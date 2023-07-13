Скандально известный министр экономики Сербии отправлен в отставку за нарушение репутации и политического курса страны.

Иван Шилов ИА Регнум

Парламент Сербии абсолютным большинством голосов (149 депутатов из 194 присутствующих, 45 воздержалось) проголосовали за отставку действующего министра экономики Раде Басты. Отставку инициировали премьер-министр Ана Брнабич с коалицией Социалистической партии Сербии — Единой Сербии, которые ранее и предложили Басту на этот пост.

Теперь уже бывший министр экономики никогда не скрывал своей прозападной позиции и неоднократно выступал за введение антироссийских санкций и отказ от сотрудничества с Москвой, особенно в сфере энергоносителей.

Баста родился в Нови-Саде и окончил тамошний университет в 2002 году, после чего был советником Срджана Кружевича, в то время занимавшего пост директора «ЭлектроВойводины» — крупнейшей энергетической государственной компании этого автономного края.

С 2016 года Баста преуспел сперва на должности провинциального секретаря по энергетике, а с 2018 года стал президентом Белградских электростанций.

Его заветной мечтой было развитие на территории Сербии ядерной энергетики, а основными партнерами в этом деле он представляет США и ЕС. Баста неоднократно высказывался о необходимости закрытия российско-сербского Гуманитарного центра в Нише, а на его месте Баста предлагал открыть научно-исследовательский центр ядерной энергетики.

На данный момент основным поставщиком энергоресурсов в Сербию является Россия, что, по мнению экс-министра, влияет на безопасность и суверенитет страны. При этом его совершенно не смущало, что отказ от дешевого российского газа и необходимости диверсифицировать энергетический рынок в первую очередь соответствует политическим амбициям США и ЕС.

В России Баста стал широко известен благодаря пикировке с Марией Захаровой.

Его регулярные провокационные действия и откровенно прозападная позиция не осталась и без внимания директора департамента информации и печати МИД РФ, которая отмечала, что «давит на Сербию Америка, а сербский министр призывает выступить против России».

В ответ Баста иронично пригласил ее на ужин в Сербию.

Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова

«У нас немало прекрасных ресторанов сербской кухни. Учитывая, что к вам, господин Баста, мне не добраться из-за нелегитимных антироссийских санкций, к которым вы призываете присоединиться, жду в Москве», — написала Захарова в своём Telegram-канале.

В марте месяце Баста с невероятным рвением начал требовать введения антироссийских санкций. В его социальных сетях начали появляться, мягко говоря, неэтичные посты, противоречащие политике нейтралитета официального Белграда. Так в своем Twitter Баста написал: «Если Россия нас любит, то должна понять. И почему бы не вернуть НИС по цене покупки?».

НИС — это энергетическая кампания «Нефтяная индустрия Сербии». Мажоритарным акционером НИС является российская нефтегазовая компания «Газпром нефть», владеющая 56,15% акций, тогда как 29,87% акционерного капитала принадлежит Республике Сербии. На данный момент это крупнейшее и самое прибыльное предприятие в Сербии.

После нападок на НИС начались необоснованные претензии в сторону посла России в Сербии Александра Боцан-Харченко: «Почему Россия в 1992 году в ООН проголосовала за введение санкций против нашей страны?». А сопровождали этот пост две фотографии: на одной само голосование в ООН, а на другой — граждане Югославии в очереди за хлебом в период санкций.

Неэтичное поведение министра не осталось без внимания ни его однопартийцев, ни президента Сербии Александра Вучича. Десятого апреля Раде Баста был исключен из партии «Единая Сербия», в которой он начинал свою великолепную карьеру и чьи идеи абсолютно не разделял.

«Причина для замены министра правительства Сербии заключается в следующем: заявление Раде Басты о том, что Сербия должна ввести санкции против России и что все министры в правительстве Сербии должны присоединиться к протестам в Белграде, являются диаметрально противоположными программе «Единой Сербии» и государственной и национальной политике, проводимой правительством Сербии» — прокомментировал решение председатель политической организации Драган Маркович.

На этом, конечно, его политическая карьера не закончена, но и такой головокружительной она вряд ли уже станет, потому что в Сербии далеко на русофобии не уехать.

При этом Баста сообщил о создании собственной партии под названием «Европейский путь», который поддерживает с каждым годом всё меньше граждан Сербии. Самое интересное в этой истории то, что Раде Баста в свое время был владельцем строительной компании, которая называлась «Москва-инвест».

Увольнение Басты — это определенный сигнал, в том числе заинтересованным западным политикам и дипломатам, что Сербия выбирает нейтралитет, а попытки подрыва репутации государства, а также проведение политики, отличной от официального Белграда, будет пресекаться.