В 2023 году по поручению Владимира Путина была запущена всероссийская муниципальная премия «Служение». Её цель — объединить муниципальное сообщество страны и повысить престиж муниципальной службы.

Иван Шилов ИА Регнум

Премию присваивают выдающимся работникам местного самоуправления (МСУ) — служащим, которые внесли особый вклад в развитие муниципальных образований и повышение качества жизни россиян.

Организатором мероприятия выступает Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления при поддержке администрации президента РФ. Наблюдательный совет возглавляет первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.

«Считаю важным исполнить поручение президента по запуску отдельной премии, которая отметит заслуги людей, посвятивших свою жизнь служению. Неслучайно она так и называется, — рассказывал Кириенко на старте проекта. — Премия позволит выразить благодарность, уважение и признание людям, представителям местного самоуправления».

В январе 2024 года на церемонии вручения премии «Служение» президент присутствовал лично. Он вручил награду главе сельского поселения администрации Мещегаровского сельсовета Салаватского района Республики Башкортостан Ильнаре Сафиной — победителю в специальной номинации «Судьба человека — гордость Отечества».

«Мы часто говорим, что муниципальная власть ближе всего к людям. Конечно, так оно и есть. От неё напрямую зависит качество повседневной жизни наших граждан, — отметил тогда глава государства. — И хочу вновь повторить: именно муниципальный уровень, местное самоуправление определяют образ всей большой нашей страны, как люди видят своё настоящее и будущее».

«Служение — 2025»

17 декабря 2024 года стартовала подача заявок на вторую премию «Служение». Номинированы на неё могли быть управленческие решения, инициативы и проекты представителей муниципального сообщества, реализованные как одним служащим, так и командой.

Всего поступило больше 41 тысячи заявок со всей страны, в работу были вовлечены более 217 тысяч представителей муниципального сообщества.

Заявочная кампания завершилась 9 февраля, начался первичный анализ заявок, а с 17 февраля стартует перекрёстное голосование среди участников. В марте состоится голосование экспертного совета, следом — народное голосование за самых достойных кандидатов.

Церемония награждения победителей пройдёт в апреле.

В этом году премия вручается в 10 номинациях, которые охватывают ключевые направления работы муниципалитетов. Ими, в частности, стали «Развитие территории — благополучие жителей» — за формирование комфортной среды для жизни россиян, «Инициатива каждого — общий успех» — за вовлечение граждан в вопросы развития территории, а также «Укрепляя партнерство — расширяем возможности» — за проекты, реализованные совместно с бизнесом.

Выстраивание эффективной коммуникации и обратной связи с населением отметят в номинации «Прямой разговор — доверие к власти», «Институт наставничества — для будущего страны» выявит лучших в плане реализации целевой модели наставничества, а в номинации «Благополучие семьи — приоритет государства» будут отмечены усилия, направленные на повышение качества жизни и престижа семей.

Новые номинации и новые герои

12 февраля в Москве прошла пресс-конференция, посвящённая итогам приема заявок на соискание второй Всероссийской муниципальной премии «Служение».

Как отметил заместитель начальника Управления Президента РФ по внутренней политике Евгений Грачёв, по итогам прошлого года организаторам премии поступило около 19 тысяч заявок. Сейчас же количество заявок превысило предыдущий показатель больше чем в два раза, подчеркнул Грачёв.

А по словам члена президиума Совета при Президенте РФ по развитию местного самоуправления Ирины Гусевой, если в прошлый раз заявки преимущественно поступали от конкретных людей, глав муниципалитетов, то теперь особую активность проявили команды участников — их на конкурс заявилось более 21 тысячи.

При этом количество заявок от участников, работающих в новых регионах страны, выросло в четыре раза, а из приграничных регионов их поступило порядка пяти тысяч, рассказала Гусева. Самой популярной категорией премии стала «Развитие территории — благополучие жителей»: на неё поступило почти восемь с половиной тысяч заявок.

Также Евгений Грачёв отметил, что в 2025 году, с учётом государственных приоритетов, были актуализированы номинации: в частности, добавлена категория «Мужество и героизм на благо служения Родине».

«Здесь мы отметим сотрудников муниципалитетов, которые находятся в зоне специальной военной операции: на передовой, в приграничных регионах», — рассказал Грачёв.

Среди тех, кто подал заявки, есть и герои СВО — вернувшиеся с фронта и продолжившие работу.

Время молодёжи

В нынешнем году, когда Россия отмечает 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, будет представлена номинация «Великое наследие для будущих поколений». В ней в центре внимания будут проекты, помогающие формировать у молодёжи чувство сопричастности к истории страны.

Помимо этого, организаторы ввели категорию «Молодые кадры — на службе страны». Как рассказал генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей», член наблюдательного совета премии Андрей Бетин, в ней отметят проекты, управленческие решения и инициативы молодых специалистов, внесших значительный вклад в муниципальную службу.

Бетин привёл цифры: в прошлом году участники возрастом 18-35 лет подали всего 400 заявок — 2,3% от общего количества. А в нынешнем году это уже 5700 обращений — 14%.

«В 14 раз больше, чем в прошлом году, — добавил член наблюдательного совета премии. — Это и есть очень важная работа по популяризации муниципальной службы среди молодёжи».