Лидер боснийских сербов заочно осужден на год тюремного заключения и шесть лет запрета на политическую деятельность. Суд Боснии и Герцеговины (БиГ) 26 февраля признал президента Республики Сербской Милорада Додика виновным в «неисполнении решений Высокого представителя» — эту должность, созданную ООН для исполнения Дейтонского мирного соглашения в 1995 году, ныне занимает бывший министр продовольствия и сельского хозяйства Германии Кристиан Шмидт.

РИА Новости/РИА Новости Милорад Додик

Однако сам Додик не намерен идти на поводу у Сараево. Так что февраль 2025 года для БиГ смело можно назвать историческим, а может быть, и последним для государства в текущих границах — именно такие последствия может иметь нынешнее решение Конституционного суда. Поскольку неисполнение приговора будет означать, что Республика Сербская выйдет из-под юрисдикции центрального правительства.

Изначально прокуратура потребовала приговорить Додика к тюремному заключению на пять лет и к 10-летнему запрету на политическую деятельность.

Речь пока что идет о решении первой инстанции. Теперь у суда БиГ есть 30 суток, чтобы вручить копию приговора осужденной стороне. А у защиты есть 15 суток для подачи апелляции с возможностью продления еще на такой же срок. Также существует возможность, что апелляция может быть удовлетворена, но дело отправлено на рассмотрение заново. В этом случае процесс запускается с начала.

Так что вынесение приговора первой инстанции — это не конец, а только начало новой саги, которая может привести к развалу Боснии и Герцеговины на два (и без того уже полунезависимых) государства.

А судьи кто?

Чем же провинился Милорад Додик?

Если ответить искренне, отбросив всю правовую терминологию, то лидер боснийских сербов виноват лишь в том, что хотел, чтобы БиГ функционировала в рамках исходного Дейтонского мирного договора, который остановил кровопролитную войну, и чтобы во внутренние дела республики не вмешивались извне.

Но Сараево на пару с ЕС и предыдущей администрацией Белого дома решили, что Дейтон будет таким, каким они его видят, с конечной целью упразднения Республики Сербской ради создания унитарной Боснии.

Судебный процесс над главой РС начался еще в октябре 2023 года.

Политика, как говорилось выше, обвиняют в «неуважении к решениям Высокого представителя и Конституционного суда». Однако Баня-Лука не признает ни представителя, ни суд, и по вполне понятным причинам.

Ранее все представители имели полномочия от Организации Объединенных Наций. Вот только нынешний ВП мандата Совета Безопасности ООН не имеет: Россия и Китай наложили вето, после чего Республика Сербская с полным правом считает Шмидта никем, или «туристом», как его называет Додик.

Дела с Конституционным судом обстоят не менее показательно.

Данная организация, которая должна вершить правосудие, с самого начала стала антисербским политическим инструментов в руках ЕС. Почему? Достаточно посмотреть, как данный суд выстроен.

Конституционный суд БиГ создан по принципу «2+2+2+3», в нем есть по два представителя каждого народа: по два серба, хорвата, бошняка, а также три иностранца. Несложно догадаться, что численное преимущество всегда будет на стороне Сараево, в связи с чем РС приняла решение не исполнять решений КС из-за его необъективности, к тому же в нём уже больше года нет сербских судей.

По закону и Конституции Боснии и Герцеговины, данный суд не может работать и выносить приговоры, учитывая отсутствие представителей одного из трех коренных народов республики. Но, как говорят на Балканах, «Там, где заканчивается логика, начинается Босния».

«Я почти уверен, что если суд БиГ вынесет обвинительный приговор Милораду Додику, это имело бы катастрофические последствия для этой страны, поскольку такой вердикт нарушил бы Конституцию Боснии и Герцеговины, Дейтонское соглашение и Конституцию Республики Сербской, что стало бы абсолютным правовым уничтожением страны», — заявил на днях адвокат Горан Петрониевич.

И Петрониевич, который входит в юридическую команду Додика, к сожалению, оказался прав.

Баня-Лука наносит ответный удар

Несмотря на вынесение приговора, который стал очередным гвоздем в крышку гроба «единой страны», в Баня-Луке не паникуют и призывают население веселиться и не реагировать на провокации.

«Меня приговорили к их дерьмовой тюрьме на год. Они говорят, что я виновен, и теперь люди здесь скажут вам, почему я невиновен. Так что нет причин для беспокойства, я научился справляться с более сложными вещами, поэтому мы преодолеем и это. Мне важно, что вы здесь и что вы меня поддерживаете», — сказал Додик на митинге в Баня-Луке после оглашения приговора.

Правительство Республики Сербской заявило, что «с отвращением отвергает» вынесенный вердикт и призывает все патриотические силы выступить единым фронтом. Удивительно, но президента поддержала и оппозиция, заявив, что против него ведется политическое преследование, а не суд по законам «цивилизованного» государства.

По большому счету руководству сербского энтитета на своей территории бояться нечего, Додик уже публично заявил, что не поедет в Сараево на заключительные слушания:

«Я не поеду, поскольку не обязан. Прошло время преследований по политическим мотивам. Мы будем вести переговоры до изнеможения. Но если это не сработает, у нас есть план «Б».

В первую очередь — это решения парламента РС, которые фактически делают её независимым государством. Президент объявил, что в ближайшее время будут приняты законы о запрете работы на территории республики прокуратуры, суда, спецслужб Боснии и Герцеговины, прекращается и действие общего закона о борьбе против разведывательной деятельности.

Также Народная скупщина Республики Сербской приняла заключения о мерах и задачах, направленных на сохранение Конституции БиГ, и пришла к выводу, что суд совершил акт государственного переворота и полного краха конституционного строя, поскольку вынес вердикт на основании решения нелегитимного высокого представителя Шмидта, а не на основании закона, принятого Парламентской скупщиной Боснии и Герцеговины.

Лидер боснийских сербов не раз отмечал, что объединение либо будет функционировать по исходному тексту Дейтонского договора, либо Боснии не будет в принципе.

А кроме политических мер Республика Сербская может ответить и экономическими.

На самом деле у неё есть рычаги давления на Сараево. Причем более серьезные, чем принято считать. Так, 25 февраля была прекращена подача газа. В Баня-Луке заявили, что смогут решить проблему не раньше 27 февраля. Компания Sarajevo Gas из Восточного Сараево сообщила о «сбое» в транспортировке, и с полуночи 26 февраля подача газа в столицу Боснии и Герцеговины прекращена.

Поддержка союзников

Несмотря на всю сложность ситуации, у Республики Сербской есть и союзники, которые поддержат Баня-Луку в борьбе за сохранение своих прав. Первым суд над главой боснийских сербов отреагировал МИД России.

В ведомстве сообщили, что выдвинутые против законно избранного президента, а по сути — против всего сербского народа обвинения основаны на положениях самочинно навязанного суверенной Боснии и Герцеговине псевдозакона со стороны самозваного «высокого представителя» и явно находятся вне правового поля.

«Судебный процесс» являлся не более чем пародией на правосудие и неприкрытым издевательством над основами правового государства», — подчеркнули в МИД РФ.

Не остался в стороне и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Ведь у Будапешта и Баня-Луки не просто дружеские, но и фактически стратегические отношения.

«Политическая охота на ведьм против президента Республики Сербской Милорада Додика является печальным примером того, как правовая система превращается в оружие, направленное против демократически избранного лидера. Если мы хотим сохранить стабильность на Западных Балканах, это не наш путь вперед», — написал Орбан.

Насколько у Орбана и Додика хорошие отношения, говорит и тот факт, что 26 февраля венгерские антитеррористические подразделения прибыли в Республику Сербскую в соответствии с ранее заключенным соглашением. Как сообщило министерство внутренних дел Республики Сербской, венгерские спецподразделения проведут подготовку и учения с местными сотрудниками полиции.

Совпадением это вряд ли можно назвать. А вот «элитной охраной» на случай, если Сараево или EUFOR попытаются арестовать Додика, — вполне.

Особенно примечательно, что Милорада Додика поддержал и президент Хорватии Зоран Миланович. Он задался вопросом, в каком веке мы живём, если колониальный представитель хочет убрать из политики самого популярного сербского политика в Боснии и Герцеговине. О большой любви тут говорить не приходится: Миланович понимает, что после боснийских сербов Сараево возьмется за боснийских хорватов.

Стоит напомнить, что у хорватов нет своего энтитета, поэтому власть в Федерации фактически принадлежит бошнякам. И Миланович не раз отмечал, что права хорватов там систематически нарушаются, а Загреб «должен быть более решительным и требовать своего», явно намекая на Герцег-Босна, непризнанное хорватское государство, существовавшее в 1991–1994 годах.

Естественно, поддержала Республику Сербскую и её «старшая сестра» — Сербия.

Белград созвал экстренное заседание Совета нацбезопасности Сербии, после чего президент Александр Вучич направился в Баня-Луку, где они вместе с Додиком обратились к нации. Совет принял семь пунктов в поддержку Додика.

«Они осудили вердикт как недемократический, нецивилизованный и незаконный. Призыв к спокойствию в реакции, к соблюдению Дейтонского соглашения, призыв положить конец краху системы, возникшей после Дейтонского соглашения, призыв к невмешательству в эту ситуацию и всем сторонам, которые довели Сербию и все стороны до этой ситуации», — говорится в заявлении министра внутренних дел Ивицы Дачича.

Он добавил, что это крупнейший кризис с момента окончания войны, «явившийся результатом общего нападения Сараево и иностранных держав на Республику Сербскую». А Вучич со своей стороны был более эмоциональным:

«Я знаю, как тяжело Додику, видел слезы в его глазах, знаю, какую боль причиняет несправедливость. Сегодня нам дали понять, что нас могут судить без суда, без права и справедливости. Сегодня напали на весь сербский народ».

По его словам, сербы должны быть сдержанными и терпеливыми, но Белград не будет навязывать своего мнения, а поддержит любое решение Баня-Луки.

Если отбросить все эмоции, то ключевыми остаются именно эти слова. Теперь Республика Сербская может принять ряд законов, защищающих её права и свободы, вплоть до референдума о выходе из состава БиГ, имея за собой поддержку в виде Белграда и, возможно, Москвы.

На самом деле весь судебный процесс можно свести к следующему: глава РС «виновен» в том, что отказывается вводить антироссийские санкции, не дает разрешение на вступление Боснии и Герцеговины в НАТО и запрещает вооружать киевский режим.

Цель Сараево и Запада — создать правовой прецедент, после чего можно будет возбуждать уголовные дела против всех неугодных сербов (и хорватов) с целью упразднения государства сербов и создания унитарной, прозападной и крайне послушной Боснии, что изменит геополитическую ситуацию на Балканах в худшую сторону.

Получится ли? В Федерации БиГ — возможно, но не в «Бастионе сербства» Республике Сербской.