С начала февраля госавтоинспекция Москвы начала проводить рейды для проверки электровелосипедов курьеров. Основные выявленные нарушения — превышение разрешённой скорости в 25 км/ч и отсутствие документов на мощные модели (транспортное средство считается мопедом, если имеет мощность от 250 Вт).

Иван Шилов ИА Регнум

Если у доставщика именно такой электробайк и нет водительских прав категории «М», транспорт отправляют на штрафстоянку. Там уже скопились сотни электровелосипедов: в основном личных, а не арендованных, которые обычно соответствуют требованиям.

Сообщается, что с марта ГИБДД увеличит число подобных рейдов — отличная новость для пешеходов, поскольку доставщики на электробайках регулярно становятся виновниками ДТП. Пострадавшие в них нередко получают тяжёлые травмы или гибнут. Причём сбивают и взрослых, и детей по всей стране.

Как раньше писало ИА Регнум, нормативно-правовые акты действующего российского законодательства не причисляют электровелосипеды ни к одному из видов транспортных средств. Это не мопед, не велосипед и не иное средство индивидуальной мобильности (СИМ). Поэтому ездят они практически везде, формально не нарушая ПДД.

По данным Межрегиональной ассоциации курьерских служб (МАКС), сейчас в Москве курьеры используют в основном арендованный транспорт, а не частный (75% к 25%). При этом, прогнозируют эксперты, к 2026 году статистика может измениться в сторону пропорции 40% к 60%. То есть в ответ на вводимые со стороны прокатных контор ограничения на скорость курьеры просто пересядут на личный транспорт.

«Причина — обязательные требования приказа дептранса к оснащению транспортных средств курьеров IoT-модулями, которые должны ограничивать скорость до 25 км/ч, а также соблюдать «медленные зоны», — рассказывает президент МАКС Александр Митюков. — Это требование дептранса не все смогут выполнить».

Нужно изменять законы

Если госавтоинспекция Москвы продолжит свои рейды, это может стать первым шагом в систематической борьбе с «лихими гонщиками на тротуарах», отмечает в беседе с ИА Регнум директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман. Она рада, что на поведение курьеров обратили серьёзное внимание.

«Я думаю, здесь всё закономерно. Сейчас электросамокатов на улицах нет, в межсезонье есть возможность заняться транспортом, который ездит круглогодично», — отмечает Эрдман.

В свою очередь вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин полагает, что вряд ли можно изменить ситуацию только с помощью подобных рейдов — без серьёзных поправок в законодательство и дальнейшей систематической работы.

В сфере электровелосипедов нет необходимой сертификации, невозможно узнать, соответствует ли нормативам конкретный велосипед или нет, поясняет Шапарин в разговоре с ИА Регнум. «Документы, которые производители прикрепляют к этой технике, либо недоступны, либо бессодержательны, — рассказывает он. — Соответственно, у нас нет должного регулирования и никакой ответственности».

«Самокат можно взять от имени взрослого»

Если «болиды» курьеров стали круглогодичным злом, то в феврале, когда выпал снег и ударили морозы, пешеходы всё же смогли вздохнуть свободнее. На тротуарах стало меньше электросамокатчиков — ещё одной головной боли последних лет как москвичей, так и жителей большинства российских городов.

Но конец зимы в этом году обещает быть мягким, поэтому скоро двухколёсные транспортные средства вернутся в пешеходные зоны. Очевидно, что решать проблему нужно уже сегодня — на днях об этом задумались в Санкт-Петербурге.

Там депутаты местного Законодательного собрания предложили запретить езду по тротуарам на электровелосипедах и электросамокатах. По мнению законодателей, подобные транспортные средства должны передвигаться только по проезжей части, а при заезде на тротуар водителям придётся спешиваться и везти «железного коня» рядом с собой.

Есть известия и о новых московских ограничениях: в следующем сезоне арендовать электросамокат можно будет только после подтверждения личности на портале mos.ru. Новое правило призвано помочь предотвратить доступ детей и подростков к услугам сервиса, а также заранее выявлять злостных нарушителей ПДД.

Инициатива эта хорошая и правильная, отмечает в комментарии ИА Регнум главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков, но кардинально она ситуацию не изменит. Эксперт напоминает, что самокат можно будет взять от имени взрослого, да и проблема частных транспортных средств никуда не денется.

В то же время, возможно, в случае положительного эффекта от реализации пилотного проекта в Москве его распространят на всю Россию. Сенатор Артём Шейкин отмечает, что это можно будет сделать с помощью интеграции через «Госуслуги».

«Простых решений нет»

В начале февраля стало известно, что в Госдуме готовится законопроект, устанавливающий порядок государственной регистрации электросамокатов, гироскутеров и других СИМ.

По мнению Ксении Эрдман, история с регистрацией разного рода электробайков связана с частными самокатами — их владельцев нужно идентифицировать. Тем более что схему уже успешно отработали с прокатными устройствами.

Что же касается «гонок» электросамокатов по тротуарам, скорее всего, в новом сезоне изменений ждать не стоит. Из-за отсутствия велоинфраструктуры СИМ так и будут законно, формально не нарушая ПДД, перемещаться по пешеходным зонам, прогнозирует Эрдман.

Проблему электросамокатов не удастся решить одним законопроектом, уверен эксперт Шапарин.

«Никто это исполнять не будет, проконтролировать тоже практически невозможно. Во-первых, сотрудник ГАИ на дороге — существо редкое, а во-вторых, занятое другими вещами. В-третьих, даже если он начнёт догонять электросамокатчика или велосипедиста, то просто не догонит: тот повернёт под шлагбаум, помашет ручкой и умчится в закат, злобно улыбаясь», — говорит собеседник ИА Регнум.

В нынешней ситуации, когда россияне купили уже сотни тысяч единиц подобной техники, нет простых решений, которые можно без проблем внедрить, констатирует Шапарин.

«Грустная правда состоит в том, что мы упустили момент, когда сферу частного подобного транспорта можно было отрегулировать легко и с минимальными потерями», — резюмирует эксперт.