Президент России Владимир Путин наградил орденом Александра Невского президента Республики Сербской Милорада Додика.

Иван Шилов ИА REGNUM Милорад Додик

«За большой вклад в развитие сотрудничества Российской Федерации с Боснией и Герцеговиной, укрепление партнерства с Республикой Сербской», — говорится в указе. Напомним, что БиГ состоит из двух энтитетов — Республики Сербской и хорвато-мусульманской Федерации Боснии и Герцеговины.

Награда стала своего рода знаком того, что Россия дорожит своими союзниками, которые даже под серьезным международным давлением продолжают вести грамотную политику и не впадают в антироссийскую истерию. До этого такой же сигнал послала Баня-Лука.

8 января 2023 года, в преддверии Дня Республики, Додик наградил Владимира Путина орденом Республики Сербской на ожерелье — высшей наградой боснийских сербов.

«Мы вручили президенту Российской Федерации Владимиру Путину орден, ведь он нас уважает и поддерживает международное соглашение, которым основана современная Босния и Герцеговина», — резюмировал тогда Милорад Додик.

Что примечательно, лидер боснийских сербов заявил, что лично передаст орден российскому лидеру при встрече. Ждать долго не пришлось, так как уже в конце мая Додик прибыл в Москву.

В России он встретился сначала с секретарем Совета безопасности Николаем Патрушевым, обсудив «проблематику региональной безопасности в современных геополитических условиях», после чего выступил на IX Московской конференции по международной безопасности. А уже 23 мая Додик провел встречу с Владимиром Путиным.

Газовая дружба

Среди вопросов, которые обсудили президенты, особое место занимает цена на российский газ.

По нынешнему договору Республика Сербская платит 290 долларов за тысячу кубометров. Даже Сербия, с которой у России в разы более тесные экономические отношения, платит больше.

По некоторым данным, Баня-Лука продолжит платить за газ те же деньги, что в нынешних условиях для нее крайне важно. И пока ряд европейских стран «гордо» заявляет о диверсификации и отказе от российского газа, Республика Сербская на своем примере показывает, что русофобия — это не просто недальновидно, но и невыгодно.

Нужно отметить, что обсуждение цены на газ происходит на фоне переговоров Баня-Луки и Белграда о строительстве газопровода для поставок газа из России, что значительно облегчит получение голубого топлива.

Глава представительства Республики Сербской в России Душко Перович заявил, что в 2012 году переговоры шли на уровне межправительственной комиссии Россия — Босния и Герцеговина. Однако сейчас переговоры будут вестись с Сербией, так как подключение планируется к ее трубопроводной транзитной системе.

Пророссийский нейтралитет

Газ далеко не единственное, что объединяет Москву и Баня-Луку. Республика Сербская хоть и не является независимым государством, но ведет более самостоятельную политику, чем ряд международно признанных стран. С самого начала СВО, когда коллективный Запад пытался «отменить» Россию и задушить санкциями, Баня-Лука заняла взвешенную позицию и заявила о своем нейтралитете.

«Республика Сербская остается неизменной в своей позиции, согласно которой она не следует политике, направленной на перекладывание вины только на одну сторону в конфликте на Украине. Мы думаем, что Российская Федерация, которая упорно боролась за свою систему безопасности и пыталась предоставить эти гарантии ранее, была просто принуждена к этой военной операции», — подчеркнул Додик.

Во время встречи в Москве Владимир Путин поблагодарил Додика за нейтралитет.

Алексей Филиппов/РИА Новости 23 мая 2023 года. Президент РФ Владимир Путин и член президиума Боснии и Герцеговины от сербского народа Милорад Додик

«Мы благодарны Вам за вашу нейтральную позицию по событиям на Украине. Только такая позиция и может привести к какому-то положительному решению. Но в любом случае мы благодарны вам за сдержанность», — сказал российский лидер.

Для Республики Сербской санкции не пустой звук.

Во время войны в Боснии и Герцеговине в 90-е годы прошлого века страна была под международными санкциями, которые оказывали на нее такое же воздействие, как и оружие, которое не умолкало несколько лет. Это одна из причин, почему Республика Сербская не позволила Президиуму БиГ ввести санкции против России.

Здесь нужно пояснить крайне сложное устройство этого государства: страна состоит из двух частей — энтитетов, у которых свои правительства. А вместо общего президента — Президиум, состоящий из представителей каждого народа — серба, хорвата и бошняка. Именно этот коллективный орган принимает ключевые внешнеполитические решения. И благодаря позиции Милорада Додика Босния и Герцеговина не смогла поддержать санкции против России.

Вторая причина до банальности простая — сербский народ всегда поддерживал Россию. Несмотря на официальные заявления о нейтралитете, сербы прекрасно знают и помнят, кто не раз приходил на помощь братскому народу — и в войне, и при дипломатическом противостоянии.

Россия во всех международных организациях поддерживает территориальную целостность Сербии, а также исходный Дейтонский мирный договор в Боснии. Именно поэтому Белград и Баня-Лука всегда могут заручиться поддержкой Москвы.

Республика Сербская особенно благодарна России еще с 2015 года, когда ныне покойный Виталий Чуркин во время голосования в ООН сказал свое «нет» британской резолюции, по которой Лондон хотел признать сербов «геноцидным народом» за войну в Боснии. За это Виталий Иванович даже удостоился памятника в Восточном Сараево.

Против НАТО

Помимо ряда экономических и культурных проектов, Россию и Республику Сербскую связывает схожая позиция относительно расширения НАТО.

Баня-Лука неоднократно заявляла, что Босния и Герцеговина должна быть нейтральной страной, в то время как Сараево при поддержке коллективного Запада стремится в НАТО.

Альянс ведет крайне агрессивную политику по отношению к Республике Сербской, то увеличивая контингент «миротворцев» EUFOR (который хоть и находится под управлением ЕС, но руководствуется решениями Вашингтона) под предлогом «российской агрессии», то совершая явные провокации.

Вячеслав Прокофьев/POOL /РИА Новости 23 мая 2023 года. Член президиума Боснии и Герцеговины от сербского народа Милорад Додик во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным

Так, в конце мая пара американских бомбардировщиков B-1B Lancer совершили пролет над Боснией и Герцеговиной и, в частности, над Баня-Лукой во время учений НАТО. Это был классический акт устрашения для того, чтобы показать, что у «североатлантического пути нет альтернативы».

Милорад Додик уже много лет блокирует сближение БиГ с НАТО, так как для полноценной интеграции нужно в том числе и согласие Республики Сербской. За это лидер боснийских сербов попал под санкции США и Великобритании, но это лишь ускорило сближение с Москвой.

«Мы уважаем право БиГ относительно членства в тех или иных организациях. При этом соответствующие решения должны опираться на консенсус боснийско-герцеговинских сторон. По НАТО единодушия в стране нет», — заявил еще в прошлом году посол России в БиГ Игорь Калабухов, намекая на позицию Республики Сербской.

Для Баня-Луки тема НАТО — такая же не зажившая рана, как и для Белграда.

В 1995 году альянс бомбил республику, оказывая тем самым поддержку хорватам и боснийским мусульманам в войне. Операция «Обдуманная сила» навсегда определила позицию боснийских сербов, которые выступают против сближения с НАТО.

В Москве это прекрасно понимают, о чем говорит и решение открыть в Баня-Луке российское консульство. До сих пор отношения РС и РФ поддерживались через посольство в Сараево, а также через личные отношения президентов. Москва, таким образом, посылает ясный и недвусмысленный сигнал, что позиция Республики Сербской не осталась без внимания.