За первые три дня работы сервиса по самозапрету на кредиты им воспользовались 2,7 миллиона наших соотечественников, сообщает Объединенное кредитное бюро (ОКБ). Услуга стала доступной 1 марта, и в этот же день был оформлен один миллион самозапретов, столько же заявлений сервису поступило в первый рабочий день этой недели, 3 марта.

Иван Шилов ИА Регнум

Чаще всего к сервису обращались жители Москвы и Московской области, а также Санкт-Петербурга, Ростовской области, Краснодарского края и Башкирии. Наиболее активно прибегают к самозапрету россияне в возрасте от 35 до 55 лет (46% от общего количества заявок), а более трети ограничений установили россияне в возрасте 55 лет и старше.

О популярности этого сервиса свидетельствует и то, что слово «самозапрет» возглавило топ запросов Роботу Максу (умный помощник на портале «Госуслуги»). Как сообщило 3 марта этого года Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, за 1 и 2 марта цифровой ассистент дал почти три с половиной миллиона консультаций о добровольном запрете на кредитование.

По данным свежего опроса, проведенного финансовой онлайн-платформой Webbankir, порядка 60% россиян собираются оформить такую услугу. Почти половина респондентов говорит, что самозапрет поможет людям уберечься от аферистов.

Интересно отметить, что девять из десяти участников опроса считают оформление мошеннических кредитов массовой проблемой в России. А почти треть опрошенных признались, что сами или их близкие становились жертвами злоумышленников.

Как работает схема?

Да, во многом новая инициатива связана именно с ростом случаев мошенничества, когда аферисты обманом оформляют кредиты на клиентов банков и похищают деньги. При этом проблема не нова: по данным начальника управления противодействия кибермошенничеству Сбербанка Сергея Велигодского, еще в 2022 году преступники пытались убедить россиян взять кредиты на общую сумму 200 миллиардов рублей.

С начала марта сервис, позволяющий гражданам установить добровольный запрет на оформление кредитов и займов, был запущен на портале «Госуслуги». Ограничение устанавливается на потребительские кредиты, займы и договоры, предполагающие выдачу кредитных карт, оно не распространяется лишь на ипотеку, образовательные и автокредиты, а также на уже заключенные договоры.

У подавших заявление на такое самоограничение граждан в кредитной истории появляется специальная отметка. В таком случае банки и микрофинансовые организации обязаны отказать по заявке на кредит или заем. Ведь киберпреступники часто оформляют на людей кредиты в банках и займы в микрофинансовых организациях (МФО), в результате чего граждане остаются с крупными долгами.

При этом добровольно ограничить выдачу кредитов можно как полностью (этот вариант, кстати, выбирают 91% наших сограждан), так и частично — например, можно запретить их дистанционное оформление. Тогда заключить договор с финансовым учреждением можно будет только при личном присутствии. Проверить, установлено ли такое ограничение, можно с помощью «Госуслуг».

С помощью этой платформы и приложения «Госключ» можно также в любой момент и бесплатно снять запрет, на второй календарный день после внесения сведений он перестанет действовать. Этот «период охлаждения» нужен, чтобы аферисты не смогли украсть деньги быстро, даже если получат доступ к порталу. При необходимости же можно установить новые ограничения.

Мошенники не дремлют

Проблема подобных преступлений, угрожающих кошелькам россиян, действительно актуальна: как 4 марта сообщил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов, в прошлом году «убытки россиян по направлению телефонного мошенничества составили не менее 295 миллиардов рублей».

В прошлом месяце из обзора Центробанка России (ЦБ РФ) об операциях без согласия клиентов стало известно, что в 2024 году мошенники украли у россиян с банковских счетов рекордные 27,5 миллиарда рублей, что на три четверти выше показателя 2023 года.

С одной стороны, Минцифры РФ рассчитывает в 2025 году «полномасштабно закрыть» проблему с кибермошенничеством в России путем реализации целого комплекса мер. Кроме того, часть решений против жуликов уже ввели в практику — так, в декабре 2022 года в России была запущена система «Антифрод», единая платформа верификации телефонных вызовов.

Однако стоит заметить, что никто не отменял человеческий фактор: дело в том, что человек во многих случаях сам передает преступникам свои данные и дает согласие на определенные операции. Зачастую «обработка» жертвы происходит в течение нескольких дней, недель, а то и месяцев — и в этом случае жулики вполне могут убедить гражданина снять добровольный запрет.

Кроме того, есть и вероятность «угона» аккаунта гражданина на «Госуслугах» с последующим оформлением займов и кредитов, когда преступники обходят двухфакторную аутентификацию с помощью социальной инженерии.

Так что соблюдение цифровой гигиены тоже никто не отменял, ведь, к сожалению, мошенники едва ли смирятся с новыми ограничениями и будут пытаться найти новые «ключики» к нашим счетам.

Мера действенная, но не абсолютная

Вызывает интерес и то соображение, что установленные гражданином ограничения, препятствующие оформлению на его имя потребительских кредитов и займов, пригодится не только для предотвращения мошеннических действий, но и для контроля собственных финансовых решений.

В целом самозапрет может стать удобным ограничением для людей, которые бесконтрольно берут займы и импульсивно оформляют кредиты на все подряд. В их случае тот самый «период охлаждения» может помочь принять более взвешенное решение о необходимости получить деньги от финансового учреждения.

Это может стать полезным решением не только для не столь уж частых «шопоголиков», а и для тех «закредитованных» граждан, которые уже имеют долги перед банками и хотят, что называется, ударить себя по рукам, чтобы не увеличивать свою кредитную нагрузку. С другой стороны, возможно, часть из них продолжит оформлять займы, чтобы таким образом закрыть старые долги, — или все же позволит себе желанную покупку.

Напомним, в августе 2024 года в ЦБ РФ сообщили, что за первое полугодие общий объем кредитов россиян достиг 37 триллионов рублей, назвав эту сумму рекордной. В декабре показатель немного снизился, однако, как отмечают эксперты, риски высокой закредитованности сохраняются.

Но и в случае, если человек подключил такое ограничение, есть подводные камни: как отмечают специалисты, самозапрет действует на заключение договоров с банками и МФО, однако сохраняется возможность купить товар, например, на популярных маркетплейсах в рассрочку, которая с юридической точки зрения может и не представлять собой кредит.

В таком случае блок может и не сработать. А гражданину придется иметь дело с последствиями такого решения, например штрафными санкциями в случае просрочки платежей.