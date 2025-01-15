США ввели санкции против «Нефтяной индустрии Сербии» (НИС) и поставили экономическую ситуацию в стране на грань катастрофы. Пока вариантов для маневра у Белграда практически нет.

Иван Шилов ИА Регнум

Вашингтон долго намекал на возможность санкций в отношении этой компании, большая часть которой принадлежит российской «Газпром нефти». Слабеющий гегемон не может смириться с тем, что Сербия не вводит антироссийские санкции, пока российский бизнес свободно работает и развивается в Европе.

«Выкручивают руки»

Почему для таких драконовских мер была выбрана именно Сербия, догадаться несложно. Белград никак не признает Косово, не вводит санкции, не прекращает прямые перелеты, не замораживает российские активы и не отказывается от поддержки Республики Сербской. Да еще и не покупает американский СПГ в несколько раз дороже, как другие европейцы, а получает достаточно дешевое российское «голубое топливо».

Более того, Сербия на пару с Венгрией начала строительство нефтепровода «Дружба», чтобы не зависеть от Хорватии в поставках нефти. А этого в Брюсселе и Вашингтоне простить не могут, о чём открыто говорят и в России.

«Сербии выкручивают руки. И когда президент Александр Вучич говорит: «Мы не отклонимся от курса на вступление в Евросоюз», то уже много лет, и все эти годы он слышит в ответ: «Да, мы ждем вас здесь, но для этого надо сначала признать независимость Косово», т.е. сербский народ, сербский президент призваны к самоуничижению. И, во-вторых, «вы, конечно, должны присоединиться ко всем санкциям Евросоюза против Российской Федерации». То есть одновременно с призывами к самоунижению они требуют предательства своего союзника», — заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Министр отметил, что Россия находится в постоянном контакте с Сербией. Действующая же американская администрация хочет навредить и ей, и приходящей администрации Дональда Трампа новыми антироссийскими санкциями в энергетическом секторе.

Такие действия в самом деле могут в значительной мере повлиять на экономическое состояние Сербии, учитывая, сколько эта компания сделала для страны, а также на репутацию России.

«Речь идет об очень тяжелых санкциях. С момента введения санкций больше ничего сделать нельзя. Даже если россияне захотят продать свои компании, ограничения сразу же будут распространяться и на покупателей. Речь идет о самых тяжелых санкциях, коснувшихся компании в Сербии. Они требуют полного выхода россиян из сербской компании. Затем план управления собственностью должен быть одобрен США. На все у нас есть 45 дней», — заявил президент Сербии.

Правительство страны оперативно приняло решение о создании координационного органа для обеспечения безопасных поставок нефти и газа в страну. Эта рабочая группа будет координировать и направлять деятельность по мониторингу действий министерства финансов США и Управления по контролю за иностранными активами (OFAC). Согласно заявлению правительства, руководить ей будет премьер-министр Сербии Милош Вучевич.

Тем временем в «Газпром нефти» отреагировали на американские санкции, заявив, что к ним готовились и продолжают работу в штатном режиме.

«В последние два года «Газпром нефть» последовательно готовилась к различным негативным сценариям с санкциями. Кроме того, с 2022 года компания находится под односторонними иностранными санкциями, поэтому в операционных процессах учтено множество подобных ограничений», — заявили в компании.

«Газпром нефть» считает, что решение о включении ее активов в санкционный список США необоснованно и нелегитимно.

Что такое НИС

«Нефтяная индустрия Сербии» — крупнейшая энергокомпания на Балканах, которая занимается разведкой, добычей и переработкой нефти и природного газа, в том числе в Румынии и Боснии и Герцеговине. НИС является владельцем нефтеперерабатывающего завода в городе Панчево под Белградом и сети более чем из 400 АЗС.

Это одна из крупнейших энергетических компаний в Юго-Восточной Европе с головным офисом в Белграде и 11 тысячами сотрудников. НИС традиционно занимает лидирующие позиции в сербских рейтингах по прибыли и объему экспорта. «Газпром нефти» принадлежит 50% + 1 акция, Сербии — 29,87%, остальное — миноритарным акционерам.

Переговоры о покупке «НИС» начались еще зимой 2008-го, а уже в сентябре сербские парламентарии ратифицировали энергетическое соглашение с Россией. В итоге «Газпром нефть» приобрела 50%+1 акцию за 400 млн евро. При этом российская компания не просто купила контрольный пакет акций, но и получила инвестиционные обязательства.

В соглашении прописано строительство 400-километрового участка газопровода «Южный поток» по территории Сербии для поставки природного газа в соседние государства и формирование на базе газохранилища «Банатский двор» регионального хаба для транспортировки топлива.

Более того, «Газпром» вложил колоссальные средства в восстановление и модернизацию нефтеперерабатывающего завода «Рафинерия Панчево», который стал одним из самых современных в Восточной Европе.

Только с 2009 по 2016 год общий объем инвестиций «Газпром нефти» в развитие НИС составил 2,5 млрд евро. Компания стала первой по прибыльности в Сербии, с ежегодными отчислениями в бюджет государства более 1,3 млрд евро.

Не стоит забывать и про ее социальную роль.

В 2020-м медицинским учреждениям Сербии НИС передала 14 оборудованных автомобилей скорой помощи. В 2021-м компания инвестировала 107,5 млн динаров в экопроекты в 12 муниципалитетах. А в 2023 году совет директоров выделил 60 млн евро на проекты правительства Сербии в области образования, здравоохранения и соцзащиты. Всего компанией реализовано уже более тысячи проектов.

Зачем НИС нужна Штатам

По словам Александра Вучича, Белград попал под «серьезные санкции», хотя «не вмешивался в глобальные конфликты и держался в стороне». Он добавил, что в ближайшее время власти США и Сербии планируют провести консультации по ситуации с НИС.

И это «ближайшее время» не заставило себя ждать.

Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен оперативно прибыл в Сербию, провел переговоры с руководством страны и даже успел заскочить на интервью.

«Россия купила долю в НИС за очень небольшую сумму и теперь выводит из Сербии больше денег, чем может потратить на Украине. Мы хотели бы, чтобы этот поток ресурсов прекратился, был приостановлен, и мы пообещали сербскому правительству, что будем работать над тем, чтобы не было перебоев в поставках нефти в Сербию», — сказал О’Брайен.

Нужно отдать ему должное, он прямым текстом сказал, что США не хотят, чтобы Москва управляла этой ключевой сербской компанией. «Единственный способ свести риски к нулю — чтобы доля российской собственности была нулевой. Это позиция, с которой мы входим в этот стратегический диалог с Белградом», — добавил координатор США по санкциям.

Александр Вучич ранее заявлял о готовности выкупить российскую долю примерно за 600 млн евро. Однако это не устраивает ни США, ни Россию, которая вложила в проект намного больше средств и не хочет терять выгодный актив.

В случае, если США удастся вытеснить «Газпром» из Сербии, это повлечет за собой ряд негативных последствий: строительство нефтепровода «Дружба» из Венгрии в Сербию потеряет важность, Сербия еще больше станет зависимой от Хорватии (то есть ЕС и НАТО) в плане поставок нефти.

К тому же в текущем году истекает договор о поставках российского газа по крайне выгодным для Белграда ценам, и тысячи людей могут потерять работу. Белград будет закупать американский СПГ гораздо дороже, а Россия потеряет как в деньгах, так и в имидже, который выстраивался годами.

Риски получить мощнейший экономический удар и испортить отношения с Россией — огромные.

Сербия отдаляется

Однако Вучич на пресс-конференции с заместителем госсекретаря США по управлению и ресурсам Ричардом Вермой заявил, что «Сербия инициирует стратегический диалог с Вашингтоном».

«Это не то, что может решить диалог или решить все проблемы и разногласия, особенно по вопросу Косово и Метохии, но оно открывает значительные, большие возможности для всех будущих правительств Сербии и всех будущих администраций в Сербии. Для них мы маленькая страна, но я считаю, что тот факт, что они впервые проявили интерес к открытию стратегического диалога с Сербией, свидетельствует о том, что отношения между нами изменились в лучшую сторону», — отметил президент.

Вучич выделил шесть наиболее важных сфер сотрудничества с США: поддержка культурного и образовательного обмена, энергетики, региональных инициатив, торговли и инвестиций, двустороннего сотрудничества и верховенства закона.

В сентябре 2024-го Белград и Вашингтон подписали стратегическое соглашение в энергетике. На данный момент идет работа над планом строительства и технической документацией солнечной электростанции мощностью 1 гигаватт. Также, по словам президента, «для Белграда важна ратификация в парламенте соглашений для дальнейших разговоров о ГЭС «Джердап 3», так как это критические объекты для энергетической инфраструктуры Сербии».

Нужно отметить, что работа над «диверсификацией» источников энергии идет довольно давно и активно. Сначала этим занималась уже экс-министр энергетики Зорана Михайлович, которая активно лоббировала увеличение поставок азербайджанского газа. Сейчас ее дело продолжает Дубравка Джедович-Ханданович, которая встраивает Сербию в европейскую систему закупок энергоресурсов.

По ее словам, Белград готов участвовать в совместной закупке газа в рамках европейской платформы AggregateEU. Именно Джедович-Ханданович продавила стратегическое партнерство с США и активно продвигает «зеленую» повестку.

Удивительным образом все эти телодвижения совпали с давлением на НИС, да еще и перед истечением контракта на поставки газа по выгодным ценам.

Знали ли об этом в Белграде и в Москве? Да.

Были ли сделаны выводы и предприняты конкретные шаги? Нет.

Сербия продолжает отдаляться от России, и потенциальный уход «Газпром нефти» из Сербии ускорит эти шаги в разы, вплоть до точки невозврата. А этого допустить нельзя.