира Несторовича «Мы — голос народа», которая неожиданно набрала в целом по стране почти 5% голосов и прошла в парламент. В Белграде она также получила немало голосов и могла выбирать, с какой стороной сформировать большинство. Однако Несторович заявил, что не собирается вступать в коалиции ни с действующей властью, ни с прозападной оппозицией, что приведет к новым выборам в Белграде.

Осознав, что единственный шанс побороться за власть в Белграде упущена, оппозиция перешла к радикальным действиям.

Реакция Запада

После окончания выборов международные наблюдатели в один голос заявляли, что не увидели критических нарушений, способных повлиять на итоговый результат выборов. Однако мониторинговая группа ОБСЕ после начала недовольства «Сербии против насилия» изменила свой отчет, в котором отныне говорится, что «выявлены многочисленные нарушения как при проведении голосования, так и при подсчете голосов».

Германия первой отреагировала на выборы в Сербии, потребовав от Белграда «соответствовать» стране-кандидату на вступление в ЕС.

«Сербия проголосовала, но наблюдатели ОБСЕ сообщают о неправомерном использовании государственных ресурсов, запугивании избирателей и случаях подкупа голосов. Это неприемлемо для страны, которая является страной — кандидатом в ЕС», — отчитался МИД Германии в социальных сетях.

После жалоб ОБСЕ и Берлина пошла цепная реакция.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель заявил о необходимости «улучшить» избирательный процесс в Сербии, а США призвали Сербию расследовать обвинения международных наблюдателей в нарушениях на внеочередных парламентских выборах (другими словами — провести их заново).

После первых протестов прозападной оппозиции подключилась и Виола фон Крамон, докладчик по Косово в Европарламенте, которая заявила, что «члены Европарламента готовы выступить посредниками между правящей партией и оппозицией в Белграде, чтобы обеспечить мирный и демократический диалог и снизить напряженность».

Пока ряд европейских и американских политиков поддержал прозападную оппозицию на словах, докладчик Европарламента по Сербии Владимир Бильчик перешел сразу к требованиям, заявив, что у нового правительства Сербии будут три задания: «нормализация» отношений с Приштиной (по сути, признание Косово), реформы в сфере верховенства закона, демократии, структурные реформы в экономике, энергетике и введение санкций против России.

В связи с приближающимися президентскими выборами в США и выборами в Европарламент в 2024 году давление на Сербию растет в геометрической прогрессии. Коллективному Западу хочется решить «сербский вопрос» как можно скорее, поэтому Брюссель и Вашингтон возложили большие надежды на коалицию «Сербия против насилия» на внеочередных парламентских выборах.

Потерпев неудачу, Запад перешел к насильственной смене власти.

«Противники насилия» атакуют

Протесты прозападной оппозиции начались у здания ЦИК, от которого требовали отменить белградские выборы из-за «массовых фальсификаций». Однако ЦИК не имеет подобных полномочий, так как городскими выборами занимается Городская избирательная комиссия. После этого «Сербия против насилия» подозрительно быстро начала требовать новых, уже парламентских выборов и принялась громить здание ЦИК, после чего напала на директора Республиканского института статистики Миладина Ковачевича и нескольких членов ЦИК.

«Меня ударили, толкнули и сбили с ног, на тротуар. Я упал на спину, у меня болит позвоночник. Придется идти на обследованиe. Благодаря коллегам мне удалось вернуться в здание», — рассказал после нападения Ковачевич.

Самый массовый и агрессивный протест произошел в воскресенье, 24 декабря.

Большая толпа протестующих собралась у здания городского Скупштины. Толпа довольно быстро принялась штурмовать правительственное здание, однако забаррикадировавшаяся в горсовете полиция не допустила прорыва протестующих внутрь.

ТАСС/EPA/ANDREJ CUKIC

При этом стоит отметить, что люди, которые, якобы, выступают против насилия, бросали в силовиков камни, файеры и мусор, который попадался под рукой. Полиция отвечала поразительно мягко, используя лишь перцовые баллончики. В итоге несколько полицейских получили ранения. Спустя некоторое время к месту событий прибыла жандармерия, которая не церемонилась с протестующими и начала задерживать провокаторов.

Несмотря на то что в своем обращении президент Сербии Александр Вучич призвал граждан Сербии не паниковать, так как «речи о революции не идет», события в Белграде напоминали именно цветную революцию.

Правонарушители будут отвечать перед законом, однако протестные акции на этом не закончились. Сегодня оппозиция планирует новые протесты и хочет на определенное время перекрыть дороги в Белграде. Акции протеста, по заявлению организаторов, будут продолжаться, пока все требования не будут выполнены. При этом о каких дорогах идет речь, не говорится «по соображениям безопасности».

Годы идут, методы те же

Во всей ситуации с протестами в Сербии нужно обратить внимание на несколько деталей.

Во-первых, митинги хорошо организованы, связь между протестующими налажена, как и координация действий во время самих протестов и беспорядков.

Провокаторы умело «зажигают» толпу, когда общий настрой идет на спад. Ситуация с перекрытием дорог, про которую знают исключительно протестующие, говорит о том, что речь идет не о «стихийном митинге», а о четко спланированной акции в лучших традициях «Майдана».

Во-вторых, оппозиция активно использует студентов в качестве основной силы.

Студенческие организации, которые объединились под слоганом «Студенты против насилия», принимают непосредственное участие в беспорядках. Среди них множество тех, кто открыто сотрудничает с западными СМИ, НКО и фондами.

При этом ставка на студентов понятна — Запад рассчитывает на повторение событий 1996–1997 годов, когда страну после победы партии экс-президента Слободана Милошевича накрыла волна массовых, в первую очередь студенческих протестов. Уже в 2000-м году студенты, набравшись опыта, приняли активное участие в «бульдозерной» революции, увенчавшейся успехом и падением режима Милошевича.

Отдельно стоит отметить, что все новое — это хорошо забытое старое.

Протестующие, в первую очередь студенты, выходят на митинги с символами, очень напоминающими «Отпор» — «соросовский кулак», под которым началась «бульдозерная» революция и под которым сменилось не одно правительство в мире. Случайностью назвать подобное никак нельзя.

В-третьих, протестующие получают максимальную информационную поддержку со стороны прозападных СМИ.

Телеканал N1, который принадлежит британской United Media, освещает протесты с первых дней и уделяет много эфирного времени лидерам протеста и студенческим организациям. Корреспонденты N1 присутствуют в первых рядах на всех митингах, а когда съемочные группы начинают собирать вещи, протесты автоматически прекращаются. Для «красивой картинки» митингующие начали приносить плакаты на английском языке, а в толпе можно наблюдать все больше флагов ЕС.

Лидер партии «Мы — голос народа» Несторович до массовых митингов предупреждал о таком развитии событий: «Я жду плакаты на иностранных языках. Это будет хорошо смотреться на CNN. Знаете, когда у вас плакаты на сербском, на западе не могут их прочитать. Будут плакаты на английском и, вероятно, появятся флаги США, Германии, ЕС».

Поблагодарить российские спецслужбы

Москва неоднократно предупреждала Белград о готовящейся цветной революции.

Как показали последние события, власти Сербии прислушались к России, вследствие чего ситуацию удалось удержать под контролем, не применяя чрезмерную силу. Именно отсутствие «сакральной жертвы» помогло избежать более сильного давления в западных СМИ, как было на «Майдане».

При этом власти Сербии впервые публично поблагодарили Россию за помощь. Президент Сербии выразил благодарность иностранным спецслужбам, а премьер-министр Ана Брнабич прямо сказала спасибо Москве.

«Могу только сказать спасибо, возможно, это не найдет понимания на Западе, но сегодня вечером я особенно чувствую, что важно встать на защиту Сербии и поблагодарить российские спецслужбы, у которых была эта информация и они поделились ею с нами. А затем мы поделились со всеми остальными. А все остальные говорили: «Ну, это российская дезинформация, это распространение фейковых новостей» — заявила Брнабич.

Еще одним примечательным моментом является встреча президента Сербии с послом России Александром Боцан-Харченко на утро после погромов. Посол отметил, что попытка дестабилизировать ситуацию в Сербии связана с твердой позицией властей не присоединяться к антироссийским санкциям.

«Оппозиция начала протесты, которые поощряются и поддерживаются извне. Вот о чем говорил Вучич, я не могу вдаваться в подробности, потому что это конфиденциальная информация. Но у него есть неопровержимые доказательства того, что подстрекательство и поддержка исходят с Запада», — указал посол.

Такая открытая благодарность России и встреча с российским послом еще не означает, что Белград полностью отказался от евроинтеграции. Однако это уже четкий сигнал, что Сербия рассчитывает на поддержку России и нежелание вводить санкции.

В связи с этим давление ЕС и США на Белград будет усиливаться, однако первостепенная задача властей страны — не допустить «Майдана» и сопротивляться давлению, как минимум, до выборов в Европе и США в следующем году.