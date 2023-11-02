Президент Александр Вучич распустил парламент и назначил внеочередные парламентские выборы на 17 декабря текущего года. Одновременно с парламентскими состоятся и местные выборы, в том числе в Белграде. Позиции правящей партии сильны, но хватит ли их для того, чтобы удержать власть и не дать прозападной оппозиции прийти к власти?

Иван Шилов ИА Регнум

Проведение внеочередных выборов не было неожиданностью, учитывая, что о них говорили давно, а прозападная оппозиция требовала смены власти на протяжении полугода. Вопрос был лишь в дате.

Несмотря на то что многие ожидали проведение выборов в 2024-м, было принято решение провести их до конца текущего года.

«Мы живем во времена, когда нам необходимо объединиться, когда мы будем находиться под большим давлением. Важно, чтобы Сербия сохранила стабильность и продемонстрировала демократию, кампания — это возможность цивилизованно представить гражданам различные идеи и программы, которые должны конкурировать, но не угрожать нашим национальным интересам», — подчеркнул Вучич после объявления даты.

Кому нужны выборы?

Требования провести досрочные выборы стали звучать в мае.

Официальным поводом стала трагедия в белградской начальной школе «Владислав Рибникар», когда вооруженный подросток устроил стрельбу, лишив жизни девятерых учеников и охранника.

После трагедии по Сербии прокатилась волна протестов, которые получили название «Сербия против насилия». На первых двух-трех митингах присутствовали десятки тысяч человек, которые требовали провести реформы в образовании, обезопасить детей, а также запретить реалити-шоу на федеральных каналах.

Однако спустя несколько недель у митингов появились самопровозглашенные лидеры, которые заменили общегражданские требования на политические.

В частности, митингующие требовали отставки министра внутренних дел Сербии Братислава Гашича и главы БИА (спецслужб) Александра Вулина. Оба министра считаются пророссийскими, и требование убрать их в первую очередь вызвало, как минимум, настороженность.

Как известно, аппетит растет во время еды, поэтому протесты быстро стали полностью политическими, а к требованию провести выборы в Белграде добавились и парламентские выборы.

Нужны ли данные выборы власти?

Вопрос спорный, но скорее да, чем нет. Дела у правящей «Сербской прогрессивной партии» (СНС) Александра Вучича в последнее время идут не лучшим образом. В частности, в самой партии наметился раскол касаемо дальнейшего курса страны.

О том, что не все так гладко, говорит и тот факт, что СНС на местных выборах объединится с «Сербской радикальной партией» (СРП) бессменного Воислава Шешеля. СРП все больше похожа на «политический труп», но в состоянии собрать определенную долю голосов в глубинке.

При этом президент страны Александр Вучич заявил, что СРП не будет частью правительства, вне зависимости от результата. В первую очередь из-за проевропейского пути.

Шешель, отсидевший не один год в Гааге, настроен пророссийски, и появление радикалов во власти, как минимум, не поймут в Брюсселе.

В любом случае данные выборы — отличный шанс для правящей партии удержаться у власти еще один срок, так как на следующих выборах их позиция будет в разы слабее.

Кто против?

На предстоящих выборах выделяются три основные силы — действующая власть, прозападная и условно прорусская коалиции.

И если с СНС (и ее небольшими политическими сателлитами), которая может сформировать коалицию с социалистами главы МИД Ивицы Дачича, все предельно ясно, то две другие коалиции заслуживают большего внимания.

Прозападная коалиция выступит единым фронтом на предстоящих выборах и представляет наибольшую угрозу действующей власти, так как получает большую поддержку со стороны западных посольств, фондов и НКО.

На одной стороне собрались все, кто выступает на еженедельных протестах «Сербия против насилия».

В коалицию вошли: «Партия Свободы и Справедливости», «Народное движение Сербии», «Лево-зелёный фронт», «Не душите Белград», «Сердце», «Экологическое восстание», «Демократическая партия», «Движение свободных граждан» и партия «Вместе».

Предводителем коалиции стала Маринка Тепич, которая является лоббистом евроатлантических интересов.

Стоит отметить, что Тепич начинала карьеру как учитель английского языка и журналистка, а также сотрудничала с сетью BIRN и была корреспондентом прозападного новостного агентства B92 в Нови-Саде. На выборах в 2022 году Маринка Тепич возглавляла коалицию «Объединенные за победу Сербии». Не набрав приличного количество голосов, Тепич начала требовать повторного проведения выборов и угрожала массовыми протестами.

С другой, условно пророссийской стороны выступят партии «Двери» и «Заветници».

Обе партии на прошлых выборах набрали необходимые 5%, чтобы попасть в Парламент. На выборах в этом году они выступят в коалиции, к которой может присоединиться еще несколько партий, выступающих против французско-немецкого плана (фактического признания) по Косово и Метохии, который продвигает ЕС.

Партии выступают за укрепление и развитие отношений с Россией, Китаем и другими странами БРИКС.

Позиции данной коалиции слабее: у них нет достаточной поддержки ни населения, ни власть имущих лиц, способных помочь в продвижении их интересов. Усугубляет положение и отсутствие договоренностей с другими партиями, считающимися патриотичными.

«Двери» и «Заветници» не смогли найти общий язык с коалицией «НАДА», которая отстаивает похожие интересы.

В первую очередь из-за представителей «Заветников» и желания коалиции «НАДА» заявиться на выборы «в две колонны», что, по их мнению, обеспечит более высокий результат. Отсутствие единства играет на руку как действующей власти, так и прозападной коалиции. В связи с этим шансы на достойный результат коалиций «Двери» + «Заветници» и «НАДА» существенно падает.

Что говорят опросы?

Издание «Новая сербская политическая мысль» провело интересный опрос, в ходе которого выяснилось, что граждане выступают за укрепление связей с БРИКС в целом и Россией в частности. При этом популярность ЕС стремительно падает, особенно у образованной молодежи.

Более половины опрошенных либо скорее не поддерживают, либо полностью против евроинтеграции Сербии. При этом полностью «за» лишь пятая часть опрошенных.

▪️ Поддерживаете ли вы вступление Сербии в ЕС?

Да, полностью — 20,7%.

Скорее да, чем нет, — 18,5%.

Скорее нет, чем да, — 25,2%.

Нет — 25,9%.

Нет мнения — 9,7%.

Анна Рыжкова ИА Регнум

Еще показательнее результаты опроса об отношениях с Россией и дружественными ей развитыми странами Глобального Юга. Здесь против укрепления отношений менее 7% опрошенных, а полностью поддерживает этот политический вектор свыше 40%.

▪️ Поддерживаете ли вы укрепление отношений с Россией, Китаем и странами БРИКС?

Да, полностью — 41,2%.

Скорее да, чем нет, — 26,9%.

Скорее нет, чем да, — 11,7%.

Нет — 6,7%.

Нет мнения — 13,5%.

Что касается электоральных раскладов, то результаты наиболее популярных партий и блоков выглядят следующим образом.

Анна Рыжкова ИА Регнум

▪️ Если бы завтра состоялись парламентские выборы, за какую партию/коалицию вы бы проголосовали?

СНС (А. Вучич) — 29,3%.

СПС (И. Дачич) — 7,4%.

Оппозиция, но без точных данных, какая именно, — 7%.

ССП/ПСГ (Д. Джилас и М. Тепич) — 4,8% «за», 6,2% «не знают».

«Двери» / «Заветници» (Б. Обрадович / М. Стаменковски) — 4,3% «за», 5,6% «не знают».

Коалиция «НАДА» — 3,2% «за», 4,2% «не знают».

Судя по результатам опроса, в победе действующей власти сомневаться не приходится. Но разница между прозападной и условно прорусской коалициями не слишком большая. В случае, если «Двери», «Заветници» и «НАДА» смогут найти общий язык, у них есть все шансы занять второе или третье место на выборах.

Анна Рыжкова ИА Регнум

Не стоит исключать и активную поддержку прозападной коалиции извне, а также последующие протесты с требованием повторить выборы и сменить власть. Грязные политические технологии, увы, никто не отменял.