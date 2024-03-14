Михаил Захаров
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Последние публикации
5 контуров будущего. Владимир Путин рассказал, какой будет экономика России
В среду, 13 марта, было опубликовано интервью президента России Владимира Путина журналисту Дмитрию Киселеву. Большая часть разговора оказалась посвящена социально-экономической ситуации в нашей стране. ИА Регнум выделило 5 ключевых заявлений главы государства по теме и обратилось к экспертам с...
14 марта 2024
«Сначала активизируются диверсанты». Как НАТО планирует напасть на Россию
Министерство обороны России опубликовало потенциальный план нападения НАТО на нашу страну. Это может быть воздушно-наземная или воздушно-морская операция. План подробно раскрыт в журнале «Военная мысль», издаваемом оборонным ведомством. Как отмечают специалисты Минобороны, недружественные страны...
11 марта 2024
Атака беспилотника на Петербург: детали и последствия
Утром 2 марта Санкт-Петербург был атакован с воздуха: в Красногвардейском районе города зафиксировали прилет БПЛА по жилому дому. К счастью, жертв в результате удара беспилотника по мирным жителям нет. На месте происшествия работают МЧС и сотрудники силовых ведомств. С высокой долей вероятности...
2 марта 2024
Маткапитал, ипотека, пособия: сколько миллиардов получат российские семьи
Президент России Владимир Путин поставил задачу добиться устойчивого роста рождаемости в РФ в ближайшие шесть лет. Об этом он сообщил в послании Федеральному собранию РФ 29 февраля. «Поддержка семей с детьми — наш фундаментальный нравственный выбор. Большая многодетная семья должна стать нормой...
1 марта 2024
Машина убийств. Появилась информация о попытке СБУ взорвать Такера Карлсона
На днях в СМИ появились сообщения, что российским спецслужбам удалось предотвратить террористический акт в Москве, направленный и профинансированный Главным управлением разведки (ГУР) Украины. По данным издания Тhe Intel Drop, украинские террористы планировали убийство американского журналиста...
27 февраля 2024
«Показательные порки»: как остановить вал утечек персональных данных
Более 510 миллионов записей о россиянах утекли в Сеть с начала 2024 года, при этом 500 миллионов из них стали скомпрометированы в результате одного крупного инцидента, сообщает заместитель главы Роскомнадзора (РКН) Милош Вагнер. При этом он не уточняет, какие именно данные попали в открытый доступ...
24 февраля 2024
Авдеевские трофеи: какой арсенал достался российской армии
На днях российские войска полностью взяли под контроль Авдеевку, северный пригород Донецка, превращенный ранее киевским режимом в мощный укрепрайон. Киев, конечно, пытался преподнести события в Авдеевке как плановый отход, но даже западные журналисты вынуждены говорить: это было хаотичное...
22 февраля 2024
Новая меры поддержки участников СВО: что было в докладе Путину
Рабочая группа по СВО направила очередной доклад президенту страны, содержащий предложения о новых мерах поддержки участников спецоперации и их семей. Сообщается, что они были выработаны с учётом обратной связи от бойцов и их близких, а также командиров подразделений, участвующих в боевых действиях...
21 февраля 2024
Борьба с вредителями. В Совфеде предложили вернуть в УК статью о саботаже
Понятие саботажа возвращается в российское законодательство: на днях в Совете Федерации прошел круглый стол, на котором член комитета СФ по конституционному законодательству Ольга Ковитиди представила законопроект о введении в Уголовный кодекс РФ ответственности за соответствующие действия в период...
20 февраля 2024
Суд лишил нерадивого отца выплат за сына, погибшего в СВО
7 февраля районный суд Воронежа рассмотрел дело по иску супруги погибшего в ходе проведения СВО военнослужащего. При поддержке регионального Комитета семей воинов Отечества (КСВО) удалось защитить интересы вдовы и детей солдата. Ушедший папа Вдова Анастасия (имя изменено по ее просьбе) и их дети не...
14 февраля 2024
Люди вместо мышей. Из Украины сделали полигон для биологических испытаний
Запад использует Украину как полигон для испытания биологического оружия, заявил на днях первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий. По словам политика, страна стала местом проведения западными компаниями изуверских испытаний...
13 февраля 2024
Вас снимают. Почему всё чаще попадает на камеры насилие над детьми
Сразу несколько случаев насилия над детьми, зафиксированные видеокамерами, стали доступны массовой аудитории за последнее время. Однако выводы из этого делаются прямо противоположные. В чем же на самом деле причина: в реальном росте насилия в отношении детей, увеличении числа камер наблюдения или...
8 февраля 2024
«Пришли в кафе отдохнуть». В ЛНР день траура по 28 погибшим от удара ВСУ
В Луганской Народной Республике сегодня объявлен день траура по жертвам обстрела хлебопекарни в Лисичанске, городе-спутнике Северодонецка. По последним данным, из-за удара со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) погибли 28 мирных жителей, в том числе девять женщин и ребенок, десять человек...
4 февраля 2024
По кораблю в месяц. Реальны ли планы строительства ВМФ России на 2024 год
Состав Военно-морского флота России в 2024 году пополнят 12 надводных кораблей и 4 подводные лодки, сообщил заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов в рамках церемонии поднятия Военно-морского флага России на дизель-электрической подлодке проекта 677 «Кронштадт». «Практически...
1 февраля 2024
«Двойка» директору. Должно ли руководство школ отвечать за буллинг
В весеннюю сессию в Госдуму планируется внести законопроект о борьбе с буллингом (проще говоря, травлей) в школах. Об этом оповестила первый зампред комитета ГД по просвещению Яна Лантратова. Одно из предлагаемых новшеств — руководство школ нужно наказывать за сокрытие случаев травли. «Более 70...
31 января 2024
Не парить: в России снова обсуждают полный запрет на продажу вейпов
В ближайшее время законодатели собираются внести в Госдуму законопроект о полном запрете продажи вейпов в России. Речь идет о специальных устройствах, где используются картриджи со специальной никотинсодержащей или безникотиновой жидкостью. В процессе курения жидкость нагревается, а курящий человек...
28 января 2024
Как уберечь ваших детей от украинской разведки
На телефонные номера несовершеннолетних идут звонки с территории Украины — с целью спровоцировать взрывы в многоэтажных домах. С этой же целью детям приходят сообщения в мессенджерах и соцсетях. Такое сообщение 24 января опубликовала Генпрокуратура России. О свежем примере действий украинских...
25 января 2024
«Зачем обиделся на «русскую с.»?» О чём говорит дело белгородской банды
«Мы должны максимально быстро и жестко реагировать, чтобы не допустить подобных противоправных действий, тем более в такой непростой обстановке, в который мы сейчас живем». Так губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков прокомментировал сообщения о группе молодых людей, которые нападали на...
18 января 2024
Решение записывать разговоры пациентов и врачей вызвало много вопросов
Департамент здравоохранения Москвы — как заявлено, «в целях повышения качества обслуживания» — выпустил очередной приказ с рекомендациями по общению медика во время приёма пациента. Согласно документу, в столичных поликлиниках, в частности, введут «запретные» для врачей слова вроде «здрасьте» (надо...
16 января 2024
«Люди падали в давке»: под Петербургом сгорел огромный склад Wildberries
Крупный пожар произошел сегодня утром в складском комплексе в Шушарах под Санкт-Петербургом: огонь охватил практически всё строение, пожару был присвоен максимальный, пятый уровень сложности. В здании находится склад одного из крупнейших онлайн-ретейлеров России Wildberries, компания подтвердила...
13 января 2024